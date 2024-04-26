Глава ЦБ: Возможная конфискация российских ЗВР не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что возможная конфискация Западом российских золотовалютных резервов никак не повлияет на финансовую стабильность России.Набиуллина отметила, что уже давно прекращены все операции по замороженным на Западе активам. Таким образом, эти средства попросту выведены из пользования. Центробанк на протяжении многих лет занимался диверсификацией золотовалютных резервов, поэтому РФ располагает достаточным объемом не подверженных влиянию каких-либо санкций резервов, чтобы иметь возможность купировать риски финансовой стабильности, в случае их возникновения. Однако, по словам главы ЦБ, в настоящее время подобные риски отсутствуют.Как сообщает западная пресса, страны так называемой "большой семерки" стремятся как можно скорее достигнуть консенсуса в вопросе, касающемся конфискации доходов от замороженных российских активов. При этом конфискованные средства предполагается направить на финансирование Украины. Администрация президента США Джо Байдена считает, что любые меры в отношении российских активов являются легитимными с точки зрения действующих норм международного права.Однако, по мнению ряда экспертов, конфискация Западом замороженных российских активов и доходов, получаемых от их использования, не только неизбежно приведет к резкому снижению иностранного спроса на американские казначейские облигации, но и подорвет роль доллара в мировой финансовой системе.

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