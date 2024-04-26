Глава Пентагона заявил, что Украина получит первые F-16 в этом году
Похоже, что успехи ВС РФ в зоне СВО заставили западных партнеров Киева сильно занервничать.
Так, в США после долгих месяцев споров и бюрократических перипетий вдруг крайне оперативно проголосовали за выделение помощи режиму Зеленского. В свою очередь, в Европе спешно ищут дополнительные комплексы ПВО для Украины и боеприпасы к ним.
Но и это еще не все. В ходе заседания на базе «Рамштайн» глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что первые американские истребители F-16 будут доставлены на Украину в этом году. Тогда же в страну прибудут и обученные за границей летчики для этих крылатых машин.
Что характерно, ранее о возможной передаче Киеву американских боевых самолетов уже к середине лета говорил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Стоит отметить, что, по мнению многих экспертов, включая западных, ни 61 млрд долларов помощи, ни истребители F-16 уже не смогут изменить положение ВСУ на поле боя. Кроме того, говоря об американских крылатых машинах, остается открытым вопрос касательно мастерства украинских пилотов.
Ранее в западной прессе писали, что инструкторы, обучающие летчиков ВСУ, жалуются на трудности, связанные с коммуникацией, так как украинцы очень плохо владеют английским и понимают не все команды.
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