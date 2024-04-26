«Выходят на новый уровень»: глава Минобороны Ирана отметил развитие военно-политических отношений с Россией
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В последние годы отмечается значительное развитие отношений между Российской Федерацией и Ираном, в том числе и в военно-политической сфере. Об этом заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Аштиани.
Сегодня глава иранского военного ведомства участвовал в переговорах с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, которые прошли в Астане. Аштиани поблагодарил Шойгу за российскую поддержку во время израильской атаки на иранское консульство в столице Сирии Дамаске.
Реакцию российской стороны на ответ Ирана в виде ударов по объектам военной инфраструктуры Израиля министр обороны исламской республики назвал «взвешенной».
Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень
- отметил министр обороны Ирана.
Напомним, что западные страны обвиняют Иран в том, что он оказывает поддержку России в проведении специальной военной операции, в том числе якобы поставляет беспилотные летательные аппараты. И Россия, и Иран эти заявления опровергают, но украинские и западные источники упорно продолжают именовать российские БПЛА «Герань» и «Герань-2» «Шахедами» - как дроны иранского производства.
Однако военно-технические связи между Россией и Ираном действительно только развиваются и растут. Это вполне объяснимо, учитывая, что обе страны сталкиваются со схожими вызовами и рисками, включая провокации со стороны Запада и его сателлитов.
Министерство обороны Российской Федерации
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