Украинская полиция идет «диверсантов», пустивших под откос грузовой поезд в районе станции Киев-Волынский

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Украинская полиция идет «диверсантов», пустивших под откос грузовой поезд в районе станции Киев-Волынский

Фото иллюстрационное


Полиция Киева ищет диверсантов, пустивших под откос грузовой поезд в районе станции Киев-Волынский на юго-западе украинской столицы. Уголовное дело возбуждено по статье «Диверсия». Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на правоохранителей.



По данным ТГ-канала «Страна.ua», накануне вечером неизвестные лица в районе узловой станции Киев-Волынский Южно-Западной железной дороги установили на рельсы железнодорожный башмак, что привело к сходу с рельсов грузового поезда. По имеющейся информации, пострадавших в результате диверсии нет, но повреждения получили вагоны. О характере груза не сообщается, тут можно предположить всё что угодно.

Происшествие случилось около 22:00. Во время движения грузовой поезд сошел с рельсов, люди не пострадали. Установлено, что авария случилась из-за установки на один из рельсов тормозного башмака

- сообщил источник в полиции Киева.

Теперь полицейские ищут предполагаемых диверсантов, если поймают, то им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы по ст. 113 Уголовного кодекса Украины «Диверсия». По-видимому, неравнодушные граждане Украины, уставшие от действий киевской хунты, решили немного помочь российским войскам, в настоящее время выводящим из строя железнодорожную инфраструктуру.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:34
    «Полиция Киева ищет диверсантов» —

    — Наверное ИГИЛ или хуситы ...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 17:36
      "Тормозной башмак" оружие партизана! : good
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 17:51
        Цитата: marchcat
        "Тормозной башмак" оружие партизана!

        Не знаю про "башмак", но моя мать партизанка Белоруссии, пускала поезда фашистов под откос, взрывая мосты и пути. Орден Красной Звезды медаль «Партизану Отечественной войны».
    2. stan.veprentsev Звание
      stan.veprentsev
      -1
      Сегодня, 17:40
      Партизаны из СССР.Которым за 80 лет.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 17:53
        Цитата: stan.veprentsev
        Партизаны из СССР.Которым за 80 лет.

        Да не они рождения 1920- 1922 года. Их уже нет. Мать в Минске похоронена.
        1. stan.veprentsev Звание
          stan.veprentsev
          0
          Сегодня, 17:56
          Ну ,душа,одухотворенная.
  2. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 17:34
    Им можно, а нам нельзя...
  3. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 17:35
    установили на рельсы железнодорожный башмак

    Спасибо неравнодушным гражданам, в следующий раз поставят жд-сапог.
  4. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 17:46
    Прикольно, вот и партизаны появились ❗❗❗
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:57
      Цитата: Сергей Колтаков
      Прикольно, вот и партизаны появились

      Как принято говорить, башировы-петровы.
  5. BigBoss Звание
    BigBoss
    0
    Сегодня, 17:46
    Побольше башмаков на рельсы в стране 404!
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:47
    И это только первый "цветочек" , надо активизировать рельсовую войну.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:48
    Башмак или костыль на рельсу. "Армия трясогуски" начала сою деятельность!!!
    Кто то А. Гайдара читал, помнит!!!
  8. skept Звание
    skept
    0
    Сегодня, 17:57
    Тормозные башмаки на строгом учете обычно.
    По записям найдут,кто хранил и не уберег