«Выходят на новый уровень»: глава Минобороны Ирана отметил развитие военно-политических отношений с Россией

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«Выходят на новый уровень»: глава Минобороны Ирана отметил развитие военно-политических отношений с Россией

В последние годы отмечается значительное развитие отношений между Российской Федерацией и Ираном, в том числе и в военно-политической сфере. Об этом заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Аштиани.

Сегодня глава иранского военного ведомства участвовал в переговорах с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, которые прошли в Астане. Аштиани поблагодарил Шойгу за российскую поддержку во время израильской атаки на иранское консульство в столице Сирии Дамаске.



Реакцию российской стороны на ответ Ирана в виде ударов по объектам военной инфраструктуры Израиля министр обороны исламской республики назвал «взвешенной».

Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень

- отметил министр обороны Ирана.

Напомним, что западные страны обвиняют Иран в том, что он оказывает поддержку России в проведении специальной военной операции, в том числе якобы поставляет беспилотные летательные аппараты. И Россия, и Иран эти заявления опровергают, но украинские и западные источники упорно продолжают именовать российские БПЛА «Герань» и «Герань-2» «Шахедами» - как дроны иранского производства.

Однако военно-технические связи между Россией и Ираном действительно только развиваются и растут. Это вполне объяснимо, учитывая, что обе страны сталкиваются со схожими вызовами и рисками, включая провокации со стороны Запада и его сателлитов.
12 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 16:49
    Ну Иран по надежнее попутчик чем большинство состоявших с нами в различных договорах, так что такие связи надо развивать.
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -2
    Сегодня, 16:51
    Вот какой смысл выходить на какой-то там военный уровень сотрудничества, если даже свои военные возможностями политики используют на пол шишки. Большинство наших военных "провалов/торможений" продиктованы решениями пугливых/заторможенных политиков.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:54
      ИванИванов hi, так это везде и повсеместно, как только политики влазят в военные дела получается (цензура).
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 17:02
        Непонятен мотив, рациональное зерно таких действий. Типа наши быстрые успехи спровоцируют запад на ядерный конфликт, а медленное прогрызание создаст впечатление отсутствия успехов, заставит отвлечься, заняться своими делами, так что ли?
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 16:59
    Так,а что там с полной отменой санкций против Ирана?Или,политика двойных стандартов по прежнему доминирует над здравым смыслом?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 17:03
      Бережливый hi, да кто сейчас соблюдает все эти санкции и договоры, так одна видимость, вон Москва и КНДР вам в пример, так и тут официально да санкции а по факту взаимовыгодное сотрудничество, есть ещё как пример Афган и некая запрещенная ПОКА организация.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 17:05
        Ропот55-ну,так тем более,нужно показать что в отношении к Ирану наши решения и действия это не сиюминутные,а постоянные отношения надолго!
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 17:22
          Бережливый, а вот тут я думаю есть договорённости между Москвой и Тегераном, иначе не стал бы Иран сотрудничать с Россией кабы ему принципиально было на эти санкции и подписи наших руководителей под ними, как и Пхеньяну. А кому надо тем в тихоря через дипломатию донесут что сотрудничать с нами выгодно а там пусть сами решают, по пути Ирана идти или Брюселя.
    2. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      +1
      Сегодня, 17:24
      да, санкции нам нужно снять в отношении Ирана и Северной Кореи и других стран, причем как можно быстрее и не позориться уже. Идет уже по-существу прямая атака сша и запада против нас, а мы соблюдаем американские и европейские санкции против наших союзников.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 16:59
    В мире террористических государств и безответственных гегемонов нужно искать любые точки соприкосновения с единомышленниками (хотя бы, с попутчиками, идущими в одном направлении).
    А уж озираться на рекомендации врагов, прислушиваться к советам разных воровских организаций определённо не стóит.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 17:14
      Мне вот тоже представляется, что угроза мировой жабы велика настолько, что все местные разногласия можно засунуть в долгий ящик.
  5. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +3
    Сегодня, 17:03
    Иран хороший союзник, нам с Йеменом нужно еще наладить военно техническое сотрудничество, может после этого сша и запад испугаются и перестанут наводить ракеты из украины на Россию. Наши все делают, к большому сожалению, очень медленно, в то время как после террористических атак украины и запада гибнут, в том числе и мирные граждане РФ.