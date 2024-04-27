«Могла быть лучшей сделкой для Украины»: немецкая пресса опубликовала основные пункты Стамбульских договорённостей, от выполнения которых отказался Киев

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«Могла быть лучшей сделкой для Украины»: немецкая пресса опубликовала основные пункты Стамбульских договорённостей, от выполнения которых отказался Киев

В немецкой прессе опубликован тот самый «Стамбульский документ», к реализации которого в марте 2022 года были близки Россия и Украина. Документ, как известно, был парафирован делегациями, участвовавшими в переговорах. Причём текст документа вызвал, судя по комментариям немецких журналистов, да и читателей, по-настоящему сильное удивление, что говорит о том, что на Западе просто скрывали детали переговоров между Киевом и Москвой.

В документе, о котором многократно в ходе своих выступлений рассказывал Владимир Путин, предлагалось незамедлительно остановить боевые действия при выполнении Украиной нескольких условий. Это закрепление Украиной за собой внеблокового нейтрального статуса, придания русскому языку статуса второго государственного и отказ от притязаний на Крым, Севастополь и «отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР)». Также реализация соглашения предусматривала взаимный отказ от санкций и исковых судебных претензий.

В издании Die Welt приводится заявление одного из членов украинской делегации, который подтверждает, что боевые действия могли закончиться весной 2022 года. Неназванный украинский чиновник говорит о том, что «сегодня это выглядит как лучшая сделка, которую могла заключить Украина».

Немецкие читатели, комментируя эти данные, пишут о том, что та сделка помогла бы Украине сохранить контроль над обширными территориями, включая левобережье Днепра в Херсонской и Запорожской областях, а также сохранить сотни тысяч жизней. Сегодня, и это подчеркнул и тот самый член украинской делегации, имени которого Die Welt не называет, условия для Киева кардинально изменились «не в лучшую сторону».

Напомним, что ранее глава украинской делегации Давид Арахамия прямо заявил, что убедил Украину не исполнять парафированное соглашение с Москвой тогдашний премьер Британии Борис Джонсон.
25 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 06:57
    «Сегодня это выглядит как лучшая сделка, которую могла заключить Украина» —

    Не могла. Украина ни тогда, ни сейчас не обладала и не обладает субъектностью. ...
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +4
      Сегодня, 07:01
      Именно так. Вся эта возня затевалась начиная с 1991 года на Украине не для того что бы там был мир и благоденствие. Еще не до конца русские покрошили русских , еще не подорвана экономика России и все исчерпаны ресурсы и в такой ситуации запад ни при каких условиях не позволил бы Украине заключить мир , просто джониса сделали козлом отпущения . Война по сути только только началась и продлится она лет 6 как минимум мне кажется .
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 07:24
        Едва ли на 6 лет у Украины хватит мяса. ТЦК уже сейчас людей как собак отлавливают. С электричеством, теплом, водой, канализацией в украинских городах будут серьёзные проблемы. Это увеличит поток беженцев из страны. Закон о мобилизации крайне непопулярен у населения, даже среди кадровых военных, которые теперь будут воевать до тех пор, пока не убьют или искалечат. НАТО поставит вооружение Украине, но у ВСУ значительно меньше бронетехники, ПВО, артиллерии, других вооружений, чем год назад. Единственное вооружение, которое удалось нарастить, это дроны. Но Россия тоже не стоит на месте и нарастила производство дронов на порядок или даже два.
        Вероятнее всего всё закончится в конце следующего или в 2026 годах.
    2. JOYyppe Звание
      JOYyppe
      +3
      Сегодня, 07:02
      — Не могла. Украина ни тогда, ни сейчас не обладала и не обладает субъектностью.

      Действительно, не могла. Борис приказал им воевать. Вот кто основной виновник нынешней "Украинской трагедии"
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 07:07
        Как раз основные виновники "украинской трагедии" януковичи и медведчуки, которые как будто они "наши", даже не юшенки с порошенками. А борис "спаситель" России.
        1. ZAV69 Звание
          ZAV69
          0
          Сегодня, 07:50
          В самой Украине это еще раньше началось. Напарник ездил в армии в отпуск в 90 году, приехал под впечатлениями. Тогда еще началось. Именно он мне рассказал анекдот про памятник бандере. В 90 году. В 90.......
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 08:01
            Мне в 1988 говорили сослуживцы срочники из Тернополя про Ридну неньку и Бандеру- освободителя...
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 07:20
      Чепуха самая настоящая!Не для того вообще существует ук-роина чтобы и дальше мирно сосуществовать с Россией,это проект по ликвидации нашей страны и вопрос только в том кто и когда бы начал войну-большую войну против России с территории ук-роины. Они там ядерное оружие готовы были разрабатывать и создавать,а нам тут лажу про вшивые согласовища втюхивают!Майдан натовщина в 14ом году и начала чтобы натравить ими подготовленную армию ук-роины на Россию,и хватит нааязывать мысли о"мирном сосуществовании "ук-роины и России!
    4. krops777 Звание
      krops777
      +1
      Сегодня, 07:33
      — Не могла. Украина ни тогда, ни сейчас не обладала и не обладает субъектностью. ...


      Скорее суверенностью она не обладает.
  2. Комментарий был удален.
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      +4
      Сегодня, 07:15
      Без документа, Ваши слова похожи на вброс.
      Доказательства в студию.
      1. Комментарий был удален.
    2. Telur Звание
      Telur
      +1
      Сегодня, 07:18
      Цитата: HellAmigo
      Россия берет Крым в аренду на 15 лет

      Зачем России брать свое в аренду?
    3. АА17 Звание
      АА17
      +1
      Сегодня, 07:47
      Вот интересно, почему Стамбульские соглашения не показали гражданам России?


      Меня тоже интересует этот вопрос.
      Пытался найти в сети полный текст. Не смог.
      Ссылка на сайт немецкого издание Welt am Sonntag, данная в информации от ТАСС не работает.

      Подозреваю, что в Стамбульских соглашениях есть что то такое, которое может не понравиться большинству российских граждан, а также воюющим жителям ЛНР и ДНР.
      Рано или поздно полный текст Стамбульских соглашений появится.

      А пока имеем такую информацию:

      Кремль не готов публиковать текст мирного соглашения с Украиной от 2022 года....

      https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/03/01/1023248-kreml-ne-gotov-publikovat-tekst-soglasheniya-s-ukrainoi-ot-2022-goda
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 07:36
        скажут ПРАВДУ о тех позорных согласовищах в Стамбуле

        Вот я прочитал отрывок соглашения. Только не понял, а что там такого позорного для России??? На тот момент. Не пойму... request
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 07:41
          Здесь ключевое слово - "отрывок соглашения". Судить можно - "позорно или нет", только прочитав полностью договор.
          1. Msi Звание
            Msi
            0
            Сегодня, 07:44
            только прочитав полностью договор.

            Странно... Вроде как Запад против нас. Помогает украине. А почему не могут весь договор опубликовать. Так сказать попытаться нас унизить, сделать информационную атаку. А так с куском таким, когда мы приобретаем земли, мягко говоря не получается, нас качать...может там и нет никакого криминала...пшик получился...
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              0
              Сегодня, 07:47
              Самое интересное, что никто не публикует полностью проект договора. Ни Россия, ни Запад, ни Украина.
              1. Msi Звание
                Msi
                0
                Сегодня, 07:50
                Самое интересное, что никто не публикует полностью проект договора. Ни Россия, ни Запад, ни Украина.

                Я так понимаю примерное содержание договора мы сейчас видим... Повторю пшик, ничего криминального. Ничего унизительно го для нас России. Размер украинской армии оговорить собирались тет - а - тет президенты.
                1. Владимир М Звание
                  Владимир М
                  0
                  Сегодня, 07:53
                  Может потому и "пшик и ничего криминального", что нет нигде полностью проекта "договорняка" со всеми пунктами и приложениями.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:14
    Получается мы переговоры в Стамбуле вели не только с Украиной но и с странами Запада.Вывод из переговоров один - больше односторонних " жестов доброй воли" не будет с нашей стороны. Научили.
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      +2
      Сегодня, 07:34
      НАТО очень огорчилось,что их база в Крыму накрылась медным тазом.Поэтому послало Бориса,который сделал ему предписанное.
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    -2
    Сегодня, 07:37
    Цитата: HellAmigo
    Вот интересно, почему Стамбульские соглашения не показали гражданам России? Лукашенко показали, африканским лидерам показали…Даже на Западе опубликовали. Что там такое, что побоялись публично их показать? Может дело в пункте 8 где говорилось, что Россия берет Крым в аренду на 15 лет , а Донбасс остаётся полностью юридически в составе Украины. Отдельные районы Донбасса смогут вести самостоятельную экономическую жизнь…

    А быстро методички то пишут! Это, что то новенькое!
  6. Сергей_К Звание
    Сергей_К
    0
    Сегодня, 07:43
    Поздно пить боржоми господа наглосаксы! Бобик УЖЕ сдох!
  7. avia12005 Звание
    avia12005
    +1
    Сегодня, 07:44
    Орбан по всем важным вопросам в Венгрии проводит опросы-референдумы. Почему в России не перенять этот полезный опыт? И не спросить у её населения, каким оно видит результат СВО? Это было бы вполне демократично? А то в Стамбуле могло получиться, что нас без нас женили...
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:48
    Какой смысл сейчас вспоминать то, что по настоянию англосаксов не состоялось. Что-то часто в европейских СМИ начали вспоминать про стамбульские переговоры и какой шанс упустила украина. Понятно, что больше такого шанса для нее не будет, как бы этого не хотели ее "друзья". Теперь только капитуляция. Судя по всему в Европе не зря начали муссировать эту тему и вероятно европейцы начинают уставать от постоянной помощи киеву и начинают считать свои экономические потери.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:00
    «Могла быть лучшей сделкой для Украины»: немецкая пресса опубликовала основные пункты Стамбульских договорённостей, от выполнения которых отказался Киев
    . Если да кабы.... поздно, поезд ушёл, даже фонаря на последнем вагоне НЕ ВИДНО!