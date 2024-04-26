«Третий день ищем продукты по всей области»: военнослужащие ВСУ жалуются на проблемы с продовольствием

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«Третий день ищем продукты по всей области»: военнослужащие ВСУ жалуются на проблемы с продовольствием

Вслед за нехваткой боеприпасов и отсутствием пополнений, бригады ВСУ столкнулись и с большими проблемами в плане продовольственного обеспечения. Об этом рассказывают и сами украинские военнослужащие в социальных сетях.

Так, 59-я бригада в Винницкой области обеспечена продовольствием лишь на 45 процентов. Поскольку речь идет о питании личного состава, такие показатели являются просто недопустимыми. Солдатам и командирам приходится самостоятельно решать проблемы с продовольствием, но и это не всегда получается.



Третий день ищем продукты по всей области

- рассказал в социальной сети один из военнослужащих бригады ВСУ.

Естественно, что такая ситуация с продовольственным обеспечением не способствует росту мотивации личного состава. Но и командиры младшего и среднего уровня ничего сделать в сложившейся ситуации не могут. В итоге украинские солдаты оказываются полуголодными.

Еще хуже ситуация с продовольственным обеспечением войск в тех населенных пунктах, где идут боевые действия или которые находятся в непосредственной близости от линии фронта. Российская армия здесь устанавливает огневой контроль над логистическими маршрутами противника, препятствуя подвозу не только боеприпасов или резервных подразделений, но и продовольствия.

Как решить продовольственные проблемы, украинские военные не знают. Надо учитывать и высокий уровень коррупции в ВСУ, который в условиях неразберихи военного времени становится просто фантастическим, и победить коррупцию, предотвратить хищения, киевский режим попросту не в состоянии.
25 комментариев
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  1. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +4
    Сегодня, 16:35
    победить коррупцию, предотвратить хищения, киевский режим попросту не в состоянии.

    Как это победить, если воровать - смысл жизни Хoxлa
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 17:01
      Жрать надо меньше,каждому второму всуки половину зубов повыбивать,другим зашить полрта,остальным активно начать массово лечебное голодание wassat
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 16:39
    Так весна, тепло, на подножный корм, лопух, одуванчик, крапива, "заблудившиеся" кабанчики и куры, в конце концов пусть вспомнят своих кумиров, матка, курки, яйки, млеко. Им не привыкать мирняк обирать то.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:08
      Цитата: Ропот 55
      пусть вспомнят своих кумиров, матка, курки, яйки, млеко.

      а если вторая сторона вспомнит?!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 17:11
        Василенко Владимир, если вы про партизан и сопративление то пока не сильно видно и слышно, хотя возможно что люди и есть и действуют.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:15
      Будут мирняк грабить. Мародёрство - один из факторов разложения армии. good
      Да и местное население воспылает любовью к захистникам.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 16:44
    Что- что а украинцы умеют " искать" продукты. И потом, могут друг у друга,подворовывать. Это вполне нормально для " украинства".
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 16:46
      Андрей Николаевич hi, тиха украинская ночь, НО САЛО надо перепрятать.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +3
        Сегодня, 16:48
        Золотые слова, Уважаемый Ропот 55!!!)
    2. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 17:02
      Все повторяется. На Украине особенно.
  4. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    -1
    Сегодня, 16:44
    Как полопаешь ,так и полопаешь.
    1. stan.veprentsev Звание
      stan.veprentsev
      +1
      Сегодня, 16:48
      Или отступишь,без обеда.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 16:50
        stan. veprentsev hi, это если дадут отступить, а то и отступать некому будет.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 16:52
      Цитата: stan.veprentsev
      Как полопаешь ,так и полопаешь.

      Значит надо сдаваться. В плену накормят! laughing
      1. aksleks
        aksleks
        +1
        Сегодня, 16:59
        Читайте внимательнее - эта 59 бригада в Винницкой области.
      2. stan.veprentsev Звание
        stan.veprentsev
        +1
        Сегодня, 17:02
        Ну как в анекдоте.Матрасники спросили когда можно напасть на Россию.Французы-не зимой.Немцы-летом тоже не стоит.Офигенный ответ китайцев.
      3. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 17:14
        .Значит надо сдаваться. В плену накормят!
        "А в тюрьме, сейчас, макароны..." wink
  5. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 16:44
    Воруют, воровали и будут воровать всегда. Нация тут абсолютно не имеет значения.
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 16:54
    Решают путем отжима у местных селюков.
    1. stan.veprentsev Звание
      stan.veprentsev
      +1
      Сегодня, 17:13
      По миру с пустыми кастрюлями.
  7. geor.tcherniaev Звание
    geor.tcherniaev
    +2
    Сегодня, 16:55
    Мародерить начнут ещё больше. Вспоминается кадр из советского фильма где немецкий солдат выбегает со двора с курицей в руках а вслед ему несутся проклятия украинской бабки.
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 16:56
    Третий день ищем продукты по всей области

    сами мы не местные ...
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 17:06
    Залужный, нааерное, все сожрал. Посмотрите на его рожу wink
  10. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 17:32
    К этой теме по поводу ударов по мостам через Днепр, чтобы прекратить военные поставки на Левый берег. Мостов есть 20 штук ЖД, Авто и смешанные. Длина мостов разная естественно. На севере Днепр не широк итд. Разрушить сразу 20 мостов(не повредить, а именно на несколько месяцев сделать непригодными) реально под силу только тяжелой бомбардировочной авиации. С соответствующими бомбами. Сколько их надо? Много! Но задача все же решаемая.
    Далее. Побочный эффект от разрушения мостов - резкое снижение снабжения продуктами питания населения Левого берега. Голода конечно не будет т.к. есть собственное производство, но из-за того что 50% бюджета Украины наполняется $ западными подачками, то ограничения по привычному ассортименту будут значительные. В Киеве поднимут панику о гуманитарной катастрофе на левом берегу и естественно с речами в ООН. Возможно поэтому мосты до сих пор ещё целы. А уничтожить только часть из них, с военной точки зрения неэффективно.
  11. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:00
    Третий день ищем продукты по всей области

    - рассказал в социальной сети один из военнослужащих бригады ВСУ.
    Врут, опять грабеж, да и не в Вииннице.