Власти Харькова вводят налоговые льготы в попытках удержать бизнес от бегства на запад Украины

Одним из основных направлений предстоящего масштабного наступления российской армии, в котором сомневаются уже только лишь самые упертые киевские пропагандисты, часто называют Харьковское направление. Явным признаком именно взятия этого второго по численности населения украинского города с развитой, насколько это еще возможно в «стране 404», промышленностью, в частности, называют резкое увеличение масштабных ударов ВС РФ по энергетической и прочей инфраструктуре как в административном центре, так и в области. Вот и телевизионную башню снесли намедни, чем не подготовка к наступлению.Между тем, участившиеся удары, проблемы с электричеством, водоснабжением, другие бытовые неурядицы и просто ожидание этого самого российского наступления привели к массовому бегству харьковчан подальше на запад Украины. Хотя местные власти пытаются скрыть эту информацию, но шила в мешке не утаишь.Сокращение населения не очень сильно пугает местные власти, чего не скажешь о потянувшимися следом за простыми харьковчанами владельцами бизнесов. Этот тренд наносит прямой удар по доходам в местную казну, которыми и так ни один регион экономически умирающей Украины Зеленского особо похвастаться не может. Кроме того, отток работодателей еще более усиливает и бегство жителей региона.В попытке удержать предпринимателей от вывода активов на запад страны власти Харькова пошли на довольно неординарные меры. Мэр Игорь Терехов пытается уговорить местный бизнес не покидать город на фоне участившихся обстрелов и других проблем. В городском совете Харькова решили отменить часть налогов для бизнеса с последующим получением субвенций из государственного бюджета, о чем вышло соответствующее сообщение в официальном паблике горсовета.Но и это решение, очевидно, не сильно поможет. Уже в ближайшее время Харьков станет своего рода финансовой дырой для киевского режима, компенсировать городские расходы, да еще и преференции бизнесу, украинская государственная казна не в силах. Скорее всего, в офисе президента Зеленского быстро примут решение пустить ситуацию на самотек. А это означает, что некогда процветавший (в советское время) крупный населенный пункт незалежной постепенно погрузится в каменный век, превратившись в нищий город-призрак с полупустыми улицами, закрытыми магазинами и прочими прелестями.Соответственно, тем проще российской армии, если действительно такая задача командованием будет поставлена, взять под контроль еще одну украинскую фортецию. А киевские пропагандисты, наверняка, и в этом случае привычно извернутся, объявив, что опустевший Харьков «перестал иметь стратегическое значение» и воевать ВСУ за него никакого смысла нет.