Показаны кадры бегства украинских военных со второй линии обороны в районе Очеретино
Наиболее значимые события сегодняшнего дня в зоне спецоперации случились в Донецкой республике, где российская армия продолжает освобождение оккупированных украинскими боевиками территорий и населенных пунктов.
На Авдеевском направлении, по сообщениям российских источников, враг оставил позиции в районе села Бердычи, входящего в так называемую вторую линию обороны ВСУ. Севернее наши бойцы водрузили российский триколор в поселке Соловьево и продвигаются на окраинах поселка Архангельское. В Новокалиново наши войска действуют на южной окраине.
Интересная и знаковая информация поступает по поводу взятого накануне ВС РФ в ходе стремительного штурма Очеретино к северо-западу от Авдеевки. Когда наши прорвали здесь оборону, украинское командование срочно ввело в бой 100-ю ОМБр, считающуюся одной из наименее подготовленных бригад ВСУ. Впрочем, свежие силы не помогли, контратака сразу захлебнулась. Подразделения 100-й ОМБр были рассеяны, понесли большие потери и, не добившись никакого результата, в беспорядке отошли на исходные позиции.
Скорее всего, командование ВСУ в настоящее время ломает голову над тем, каким образом в условиях дефицита сил и средств остановить дальнейшее расширение фронта, прорыва российских войск в сторону флангов и вглубь второй линии обороны после взятия Очеретино. Кроме того, хаотичность контратак ВСУ, в основном силами остатков отступивших подразделений, указывает на то, что у украинцев либо нет достаточного количества боеспособных резервов, либо их сильно берегут в ожидании дальнейшего масштабного продвижения ВС РФ.
О пробелах даже со второй линией обороны противника к западу от Очеретино говорит такой вроде незначительный, но характерный пример. В сети появилось видео беспорядочного бегства боевиков 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. Оставив свои позиции, причем без огневого воздействия ВС РФ, укровоины под прикрытием темноты в панике погрузились на ходу в пикап и рванули долой. При этом они даже не заметили или не захотели замечать, что оставили своего побратима, которому не повезло успеть запрыгнуть в уходящий транспорт.
И еще стоит отметить: 68-я бригада не находится на передовых позициях оборонительного рубежа ВСУ, а значит, либо первых линий уже нет, либо у бойцов совсем всё плохо с дисциплиной. Не исключено, что поводом для бегства стал обнаруженный «егерями» в небе разведывательный дрон ВС РФ, после появления которого обычно следует нанесение ударов авиацией или артиллерией. Ранее 68-я ОЕБр уже отличалась в неподчинении командованию и отказах от выполнения задач в районе Семеновки.
Российские войска постепенно пробиваются наверх в направлении Часов Яра и занимают опорные позиции в восточной части города и на флангах, чтобы было где сосредотачивать силы для удара. Операции ведутся как прямо в направлении города, и к северу и югу от него. Возможно, что Часов Яр возьмут в кольцо, и тогда ВСУ придется покинуть удобно расположенный на возвышенности город. Нахождение даже в полуокружении чревато большими потерями из-за превосходства российской авиации и артиллерии.
Сообщается, что украинское командование уже вывело из Часов Яра 67-ю бригаду, которая отвечала за оборону города. На ее место пришла 241-я бригада, но это не механизированное подразделение, а соединение теробороны, не имеющее на вооружении достаточного количества бронетехники и орудий.
В Луганской республике велись достаточно интенсивные бои, близ Кременной, но российским силам не удалось достигнуть продвижения, которое получило бы подтверждение. Сейчас ВСУ не пытаются вести никаких наступательных операций, и поэтому линия фронта, несмотря на попытки обеих сторон контратаковать, не изменилась.
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