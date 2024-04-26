К западу от Авдеевки ВС РФ отбили у противника захваченный в 2022 ВСУ танк Т-72

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К западу от Авдеевки ВС РФ отбили у противника захваченный в 2022 ВСУ танк Т-72

К западу от освобожденного ВС РФ города Авдеевка российские войска отбили у боевиков киевского режима в качестве трофеев два танка Т-72. При этом впоследствии оказалось, что одна из трофейных боевых машин оказалась бывшим танком российской армии, который был захвачен противником в 2022 году.

По удивительному стечению обстоятельств танк, в итоге, вернулся "в родную гавань". После восстановления в одном из российских рембатов Т-72 будет снова воевать против украинских нацистов.



Также сообщается, что в сети все чаще публикуются кадры с российскими танками, оборудованными сплошной металлической защитой. Такие машины, которые комментаторы нередко называют "танк-черепаха" или "царь-мангал", уже успели хорошо зарекомендовать себя на фронте.

После того, как операторы дронов противника смогли обнаружить место дислокации первого подобного танка и нанести ему повреждения, оперативно был сделан новый "танк-черепаха", на этот раз, помимо "царь-мангала" оборудованный мощнейшим комплексом РЭБ, состоящим из нескольких систем.

В ходе боестолкновений, в которых принимали участие "танки-черепахи", оборудованные массивной дополнительной защитой, они продемонстрировали высокую степень защищенности от атак FPV-дронов противника. Кроме того, на руку новой разработке также играет все более ощутимая нехватка артиллерийских боеприпасов у ВСУ.
18 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +6
    Сегодня, 20:16
    Не от хорошей жизни делаем из танка "боевого слона ",пока нет эффективной и дешёвой системы поражения дронов,придётся довольствоваться такими вот массовыми переделками.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +6
      Сегодня, 20:20
      Враг тоже теперь в курсе, что у нас есть такие "черепахи" . Нам же нужно муляжи делать по такому де принципу. Ибо такой муляж можно прям на месте сделать. Пускай думают где настоящий танк и где муляж
      1. Наблюдатель2014 Звание
        Наблюдатель2014
        +1
        Сегодня, 20:51
        Муляж из чего планируете делать? Я просто к тому что по несколько fpv дрона на человека бывает. Ещё и заряженные порой. Что горит очень ярко и долго. И не потушить. Дыма много. Понятно что не "морковкой" зарядили с РПГ. bully Не подскажите чем таким заряжают?
        1. Аргон Звание
          Аргон
          +1
          Сегодня, 21:29
          Естественно из листов Метелла, как на этих "черепахах". Ну и трубу какую , вместо ствола. Думаете такого материала не найдется в местах боевых действий?
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 21:41
        Южнокорейцы тоже стали мангальчики городить на свои танки. Мангальчики так себе: корма открыта. Видимо южнокорейские генералы не смотрят Саню во Флориде. laughing lol wassat
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 20:20
      Цитата: Бережливый
      придётся довольствоваться такими вот массовыми переделками.

      Зато они работают! Ничего, прорвемся!
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +5
      Сегодня, 20:41
      Новый тренд в Красногоровке.«Військові аналітики України» (заблокированные в нашей стране) написали, что ВС РФ удалось существенно продвинуться в городе благодаря тому, что русские штурмовали «гаражами» — обшитыми металлом танками с системами РЭБ размером со стиралку. Особо отмечалось, что «конструкция, ранее осмеянная украинцами, показывает свою эффективность».Кроме того, «гаражи» прикрыли от FPV-дронов самоходные 240-мм минометы «Тюльпан», которые, нанося меткие удары по укрепрайонам ВСУ, раз за разом подавляют огневые точки захисников. В итоге наши штурмовики достаточно быстро продвигаются.То есть противоядие от FPV-дронов найдено.
  2. salat Звание
    salat
    -1
    Сегодня, 20:19
    Пишут что царь мангал обнаружили и подбили, а на др ресурсах что на мине подорвался, эвакуирован на ремонт, что за блин слов нет, где правда?))
    1. ААК Звание
      ААК
      -5
      Сегодня, 20:30
      А что же не пишут, при каких обстоятельствах данный Т-72 попал к бандерам, кто в этом был виновен и какое понёс наказание?
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 20:53
        при каких обстоятельствах данный Т-72 попал к бандерам, кто в этом был виновен и какое понёс наказание?

        Кто ж сейчас скажет как он попал к противнику. В 2022г. много чего пришлось "оставить" в результате кавалерийского наскока на куев когда оставляли на дороге заглохшую технику . А потом был "жест доброй воли" и снова оставляли что не могли вывезти.
      2. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 21:39
        Пишут о том, что танк возвращён, если вы не поняли.
        Насколько понимаю, не вам судить в данном случае, кто и в чём виновен.
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 20:31
      Правда в том что был не в единственном экземпляре. request
  3. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 20:41
    Подпоручик Дуб убеждал солдат, собравшихся около разбитых орудий и самолетов, что это военные трофеи. Но вдруг он заметил, что неподалеку от него, в центре другой группы, стоит Швейк и тоже что-то объясняет. Подойдя поближе, подпоручик услышал рассудительный голос Швейка:
    - Что там ни говори, а все же это трофеи. Оно, конечно, на первый взгляд очень подозрительно, особливо когда на лафете ты читаешь "k. u. k. Artillerie-Division" / Императорский и королевский артиллерийский дивизион (нем.)/. Очевидно, дело обстояло так: орудие попало к русским, и нам пришлось его отбивать, а такие трофеи много ценнее, потому что... Потому что,-- вдохновенно воскликнул он, завидев подпоручика Дуба,-ничего нельзя оставлять в руках неприятеля. Это все равно как с Перемышлем или с тем солдатом, у которого во время боя противник вырвал из рук походную фляжку. Это случилось еще во времена наполеоновских войн. Ну, солдат ночью отправился во вражеский лагерь и принес свою флягу обратно. Да еще заработал на этом, так как ночью у неприятеля выдавали водку.
    Подпоручик Дуб просипел только:
    - Чтобы духу вашего не было! Чтобы я вас здесь больше не видел!
    - Слушаюсь, господин лейтенант.-- И Швейк пошел к другим вагонам. Если бы подпоручик Дуб слышал все, что сказал Швейк, он вышел бы из себя, хотя это было совершенно невинное библейское изречение: "Вмале и узрите мя и паки вмале и не узрите мя".
    Подпоручик был настолько глуп, что после ухода Швейка снова обратил внимание солдат на подбитый австрийский аэроплан, на металлическом колесе которого четко было обозначено: "Wiener-Neustadt" / Винер-Нейштадт (нем.)/.
    - Этот русский самолет мы сбили под Львовом,-- твердил он.
    Эти слова услышал проходивший мимо поручик Лукаш. Он приблизился к толпе и во всеуслышание добавил:
    - При этом оба русских летчика сгорели.
    И, не говоря ни слова, двинулся дальше, обругав про себя подпоручики Дуба ослом.
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      +1
      Сегодня, 21:00
      К чему это? Швейк просто издевался над австрийской армией когда говорил о подбитых аэропланах. А наши реально затрофеили собственные танки.
  4. Ясная Звание
    Ясная
    +1
    Сегодня, 21:11
    К западу от Авдеевки ВС РФ отбили у противника захваченный в 2022 ВСУ танк Т-72

    Вот и ладушки! Но, больше не отдавать!
  5. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 21:18
    Цитата: Бережливый
    довольствоваться такими вот массовыми переделками

    Чиста риторически : вы штате сайте отигрываете ципсо на работе ?
  6. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 21:30
    царь-мангал

    Такому танку хорошо бы камер наружных "не самых дорогих" навешать штуки 4 по периметру(не дорогих) ,и все это вывести на дисплей командиру.Стоимость копеечная по сравнению с танком
  7. К_4 Звание
    К_4
    0
    Сегодня, 21:37
    Похоже подобной "мангалу" техники скоро много станет. Кстати, а почему бы не делать металло-резиновые блоки и не приваривать их к штырям арматуры, а другим концом к танку, там ведь любую конфигурацию блоков и защиты тогда замутить можно, даже с поворотной башней.