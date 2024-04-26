ВС РФ завершили охват Новокалиново с двух направлений и вошли в Краматорский район с юга

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ВС РФ завершили охват Новокалиново с двух направлений и вошли в Краматорский район с юга

Российские войска продолжают развивать наступление к западу от Авдеевки. После освобождения Очеретино, Новобахмутовски, Соловьёво и вхождения в Новокалиново Вооружённые силы России осуществили охват этого населённого пункта уже с двух направлений – южного и восточного.

При этом, осуществляя продвижение северо-восточнее Новокалиново, армия России вошла на этом направлении в Краматорский район - с юга.





Обращает на себя внимание стратегия наших войск на данном протяжённом участке фронта. Освобождение Очеретино позволяет контролировать ключевые высоты на обширных территориях. Сопоставимые высоты на этом направлении – Часов Яр, за восточную часть которого зацепились подразделения ВС РФ. То есть, противника целенаправленно лишают стратегически важных высот, что позволит в дальнейшем «сбить» ВСУ в низины, где обороняться вражеским вооружённым формированиям будет куда сложнее.

Пространство к северу от Очеретино до Краматорска и Славянска – низменность. И это важная составляющая в наступательных действиях российской армии.

Помимо охвата Новокалиново российские войска продвинулись и в самом селе, что признаёт и противник. На его картах продвижение наших войск внутри села за сутки составило около трети километра. Высока вероятность того, что село будет освобождено в ближайшие дни.
2 комментария
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 22:08
    Так держать,ребята! Молодцы. Хотелось бы конечно побыстрее... Но жизнь и оперативная обстановка часто отличаются от хотелок.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 22:23
      Если возьмут Архангельское, то нацисты драпанут из Новокалиново и Керамика или попадут в котёл. good