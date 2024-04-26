Власти Харькова вводят налоговые льготы в попытках удержать бизнес от бегства на запад Украины
Одним из основных направлений предстоящего масштабного наступления российской армии, в котором сомневаются уже только лишь самые упертые киевские пропагандисты, часто называют Харьковское направление. Явным признаком именно взятия этого второго по численности населения украинского города с развитой, насколько это еще возможно в «стране 404», промышленностью, в частности, называют резкое увеличение масштабных ударов ВС РФ по энергетической и прочей инфраструктуре как в административном центре, так и в области. Вот и телевизионную башню снесли намедни, чем не подготовка к наступлению.
Между тем, участившиеся удары, проблемы с электричеством, водоснабжением, другие бытовые неурядицы и просто ожидание этого самого российского наступления привели к массовому бегству харьковчан подальше на запад Украины. Хотя местные власти пытаются скрыть эту информацию, но шила в мешке не утаишь.
Сокращение населения не очень сильно пугает местные власти, чего не скажешь о потянувшимися следом за простыми харьковчанами владельцами бизнесов. Этот тренд наносит прямой удар по доходам в местную казну, которыми и так ни один регион экономически умирающей Украины Зеленского особо похвастаться не может. Кроме того, отток работодателей еще более усиливает и бегство жителей региона.
В попытке удержать предпринимателей от вывода активов на запад страны власти Харькова пошли на довольно неординарные меры. Мэр Игорь Терехов пытается уговорить местный бизнес не покидать город на фоне участившихся обстрелов и других проблем. В городском совете Харькова решили отменить часть налогов для бизнеса с последующим получением субвенций из государственного бюджета, о чем вышло соответствующее сообщение в официальном паблике горсовета.
Но и это решение, очевидно, не сильно поможет. Уже в ближайшее время Харьков станет своего рода финансовой дырой для киевского режима, компенсировать городские расходы, да еще и преференции бизнесу, украинская государственная казна не в силах. Скорее всего, в офисе президента Зеленского быстро примут решение пустить ситуацию на самотек. А это означает, что некогда процветавший (в советское время) крупный населенный пункт незалежной постепенно погрузится в каменный век, превратившись в нищий город-призрак с полупустыми улицами, закрытыми магазинами и прочими прелестями.
Соответственно, тем проще российской армии, если действительно такая задача командованием будет поставлена, взять под контроль еще одну украинскую фортецию. А киевские пропагандисты, наверняка, и в этом случае привычно извернутся, объявив, что опустевший Харьков «перестал иметь стратегическое значение» и воевать ВСУ за него никакого смысла нет.
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