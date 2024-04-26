«89 беспилотников за сутки»: глава Херсонщины озвучил потери украинской армии в регионе
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В течение последних суток российские военные из группировки «Днепр» активно занимались контрбатарейной борьбой, а также уничтожали технику и личный состав противника на правобережье. Наиболее существенные потери враг понес в беспилотных летательных аппаратах.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он рассказал, что военные Украины потеряли 89 разведывательных и ударных беспилотников, а также 20 пунктов управления ими только за одни сутки.
Глава Херсонщины озвучил и другие потери украинской армии в регионе. В живой силе они составили до 30 человек убитыми и ранеными. Наши бойцы также утопили пять вражеских лодок.
В этот же день были уничтожены гаубица М777 производства США, отечественная Д-30 и другая артиллерия противника, а также станция артиллерийской разведки. Помимо этого, подразделения Вооруженных сил РФ успешно поразили 19 вражеских пунктов наблюдения. Также наши бойцы уничтожили три склада противника, на одном из которых хранились боеприпасы. Среди пораженных целей стоит еще отметить пять принадлежавших ВСУ автомашин и три станции радиоэлектронной борьбы.
Активные действия российских военных против вражеских целей имеют положительное значение и с точки зрения защиты местного населения и гражданской инфраструктуры, так как ВСУ постоянно подвергают их обстрелам. Чем менее вольготно будут чувствовать себя здесь украинские боевики, тем меньше они станут терроризировать регион.
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