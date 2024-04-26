Показаны кадры бегства украинских военных со второй линии обороны в районе Очеретино

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Показаны кадры бегства украинских военных со второй линии обороны в районе Очеретино

Наиболее значимые события сегодняшнего дня в зоне спецоперации случились в Донецкой республике, где российская армия продолжает освобождение оккупированных украинскими боевиками территорий и населенных пунктов.

На Авдеевском направлении, по сообщениям российских источников, враг оставил позиции в районе села Бердычи, входящего в так называемую вторую линию обороны ВСУ. Севернее наши бойцы водрузили российский триколор в поселке Соловьево и продвигаются на окраинах поселка Архангельское. В Новокалиново наши войска действуют на южной окраине.



Интересная и знаковая информация поступает по поводу взятого накануне ВС РФ в ходе стремительного штурма Очеретино к северо-западу от Авдеевки. Когда наши прорвали здесь оборону, украинское командование срочно ввело в бой 100-ю ОМБр, считающуюся одной из наименее подготовленных бригад ВСУ. Впрочем, свежие силы не помогли, контратака сразу захлебнулась. Подразделения 100-й ОМБр были рассеяны, понесли большие потери и, не добившись никакого результата, в беспорядке отошли на исходные позиции.

Скорее всего, командование ВСУ в настоящее время ломает голову над тем, каким образом в условиях дефицита сил и средств остановить дальнейшее расширение фронта, прорыва российских войск в сторону флангов и вглубь второй линии обороны после взятия Очеретино. Кроме того, хаотичность контратак ВСУ, в основном силами остатков отступивших подразделений, указывает на то, что у украинцев либо нет достаточного количества боеспособных резервов, либо их сильно берегут в ожидании дальнейшего масштабного продвижения ВС РФ.



О пробелах даже со второй линией обороны противника к западу от Очеретино говорит такой вроде незначительный, но характерный пример. В сети появилось видео беспорядочного бегства боевиков 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. Оставив свои позиции, причем без огневого воздействия ВС РФ, укровоины под прикрытием темноты в панике погрузились на ходу в пикап и рванули долой. При этом они даже не заметили или не захотели замечать, что оставили своего побратима, которому не повезло успеть запрыгнуть в уходящий транспорт.







И еще стоит отметить: 68-я бригада не находится на передовых позициях оборонительного рубежа ВСУ, а значит, либо первых линий уже нет, либо у бойцов совсем всё плохо с дисциплиной. Не исключено, что поводом для бегства стал обнаруженный «егерями» в небе разведывательный дрон ВС РФ, после появления которого обычно следует нанесение ударов авиацией или артиллерией. Ранее 68-я ОЕБр уже отличалась в неподчинении командованию и отказах от выполнения задач в районе Семеновки.

Российские войска постепенно пробиваются наверх в направлении Часов Яра и занимают опорные позиции в восточной части города и на флангах, чтобы было где сосредотачивать силы для удара. Операции ведутся как прямо в направлении города, и к северу и югу от него. Возможно, что Часов Яр возьмут в кольцо, и тогда ВСУ придется покинуть удобно расположенный на возвышенности город. Нахождение даже в полуокружении чревато большими потерями из-за превосходства российской авиации и артиллерии.

Сообщается, что украинское командование уже вывело из Часов Яра 67-ю бригаду, которая отвечала за оборону города. На ее место пришла 241-я бригада, но это не механизированное подразделение, а соединение теробороны, не имеющее на вооружении достаточного количества бронетехники и орудий.

В Луганской республике велись достаточно интенсивные бои, близ Кременной, но российским силам не удалось достигнуть продвижения, которое получило бы подтверждение. Сейчас ВСУ не пытаются вести никаких наступательных операций, и поэтому линия фронта, несмотря на попытки обеих сторон контратаковать, не изменилась.

23 комментария
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +6
    Сегодня, 20:05
    Ранее 68-я ОЕБр уже отличалась в неподчинении командованию и отказах от выполнения задач в районе Семеновки

    Молодцы! Всем брать пример с 6й ОЕБр! .
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 21:02
      Цитата: Егоза
      Ранее 68-я ОЕБр уже отличалась в неподчинении командованию и отказах от выполнения задач в районе Семеновки

      Молодцы! Всем брать пример с 6й ОЕБр! .

      Отряд не заметил потери бойца winked
  2. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 20:10
    Шустро бегут. А что такое, вроде денежек подкинули. А таблеточки для храбрости не успели пока прикупить??? request
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 21:05
      Цитата: Msi
      Шустро бегут

      Не иначе, это резервная сборная Украины на Олимпиаду в Париж winked
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 20:11
    Даже немного стало жаль этого брошенного уродца...
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 20:13
      Даже немного стало жаль этого брошенного уродца

      Ага. Очень жаль...что его и его побратимов на куски не разорвало... yes
    2. Lako Звание
      Lako
      +5
      Сегодня, 20:27
      Если добежит, он им навешает реально. А мог бы и гранату вдогонку, от обиды, бросить.
      1. Арсан Эмед Звание
        Арсан Эмед
        +1
        Сегодня, 21:32
        Вряд ли догонит, разрыв увеличивался. Но и сослуживцы оказались паскудами - бросили своего, ведь наверняка оборачивались, и дорога на поворот шла... Или может были наёмники - не славяне?!
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 21:53
          Догонит... Есть такая математическая загадка... червяк и резиновый шнур в 1метр, червяк 1см/с движется, а шнур удлиняется на 1 метр каждую секунду... Правда через в на порядки раз больше жизни вселенной lol
      2. Vicontas Звание
        Vicontas
        0
        Сегодня, 21:35
        Ну,найдет их по запаху штанов - обязательно бросит!
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 21:51
      Цитата: taiga2018
      Даже немного стало жаль этого брошенного уродца...

      Ему дурню надо было вязать белую тряпку к доске и бежать в обратную сторону, что бы сдаться в плен, а так, добежит и свои же с перепугу грохнут.
  4. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 20:12
    Показаны кадры бегства украинских военных

    Неужели это украинцы. Может это были залетные гуси из Европы ?
  5. Аргон Звание
    Аргон
    +2
    Сегодня, 20:16
    Спасибо за видео. От души поржал laughing wassat
  6. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 20:19
    Жаль что вслед этому пикапу пара ударных дронов не полетела!
  7. Таруса Петрова Звание
    Таруса Петрова
    0
    Сегодня, 20:20
    Надо им предлагать не сдаваться , а переходить на нашу сторону, чтобы гнать команду Зе и англосаксов из Украины вместе .
    Плен, все - таки унищитпльно
  8. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 20:24
    Наши выбили укропов из Бердычей, идет зачистка села. Укроп откатился в сторону Новопокровского, по ходу отступают по своим заминированным полям. В тг каналах с осторожным оптимизмом предполагают, что скоро рухнет укропский фронт вплоть до Селидово.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 21:32
      Фронт рухнул ещё месяц назад, просто мы не можем бежать быстро, можем угодить в капкан... ! Все должно быть под контролем и без лишней спешки. Укропы давно в шоке , почему мы ещё не в куеве.
  9. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +2
    Сегодня, 20:34
    Отряд не заметил потери бойца...
  10. aleksandrvvsysop Звание
    aleksandrvvsysop
    -1
    Сегодня, 21:01
    "В Луганской республике велись достаточно интенсивные бои, близ Кременной, но российским силам не удалось достигнуть продвижения, которое получило бы подтверждение".
    Смысл фразы от меня ускользает. Очень похоже на машинный перевод, но откуда он здесь и зачем?
  11. Отец папы Карло Звание
    Отец папы Карло
    0
    Сегодня, 21:38
    Прикольно было бы, если авто подорвалось, а тот который выпал жив остался. Повезло подумал бы он. laughing
  12. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 21:40
    Украинский народ поднимается против преступного режима Зеленского. Украинские солдаты больше не хотят воевать. Народ восстает против мобилизации.
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 21:54
      По всем сусекам, в том числе и европейским, наскребут ещё не одну сотню тысяч, к сожалению.
  13. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 21:49
    У выпавшего из кузова появился шанс, данный Богом, сдаться. Даже сложно представить, какой силы горечь его горло сдавила в этот момент.