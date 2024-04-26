Заместитель постпреда Китая в ООН: Мы иницируем международное расследование диверсии на газопроводах «Северный поток»

На фоне откровенных угроз в адрес Пекина со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена во время его визита в Китай обращает на себя внимание асимметричный ответ китайских властей. Поступила информация о том, что заместитель постпреда КНР в Организации Объединённых Наций заявил о том, что после более чем года с момента диверсии на газопроводах «Северный поток» не только не названы виновники теракта, но и даже нет хоть какой-то прозрачности в расследовании этого дела.Китайский дипломат отметил странности, которые сопутствуют «расследованию» - например, как ряд стран, которые сначала заявляли о расследовании, вдруг объявили, что дела по факту подрывов «Северных потоков» закрывают. Причём аргументы были крайне невразумительными. Например, в Швеции заявили, что следствие прекращено, так как ни один швед при подрыве газопроводов не пострадал, равно как и ни один швед, «как установило следствие», в диверсии не участвовал.Китайский зампред заявил о том, что пришла пора инициировать расследование под эгидой ООН, расследование по-настоящему международного уровня. В ходе заседания Совбеза ООН представитель китайской дипломатии заявил, что диверсию никак нельзя проигнорировать, а именно игнорирование факта подрыва важной газотранспортной системы сегодня во многом себя проявляет.Теперь всё внимание к западным представителям. Если они инициативу заблокируют, это станет фактическим доказательством того, что именно западные спецслужбы к теракту в Балтийском море и причастны. О причастности спецслужб США к этому преступлению ранее заявил известный американский писатель, журналист-расследователь и общественный деятель Сеймур Херш.