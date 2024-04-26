Песков: Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения

Все равно придется договариваться о том, как мы будем жить. Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений

Предстоит в любом случае отношения выстраивать на новых основах. Отношения, как раньше, построить уже не получится

Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения. Конечно, нам в любом случае после победы в украинском конфликте придется в дальнейшем договариваться друг с другом, но уже на совершенно других принципах.Об этом заявил журналистам на брифинге Дмитрий Песков.- сказал пресс-секретарь российского президента.Географически большая часть населения РФ проживает в ее европейской части. Нам никуда не деться друг от друга. Выстраивать отношения между Россией и Европой все равно рано или поздно придется, но уже совсем не так, как это делалось раньше.- заявил Песков.Собственно, возвращаться к прежним принципам сосуществования уже никто не захочет. В первую очередь, это уже не нужно россиянам.Песков отметил, что Москве будет сложно забыть отношение европейских лидеров к нашей стране. Мы это запомним и учтем. Россия приобрела горький опыт в общении со странами Европы, из которого она сделала свои выводы.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ни в коем случае нельзя допустить победы россиян в украинском конфликте. Поэтому он призвал европейские государства к более тесному сотрудничеству в оборонной сфере. Его заявление было поддержано и немецким канцлером Олафом Шольцем.