Украинские дроны повредили сепаративную установку на НПЗ в Краснодарском крае

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Украинские дроны повредили сепаративную установку на НПЗ в Краснодарском крае

В ночное время суток противник, используя беспилотные летательные аппараты, атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае. Сообщается о прилёте в городе Славянск-на-Кубани.

О ситуации рассказывает глава района Роман Синяговский. В ТГ-канале он сообщает, что врагом было использовано несколько беспилотников. Целями атаки стала ректификационная колонна и резервуары с топливом.



Глава района сообщает, что выстроенная система защиты позволила сохранить резервуарный парк предприятия. Ректификационная колонна получила повреждения.

Ректификационная колонна используется на нефтеперерабатывающих предприятиях для разделения углеводородной смеси на компоненты.
Синяговский сообщает, что возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю подтверждает повреждение сепаративной установки и возгорание на небольшой площади, которое ликвидировано.

Об атаке дронов на Кубань сообщает и глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, подавлено свыше десятка БПЛА в Славянском, Северском и Кущевском районах.

Губернатор:

Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА.
13 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 06:35
    В ночное время суток противник, используя беспилотные летательные аппараты, атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае.

    И плевать какелы хотели на рекомендации своих хозяев не атаковать такие объекты......
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +3
      Сегодня, 06:45
      У свидомых сегодня шерсть дымится. Под Первомай началась доставка подарочков.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +5
        Сегодня, 07:11
        Добивать надо электрогенерацию и ТЭК Украины.
        Зима близко. (С) Игра престолов.
        В Москве уже началась подготовка к новому отопительному сезону.
        Нужно лишить этой зимой Украину электричества, газа, нефти, бензина, водопровода, канализации. В таких условиях много не навоюют.
        1. Msi Звание
          Msi
          +1
          Сегодня, 07:33
          Добивать надо электрогенерацию и ТЭК Украины.

          Предупреждали их ведь не бить по Нпз. Видимо скоро конец света в 404 ой, окончательный...
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 07:37
            А пока продолжаются поставки газа на Украину. По крайней мере до конца года.
            Надеюсь, что после Нового года поставок газа не будет.
            Украинцам придётся много скакать этой зимой, чтобы согреться и приготовить еду.
            Бандера, прижмись плотнее к унитазу.
            Не допускай утечек газа.
            Кто не пернул - тот москаль. good
            1. Msi Звание
              Msi
              0
              Сегодня, 07:39
              Кто не пернул - тот москаль

              Думаете альтернативные источники энергии будут позже украинцами задействованы??? what
          2. seregatara1969 Звание
            seregatara1969
            0
            Сегодня, 07:50
            вот и опять вскочил вопрос о рлс аэростатного типа плюс ночные истребители типа Як-9,ЛаГГ-9 и МиГ-5!
    2. Alien From Звание
      Alien From
      +1
      Сегодня, 07:04
      К нашим рукоблудителям 87 процентным всё больше и больше вопросов
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        -1
        Сегодня, 07:11
        Цитата: Alien From
        К нашим рукоблудителям 87 процентным всё больше и больше вопросов

        Срочно нарисовать очередную красную линию !
        Аль карандаши сломались и точилка не работает ?
        Сами они туда, без наводки долететь не могли !
      2. JOYyppe Звание
        JOYyppe
        0
        Сегодня, 07:15
        К нашим рукоблудителям 87 процентным всё больше и больше вопросов

        Основной: ГДЕ СИСТЕМЫ РЭБ НА НПЗ?????
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 07:12
    То есть,проблема с защитой таких объектов свалена на хозяев данных НПЗ?Когда государству нужно топливо то предприятия стратегические,а в плане защиты-они же частные...???
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 07:21
    Не зьим,то понадкусюю- типичная психология украинства. Так и тут.
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 07:56
    Эти атаки лечатся только одним способом--полным отключением электричества......видимо, сейчас у них хватает оставшихся ТЭЦ и ТЭС плюс АЭС....предыдущий урок на пользу им не пошёл..собак,иногда,палкой тоже заставляют слушаться....
    А насчёт "рекомендаций" хозяев---америкосы,видимо,совсем не знают упрямый характер кохлов,делающих всё назло наоборот....