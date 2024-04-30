Проект безэкипажных катеров для инженерных войск
Многоцелевой безэкипажный катер "Визир" от Кингисеппского машиностроительного завода. Фото КМЗ
В недавнем прошлом отечественная оборонная промышленность плотно занялась разработкой перспективных безэкипажных катеров и подводных аппаратов ударного назначения. Такую технику предлагается использовать для уничтожения кораблей и береговой инфраструктуры противника. Недавно стало известно о работах по созданию новой линейки ударных безэкипажных систем, которая будет включать изделия разными возможностями и характеристиками.
Перспективное направление
Разработка безэкипажных катеров и малых подлодок началась в нашей стране достаточно давно, и в дальнейшем был представлен целый ряд таких образцов. В последнее время работы в этом направлении ускорились. Его развитию способствуют события текущей Спецоперации, наработанный опыт и анализ действий противника.
Об очередных работах в сфере безэкипажного флота стало известно в начале апреля. Тогда председатель военно-научного комитета инженерных войск российской армии Максим Кривошеев рассказал изданию «Известия» о ведущейся разработке целого ряда беспилотных систем инженерного назначения разных классов. В частности, создаются инженерные средства надводного базирования, предназначенные для поражения различных объектов береговой инфраструктуры.
25 апреля «Известия» опубликовали новую информацию на эту тему. Источники издания в министерстве обороны подтвердили факт разработки новых морских беспилотников, причем речь идет о целом семействе изделий. Точный состав такой линейки не сообщается. Из раскрытых данных следует, что в нее войдут как надводные катера, вероятно, погружающиеся, так и подводные аппараты.
Источник «Известий» рассказал, что новые безэкипажные системы должны будут работать в разных акваториях – на реках и озерах, а также в прибрежной зоне морей. В качестве целей для такой техники рассматривается береговая инфраструктура и гидротехнические сооружения. Катера и подлодки будут поражать мосты, понтонные переправы, плотины, в т.ч. гидроэлектростанций, и т.д.
Мачта "Визира" с радиоэлектронным оборудованием, а также боевой модуль. Фото КМЗ
Основные технические особенности новых проектов остаются неизвестными. При этом утверждается, что аппараты нового семейства будут отличаться друг от друга ходовыми характеристиками и массой боевой нагрузки. Принципы работы систем управления не раскрываются, хотя упоминается возможность самостоятельного изменения глубины хода в зависимости от разных факторов.
По словам источника, часть изделий нового семейства находится в высокой степени готовности и вскоре должна выйти на испытания. Прочие пока остаются на стадии проектирования. Все текущие работы должны завершиться в обозримом будущем, и после этого техника поступит на вооружение. Примечательно, что новые морские безэкипажные средства получат инженерные войска, а не флот.
Секреты семейства
Пока информации о новом семействе безэкипажных инженерных / ударных средств крайне мало. Фактически раскрыты только его существование и предназначение. Тем не менее, на основе опубликованной информации можно сделать некоторые предположения и выводы технического и иного характера.
В первую очередь, представляет интерес предназначение новых безэкипажных систем. Они разрабатываются не для флота, как следовало бы ожидать, а для инженерных войск. На вооружении инженерных частей имеется плавающая техника разных типов, но ударные катера без экипажа у них пока отсутствуют. Также войска имеют различные инженерные боеприпасы для разрушения тех или иных сооружений или препятствий, но все они используются на суше, а не на воде.
В качестве целей для нового семейства безэкипажных аппаратов рассматриваются мосты, плотины и т.д. Подобные сооружения отличаются высокой прочностью, и для их разрушения требуется мощное воздействие. Из этого следует, что аппараты перспективного семейства должны нести фугасную либо кумулятивную боевую часть массой в сотни килограммов.
Украинский безэкипажный катер, обнауженный в Крыму в 2022 г. Фото Telegram / "Рыбарь"
Размеры и масса боевой части определяют габариты и водоизмещение ее носителя. Для размещения БЧ массой в несколько центнеров требуется надводная платформа в размерах типичного маломерного катера. Подводный аппарат с аналогичной нагрузкой так же должен иметь длину до нескольких метров и соответствующее водоизмещение.
Современные безэкипажные морские системы разных типов имеют автономное или дистанционное управление, в зависимости от требований заказчика и предполагаемой тактической роли. Какие системы контроля получают новые отечественные комплексы, неизвестно. При этом, судя по раскрытым данным, предусматривается автоматизация, как минимум, некоторых процессов. Возможно, для получения максимальных результатов разрабатываются и полностью автономные системы управления.
Для надводного катера с инженерным зарядом оптимальным является двигатель внутреннего сгорания с гребным винтом или водометным движителем. Такая силовая установка даст высокие характеристики скорости и дальности хода. В случае с подводным аппаратом более выгодной может быть электрическая энергоустановка. Она ограничит скоростные характеристики, но позволит получить высокую дальность плавания и скрытность.
Важно, что разрабатывается не один катер или подводный аппарат, а целое семейство. По всей видимости, эти образцы морской техники будут унифицированы по тем или иным агрегатам, системам управления и т.д. При этом предусматриваются и различия в конструкции, связанные с применением разных БЧ, необходимостью обеспечения разных ходовых характеристик и т.д.
Для практических задач
Сообщается, что новые безэкипажные средства будут использоваться в качестве самоходных инженерных зарядов для разрушение различных береговых объектов, в т.ч. сложных и прочных. В целом нетрудно представить, в каких операциях может применяться такая техника, и какие положительные эффекты она даст.
Отражение атаки украинских катеров; работают пулеметчики. Фото Минобороны РФ
В первую очередь, катера и подводные аппараты могут применяться вместе с другим оружием в массированных ударах по инфраструктуре противника. Сейчас с этой целью используются БПЛА, крылатые и баллистические ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Ничто принципиально не мешает дополнить эти вооружения надводными или подводными беспилотниками – при наличии подходящих береговых целей. В то же время, привлечение инженерных войск к дальним ударам будет необычной мерой.
Безэкипажные катера могут помочь при организации переправ или при высадке десанта. В обоих случаях инженерные части выделяют силы и средства для изучения противоположного берега. Отдельные подразделения такого рода изучают участок высадки, расчищают заграждения и обезвреживают взрывные устройства. В определенных ситуациях безэкипажный катер с инженерным зарядом способен внести большой вклад в подготовку берега к высадке / переправе. С помощью такой техники можно уничтожить заграждения или расчистить площадку для дальнейших действий.
Вероятно, могут быть и другие способы применения беспилотных морских систем, учитывающие цели, задачи и специфику инженерных войск и их роль в операциях на водах. Очевидно, что грамотная организация таких мероприятий позволит получить от катеров и подводных аппаратов максимальный результат.
Расширенные возможности
Таким образом, Минобороны решило расширить круг технических и боевых средств инженерных войск, а также дать им совершенно новые возможности. Для этого ведется разработка сразу нескольких новых безэкипажных систем с определенным сходством и своими собственными особенностями. Как сообщается, некоторые из таких изделий вскоре смогут выйти на испытания.
Состав нового семейства техники и сроки завершения работ по нему пока не уточняются. Однако даже доступная информация показывает, что этот проект имеет большое значение для инженерных войск. Благодаря ряду новых образцов техники они смогут расширить свои возможности на воде, решать новые задачи или показывать повышенную эффективность при выполнении прежнего круга обязанностей. Впрочем, для получения всех таких результатов сначала необходимо завершить перспективный проект.
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