Песков: Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения

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Песков: Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения

Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения. Конечно, нам в любом случае после победы в украинском конфликте придется в дальнейшем договариваться друг с другом, но уже на совершенно других принципах.

Об этом заявил журналистам на брифинге Дмитрий Песков.

Все равно придется договариваться о том, как мы будем жить. Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений

- сказал пресс-секретарь российского президента.

Географически большая часть населения РФ проживает в ее европейской части. Нам никуда не деться друг от друга. Выстраивать отношения между Россией и Европой все равно рано или поздно придется, но уже совсем не так, как это делалось раньше.

Предстоит в любом случае отношения выстраивать на новых основах. Отношения, как раньше, построить уже не получится

- заявил Песков.

Собственно, возвращаться к прежним принципам сосуществования уже никто не захочет. В первую очередь, это уже не нужно россиянам.

Песков отметил, что Москве будет сложно забыть отношение европейских лидеров к нашей стране. Мы это запомним и учтем. Россия приобрела горький опыт в общении со странами Европы, из которого она сделала свои выводы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ни в коем случае нельзя допустить победы россиян в украинском конфликте. Поэтому он призвал европейские государства к более тесному сотрудничеству в оборонной сфере. Его заявление было поддержано и немецким канцлером Олафом Шольцем.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:41
    «Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения» —

    — "Прежние" нам не нужны ...
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 17:53
      "Прежние" это когда угодливо кивали и качали, везли и выводили туда все, что удавалось заработать в этой стране в обмен на красивые картинки? Будем надеяться, это время закончилось.
    2. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 17:58
      Песков: Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения
      песков историю не учил видимо... японцев штаты жгли - лучшие друзья теперь, индусов англичане жгли ( и из пушек к стволам привязаных расстреливали)- лучшие друзья теперь,и премьер Наглии индус...-мыслимо ли ? и МО Канады индус.....время всё расставит по местам,(если места останутся) всё течёт..всё меняется... после ядерной войны.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:43
    Все равно придется договариваться о том, как мы будем жить. Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений

    - сказал пресс-секретарь российского президента.

    И это говорит друг Тимура Иванова. Нонсенс.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:45
    Всем всё припомним , кто , когда и сколько хохлоте поставлял , у нас память крепкая.
  4. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 17:45
    Ну, это само собой, разумеющееся, так как раньше уже не будет никогда❗❗❗
  5. faiver Звание
    faiver
    -1
    Сегодня, 17:45
    спасибо кэп а мы то и не знали.....
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -2
    Сегодня, 17:45
    Песков: Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения

    Типа: Нарусова теперь не сможет поехать в страны НАТО, а Соловьёв на свою виллу?
    Не было у нас никаких отношений с Европой...Это же вы норовили каждый раз поездить по ЕС.
  7. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 17:48
    Мы это запомним и учтем.

    Главное, чтобы память была долговременной.
  8. фа2998 Звание
    фа2998
    0
    Сегодня, 17:55
    Да легко! По сути та же Европа осталась ПРЕЖНЯЯ.Если отбросить пропагандискую шелуху.Просто Россию носит туда -сюда.До 1917-в Европе классные пацаны!.Даже военные союзы создавались.Потом Европа стала плоха-империалисты и капиталисты! Но союзы против нацистов создавали.Потом опять стали плохишами.Как наш "коммунизм" закончился опять отношения наладились.И опять стали плохишами.
    Жаль только не увидит эти изменения мистер Песков. Возможно на пенсии,в отставке! wink
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 17:57
      союзы против нацистов
      С нацистами тоже сотрудничали и торговали до последнего.
  9. Т.А.В. Звание
    Т.А.В.
    0
    Сегодня, 17:57
    Ну этот в любом случае в шоколаде будет. При любых договорённостях