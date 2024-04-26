Зеленский запросил у Запада оружие для новых бригад ВСУ, формируемых для отправки на фронт

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Зеленский запросил у Запада оружие для новых бригад ВСУ, формируемых для отправки на фронт

Зеленский призвал западных союзников поставлять как можно больше оружия на Украину, чтобы вооружить новые бригады, которые в скором времени отправятся на фронт защищать «достижения демократии». Об этом глава киевской хунты заявил в ходе заседания очередного Рамштайна.

Не успев получить новый пакет военной помощи от США, Зеленский уже снова стоит с протянутой рукой, выпрашивая у союзников новые поставки оружия. Кроме того, он призывает коллективный Запад закупать как можно больше военной продукции у украинских компаний с последующей передачей ее ВСУ. В общем, всё по старой схеме: купите у нас за ваши деньги и отдайте купленное нам же.



Также украинский президент заявил, что сейчас идет формирование нескольких бригад ВСУ, для которых необходимо какое-нибудь оружие, желательно поставленное западными партнерами. Также с оружием не всё хорошо и у уже находящихся на фронте бригад. По его словам, даже у самых лучших воинов, а украинские относятся именно к ним, никак не получается победить Россию без оружия.

Сейчас мы формируем новые бригады для усиления позиций. Им необходима поддержка, как и бригадам, которые уже находятся на фронте

- заявил Зеленский, добавив, что украинская армия способна не только стабилизировать фронт, но и нанести поражение российской с выходом на границы. Нужно только поставить ей все необходимое.
22 комментария
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 18:43
    Бред бешеной собаки. laughing . Так и сдохнет, не очнувшись от колумбийского угара.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 18:53
      Фаталист hi, бред не бред, а оружие дадут, б. к. подкинут да и денег на поддержание порток переведут, проект "Украина" ещё не закрыт.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 18:55
        На это вам отвечу коментом чуть ниже. hi
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 18:46
    Ну т.е никаких проблем с доставкой по прежнему нет. Будем щелкать на передовой, пока г-н песков грустит об утраченных отношениях с Европой.
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 18:46
    Значит новые бригады должны новым оружием "достижения демократии" защищать, а старые старым... Хотелось бы поподробнее про эти "достижения"... fool
    Зеленскому нужно было не в президенты идти, а нищим на паперть милостыню просить... С его то талантом попрошайки заработал бы чуть меньше, зато спал бы гораздо крепче и жил бы гораздо дольше... laughing
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 18:53
      Наркоману сколько не давай - ему всё мало. Всё снюхает. wassat
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 18:49
    Логично, что солдаты без оружия бесполезны, значит по его СЛОВАМ у Украины проблемыисо всем, и тяжелого оружия нет, и стрелковки, б. к. форма, вон сегодня за еду жаловались, однако судя по видео голодранцев с палками с той стороны не видать, прибедняется (цензура).
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 18:54
      Сегодня читал у военкоров, наши уже встретились с "новой" бригадой , хорошо оснашённой, но состоящая из солдат " пойманных на улице", ( если не ошибаюсь 100я бригада), ну и при первых выстрелах отошли практически без боя, но с потерями.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 18:57
        Фаталист, я не про качество солдат ВСУ, а про то что воевать палками и камнями они не будут.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 18:58
          Ну само собой. Атамксы и Вампиры не сами ж прилетают нам.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 19:02
            Фаталист, на такой техники скорее всего"родные" экипажи и расчеты, а вот еслиб этим наловленным вместо оружия дали палки-копалки(привет Черному морю) то глядишь и боестолкновения не было так бы разбежались.
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              +1
              Сегодня, 19:06
              Так ясно понятно. Вот взялся наш МО за ЖД сообщения, а давно пора. Кстати о Чёрном море_ побережье брать надо, ещё позавчера. БЭКами уж не саксы управляют. Да и обос...., пардон, облить керосином надо пару тройку дронов разведчиков наводчиков.)
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 18:49
    Свежий кокс завезли... request
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 18:55
      Лешак hi, кстати Колумбия хочет в БРИКС, надо им закинуть чтоб Зеленскому подсуропили с его доппингом.
  6. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 18:53
    "В Верховной Раде начали проводить по три дезинфекции в день, но паразиты по-прежнему приходят на заседания" И как же тут не попросить еще оружия, ведь давят гады, давят! Мол "Проси! А то вон " в ЦАР открыли церковь Пригожина! Так и кокс негде будет брать" (По -поводу ЦАР - истинная правда. Вы не представляете как бесятся украинцы) laughing
  7. spirit Звание
    spirit
    +1
    Сегодня, 18:55
    На самом деле США с такими деньгами которые выделили Незалежной могли бы в лёгкую передать сотни танков и САУ с консервации пройдя минимальный кап ремонт и особо не тратя деньги, тарасы уже на месте могли бы обвешать их мангалами и контактами.Но закупают именно "дорогие" позиции и при чем старые как ракеты ATACMS, а вот танки не идут.Видимо есть в этом интерес отдельных оборонных компаний и лобби request
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 19:01
      Не положено!) Горящий Абрамс_ это боль и унижение США. laughing . Кстати, на Конте вроде читал, вывозят с фронта остатки Абраш.
  8. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 18:58
    Врёт , собака! САМ кУлеба говорил , что с лопатами попрут! А как алкаша-колхозника онО собирается обучить пользоваться , хотя-бы стрелковкой?
  9. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 19:14
    Не успев получить новый пакет военной помощи от США, Зеленский уже снова стоит с протянутой рукой, выпрашивая у союзников новые поставки оружия.


    Так и слышится от Зелени:
    "Дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде!"
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 19:27
    Нормально таки парень рубит бабки на крови. Весь квартал 95 пасётся на западной помощи.
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 19:45
    Зеленский запросил у Запада оружие для новых бригад
    Для новых бригад надо гробы заказывать, а не оружие
  12. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:50
    Сейчас мы формируем новые бригады для усиления позиций. Им необходима поддержка, как и бригадам, которые уже находятся на фронте

    - заявил Зеленски

    Интересно, а откуда берутся "бригады", если бойцов не могут отловить для батальона ?