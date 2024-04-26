Вслед за нехваткой боеприпасов и отсутствием пополнений, бригады ВСУ столкнулись и с большими проблемами в плане продовольственного обеспечения. Об этом рассказывают и сами украинские военнослужащие в социальных сетях.Так, 59-я бригада в Винницкой области обеспечена продовольствием лишь на 45 процентов. Поскольку речь идет о питании личного состава, такие показатели являются просто недопустимыми. Солдатам и командирам приходится самостоятельно решать проблемы с продовольствием, но и это не всегда получается.- рассказал в социальной сети один из военнослужащих бригады ВСУ.Естественно, что такая ситуация с продовольственным обеспечением не способствует росту мотивации личного состава. Но и командиры младшего и среднего уровня ничего сделать в сложившейся ситуации не могут. В итоге украинские солдаты оказываются полуголодными.Еще хуже ситуация с продовольственным обеспечением войск в тех населенных пунктах, где идут боевые действия или которые находятся в непосредственной близости от линии фронта. Российская армия здесь устанавливает огневой контроль над логистическими маршрутами противника, препятствуя подвозу не только боеприпасов или резервных подразделений, но и продовольствия.Как решить продовольственные проблемы, украинские военные не знают. Надо учитывать и высокий уровень коррупции в ВСУ, который в условиях неразберихи военного времени становится просто фантастическим, и победить коррупцию, предотвратить хищения, киевский режим попросту не в состоянии.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»