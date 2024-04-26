«Надо перестать говорить одно и делать другое»: глава КНР обвинил США в лицемерии

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«Надо перестать говорить одно и делать другое»: глава КНР обвинил США в лицемерии

США проводят политику, основанную на двуличии. Это фактически открыто заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. На слова китайского лидера обратило внимание американское издание The Politico.

Во время встречи с Блинкеном китайский лидер заявил, что обе страны должны помогать друг другу, а не вредить. Но США, по словам Си Цзиньпина, не честны в своей политике.

Надо перестать говорить одно и делать другое

- заявил китайский лидер, критикуя США за лицемерную политику.

Недовольство Си Цзиньпина вызывают многие действия американской стороны. Во-первых, США официально рассматривают Китай как потенциального противника, и с каждым годом антикитайская риторика в Вашингтоне усиливается.

Во-вторых, США пытаются сформировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе военно-политический альянс, в который могут быть вовлечены Япония, Филиппины и ряд других государств. Антикитайская направленность такого альянса очевидна.

В-третьих, США продолжают оказывать всестороннюю поддержку Тайваню, в том числе и в оборонной сфере. При этом на словах Вашингтон не раз заявлял, что придерживается принципа «одного Китая».

Наконец, американская администрация пытается воспрепятствовать стремительному экономическому развитию Китая, в том числе и посредством ограничения доступности для китайских компаний целого ряда передовых технологий, а также полупроводников. А в последнее время американские политики стали обвинять Китай и в том, что он не соблюдает нейтралитет в украинском конфликте, хотя сами западные страны с самого начала боевых действий никакой нейтралитет не соблюдали, а открыто заняли сторону киевского режима.
12 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    -1
    Сегодня, 17:03
    А чего же ты умник с этим Блинкиным вообще встречался?Тоже политика двойных стандартов!
    1. svp67 Звание
      svp67
      +2
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Бережливый
      А чего же ты умник с этим Блинкиным вообще встречался?

      Потому, что Китай и США имеют ОЧЕНЬ сильные экономические связи. И тут хочешь, не хочешь, а надо как то разговаривать и договариваться.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 17:40
      Цитата: Бережливый
      А чего же ты умник с этим Блинкиным вообще встречался?Тоже политика двойных стандартов!

      Уж наверное председатель Си знает, что делает. Прогибаться перед америкосами не станет, но и обострение отношений ему ни к чему. Почти семьсот миллиардов долларов взаимного товарооборота за 2023 год, экономика тоже играет свою роль в сдерживании эмоций. Но если штаты будут наглеть, то Китай просто вынужден будет принять ответные меры.
    3. boriz Звание
      boriz
      0
      Сегодня, 17:57
      Ну хотя бы для того, что бы определить вслух позицию. Китай, наконец то, выбрал с кем он.
      А то не совсем понятно было.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 17:08
    Цитата: Бережливый
    А чего же ты умник с этим Блинкиным вообще встречался?Тоже политика двойных стандартов!

    Китай связан с США экономически и так просто Сзиньпин разорвать отношения с США не может.
    Блинкин это прекрасно понимает и будет давить на Си из со всех сил что бы он порвал с Кремлем все отношения.
    Это ещё не момент истины. smile
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 17:12
      Выходит, что США могут это делать, вплоть до угрозу суверенитету, а Китай не может. Игра в одну калитку получается.
      1. Иван Иванов_36 Звание
        Иван Иванов_36
        0
        Сегодня, 17:27
        Выигрывает в таких давлениях всегда тот, кто не понимает последствий своих действий. Но в долгую всегда проигрывает. Санкционная политика Штатов всегда самоистязание.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 17:18
      Цитата: Леха с Андроида.
      Это ещё не момент истины.

      Ну, товарищ Си хотя бы открыто об этом сказал!
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +4
    Сегодня, 17:10
    Китаю самому нужно прекращать попытки убедить гопоту словами и начать уже что-то делать
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 17:11
    По сути ничего нового. Абсолютно эти действия США делали относительно СССР и РФ.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 17:16
      И ответы получали схожие, все помнят чем это закончилось
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 17:13
    Цитата: ИванИванов
    Выходит, что США могут это делать, вплоть до угрозу суверенитету, а Китай не может. Игра в одну калитку получается.

    Да... пока так. request