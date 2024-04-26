Опубликованы кадры уничтожения ударом FPV-дрона немецкой БМП «Мардер» ВСУ
5
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение при помощи российского FPV-дрона немецкой БМП "Мардер" украинской армии. Оператору беспилотника удалось попасть в боеукладку, в результате чего боевая машина противника буквально разлетелась на куски вместе с экипажем.
Примечательно, что запечатленный на опубликованных кадрах взрыв одной из поставленных Западом Киеву БМП попал в поле зрения камеры второго беспилотника-камикадзе, которым вскоре был уничтожен микроавтобус, на котором перемещались боевики киевского режима.
Ранее сообщалось, что в Москву доставили трофейную западную бронетехнику, в том числе американские БМП "Брэдли" и M113, а также немецкие БМП "Мардер". Американская M113 уже экспонировалась в "Патриоте" годом ранее, однако "Мардер" и "Брэдли" представлены на выставке трофейной военной техники впервые.
Кроме того, на выставке трофеев - 2024 будет выставлен на обозрение восстановленный на ремонтных мощностях ЦВО немецкий танк "Леопард" новейшей из переданных ВСУ модификации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже успел решительнейшим образом осудить проведение подобных выставок, назвав демонстрацию трофейной западной военной техники "гибридной агрессией со стороны России".
Таким образом, спустя 80 лет после Великой Отечественной войны немецкая военная техника вновь уничтожается в бескрайних степях юга России.
портал Lostarmour
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация