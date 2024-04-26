Активизировался фронт в Харьковской области: российские войска ведут наступление в Кисловке под Купянском

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Активизировался фронт в Харьковской области: российские войска ведут наступление в Кисловке под Купянском

Активизировался фронт на востоке Харьковской области. После интенсивного артиллерийского воздействия, а также после воздействия с воздуха, наши войска выбили противника из восточной и юго-восточной части Кисловки. Этот населённый пункт в своё время противник возвратил под свой контроль и в значительной степени в нём окопался. Теперь же как минимум 40 процентов территории этого села перешли под контроль ВС РФ.

Кисловка находится севернее ранее освобождённого нашими войсками Крахмального и северо-восточнее Табаевки. Западные окраины этого села практически примыкают к важной автомобильной дороге, которая ведёт на Купянск.





За сегодняшний день в районе Кисловки, включая само село, наши бойцы взяли под контроль не менее полутора квадратных километров территории, что немаловажно, выбив противника с территории железнодорожной станции, расположенной на востоке села.



Одновременно наносятся удары по резервам ВСУ, которые командование пытается перебросить в район Купянска. Так, около полутора часов назад прогремели взрывы в Чугуеве. По последним данным, целью был транспорт с личным составом украинской армии.
10 комментариев
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  1. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 22:17
    Ставят лохлов на растяжку
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 22:45
      Ставят лохлов на растяжку

      Очко конечно у них разработанное, но есть пределы прочности и этого материала... Должно когда - то порваться...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 23:02
        Этот населённый пункт в своё время противник возвратил под свой контроль и в значительной степени в нём окопался.

        Не плохо бы конечно вернуть всё то, что сдали осенью 22-го... Кakeлы до сих пор вспоминают то контрнаступление... Тогда было всё печально... Но всё равно всё вернем и докажем что прав был "железный" канцлер Отто фон Бисмарк утверждавший, что русские всегда возвращаются за своим...
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 23:12
          Не плохо бы конечно вернуть всё то, что сдали осенью 22-го...

          канцлер Отто фон Бисмарк утверждавший, что русские всегда возвращаются за своим

          Но тогда причём тут Харьковская область. Россия гораздо шире. И нашей земли очень много западнее Харькова.
      2. Taskhyl
        Taskhyl
        0
        Сегодня, 23:09
        Ну может года через два. Это если побыть безудержным оптимистом и не будет ядерной войны к тому времени
    2. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      -1
      Сегодня, 23:14
      Цитата: Victor19
      Ставят лохлов на растяжку

      Такими темпами растяжка растянется до 2045 г. Каждый день на сайте воодушевляющие публикации, но если не подходить к карте с лупой, то кажется фронт застыл.
      Я не то чтобы жалуюсь, но нужны какие-то кардинальные меры. Сейчас в ВСУ пойдут дальнобойные АТАКМСы и прочие для нас неприятности, а никакой ответки Штатам не просматривается. Хоть ПКР хуситам и прочим шиитам подогнать, если напрямую не можем ответить на наглость врага.
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 22:31
    У ВСУк будет появляться всё больше направлений требующих ввода резервов, а резервов не так уж много (ещё меньше тех кто хочет идти на передовую). Дальше будет всё сложнее затыкать дыры в укропской обороне. Дай Бог удачи нашим бойцам и разума командирам. Обойтись без необдуманной штурмовщины и ненужных потерь.
    1. potterz Звание
      potterz
      +1
      Сегодня, 23:19
      Ну как бы и у нас резервы не резиновые. Главное не опростоволоситься. Удачи нашим воинам!
  3. Saler Звание
    Saler
    +1
    Сегодня, 22:34
    Ждем продвижения наших войск и на этом направлении.
    Взятие в ближайшем будущем Купянска - будет хорошей оплеухой Западу! bully
    Думаю после этого о нашей капитуляции уже не будут говорить! wink
  4. APAHAKC
    APAHAKC
    0
    Сегодня, 23:33
    чем стреляли? кто подскажет