«Третий день ищем продукты по всей области»: военнослужащие ВСУ жалуются на проблемы с продовольствием
Вслед за нехваткой боеприпасов и отсутствием пополнений, бригады ВСУ столкнулись и с большими проблемами в плане продовольственного обеспечения. Об этом рассказывают и сами украинские военнослужащие в социальных сетях.
Так, 59-я бригада в Винницкой области обеспечена продовольствием лишь на 45 процентов. Поскольку речь идет о питании личного состава, такие показатели являются просто недопустимыми. Солдатам и командирам приходится самостоятельно решать проблемы с продовольствием, но и это не всегда получается.
- рассказал в социальной сети один из военнослужащих бригады ВСУ.
Естественно, что такая ситуация с продовольственным обеспечением не способствует росту мотивации личного состава. Но и командиры младшего и среднего уровня ничего сделать в сложившейся ситуации не могут. В итоге украинские солдаты оказываются полуголодными.
Еще хуже ситуация с продовольственным обеспечением войск в тех населенных пунктах, где идут боевые действия или которые находятся в непосредственной близости от линии фронта. Российская армия здесь устанавливает огневой контроль над логистическими маршрутами противника, препятствуя подвозу не только боеприпасов или резервных подразделений, но и продовольствия.
Как решить продовольственные проблемы, украинские военные не знают. Надо учитывать и высокий уровень коррупции в ВСУ, который в условиях неразберихи военного времени становится просто фантастическим, и победить коррупцию, предотвратить хищения, киевский режим попросту не в состоянии.
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