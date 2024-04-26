Глава Пентагона заявил, что Украина получит первые F-16 в этом году

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Глава Пентагона заявил, что Украина получит первые F-16 в этом году

Похоже, что успехи ВС РФ в зоне СВО заставили западных партнеров Киева сильно занервничать.

Так, в США после долгих месяцев споров и бюрократических перипетий вдруг крайне оперативно проголосовали за выделение помощи режиму Зеленского. В свою очередь, в Европе спешно ищут дополнительные комплексы ПВО для Украины и боеприпасы к ним.



Но и это еще не все. В ходе заседания на базе «Рамштайн» глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что первые американские истребители F-16 будут доставлены на Украину в этом году. Тогда же в страну прибудут и обученные за границей летчики для этих крылатых машин.

Что характерно, ранее о возможной передаче Киеву американских боевых самолетов уже к середине лета говорил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Стоит отметить, что, по мнению многих экспертов, включая западных, ни 61 млрд долларов помощи, ни истребители F-16 уже не смогут изменить положение ВСУ на поле боя. Кроме того, говоря об американских крылатых машинах, остается открытым вопрос касательно мастерства украинских пилотов.

Ранее в западной прессе писали, что инструкторы, обучающие летчиков ВСУ, жалуются на трудности, связанные с коммуникацией, так как украинцы очень плохо владеют английским и понимают не все команды.
7 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 17:24
    украинцы очень плохо владеют английским и понимают не все команды.

    Как в том анекдоте:
    - Do you speak English?
    - Шо?
    ххххх
    Если и дадут самолеты, то вряд ли украинцы будут их пилотировать. Да еще и дожить надо, год только недавно начался.
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 17:37
      Не стоить верить тому что говорят про слабое пилотирование украинцев...за штурвалами Ф-16 могут оказаться пилоты НАТО...как действующие так и отставники.
      У меня в последнее время появились неприятные ощущения что предстоит серьёзная схватка с натовскими военнослужащими в прямом бою с армией России и этот момент приближается.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:38
      Цитата: Егоза
      Если и дадут самолеты, то вряд ли украинцы будут их пилотировать.

      Наемник уже выучили - "Шо и мабуть нет". За укринцев сойдут.
    3. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 17:41
      Егоза
      Если и дадут самолеты, то вряд ли украинцы будут их пилотировать.

      Все может оказаться проще. Двойного гражданства они не отменяли, и будет сидеть в кабине негр с украинским квитком, но не говорящий на мове.
  2. km-21 Звание
    km-21
    +4
    Сегодня, 17:27
    "В этом году" может означать все что угодно. В том числе и ближайшие часы. Обычно заявления о поставках делаются после самих поставок.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 17:36
    Глава Пентагона заявил, что Украина получит первые F-16 в этом году


    Ну раз сказали, так и будет. Всё так и будет, только какую цену за это заплатит Украина. Сыр в мышеловке, бесплатным не бывает.
  4. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 17:49
    В конце мая, начале июня первые F 16 будут на Украине. Количество самолётов сначала будет небольшим (по сравнению с количеством российской авиации), поэтому могу предположить (я могу ошибаться), что они будут использоваться только для борьбы с носителями КАБов.