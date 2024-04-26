Песков: Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения
Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения. Конечно, нам в любом случае после победы в украинском конфликте придется в дальнейшем договариваться друг с другом, но уже на совершенно других принципах.
Об этом заявил журналистам на брифинге Дмитрий Песков.
- сказал пресс-секретарь российского президента.
Географически большая часть населения РФ проживает в ее европейской части. Нам никуда не деться друг от друга. Выстраивать отношения между Россией и Европой все равно рано или поздно придется, но уже совсем не так, как это делалось раньше.
- заявил Песков.
Собственно, возвращаться к прежним принципам сосуществования уже никто не захочет. В первую очередь, это уже не нужно россиянам.
Песков отметил, что Москве будет сложно забыть отношение европейских лидеров к нашей стране. Мы это запомним и учтем. Россия приобрела горький опыт в общении со странами Европы, из которого она сделала свои выводы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ни в коем случае нельзя допустить победы россиян в украинском конфликте. Поэтому он призвал европейские государства к более тесному сотрудничеству в оборонной сфере. Его заявление было поддержано и немецким канцлером Олафом Шольцем.
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