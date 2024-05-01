Британские бомбы Paveway IV для ВСУ
Техники КВВС Великобритании работают с бомбой Paveway IV на истребителе Typhoon
Одним из наиболее активных помощников киевского режима является Великобритания. За последние годы, в т.ч. с февраля 2022-го, она поставила на Украину массу разнообразной техники, вооружения и боеприпасов. Лондон не собирается останавливаться на этом и анонсирует новые пакеты помощи. В одну из следующих поставок планируется включить управляемые авиационные бомбы Paveway IV для усиления украинской авиации. Однако уже сейчас понятно, что такие изделия не оправдают надежд.
В новых пакетах
В последние недели британское руководство уделяло повышенное внимание вопросам поддержки киевского режима. Так, 12 апреля министр обороны Грант Шаппс пообещал при первой же возможности передать ему боевые лазеры, а 18 апреля выделили очередную финансовую помощь. 23 апреля премьер-министр Риши Сунак анонсировал поставку автомобильной и иной техники, а также разного рода боеприпасов, включая разрекламированные ракеты Storm Shadow. Также он пообещал продолжать поставку вооружений.
Буквально на следующий день в иностранной прессе появились дополнительные сведения о составе нового пакета помощи. Так, британское изделие The Telegraph от своих источников в британском Минобороны узнало, что в него включили управляемые авиационные бомбы Paveway IV. Вскоре аналогичная информация появилась и в других СМИ, в т.ч. за пределами Великобритании.
По данным прессы, изделия «Пэйвуэй-4» включены в утвержденный пакет помощи, и их планируется отгрузить в адрес получателя в самое ближайшее время. Для ускорения подготовки и поставки, бомбы будут взяты из арсеналов Королевских ВВС. Количество оружия для отправки пока не уточнялось.
От своих источников The Telegraph узнало, что носителями бомб сначала будут имеющиеся у «повитряных сил» самолеты советского производства. В будущем Украина, как ожидается, сможет получить истребители-бомбардировщики F-16 американского производства, и они тоже должны будут нести управляемые бомбы.
"Пэйвуэй-4" под фюзеляжем самолета "Торнадо", вид сзади
Как и в случае с ранее поставлявшимися изделиями разного рода, британское руководство проявляет оптимизм. Оно рассчитывает, что переданные бомбы положительно повлияют на боеспособность украинских формирований и помогут им наносить российской армии больший урон. В то же время, в прессе приводятся оценки иностранных специалистов и экспертов, которые не спешат объявлять бомбу Paveway IV еще одним «чудо-оружием», способным изменить ход конфликта.
Последняя в семействе
Управляемая авиационная бомба Paveway IV является последним представителем одноименного семейства, разработка которого началась еще в конце шестидесятых годов. Бомба четвертого поколения создавалась компанией Raytheon с начала двухтысячных. Любопытно, что военное ведомство США не заинтересовалось таким боеприпасом и не поддержало его разработку. Поэтому заказчиком стали КВВС Великобритании, желавшие обновить управляемую часть своих арсеналов.
В середине двухтысячных опытные изделия «Пэйвуэй-4» успешно прошли испытания. Первым заказчиком таких бомб предсказуемо стали британские КВВС. Они приняли боеприпас на вооружение в 2008 г. и заказали несколько тысяч единиц. Производство велось на мощностях компании Raytheon UK.
Первым и пока единственным иностранным заказчиком стала Саудовская Аравия. Интересно, что подписание этого контракта затянулось на несколько лет, т.к. британской стороне пришлось согласовывать поставку бомб с США, из которых поступала часть компонентов. В дальнейшем появлялись новости о возможных поставках Paveway IV в другие страны, но реальные контракты не появлялись. Теперь в роли потенциального получателя британских бомб фигурирует Украина.
КВВС впервые применили Paveway IV по реальной цели вскоре после принятия на вооружение. В конце двухтысячных годов такие бомбы использовались против целей в Афганистане. Затем их неоднократно применяли в рамках ливийской и сирийской операций. В начале 2024 г. КВВС использовали управляемые бомбы в Йемене. В целом эти боеприпасы хорошо показали себя при ударах по слабо подготовленному противнику в условиях отсутствия реальной ПВО.
Боекомплект самолета Harrier, 2007 г.
Материальная часть
Все бомбы серии Paveway (от PAVE – Precision Avionics Vectoring Equipment), включая актуальное изделие 4 поколения, строились по одному принципу. Существующий неуправляемый боеприпас дополнялся новыми системами управления и наведения, за счет которых обеспечивался прирост точности и дальности.
Paveway IV построена на основе неуправляемой 500-фунтовой (227 кг) бомбы Mk 82 американского производства. Это фугасный боеприпас в прочном корпусе, способный пробивать грунт или иные преграды. На головной части бомбы устанавливается блок управления Enhanced Computer Control Group (ECCG), а штатный хвостовик со стабилизатором заменяется новым устройством с раскладными плоскостями. В результате такой перестройки длина бомбы увеличивается примерно до 3 м при незначительном росте массы.
Устройство ECCG включает приемник системы GPS и инерциальную систему наведения, обеспечивающие наведение на цель с заданными координатами. Также имеется полуактивная лазерная головка самонаведения. Управление в полете осуществляется при помощи Х-образных аэродинамических рулей на корпусе блока ECCG.
Бомбы «Пэйвуэй-4» могут применяться разными самолетами, состоящими на вооружении КВВС Великобритании. Это тактические бомбардировщики Panavia Tornado и истребители Eurofighter Typhoon. Несколько лет назад бомбу добавили в боекомплект новейших F-35. Как показывает опыт недавнего прошлого, возможна интеграция в состав вооружений других самолетов, причем эта процедура не представляет принципиальной сложности.
Управляемая бомба может сбрасываться практически во всем диапазоне высот полета штатных носителей на до- и сверхзвуковой скорости. При оптимальных параметрах, дальность самостоятельного полета боеприпаса достигает 28-30 км. Оба варианта наведения дают КВО в пределах нескольких метров.
Пара "Тайфунов" с бомбами Paveway IV (на внутренних крыльевых точках подвески)
Потенциальные проблемы
Как теперь известно, Великобритания планирует поделиться своими бомбами Paveway IV с киевским режимом. В ближайшее время такие изделия попадут на Украину, и затем местные ВВС попытаются использовать их в боях. Как скоро все это произойдет, неясно. Но уже сейчас понятно, что британские бомбы не дадут украинской авиации никаких преимуществ, и их поставка не имеет особого смысла.
Первыми украинскими носителями британских бомб станут фронтовые самолеты советской постройки, все еще остающиеся в наличии. В дальнейшем рассчитывают получить истребители F-16 американского производства, но их поставка остается делом неопределенного будущего. Применение подобных платформ-носителей приведет к определенным ограничениям и даже рискам.
Характеристики Paveway IV таковы, что для их применения самолету-носителю придется входить в зону поражения российской ПВО. Даже при сбросе бомбы с максимального расстояния, самолет окажется под огнем систем большой и средней дальности. Попытка прорыва на малой высоте уменьшит дальность сброса и одновременно повысит риски, т.к. к работе могут подключиться и ЗРК малой дальности.
Таким образом, украинский самолет рискует быть сбитым, причем даже до выхода на рубеж сброса бомб. Это не только сорвет конкретный авиаудар, но и приведет к негативным последствиям для «повитряных сил» в целом. Их парк фронтовой авиации за последние два года сократился в разы, и любая новая потеря критически ухудшает ситуацию. При этом пополнение ВВС за счет иностранной помощи, как минимум, затруднено или отложено на неопределенный срок.
В случае успешного сброса, бомба тоже станет целью для российской ПВО. Ранее наши зенитчики и их системы / комплексы показали свою способность сбивать бомбы AASM французского производства и американские изделия GLSDB. По габаритам и ЭПР они похожи на британскую Paveway IV, и из этого следует, что последняя тоже не представляет особой сложности для современных ЗРК.
Тестовый сброс бомбы Paveway IV с самолета F-35A, 2015 г.
Бомба оснащена спутниковой системой навигации, что делает ее уязвимой для систем РЭБ. При ее подавлении и использовании только инерциальной навигации точность может снижаться. Полуактивная лазерная ГСН в условиях нынешнего конфликта является почти бесполезной. Дело в том, что для ее использования необходима подсветка цели лазером с земли или с воздуха, а в нынешних условиях организовать целеуказание практически невозможно.
Следует помнить, что российская армия проводит демилитаризацию не только на линии соприкосновения. Она постоянно выявляет и уничтожает склады вооружений в тылах противника. На очередном таком объекте могут оказаться британские «Пэйвуэй-4». В этом случае бомбы даже не доберутся до самолетов-носителей.
Остается открытым вопрос количества авиабомб, отгружаемых киевскому режиму. Малое число таких изделий не позволит киевскому режиму даже надеяться на приемлемый результат, а большое может оказаться бесполезным из-за постоянного сокращения самолетного парка. Кроме того, массовые поставки и хранение крупных партий на одном складе упростят процесс уничтожения импортных бомб и другого вооружения.
Сомнительные перспективы
Британские власти не отказываются от своего участия в украинской авантюре и продолжают поддерживать киевский режим в надежде каких-либо изменений обстановки. В очередной раз ему пытаются помочь поставками вооружений и техники, и теперь к прочим образцам впервые добавили управляемую авиабомбу Paveway IV.
Перспективы такой помощи уже понятны. Потенциал новых бомб, по ряду объективных причин, весьма ограничен. Одновременно с этим они создают дополнительные угрозы для украинских ВВС, и без того находящихся в тяжелом положении. Тем не менее, Лондон не отказывается от своих планов и продолжает поддержку киевского режима.
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