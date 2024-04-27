Противник подтверждает продвижение ВС РФ в Харьковской области, отмечая охват Котляровки с севера

С Купянского направления продолжает поступать информация о продвижении наших войск. Взяв накануне не менее полутора квадратных километров территории в районе Кисловки и заняв до половины площади территории этого села, российская армия осуществила охват с севера другого населённого пункта – Котляровки. В этом селе находится одно из подразделений ВСУ, которое окапывалось в течение последних несколько месяцев на фоне стабилизации фронта.После прихода фронта в движение гарнизон ВСУ в Котляровке и окрестностях оказался отрезан от «побратимов» в Кисловке. Нарушены транспортные коммуникации.В такой ситуации противнику остаётся либо продолжать принимать «на свои головы» российские ФАБы и артиллерийские снаряды, либо бежать в западном направлении.Известно о том, что на этом направлении наши бойцы взяли несколько украинских пленных, которые пытались отступить в сторону Купянска из Кисловки, но нарвались на наши войска, прорвавшие к тому времени оборону и движущие к дороге на упомянутый город.Противник подтверждает продвижение ВС РФ в Харьковской области, отмечая его на карте. Это карта на вечер пятницы, 26 апреля. К настоящему моменту зона охвата Котляровки с севера значительно увеличилась, также российские войска продвинулись уже и к западу от центра Кисловки.

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