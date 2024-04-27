Украинские дроны повредили сепаративную установку на НПЗ в Краснодарском крае
13
В ночное время суток противник, используя беспилотные летательные аппараты, атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае. Сообщается о прилёте в городе Славянск-на-Кубани.
О ситуации рассказывает глава района Роман Синяговский. В ТГ-канале он сообщает, что врагом было использовано несколько беспилотников. Целями атаки стала ректификационная колонна и резервуары с топливом.
Глава района сообщает, что выстроенная система защиты позволила сохранить резервуарный парк предприятия. Ректификационная колонна получила повреждения.
Ректификационная колонна используется на нефтеперерабатывающих предприятиях для разделения углеводородной смеси на компоненты. Синяговский сообщает, что возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю подтверждает повреждение сепаративной установки и возгорание на небольшой площади, которое ликвидировано.
Об атаке дронов на Кубань сообщает и глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, подавлено свыше десятка БПЛА в Славянском, Северском и Кущевском районах.
Губернатор:
Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация