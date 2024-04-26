Глава ЦБ: Возможная конфискация российских ЗВР не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России

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Глава ЦБ: Возможная конфискация российских ЗВР не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что возможная конфискация Западом российских золотовалютных резервов никак не повлияет на финансовую стабильность России.

Набиуллина отметила, что уже давно прекращены все операции по замороженным на Западе активам. Таким образом, эти средства попросту выведены из пользования. Центробанк на протяжении многих лет занимался диверсификацией золотовалютных резервов, поэтому РФ располагает достаточным объемом не подверженных влиянию каких-либо санкций резервов, чтобы иметь возможность купировать риски финансовой стабильности, в случае их возникновения. Однако, по словам главы ЦБ, в настоящее время подобные риски отсутствуют.



Как сообщает западная пресса, страны так называемой "большой семерки" стремятся как можно скорее достигнуть консенсуса в вопросе, касающемся конфискации доходов от замороженных российских активов. При этом конфискованные средства предполагается направить на финансирование Украины. Администрация президента США Джо Байдена считает, что любые меры в отношении российских активов являются легитимными с точки зрения действующих норм международного права.

Однако, по мнению ряда экспертов, конфискация Западом замороженных российских активов и доходов, получаемых от их использования, не только неизбежно приведет к резкому снижению иностранного спроса на американские казначейские облигации, но и подорвет роль доллара в мировой финансовой системе.
13 комментариев
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  1. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +6
    Сегодня, 17:30
    Так.
    Если у Эльвиры неизвестный стырит рубль из кармана, это тоже никак не повлияет на финансовую стабильность?
    Или это другое и тюрьма по неизвестному плачет.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +6
    Сегодня, 17:31
    не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России
    Может и не окажет , но лишит нас 300 млрд. которые нам сейчас совсем не помешают. И всё это по вашей вине...ох как не хочется за это отвечать, вот и несёт всякую ересь. negative
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 17:55
      Кто-кто, а Эльвира точно ручки приложила к заморозке наших ЗВР.
      А что там с конфискацией активов западных компаний в России? Долго ещё японцы будут акционерами Сахалина-2 и других компаний? Ободрать как липку. Пусть ходят, как голожопые обезьяны, с круглыми глазами, как у коровы. laughing good
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 17:59
      Цитата: marchcat
      не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России
      Может и не окажет , но лишит нас 300 млрд.

      Забыла добавить
      Странно, но вопреки стараниям Центробанка и моим лично возможная конфискация Западом российских золотовалютных резервов никак не повлияет на финансовую стабильность России
  3. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +4
    Сегодня, 17:39
    Это как нужно понимать, мы и дальше будем вывозить деньги из страны за бугор, не смотря на то, что их конфисковывают ? Как она собирается бороться с инфляцией повышая для производственных предприятий ставку по кредитам, откуда возьмется снижение цен на продукцию и развитие производства, если предприятиям, чтобы что-то произвести нужно отдавать большие проценты ? Они, что будут поднимать цены или снижать на конечную продукцию ? Набиуллина считает, что снижать. Если кто-то считает, что цены на жилье высокие, то нужно проводить проверки застройщиков на предмет сметы строительства, а не поднимать ключевую ставку, до уровня самой высокой ставки в мире. И непонятно для чего это делается, чтобы жилье не строилось и никто его не покупал ? Не ужели не понятно, что таким способом мы убиваем промышленное производство и экономику в стране ?
  4. фа2998 Звание
    фа2998
    +3
    Сегодня, 17:41
    Цитата: marchcat
    не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России
    Может и не окажет , но лишит нас 300 млрд.

    Может и не окажет,да и про 300 млрд. уже никто не вспоминает,живем и без них!.НО ИХНЯЯ СТАБИЛЬНОСТЬ полностью нивелировала деловую активность.Драконовская базовая ставка тормозит кредитование,что то шевелится в оборонной отрасли-там "покупатель и заказчик" государство.Остальное стоит-мало развернешся при кредитах-20-25 %! crying
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 17:42
    Глава ЦБ: Возможная конфискация российских ЗВР не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России

    Ты посмотри-ка...Чужого добра не жаль?
    А конфискация имущества у Силуанова и Набиуллиной окажет влияние на конкретных людей, которым так необходимы были эти ЗВР, хотя бы для восстановления жилищ, пострадавших от паводка?
    1. Mishka78 Звание
      Mishka78
      +3
      Сегодня, 17:50
      Дык конфисковать то будут "государственное". Чего его жалеть.
      Очень люблю я вот эту картинку. Прям правда жизни.
      Какой бы русофобской животиной Тэтчер не была, интересы своего государства она блюла, позавидуешь.
  6. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 17:42
    это конгениально мадам - она нам прямым текстом сказала, что эти деньги не наши.....
  7. TOS-NN Звание
    TOS-NN
    +5
    Сегодня, 17:44
    300 ярдов. Пустяки. Дело житейское. Поднимем НДС. Штрафы ГИБДД.
    Плату за дет.садики, ВУЗы. Лекарства подозрительно дешёвые.
    Кошельки ведь у народа бездонные belay
  8. astepanov Звание
    astepanov
    +2
    Сегодня, 17:44
    Логика главы центробанка понятна. А ни пойдет ли Эльвира Сахипзадовна дальше и ни предложит ли нашим дорогим партнерам забрать у нас остатки ЗВР? Как-никак, уменьшение денежной массы в России еще сильнее снизит инфляцию, а у всяческих Захарченко, Сердюковых- и прочих Ивановых резко сократятся возможности спереть. А у дорогих партнеров будет всё ровно наоборот. Англосаксы лопнут от зависти,у китайцев усилится узость взгляда вплоть до потери зрения, Европа накупит себе радужных штанов и вымрет. Шах и мат! Ура! Слава Эльвире Сахипзадовне!
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 17:52
      А ни пойдет ли Эльвира Сахипзадовна дальше

      Пойдет, наверное. Вот только никто ее не посылает...
  9. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    +1
    Сегодня, 17:46
    Соответственно, можно и дальше вывозить ЗВР за бугор, и ответственность за их утрату не актуальна. Надо понимать, не оказывает влияние на финансовую стабильность России и вывоз денег в оффшоры, можно продолжать. Ранее были данные о сопоставимости теневого оборота денег размеру госбюджета.
    Вот в росте чего у нас можно не сомневаться, так в росте толерантности ФСБ, РПЦ, мин.культа.