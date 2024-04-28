Тимур и его команда
Министерский уровень
Главное, чтобы сейчас не сработал старый принцип – «посижу пару-тройку лет, а потом по УДО». Как случилось с экс-министром экономического развития Улюкаевым, который за взятку получил всего восемь лет, но отсидел только шесть. У Тимура Иванова и сумма побольше будет, и времена несколько иные. Есть надежда, что осудят по всей строгости, да еще и учетом военного времени. Следствие по коррупционному делу заместителя министра только начинается, но даже первые подробности заставляют задуматься о реальности происходящего.
Для начала перечислим список активов действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса, замещающего должность генерала армии Тимура Иванова. Пусть читателей не вводит в заблуждение красивый генеральский мундир подследственного – человек он сугубо гражданский. Если верить биографии, то даже в армии не служивший.
Тимур оказался очень талантливым и исполнительным сотрудником, на груди нет только Звезды Героя. Но и без высшей наград хватает – орден «За заслуги перед Отечеством», медали «За трудовую доблесть» и «Генерала армии Комаровского». Последняя положена выдающимся военным строителям.
Наибольший интерес вызывают следующие награды Иванова – медали «За возвращение Крыма» и «Участнику военной операции в Сирии».
Три вопроса.
Первый – как можно получить «крымскую медаль», если в должности заместителя министра обороны Иванов с 2016 года? Для справки: в 2014 году подследственный руководил АО «Оборонстрой». Может, это было только прикрытием, и Тимур Вадимович действительно внес неоценимый вклад в возвращение Крыма.
И второй вопрос – хотелось бы поинтересоваться у наградной комиссии о степени вклада Иванова в сирийскую кампанию. Впрочем, все эти регалии можно простить, если человек действительно преданный и полезный своему государству. Но пока не похоже.
Зато, похоже, что не зря Иванов годами носил титул самого обеспеченного силовика России. По версии следствия, Тимур – собственник настоящей дворянской усадьбы в Тверской области на берегу Волги. Это примерно 2 900 квадратных метров жилой площади, фонтан, бильярдная, комната для антиквариата и вертолетная площадка. Недвижимость завидная и тянет на 2 млрд рублей по рыночной стоимости.
В лучших правилах современности, часть имущества экс-замминистра принадлежит супруге, правда, уже бывшей. Речь о Светлане Захаровой (Маниович), известной светской львице, которая без 50 тысяч долларов не сможет протянуть и месяц в Москве. В этом признался её прежний муж Михаил Маниович.
В браке с Тимуром Светлана была вполне счастлива, однако в 2022 году неожиданно развелась с самим заместителем министра обороны. Чего милые не поделили, достоверно неизвестно, но это удивительным образом совпало с внесением действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса Тимура Иванова в западные санкционные списки.
Светлана почти настоящая генеральская жена, но на ней начало спецоперации никак не сказалось, потому что у неё в кармане есть израильский паспорт.
Третий вопрос – почему Иванова не снесли с должности заместителя министра обороны, как только стало известно о двойном гражданстве жены? Какого уровня секреты могли уходить в Иерусалим через «агента Моссада» Светлану?
Кто-то скажет – бред. Но ситуация, когда у заместителя министра обороны России супруга с паспортом Израиля – не менее бредовая.
В общем, деньги могли приходить чете Ивановых-Захаровых не только по коррупционным схемам.
Пока идет следствие по делу Тимура, желающие могут приобрести квартиру в центре Москвы на Поварской улице площадью 317 квадратных метров, которая пока в собственности у Светланы. Похоже, бывшая Тимура не на шутку перепугалась и решила сбросить недвижимость подешевле – всего за полмиллиарда рублей.
Выразим надежду на скорейший арест имущества гражданки Израиля и запрет на выезд из страны. К Светлане у следствия по определению должны быть вопросы.
По версии следствия, бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову принадлежит настоящая дворянская усадьба.
Немного справочной информации об объемах «честно заработанного» Ивановым.
На семье числится семь дорогостоящих иномарок, суммарная стоимость которых тянет на 150–200 млн рублей. Не менее дюжины объектов недвижимости переписаны на детей, жену и самого Иванова. Скромные апартаменты (домик) у семьи замечены в Мексике.
По законам военного времени
Как уже говорилось выше, сейчас необходимо отработать с Ивановым по всей строгости закона. Если хотите, устроить показательную порку и большой палкой разворошить подельников Иванова. Нет никаких сомнений, что миллиардные откаты, которые инкриминируют экс-замминистру, являются групповой работой.
Трудился не только Тимур, но и его команда. Например, совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин, участвующий в восстановлении Мариуполя.
Чувствуете, на какую золотую жилу напала семья Иванова с началом спецоперации?
Фомин очень хороший знакомый Тимура – в 2021 году он вручил строителю орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. После этого дела у «Олимпситистроя» пошли в гору. В 2022 году прибыль выросла в два с лишним раза до 2,6 млрд, в 2023 году – уже до 11 млрд рублей. Если бы сотрудники спецслужб не взяли Фомина, в 2024 году его контора наверняка перешагнула бы 20-миллиардный порог.
По версии следствия, все откаты Иванов получал не в денежном эквиваленте, а в качестве услуг и прочих материальных благ. Например, в формате реставрации усадьбы ХIХ века в Чистом переулке в Москве. Пока речь идет о взятке, эквивалентной одному миллиарду рублей и более.
Информация для размышления – Тимур Иванов занимался в оборонном ведомстве управлением имуществом, расквартированием войск, обеспечением жильем и медицинским обслуживанием Вооруженных Сил России. Через Иванова проходили контракты строительства парка «Патриот» и главного храма Российской Армии.
Потенциальные объемы откатов в этой истории могут достигать астрономических масштабов.
Тимур с женой Светланой
С арестом Иванова силовики, похоже, хорошо прищемили щупальца спрута, обосновавшегося в оборонном ведомстве. Только по открытым данным, известно о работе следствия в Ставропольском и Краснодарском краях. Ищут подельников, без которых проворачивать операции на миллиарды рублей просто невозможно.
Со стороны история Тимура Иванова и его команды не выглядит случайным событием. Уж простите, но птиц такого полета ведут годами, прежде чем приземлить по-настоящему. И приземление это обычно к чему-то приурочивается. Не к грядущей инаугурации Владимира Путина и тем более не к гипотетическому смещению министра.
О широких финансовых возможностях Иванова было известно давно, еще до начала спецоперации. Тимур в социальных сетях не особо скрывал свою обеспеченность, чем не мог не вызывать раздражение. Но взяли замминистра только сейчас. Похоже, в высших эшелонах власти готовятся большие изменения.
И смена кабинета министров, обязательная в случае избрания президента – только обложка грядущих событий. Элитам, которые до сих пор пытаются играть по прежним довоенным правилам, должны указать на выход. Процесс этот, как мы видим, медленный и болезненный, но без него никак.
Главное сейчас не останавливаться на половине пути и не ограничиваться командой Тимура – есть очень устойчивое ощущение, что таких Ивановых из всех министерств можно собрать целую колоду.
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