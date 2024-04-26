НАБУ провело обыск в Генштабе ВСУ в рамках расследования хищений при создании системы управления войсками «Колокол-АС»
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), практически не подчиняющееся киевским властям из-за американской «крыши», начало расследование хищений в Минобороны Украины при создании цифровой системы управления войсками «Колокол-АС». Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Сотрудники НАБУ провели обыски в Генштабе ВСУ, изъяв документацию, имеющую отношение к разработке системы «Колокол-АС». Подробности не сообщаются, но известно, что НАБУ еще в 2022 году начинало копать в этом направлении. Как писали в то время украинские медиа, еще не задавленные цензурой, у представленного на испытания образца было столько недостатков и проблем, что внедрение системы в армии в то время было признано нецелесообразным и невозможным. Тем не менее это не помешало в декабре 2022 года тогдашнему министру обороны Украины Резникову объявить о принятии на вооружение ВСУ системы «Колокол-АС».
Тогда же заявлялось, что «Колокол-АС» может в полуавтоматическом и автоматическом режиме генерировать документы боевого управления, создавать и отслеживать картографическую информацию, получать данные о собственных войсках, разведданные о противнике, а также рассчитывать соотношение сил и средств, исходя из полученных данных. Но, как оказалось на самом деле, система не способна эффективно работать в боевых условиях, да еще и несовместима с аналогичными системами НАТО. А между тем на ее создание ушло четыре года и 600 млн гривен.
АСУ «Колокол-АС» предназначалась для контроля и управления боевыми действиями стратегического, оперативного и отчасти тактического уровня.
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