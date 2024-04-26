Экспорт не запланирован: Украина перешла на круглосуточный импорт электроэнергии из соседних стран

В этом году российская армия изменила даже не тактику, а стратегию нанесения массированных комбинированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории. Если в предыдущий отопительный сезон ВС РФ били в основном по распределительным подстанциям, то нынче под мощными ударами оказались крупные генерирующие объекты.В частности, в результате ракетной атаки прекратило работу на неопределенный срок крупнейшее гидросооружение Украины Днепровская ГЭС. Из строя были выведены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ, большинство из них, включая Трипольскую тепловую электростанцию под Киевом, восстановлению не подлежат. Более всего энергогенерирующих объектов выведены из строя в Харькове и области. Как сообщают жители административного центра, в жилые дома электричество в последнее время подается только ночью.Таким образом, во всей энергосистеме Украины, включая даже те регионы, которые питаются от АЭС (ВС РФ атомные станции, конечно, не трогают) и менее всего пострадавшие от ударов западные области возник дефицит в электроэнергии. Не спасает окончание отопительного сезона, веерные и аварийные отключения, особенно сложная ситуация в пиковые часы.Если еще не так давно, даже после начала спецоперации, Украина продолжала экспортировать часть электроэнергии в Европу, то сейчас ситуация изменилась на прямо противоположную. Несколько дней назад госкомпания «Укрэнерго» сообщила, что из-за дефицита электроэнергии страна вынуждена почти круглосуточно привлекать аварийную помощь из приграничных европейских стран. В частности, импорт электроэнергии осуществляется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и даже Молдавии, которая сама пребывает не в самом лучшем состоянии касательно электрогенерации.В сегодняшнем официальном сообщении «Укрэнерго» заявлено, что в утренние часы зафиксировано увеличение потребления электроэнергии почти на четыре процента по сравнению с вечером вчерашнего дня, хотя 25 апреля среднесуточное потребление и так было ниже почти на 6% по сравнению с 24 апреля. В течение суток основные ограничения вводятся в Харьковской и Криворожской областях.При этом из-за скачков потребления и увеличения нагрузки вчера на одной из подстанций «Укрэнерго» в западном регионе действием защиты выключилась часть оборудования и обесточена одна из магистральных ЛЭП. На утро обесточены 388 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой (оккупированная часть ДНР) и Харьковской областях, сообщает «Укрэнерго». Насчет возможностей экспорта украинская энергокомпания написала лаконично: «Не запланировано».Похоже, уже в обозримом будущем незалежная благодаря России сможет избавиться от еще одного ненавистного наследия советской эпохи — электрификации всей страны.