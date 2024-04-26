Зеленский запросил у Запада оружие для новых бригад ВСУ, формируемых для отправки на фронт
Зеленский призвал западных союзников поставлять как можно больше оружия на Украину, чтобы вооружить новые бригады, которые в скором времени отправятся на фронт защищать «достижения демократии». Об этом глава киевской хунты заявил в ходе заседания очередного Рамштайна.
Не успев получить новый пакет военной помощи от США, Зеленский уже снова стоит с протянутой рукой, выпрашивая у союзников новые поставки оружия. Кроме того, он призывает коллективный Запад закупать как можно больше военной продукции у украинских компаний с последующей передачей ее ВСУ. В общем, всё по старой схеме: купите у нас за ваши деньги и отдайте купленное нам же.
Также украинский президент заявил, что сейчас идет формирование нескольких бригад ВСУ, для которых необходимо какое-нибудь оружие, желательно поставленное западными партнерами. Также с оружием не всё хорошо и у уже находящихся на фронте бригад. По его словам, даже у самых лучших воинов, а украинские относятся именно к ним, никак не получается победить Россию без оружия.
- заявил Зеленский, добавив, что украинская армия способна не только стабилизировать фронт, но и нанести поражение российской с выходом на границы. Нужно только поставить ей все необходимое.
Информация