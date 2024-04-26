Власти Харькова вводят налоговые льготы в попытках удержать бизнес от бегства на запад Украины

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Власти Харькова вводят налоговые льготы в попытках удержать бизнес от бегства на запад Украины

Одним из основных направлений предстоящего масштабного наступления российской армии, в котором сомневаются уже только лишь самые упертые киевские пропагандисты, часто называют Харьковское направление. Явным признаком именно взятия этого второго по численности населения украинского города с развитой, насколько это еще возможно в «стране 404», промышленностью, в частности, называют резкое увеличение масштабных ударов ВС РФ по энергетической и прочей инфраструктуре как в административном центре, так и в области. Вот и телевизионную башню снесли намедни, чем не подготовка к наступлению.

Между тем, участившиеся удары, проблемы с электричеством, водоснабжением, другие бытовые неурядицы и просто ожидание этого самого российского наступления привели к массовому бегству харьковчан подальше на запад Украины. Хотя местные власти пытаются скрыть эту информацию, но шила в мешке не утаишь.



Сокращение населения не очень сильно пугает местные власти, чего не скажешь о потянувшимися следом за простыми харьковчанами владельцами бизнесов. Этот тренд наносит прямой удар по доходам в местную казну, которыми и так ни один регион экономически умирающей Украины Зеленского особо похвастаться не может. Кроме того, отток работодателей еще более усиливает и бегство жителей региона.

В попытке удержать предпринимателей от вывода активов на запад страны власти Харькова пошли на довольно неординарные меры. Мэр Игорь Терехов пытается уговорить местный бизнес не покидать город на фоне участившихся обстрелов и других проблем. В городском совете Харькова решили отменить часть налогов для бизнеса с последующим получением субвенций из государственного бюджета, о чем вышло соответствующее сообщение в официальном паблике горсовета.

Но и это решение, очевидно, не сильно поможет. Уже в ближайшее время Харьков станет своего рода финансовой дырой для киевского режима, компенсировать городские расходы, да еще и преференции бизнесу, украинская государственная казна не в силах. Скорее всего, в офисе президента Зеленского быстро примут решение пустить ситуацию на самотек. А это означает, что некогда процветавший (в советское время) крупный населенный пункт незалежной постепенно погрузится в каменный век, превратившись в нищий город-призрак с полупустыми улицами, закрытыми магазинами и прочими прелестями.

Соответственно, тем проще российской армии, если действительно такая задача командованием будет поставлена, взять под контроль еще одну украинскую фортецию. А киевские пропагандисты, наверняка, и в этом случае привычно извернутся, объявив, что опустевший Харьков «перестал иметь стратегическое значение» и воевать ВСУ за него никакого смысла нет.
16 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 16:35
    Зачем условному бизнесмену Х оставаться там где в его бизнес может прилететь, либо нет клиентской базы и рынка сбыта? На кой ему льготы и преференции если нет прибыли?
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 16:37
    Им льготы не нужны. Они и так сами все,украдут.
  3. Болторез Звание
    Болторез
    +2
    Сегодня, 16:39
    Панику в Харькове нужно нагнетать. Распускать слухи, сливать "информацию" о штурме и прочее.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 16:43
      Болторез hi, причём действовать по всем возможным каналам, и в способах особо не церемониться. Паника вещь опасная и заразная, этим надо пользоваться.
      1. aksleks
        aksleks
        +2
        Сегодня, 16:52
        Цитата: Ропот 55
        Паника вещь опасная и заразная, этим надо пользоваться.

        Паникёров, в военное время расстреливают, а на краине война, в отличии от России.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 16:58
          aksleks hi, так пусть постреляют мальца друг, друга у паникеров есть друзья-родственники плюс инет хорошая волна может получиться.
          1. aksleks
            aksleks
            +2
            Сегодня, 17:01
            Это хорошая мысль. Интригу там наплести - пусть думают друг на друга.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +2
              Сегодня, 17:08
              aksleks, про то и разговор, плодить слухи и напускать туману, бомбануть пару продуктовых баз по ночнику, использовать подполье(если есть) вообщем загадить мозг харьковчан по полной. А главное стравливать и стравливать их между собой, разрозненое общество не способно к сопративлению.
  4. Taskhyl
    Taskhyl
    -1
    Сегодня, 16:41
    Я вот тоже сомневаюсь в МАСШТАБНОМ наступлении. Значит я упертый киевский пропагандист, если кроме НИХ никто не сомневается?))).
  5. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    +1
    Сегодня, 16:44
    Был тут на сайте Kars с Харькова, хорошие комментарии писал, танки любил, коллекцию собрал. Эх, помню воевать сказал не буду, не пойду, и где он сейчас. sad
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 16:59
      Анатоль Клим hi, всё зависит от возраста и его благосостояния.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:56
    Хахло бежит , русские люди ждут освобождения.
  7. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 16:57
    Там давно уже повсеместно ситуация пущена на самотёк!И,главенствует принцип "своя рука владыка "!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 17:15
      Цитата: Бережливый
      И,главенствует принцип "своя рука владыка "!

      Наверное поэтому сейчас срочно налоговая взимает налог на единственную приватизированную квартиру в других регионах. Надо же казну пополнять!
  8. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    0
    Сегодня, 17:26
    Ваще, интересно девки пляшут.
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 17:27
    Город фигня, газовые вышки важны для Украины сильнее всего. Колонны уезжающие из города нужно уничтожать.