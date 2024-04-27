«Могла быть лучшей сделкой для Украины»: немецкая пресса опубликовала основные пункты Стамбульских договорённостей, от выполнения которых отказался Киев
В немецкой прессе опубликован тот самый «Стамбульский документ», к реализации которого в марте 2022 года были близки Россия и Украина. Документ, как известно, был парафирован делегациями, участвовавшими в переговорах. Причём текст документа вызвал, судя по комментариям немецких журналистов, да и читателей, по-настоящему сильное удивление, что говорит о том, что на Западе просто скрывали детали переговоров между Киевом и Москвой.
В документе, о котором многократно в ходе своих выступлений рассказывал Владимир Путин, предлагалось незамедлительно остановить боевые действия при выполнении Украиной нескольких условий. Это закрепление Украиной за собой внеблокового нейтрального статуса, придания русскому языку статуса второго государственного и отказ от притязаний на Крым, Севастополь и «отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР)». Также реализация соглашения предусматривала взаимный отказ от санкций и исковых судебных претензий.
В издании Die Welt приводится заявление одного из членов украинской делегации, который подтверждает, что боевые действия могли закончиться весной 2022 года. Неназванный украинский чиновник говорит о том, что «сегодня это выглядит как лучшая сделка, которую могла заключить Украина».
Немецкие читатели, комментируя эти данные, пишут о том, что та сделка помогла бы Украине сохранить контроль над обширными территориями, включая левобережье Днепра в Херсонской и Запорожской областях, а также сохранить сотни тысяч жизней. Сегодня, и это подчеркнул и тот самый член украинской делегации, имени которого Die Welt не называет, условия для Киева кардинально изменились «не в лучшую сторону».
Напомним, что ранее глава украинской делегации Давид Арахамия прямо заявил, что убедил Украину не исполнять парафированное соглашение с Москвой тогдашний премьер Британии Борис Джонсон.
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