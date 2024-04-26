НАБУ провело обыск в Генштабе ВСУ в рамках расследования хищений при создании системы управления войсками «Колокол-АС»

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НАБУ провело обыск в Генштабе ВСУ в рамках расследования хищений при создании системы управления войсками «Колокол-АС»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), практически не подчиняющееся киевским властям из-за американской «крыши», начало расследование хищений в Минобороны Украины при создании цифровой системы управления войсками «Колокол-АС». Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Сотрудники НАБУ провели обыски в Генштабе ВСУ, изъяв документацию, имеющую отношение к разработке системы «Колокол-АС». Подробности не сообщаются, но известно, что НАБУ еще в 2022 году начинало копать в этом направлении. Как писали в то время украинские медиа, еще не задавленные цензурой, у представленного на испытания образца было столько недостатков и проблем, что внедрение системы в армии в то время было признано нецелесообразным и невозможным. Тем не менее это не помешало в декабре 2022 года тогдашнему министру обороны Украины Резникову объявить о принятии на вооружение ВСУ системы «Колокол-АС».



Тогда же заявлялось, что «Колокол-АС» может в полуавтоматическом и автоматическом режиме генерировать документы боевого управления, создавать и отслеживать картографическую информацию, получать данные о собственных войсках, разведданные о противнике, а также рассчитывать соотношение сил и средств, исходя из полученных данных. Но, как оказалось на самом деле, система не способна эффективно работать в боевых условиях, да еще и несовместима с аналогичными системами НАТО. А между тем на ее создание ушло четыре года и 600 млн гривен.

АСУ «Колокол-АС» предназначалась для контроля и управления боевыми действиями стратегического, оперативного и отчасти тактического уровня.
4 комментария
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  1. Shurik70 Звание
    Shurik70
    +1
    Сегодня, 19:06
    Забавное название.
    Как раз сегодня взялся перечитывать "Астромех Эрдваныч" про попаданца в королевство Набу
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 19:14
    "Колокол-ас". Звучит. Опоздали они с его образованием
  3. astepanov Звание
    astepanov
    0
    Сегодня, 19:22
    Гляди-ка, до чего же похоже на деятельность ведомства Тимура Иванова! А еще кто-то говорит, что мы не братья... Так держать, братья, всё, что плохо лежит, должно быть спернуто! Победа будет за вашими карманами!
  4. pristav Звание
    pristav
    0
    Сегодня, 19:28
    НАБУ конкретная заноза для Зе и команды - мешают тибрить по-тихому feel