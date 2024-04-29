Экспедиция к предкам. Пирамиды и корабли
Модель «солнечной ладьи» фараона Хуфу
одну против другой,
отцу и матери и четырем братьям.Первая книга Маккавейская, 13:28
История и культура. На чем основаны наши знания о прошлом? Конечно же, на письменных памятниках, сохранившихся до наших дней. А что их подтверждает? Артефакты, найденные археологами. А много ли этих памятников, чтобы судить по ним с достаточной объективностью и сравнивая один с другим? А вот это вопрос интересный…
Дело в том, что история в школе у нас преподается так, что у детей создается впечатление, что памятников этих очень мало… Мало древних книг, мало образцов оружия и доспехов, мало тех же мумий Древнего Египта.
Знал одного пожарного, опубликовавшего в одной из наших областных пензенских газет забавную статью о новом, открытом им назначении пирамид в Гизе. Вот только сколько всего пирамид нашли в Египте он не знал, но почему-то считал, что их только три. То, что, по данным на 2008 год, специалисты спорили о том, сколько их на самом деле – 118 или 138, он и понятия не имел, но был убежден, что в пирамидах-то уж он разбирается.
А пирамиды между тем продолжают находить. Причем последняя из обнаруженных пирамид на сегодня – это пирамида царицы Нейт, жены фараона Пепи II. Про десятки тысяч иллюстрированных средневековых манускриптов я и не говорю, такое количество подвластно воображению далеко не каждого ума.
Не так давно здесь на ВО выходил материал о «солнечной ладье» фараона Хеопса. О том, что достали и вторую найденную рядом с его пирамидой ладью и тоже начали её собирать. Но оказывается таких ладей, спрятанных в специальных камерах рядом с пирамидами, куда как больше этих двух. Можно сказать, что их намного больше, так что узнать, каким же образом и из чего древние египтяне строили свои суда, сегодня для ученых совсем не проблема.
Одна из могил для «солнечной ладьи» фараона Хуфу
Просто ладья, найденная рядом с пирамидой Хеопса и в своё время выставленная рядом с ней в специально построенном музее, самая известная. Однако несколько древнеегипетских солнечных кораблей и ям для них были найдены и во многих других местах, у подножия не одной, не двух, а множества пирамид, хотя ладья Хеопса-Хуфу и в самом деле самая известная.
И вот сегодня хотя бы о некоторых таких ладьях и пойдет наш рассказ.
Точное назначение этих ладей, вообще-то говоря, неизвестно. Принято считать, что это «солнечная барка», то есть ритуальное судно, предназначенное для путешествия воскресшего царя вместе с богом солнца Ра по небесам. В «Текстах пирамид» об этом написано, а раз так, то все эти закопанные лодки вполне могут быть реальным эквивалентом этих «солнечных лодок».
Из-за их связи с Солнцем их часто ориентируют с востока на запад, чтобы они следовали по его пути. Ямы для этих лодок часто встречаются возле пирамид или гробниц, из-за чего и предполагают, что они связаны с культом солнечного бога Ра, сыновьями которого как раз и являлись все египетские фараоны.
Причем тот же фараон Хуфу очень даже постарался снабдить себя плавсредствами на случай такого загробного путешествия: ям для лодок вокруг его пирамиды обнаружено целых семь!
Пять из них обнаружены непосредственно возле самой Великой пирамиды, а две других – возле пирамиды Хетеферес и пирамиды Ка соответственно (одной из божественных сущностей фараона).
Первый солнечный корабль Хуфу – одно из старейших, самое крупное и наиболее хорошо сохранившееся судно древности. Его длина составляет 43,6 м, а ширина – 5,9 м. В августе 2021 года его переместили в Большой Египетский музей.
Второй солнечный корабль обнаружили рядом с первым, но до 1992 года его не трогали. Но потом его все же достали и занялись его реконструкцией, после чего он будет выставлен в новом Египетском музее, поблизости от гизехских пирамид.
У пирамиды Хафра есть пять ям, в которых когда-то находились погребальные лодки, а также глубокая расщелина в скале, предполагающая возможность существования и незавершенной шестой лодки. Причем все эти лодки сделаны из камня.
На северной стороне пирамиды стоят две лодки, а на южной стороне – две. Оба ряда лодок ориентированы с востока на запад. Западная лодка из двух лодок на севере покрыта белым известняком и имеет каюту. Эти параметры являются общими для западной лодки и двух южных лодок.
Эти характеристики позволяют предположить, что эти две лодки были «Ночными лодками Ра», то есть мифологическими лодками, на которых Ра мог бы плавать в ночное время. Напротив, две другие лодки не имели каюты и поэтому относятся к категории «солнечных лодок» Ра.
У двух солнечных лодок, известных как «Лодка Северного дня» и «Лодка Южного дня», отсутствует резко изогнутая кормовая стойка, которая популярна в более поздних версиях солнечных лодок и на таких изображениях, как «Тексты пирамид» и «Камень Палермо».
Пятая лодка расположена к югу от пирамиды, но перпендикулярна пирамиде, а не параллельна ей. «Лодка Южной ночи» очень хорошо сохранилась. В ней есть большая хижина, и на момент обнаружения все плиты крыши её камеры были целы. Лодка также везла на себе часть известнякового сфинкса, два красных сосуда и зеленый базальтовый каток, который использовался для перемещения тяжелых предметов. Длина судна составляет 25 метров, ширина 3,7 метра и высота 7,5 метра.
«Лодка Южного дня» находится всего в 11 метрах от «Южной ночи» и очень похожа на нее, хотя у нее нет каюты, и она меньше по размеру. Лодка перевозила множество фрагментов царских статуй из диорита и алебастра. Ее длина составляет 22 метра, ширина 3,9 метра и высота 6 метров.
«Лодка Северной ночи» очень похожа на «Лодку Южной Ночи», хотя сохранившаяся каюта расположена ближе к корме, чем у ее южного аналога. В ней нашли большую каплевидную бусину из голубого фаянса, красную курильницу, красный керамический сосуд, алебастровую модель вазы, ракушку, несколько блоков тесаного известняка, фрагмент алебастровой тарелки, большой красный керамический горшок и бычьи кости. Длина лодки составляет 27,5 метра, ширина – 3,6 метра и высота 7 метров.
«Лодка Северного Дня» сохранилась хуже всего.
План погребального храма фараона Хафра и рядом с ним пять «могил» для погребальных лодок
Что до лодки «Север – Юг», которая расположена перпендикулярно пирамиде Хафра, в отличие от остальных лодок, параллельных пирамиде, то она больше их всех, и у неё нет каюты, и поэтому она считается солнечным кораблем, а не ночным. Ее длина составляет 37,5 метра, а высота – 7 метров.
План гробницы Джедефра в Абу-Роаше: 1) пирамида; 2) погребальная камера; 3) верхний храм; 4) яма для лодки; 5) ограждающая стена; 6) пирамида-спутник; 7) мостовая дорога (рампа)
«Солнечный корабль» фараона Джедефра нашли между 1900 и 1902 годом в яме для лодок к востоку от его пирамиды. Хотя в яме лодки не оказалось, можно было измерить саму ямы, длина которой, как выяснилось, достигала 35 метров.
Могила ориентирована с севера на юг. Во время раскопок была найдена голова скульптуры фараона Джедефра из египетского кварцита, которую затем перевезли в Лувр в Отдел египетских древностей.
В Абусире был обнаружен погребальный комплекс Нефериркаре, в котором «солнечные лодки» присутствовали как на северной, так и на южной стороне. Пирамида Нефериркаре в Абусире – крупнейшее сооружение в этом регионе. Причем в абусирских папирусах Нефериркаре упоминаются как минимум четыре лодки, зарытые в окрестностях пирамиды: два корабля рядом с ней, а ещё два – к северу и югу от пирамиды.
А ещё в Палермской надписи утверждается, что Нефериркаре приказал построить большую лодку из камня в храме Ра, получившую название «Желание сердца Ра». На сегодня раскопана только одна лодка к югу от пирамиды Нефериркаре. Остальные – ждут своего часа.
В 1991 году в пустыне возле храма Хасехемви недалеко от Абидоса археологи обнаружили останки сразу четырнадцати кораблей, относящихся к началу первой династии (2950–2775 гг. до н. э.), возможно, связанных с культом Хор-Ахета. Эти корабли длиной 23 м были закопаны бок о бок и имели деревянные корпуса и грубые каменные валуны, которые использовались в качестве якорей. Конструкция корпусов – из «сшитых» деревянных досок.
Также были найдены остатки плетеных ремней, соединявших доски, и связки тростника, которые использовались для заделки швов между ними. Их возраст должен быть более чем на 400 лет старше кораблей Хуфу. Длина варьировалась от 20 до 27 метров в длину, 2,5 метра в ширину, с высотой борта 0,5 метра. Причем каждая такая лодка вмещала около 30 гребцов.
У них были суженные корма и нос, а остатки желтого пигмента позволяют предположить, что они были окрашены.
На сегодня это старейшие в мире дощатые корпуса. Традиции строительства корпусов, наблюдаемые во всех раскопанных сосудах, продолжались до конца VI века до нашей эры, а с заменой шипованно-пазовых соединений гвоздями – до наших дней.
Грузовой корабль, лишенный шпангоутов и киля нашли недалеко от Матарии (древний Гелиополис, к северу от современного Каира), и это первый пример шипованно-пазовых соединений в египетском судостроении, что знаменует собой резкий отход от предыдущих технологий. Рядом с лодкой были найдены 30 глиняных кувшинов с заостренными донышками, в которых обычно перевозили пиво.
Лодка Сенусерта III, найденная возле его пирамиды в Дашуре, 1895 г.
Нашли «солнечную ладью» и к югу от пирамиды Аменемхета III. Яма для неё была сделана из кирпича и имела длину 15 метров и ширину 5,57 метра. Правда, в яме никаких останков лодки не оказалась.
«Солнечная ладья» была найдена возле пирамиды Унаса в Саккара. Причем здесь нашли «Модель поместья» и погребальную лодку, а ещё, по крайней мере, три могилы для лодок, сделанные из сырцового кирпича. Одна из яма для лодки длиной 44 метра находится в 150 метрах от погребального храма Унаса. Расположение с востока на запад, как и у многих других «солнечных кораблей». Две другие ямы для лодок находятся рядом друг с другом.
Схема лодки Сенусерта III
Любопытно, что в одной из многочисленных лодочных ям была обнаружена интересная коллекция фаянсовых фигурок. В неё входили корова, три женщины, собака, кошка, два огурца, гроздь винограда, четыре инжира, четыре грушевидных фрукта, четыре зерна и фигурка тушканчика. В официальных учетных карточках Метрополитен-музея указано, что они были найдены в лодочной яме гробницы фараона Аменемхета I.
Впрочем, есть и такое мнение, что эта яма для лодки из сырцового кирпича была найдена за пределами стены по периметру пирамиды Аменемхета I, и к ней, в общем-то, не относится. Хотя особого значения это и не имеет.
Важно то, что обычай прятать в землю большие деревянные лодки рядом с гробницами фараонов имел давнюю историю и существовал в течение правления нескольких династий, как и то, что лодки, зарывавшиеся в землю, были достаточно велики, являлись вотивными дарами, а могилы для их захоронения строились специально и тщательно перекрывались каменными плитами, благодаря чему, собственно, многие из них и уцелели, хотя некоторые из них и зарывали непосредственно в грунт!
Информация