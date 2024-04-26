К западу от Авдеевки ВС РФ отбили у противника захваченный в 2022 ВСУ танк Т-72
К западу от освобожденного ВС РФ города Авдеевка российские войска отбили у боевиков киевского режима в качестве трофеев два танка Т-72. При этом впоследствии оказалось, что одна из трофейных боевых машин оказалась бывшим танком российской армии, который был захвачен противником в 2022 году.
По удивительному стечению обстоятельств танк, в итоге, вернулся "в родную гавань". После восстановления в одном из российских рембатов Т-72 будет снова воевать против украинских нацистов.
Также сообщается, что в сети все чаще публикуются кадры с российскими танками, оборудованными сплошной металлической защитой. Такие машины, которые комментаторы нередко называют "танк-черепаха" или "царь-мангал", уже успели хорошо зарекомендовать себя на фронте.
После того, как операторы дронов противника смогли обнаружить место дислокации первого подобного танка и нанести ему повреждения, оперативно был сделан новый "танк-черепаха", на этот раз, помимо "царь-мангала" оборудованный мощнейшим комплексом РЭБ, состоящим из нескольких систем.
В ходе боестолкновений, в которых принимали участие "танки-черепахи", оборудованные массивной дополнительной защитой, они продемонстрировали высокую степень защищенности от атак FPV-дронов противника. Кроме того, на руку новой разработке также играет все более ощутимая нехватка артиллерийских боеприпасов у ВСУ.
Информация