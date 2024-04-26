Опубликованы кадры уничтожения ударом FPV-дрона немецкой БМП «Мардер» ВСУ

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Опубликованы кадры уничтожения ударом FPV-дрона немецкой БМП «Мардер» ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение при помощи российского FPV-дрона немецкой БМП "Мардер" украинской армии. Оператору беспилотника удалось попасть в боеукладку, в результате чего боевая машина противника буквально разлетелась на куски вместе с экипажем.

Примечательно, что запечатленный на опубликованных кадрах взрыв одной из поставленных Западом Киеву БМП попал в поле зрения камеры второго беспилотника-камикадзе, которым вскоре был уничтожен микроавтобус, на котором перемещались боевики киевского режима.






Ранее сообщалось, что в Москву доставили трофейную западную бронетехнику, в том числе американские БМП "Брэдли" и M113, а также немецкие БМП "Мардер". Американская M113 уже экспонировалась в "Патриоте" годом ранее, однако "Мардер" и "Брэдли" представлены на выставке трофейной военной техники впервые.

Кроме того, на выставке трофеев - 2024 будет выставлен на обозрение восстановленный на ремонтных мощностях ЦВО немецкий танк "Леопард" новейшей из переданных ВСУ модификации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже успел решительнейшим образом осудить проведение подобных выставок, назвав демонстрацию трофейной западной военной техники "гибридной агрессией со стороны России".

Таким образом, спустя 80 лет после Великой Отечественной войны немецкая военная техника вновь уничтожается в бескрайних степях юга России.

5 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 19:07
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже успел решительнейшим образом осудить проведение подобных выставок, назвав демонстрацию трофейной западной военной техники "гибридной агрессией со стороны России".

    Да, ему у эти выставки как серпом по фаберже. Пусть скажет спасибо, что под посольства не выставляют. Хотя на 9 Мая моно было бы и выставить с припиской "в парке Патриот уже места нет"
    1. JuhanJuhan Звание
      JuhanJuhan
      0
      Сегодня, 19:12
      "Jens Stoltenberg called the demonstration of NATO equipment in Moscow a hybrid aggression by Russia!"
      Две строчки в твиттере и все. Основные СМИ не повторяют эту глупость, или гугл не даёт ссылок.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 19:18
        Царь-Мангал надо было ставить. laughing
  2. astepanov Звание
    astepanov
    +3
    Сегодня, 19:28
    Век бы смотрел на такие салюты и фейерверки. Как грится, полный писториус. И чё Столтенбергу не нравится? Ведь красиво же, а?
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 19:48
    Каждому скакуасу по FPV-дрону! wink