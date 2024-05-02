Каждой башне – «мангал» и три коробки с «Волнорезом»!
Назад, в будущее – вот такая мысль пришла, когда увидел переоборудование российского танка от системы защиты «мангал» к системе защиты «сарай».
Вообще глядя на видео и фото нововведений, призванных защитить танки от БПЛА, поневоле вспоминаешь самоходные бронекоробки Первой Мировой войны. И понимаешь, что за 110, прошедшие с времен Великой войны, все как-то так вернулось на круги своя.
Конечно, защита типа «сарай» или «гараж» на броне танка – это вполне действенно, но сильно ограничивает как применение танковой пушки, так и систем защиты. Но на безрыбье, если будет надо, то у нас и жабы клешнями щелкать будут не хуже раков.
Реально два пути развития. Первый – это вот «мангалы», «сараи» и «гаражи» на броне. Да, работать будет. Даже, возможно, многократно. Но есть и второй путь, и к нему сейчас мы понемногу подходим.
Речь идет о малогабаритных мобильных приборах постановки помех «Волнорез».
Такой не очень больших размеров конус, который устанавливается на броню при помощи мощного магнита в основании конуса. Прибор рассчитан на постановку заградительных помех на одной конкретно установленной частоте, но никто не запрещает (в том числе и физика) установку на броню нескольких приборов, настроенных на разные диапазоны подавления.
Вообще сама по себе идея не новаторская. Еще во времена СССР на вооружении советских рэбовцев стояли малогабаритные постановщики помех. С ними было своеобразно работать: диверсионная группа должна была скрытно разместить какое-то количество приборов вокруг, скажем, штаба дивизии, на удалении 1-2 км от него. По радиосигналу приборы включались и превращали эфир в дурдом. Да, тогдашних аккумуляторов хватало не больше чем на час-два работы, и обнаружить по излучению коробки можно было запросто при помощи пеленгаторов, но…
Ситуация: артподготовка, противник идет в наступление, а штаб дивизии на час остается без связи. Пока найдут и обезвредят часть передатчиков (а негодяи, установившие их запросто могли и заминировать, чтобы никто ручонки шаловливые не тянул, куда не надо) – это сами понимаете, даже на полчаса оставить без руководства – серьезно.
Этот исторический экскурс – он не просто так. Это к тому, что опыт разработки и применения малогабаритных постановщиков помех был уже в 90-х годах. Просто со временем как-то стало непонятно в плане применения. И вот – просто возвращение обратно. Только портативный излучатель работает немного иначе: ставит не атакующую, а защитную помеху.
Конечно, другая элементная база, другие антенны. Все более современное, чем тридцать с лишним лет назад, это понятно. Но тот (вполне оправданно скрывают данные), кто додумался до такого прибора, конечно, заслуживает высокой оценки своей работы. Этот человек сделал очень много для защиты наших танкистов от вездесущих беспилотников с кумулятивными зарядами.
«Волнорез» уже прошел боевые испытания в зоне СВО и получил высокие оценки от аналитиков. Но здесь удивляться чему-то вообще не стоит, советская и российская школа разработки РЭБ – лучшая в мире и конкуренты в лице США и Израиля находятся в догоняющих, причем, не очень и успешно.
Новизна «Волнореза» в отсутствии привычных штыревых антенн. Штыревые антенны – не лучшее дело для техники, которая двигается в том числе и в лесных массивах, по которой градом стучат осколки и пули. Если мы говорим о танках, а в основном защищать надо именно их, то по ним вообще все стреляет.
И вот здесь коллектив разработчиков, которые, кстати, создавали «Волнорез» практически в полевых условиях, сделал такой шаг, который и стал главным новшеством: «Волнорез» сделали такой странной формы. С одной стороны, такая форма дает прибору определенный запас прочности, а большая подошва позволяет установить очень мощный магнит.
Магнит – это вообще очень разумно. Крепления привычным винто-гайковым способом для танка не очень хороши. Это занимает много времени, нужны инструменты и какая-никакая подготовка, потому что танк – это броня и абы куда крепление не прикрутить. Магнит – лучше. Быстро плюхнул на броню, так же быстро сорвал, когда надо убрать и унести. Очень умное решение. Магнит, конечно, нужен весьма мощный, чтобы не сорвало в движении, но зато его не перекосит и не заклинит, как иные методы крепления.
Кроме того, «Волнорез» обладает системой защиты, которая предотвращает возможные ошибки операторов при эксплуатации таких установок.
Отмечается, что сам по себе прибор необременителен в плане установки и обслуживания. В принципе, он конструктивно прост: ударопрочный корпус, пылевлагозащищённые байонетные разъёмы, антенна, которая практически часть корпуса и магнит в основании.
В систему управления может включаться (с управлением одним пультом) восемь приборов. Они соединяются в одну систему при помощи распределительной коробки, к которой подключается пульт управления и источник питания.
Разработчики установили 18 диапазонов работы с разными частотами, а на одну машину можно установить до 8 приборов. Плюс еще каждый прибор может быть опционально снабжен автоматическим определителем присутствия БПЛА.
Однако конструкторы считают, что восьми приборов будет более чем достаточно, чтобы перекрыть практически весь диапазон частот, в которых работают БПЛА. 18 диапазонов – это, так скажем – на перспективу.
Весит это удовольствие весьма прилично – 13 кг. И это еще несмотря на то, что корпус комбинированный.
Диаметр «Волнореза» (без ручек) — 384 мм, высота — 202 мм.
Мощность излучения системы достигает 30 Вт.
Комплекс может работать в диапазоне температур от -40 до +60 °С.
Источник питания от 12В до 30В. То есть, практически вся номенклатура нашей военной техники.
В январе этого года Минобороны РФ сообщило об установке этих систем на танках Т-80БВМ в зоне СВО.
Если говорить о российских новинках, серьёзно повлиявших на ход военных действий, то их не так уж и много. Это УМПК, который перевел обычные свободнопадающие фугасные бомбы времен «холодной войны» в стан высокоточного оружия, это БПЛА «Ланцет», который оказался ничуть не хуже западных образцов и который стало возможно выпускать в больших количествах, это FPV-дроны, которые собираются тысячами и тысячами отправляются в первый и последний свой бой.
Но, пожалуй, главное наше новое оружие – это усовершенствованные и новые комплексы РЭБ. И там, на Западе, это признают вообще без оговорок, а издания типа того же NI вообще пишут с изрядной долей уважения.
А ведь действительно, успехи такого технологичного и не очень дорого оружия, как управляемые снаряды GMLRS для установок «Хаймарс», планирующие бомбы GLSDB и JDAM оказались весьма недолгими и сегодня если и про что-то слышно, так это про весьма нечастые успехи «Хаймарсов». Конечно, сейчас Киев получит езе ракет, но тут есть некоторые нюансы, благодаря которым таких успехов, как раньше, уже и стоит ожидать.
То, что делали «Хаймарсы» как только появились, внушило уважение: очень точное и мобильное оружие. И мощное. Но полгода работы – и появились новые способы борьбы с ними. Не знаю, что там подкрутили в «Панцирях», но они реально стали сбивать снаряды «Хаймарса». Да, не 100%, но у GMLRS появились проблемы с долетом до цели.
В общем, сюрпризов было. Американские специалисты «вдруг» заметили, что дорогие и очень точные 155-мм снаряды «Эскалибур» с коррекцией по сигналам спутников начали очень прилично отклоняться от цели. А затем та же участь постигла и управляемые бомбы. GLSDB и JDAM начали не просто мазать, а мазать безбожно, настолько, что про них сегодня уже забыли. Потом начались проблемы и у «Хаймарсов».
В Пентагоне не дураки сидят, они сразу вычислили, что особенно в некоторых районах внезапно все стало плохо: высокотехнологичные боеприпасы, завязанные в первую очередь на спутниковую навигацию, становятся классическими начиненными взрывчаткой болванками, промахиваясь на многие десятки метров.
Да, умные бомбы, ракеты и дроны, попав под удар невидимых, но вполне осязаемых волн, теряют много больше в точности, чем обычные снаряды ствольной и реактивной артиллерии. Без GPS они не достигнут своих целей.
Это не так просто, как кажется, но большой город, который остался вообще без GPS-навигации ради своей же безопасности – это данность некоторых российских городов. Но учитывая, что к нам прилетает не так, как в Белгород, реже, все равно, проще «пострадать» без GPS, зато во дворе утром не обнаружишь ничего лишнего, навернувшегося с небес.
Нам очень сильно повезло в том плане, что сама по себе конструкторская школа создания новых комплексов РЭБ пострадала в прошлом не так критично, как, скажем, двигателестроение. И комплексы модернизируются старые, создаются новые, и будут создаваться и дальше.
На самом деле, не многие могут представить, насколько замена электронной базы может сказаться на эффективности работы комплексов РЭБ. Начинали-то на лампах, затем, вполне естественно, пришла очередь полупроводников, сегодня, естественно, микросхемы. Однако принципы, которые были заложены при разработке еще ламповых комплексов, сохранились, что позволяет выпускать как новую «старую» технику (очень чешутся руки привести цепочки моделей, но воздержусь, дабы не вышло чего), так и в кратчайшие сроки создавать новую.
В 80-90-е годы прошлого века было заложено основание незримого щита радиоэлектронной борьбы страны, и сегодня можно только порадоваться тому, что щит есть и по-прежнему действует.
Единственное, чего пока очень не хватает – это возможностей промышленности, потому что те же «Волнорезы» необходимо выпускать десятками тысяч штук и везти, чем быстрее, тем лучше, в войска.
И тогда «мангалы», «сараи» и «гаражи» станут чем-то таким смешным, как танки начала прошлого века.
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