Заместитель постпреда Китая в ООН: Мы иницируем международное расследование диверсии на газопроводах «Северный поток»

10
Заместитель постпреда Китая в ООН: Мы иницируем международное расследование диверсии на газопроводах «Северный поток»

На фоне откровенных угроз в адрес Пекина со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена во время его визита в Китай обращает на себя внимание асимметричный ответ китайских властей. Поступила информация о том, что заместитель постпреда КНР в Организации Объединённых Наций заявил о том, что после более чем года с момента диверсии на газопроводах «Северный поток» не только не названы виновники теракта, но и даже нет хоть какой-то прозрачности в расследовании этого дела.

Китайский дипломат отметил странности, которые сопутствуют «расследованию» - например, как ряд стран, которые сначала заявляли о расследовании, вдруг объявили, что дела по факту подрывов «Северных потоков» закрывают. Причём аргументы были крайне невразумительными. Например, в Швеции заявили, что следствие прекращено, так как ни один швед при подрыве газопроводов не пострадал, равно как и ни один швед, «как установило следствие», в диверсии не участвовал.

Китайский зампред заявил о том, что пришла пора инициировать расследование под эгидой ООН, расследование по-настоящему международного уровня. В ходе заседания Совбеза ООН представитель китайской дипломатии заявил, что диверсию никак нельзя проигнорировать, а именно игнорирование факта подрыва важной газотранспортной системы сегодня во многом себя проявляет.

Теперь всё внимание к западным представителям. Если они инициативу заблокируют, это станет фактическим доказательством того, что именно западные спецслужбы к теракту в Балтийском море и причастны. О причастности спецслужб США к этому преступлению ранее заявил известный американский писатель, журналист-расследователь и общественный деятель Сеймур Херш.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:42
    Китайский дракон спускается с горы ,будет драка.Каким становится теперь интересным турне Си Цзиньпина - Белград,Будапешт ,Париж - Пекин .Здравствуй, Владимир Владимирович.Интересно каким будет следующий наш ход?
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +1
    Сегодня, 19:43
    Хоть китайцы суетятся.... recourse
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 19:57
      Цитата: Попуас
      Хоть китайцы суетятся.... recourse

      Да все разумные должны суетиться. В США судебная система прецедентная, и если решения по этому преступлению не будет, то это означает, что теперь можно, и тебе за это ни чего не будет. Такой же подход они демонстрируют и в международной практике. Нельзя им спускать ни одного чиха, они это сразу ставят в закон по которому у них вводятся правила (как они это называют) и все (по их мнению) эти правила должны исполнять. И так много уже им отпустили, наглость не имеет предела. Молодцы китайцы!
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:44
    Одно точно! Ежели Запад победит,"святые 90-ые" нам покажутся раем!. . . winked
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 19:44
    Знатный ответ на угрозы Блинкена.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 19:45
    Китайский зампред заявил о том, что пришла пора инициировать расследование под эгидой ООН, расследование по-настоящему международного уровня.

    Он прав, но "настоящее международное право", это теперь США а не шестерки Европа и лимитрофы.
    Хотя таких прав в мире нет, они выдуманные госдепом США.
  6. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 19:45
    Если они инициативу заблокируют, это станет фактическим доказательством
    Да и так понятно кто в "тапки нагадил". Кому это выгодно, в первую очередь тот и ... negative
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:48
      Цитата: marchcat
      Да и так понятно кто в "тапки нагадил". Кому это выгодно, тот и ...

      Выгодно только США и тем, кто в этой стране правит.
  7. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 19:52
    Теперь всё внимание к западным представителям. Если они инициативу заблокируют, это станет фактическим доказательством того, что именно западные спецслужбы к теракту в Балтийском море и причастны.

    Конечно заблокируют, а прекращение расследования уже является доказательством причастности и укрывательством террористов. Хотя, ещё одно напоминание про этот вопиющий факт международного разбоя не помешает, полезно всколыхнуть коллективную западную амнезию. negative
  8. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 19:55
    Это заявление само по себе уже удивительно. А уж: "Китайский зампред заявил о том, что пришла пора инициировать расследование под эгидой ООН, расследование по-настоящему международного уровня. В ходе заседания Совбеза ООН представитель китайской дипломатии заявил, что диверсию никак нельзя проигнорировать, а именно игнорирование факта подрыва важной газотранспортной системы сегодня во многом себя проявляет." вообще (если доведут до конца)) дорого стоит. Всё разумеется с оглядкой на США. Но и за этот самостоятельный "интерес" - спасибо.