США проводят политику, основанную на двуличии. Это фактически открыто заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. На слова китайского лидера обратило внимание американское издание The Politico.Во время встречи с Блинкеном китайский лидер заявил, что обе страны должны помогать друг другу, а не вредить. Но США, по словам Си Цзиньпина, не честны в своей политике.- заявил китайский лидер, критикуя США за лицемерную политику.Недовольство Си Цзиньпина вызывают многие действия американской стороны. Во-первых, США официально рассматривают Китай как потенциального противника, и с каждым годом антикитайская риторика в Вашингтоне усиливается.Во-вторых, США пытаются сформировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе военно-политический альянс, в который могут быть вовлечены Япония, Филиппины и ряд других государств. Антикитайская направленность такого альянса очевидна.В-третьих, США продолжают оказывать всестороннюю поддержку Тайваню, в том числе и в оборонной сфере. При этом на словах Вашингтон не раз заявлял, что придерживается принципа «одного Китая».Наконец, американская администрация пытается воспрепятствовать стремительному экономическому развитию Китая, в том числе и посредством ограничения доступности для китайских компаний целого ряда передовых технологий, а также полупроводников. А в последнее время американские политики стали обвинять Китай и в том, что он не соблюдает нейтралитет в украинском конфликте, хотя сами западные страны с самого начала боевых действий никакой нейтралитет не соблюдали, а открыто заняли сторону киевского режима.

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