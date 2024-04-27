Противник подтверждает продвижение ВС РФ в Харьковской области, отмечая охват Котляровки с севера

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Противник подтверждает продвижение ВС РФ в Харьковской области, отмечая охват Котляровки с севера

С Купянского направления продолжает поступать информация о продвижении наших войск. Взяв накануне не менее полутора квадратных километров территории в районе Кисловки и заняв до половины площади территории этого села, российская армия осуществила охват с севера другого населённого пункта – Котляровки. В этом селе находится одно из подразделений ВСУ, которое окапывалось в течение последних несколько месяцев на фоне стабилизации фронта.

После прихода фронта в движение гарнизон ВСУ в Котляровке и окрестностях оказался отрезан от «побратимов» в Кисловке. Нарушены транспортные коммуникации.



В такой ситуации противнику остаётся либо продолжать принимать «на свои головы» российские ФАБы и артиллерийские снаряды, либо бежать в западном направлении.

Известно о том, что на этом направлении наши бойцы взяли несколько украинских пленных, которые пытались отступить в сторону Купянска из Кисловки, но нарвались на наши войска, прорвавшие к тому времени оборону и движущие к дороге на упомянутый город.



Противник подтверждает продвижение ВС РФ в Харьковской области, отмечая его на карте. Это карта на вечер пятницы, 26 апреля. К настоящему моменту зона охвата Котляровки с севера значительно увеличилась, также российские войска продвинулись уже и к западу от центра Кисловки.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:23
    «Гарнизон ВСУ в Котляровке и окрестностях оказался отрезан от "побратимов" в Кисловке» —

    — Гарнизон ВСУ в Котляровке рискует оказаться в котле ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 07:32
      Вчера активизировались боевые действия в районе Урожайного.
      Наши наращивают тактику Тысячи Уколов. Если темп этой тактики будет нарастать, то скоро уже можно будет говорить о наступательных действиях по всей линии фронта.
      Вероятно, что ВС РФ активизируют боевые действия по линии ЛБС, чтобы не дать перебросить серьёзные подкрепления к Очеретинскому прорыву фронта.
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 07:53
    Дай Бог нашим парням стойкости и мужества!!!!!
    Воинской отваги и чести, удачи!!!!
    Освещение не за горами!!!
    Пусть будет тактика тысячи уколов фашистов!!!!
    ФАБами разбирая вражин!!!!
    Деды не добили, так мы добьём!!!
    Победа будет за нами!!!!
    С нами Бог!!!!
    Работайте братья!!!!!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:55
    Противник подтверждает продвижение ВС РФ в Харьковской области, отмечая охват Котляровки с севера
    . Пример именно тот, про который говорят... они ни с тем связались!
    Кто то ведь вещал/верещал, что хохлатых придёт и всех победю, с забугорной помощью, конечно...
    Сейчас становится видно, очевидно, понятно... то что понятно, на данный момент времени, а дальше посмотрим!