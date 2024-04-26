Украинская полиция идет «диверсантов», пустивших под откос грузовой поезд в районе станции Киев-Волынский
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Фото иллюстрационное
Полиция Киева ищет диверсантов, пустивших под откос грузовой поезд в районе станции Киев-Волынский на юго-западе украинской столицы. Уголовное дело возбуждено по статье «Диверсия». Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на правоохранителей.
По данным ТГ-канала «Страна.ua», накануне вечером неизвестные лица в районе узловой станции Киев-Волынский Южно-Западной железной дороги установили на рельсы железнодорожный башмак, что привело к сходу с рельсов грузового поезда. По имеющейся информации, пострадавших в результате диверсии нет, но повреждения получили вагоны. О характере груза не сообщается, тут можно предположить всё что угодно.
Происшествие случилось около 22:00. Во время движения грузовой поезд сошел с рельсов, люди не пострадали. Установлено, что авария случилась из-за установки на один из рельсов тормозного башмака
- сообщил источник в полиции Киева.
Теперь полицейские ищут предполагаемых диверсантов, если поймают, то им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы по ст. 113 Уголовного кодекса Украины «Диверсия». По-видимому, неравнодушные граждане Украины, уставшие от действий киевской хунты, решили немного помочь российским войскам, в настоящее время выводящим из строя железнодорожную инфраструктуру.
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