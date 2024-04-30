Рухнувший мост в Балтиморе: реквием по цивилизации? Размышления на пороге «тёмных веков»
Эхо минувшей катастрофы
На днях в очередной раз обращался к материалу о коллапсе Бронзового века. Потрясающе интересная эпоха: гибель Трои и Микенской цивилизации, вторжение – точнее, постепенное заселение Пелопоннеса дорийскими племенами.
Нашествие «народов моря», крушение под их ударами Хеттского царства. Выстоявший, хоть и с огромным напряжением сил, Египет. Однако истощённый, он перестал играть сколь-нибудь значительную роль в жизни Плодородного полумесяца и замкнулся в себе, в VII в. до Р.Х. став сравнительно лёгкой добычей персидского царя Камбиза.
А ещё подъём Ассирии, расположенной в стороне от происходивших в Восточном Средиземноморье тектонических событий. Её кровавое возвышение началось на руинах казавшегося в условном вчера незыблемым мира, в котором две региональные сверхдержавы – Хеттская и Египетская – делили Ойкумену на сферы влияния.
Развалины Хаттусы – некогда столицы Хеттской державы. Не ждёт ли и нас нечто подобное в недалёком будущем?
Быть может, в одной из будущих статей поговорим обо всём этом более подробно, тем паче, что история, пусть и не в деталях, но в самой своей сути имеет свойство повторяться.
На пороге «тёмных веков»?
В данном же материале речь пойдёт о наших днях, но заставляющих задуматься: не стоим ли и мы на пороге новой масштабной цивилизационной катастрофы и ожидающих нас «тёмных веков»? Далеко не первых в бытии человечества, но грозящих выйти за региональные рамки.
Поводом для подобного рода размышлений стали, с одной стороны, всё чаще звучащие разговоры о возможности применения тактического ядерного оружия.
Не станет ли реализация подобного рода намерений, скажем, на берегах Днепра, прецедентом, точнее, поводом по обе стороны индо-пакистанской границы, или 38-й параллели задаться вопросом: «А что, наконец, можно?». Там и там на эту тему рассуждают давно.
Так, почти десятилетие назад тогдашний глава МИД Пакистана Айзаз Чаудхри заявил о готовности Исламабада применить тактическое ядерное оружие малой мощности в случае попытки Индии реализовать доктрину «Холодного старта», то есть осуществить вторжение в «Страну чистых» с применением исключительно конвенциональных вооружений.
Пакистанская крылатая ракета «Бабур» (символическое название – Бабур ведь покорил Индию), способная нести ядерную боеголовку. На фото – пока испытания
Причём удар пакистанцы готовы нанести по наступающему противнику именно на своей территории, что, разумеется, не снижает риск ответных действий индийской стороны по применению ЯО.
Да и КНДР, официально отказавшись от переговоров по денуклеаризации, несколько лет назад приняла обновлённый закон о ядерных силах, предусматривающий возможность превентивного удара.
Сеул в ответ пригрозил
Надо полагать, под «и США» подразумевается их ядерная дубинка, учитывая обладание маленькой КНДР четвёртой по численности армией в мире, с которой южнокорейцы не справятся самостоятельно, особенно принимая во внимание неготовность их более рафинированного общества к потерям и невзгодам войны.
Не стоит забывать и о непростом характере отношений двух региональных ядерных сверхдержав: Китая и Индии.
Не думаю, что локальное применение ядерного оружия, о чём говорят всё чаще, не приведёт к неконтролируемой цепной реакции, которая станет погребальным звоном для нашей цивилизации.
Однако помимо возможного ядерного апокалипсиса существует угроза техногенной катастрофы, причём, как ни странно, в Соединенных Штатах, оказавшихся, похоже, либо на пороге деиндустриализации, либо вступивших в её стадию.
Подобные мысли, полагаю, возникли не только у меня. И поводом для них стали кадры обрушения моста в Балтиморе. Понятно, что виной всему контейнеровоз. Но обращают на себя внимание слова некоторых специалистов о неспособности американских инженеров, включая военных, самостоятельно справиться с проблемой восстановления повреждённых конструкций.
В частности капитан Джон Конрад, генеральный директор морского портала gCaptain, написал следующее:
Заинтересовавшись, я решил познакомиться со статистикой, связанной с износом критически важной для США инфраструктуры.
Данные взяты мною из открытых источников: порядка 300 тыс. км железнодорожных путей в США имеют нагрузку чуть более 40 % от проектной мощности. Соответственно, уменьшается их финансирование и происходит износ.
И результат не замедлил сказаться: в минувшем году произошло 1163 схода поездов. Причём следствием некоторых аварий стали пусть локальные, но техногенные катастрофы, поскольку привели к разливу продуктов химической промышленности.
Также и вырванная аварийная дверь с частью фюзеляжа Boeing 737-Max 9 в небе над Портлендом свидетельствует, что с техническим обслуживанием самолётов гражданской авиации в Соединенных Штатах не всё благополучно.
Касательно мостов: свыше 47 тыс. из них требуют срочного ремонта, как и 15 тыс. признанных аварийными плотин. Рванёт поток через какую-нибудь – жертв и разрушений не оберёшься.
Электросети США также не в лучшем состоянии, многие давно не обновлялись. Да и портовая инфраструктура нуждается в ремонте.
При таком положении дел локальные техногенные катастрофы в США могут стать обыденностью, причём, обратите внимание, происходит это на фоне возможного преддверия катастрофы социальной, первым звонком к которой стало BLM и сопряжённые с ним погромы.
«Тёмные века» уже наступили? Или пока репетиция апокалипсиса социального, за которым вполне может последовать техногенный?
Как связаны техногенные катастрофы с BLM и устроенными ими беспорядками? Напрямую. Ибо общество с искажённым восприятием действительности и, если следовать терминологии Л. Н. Гумилева, социальным перегревом пассионарных деструктивных элементов, внутренне дезориентировано.
Фото-комментарий к фразе в статье об искажённом в США восприятии действительности
Сильная власть может привести его в чувство. Но, судя по всему, у администрации Белого дома другие заботы.
Эпоха Д. Кеннеди, Р. Никсона и Р. Рейгана, для которых Америка была превыше всего, позади. Нынешние элиты США носят транснациональный характер, о чём с тревогой писал ещё С. Хантингтон.
Позволю себе привести на сей счёт пространную цитату из научной монографии С. В. Акопова:
Эти элиты, такое ощущение, просто выпихнули Д. Трампа из власти (сразу: нам он не друг, как не были нашими друзьями названные президенты, хотя у того же Никсона установились вполне неплохие личные отношения с Л. И. Брежневым).
Причём оппоненты Трампа пытались слепить из него гротескного персонажа в стиле героев, вышедших из-под гениального пера упомянутого Николая Васильевича – тех же «Мертвых душ».
Хотя Трамп предлагал здравые вещи, вопрос только: насколько реализуемые на практике? Взять в своё время его нашумевшее обещание вернуть производство из Китая обратно в США:
Сорок пятый президент пытался повернуть маховик истории вспять, возвратив Америку американцам и остановив надвигающуюся техногенную катастрофу. Ибо раз производство выносится за рубеж, то неизбежно происходит постепенное сокращение квалифицированных рабочих и инженерных кадров. Соответственно, со временем становится некому поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии и ремонтировать её.
И когда происходят обрушения, подобные балтиморскому, естественным образом возникают проблемы с восстановлением.
Повод вспомнить поздний СССР
Интересную параллель с техногенными катастрофами в США проводит Сергей Переслегин, обративший внимание на схожие события в горбачёвском СССР.
Да, нам хорошо известно о Чернобыле, но далеко не всё, в особенности из представителей рождённого в наступившем тысячелетии поколения, знают об авиакатастрофе Ту-154 в небе Учкудука, железнодорожной – в Уфе, морской – пассажирского парохода «Адмирал Нахимов» в Цемесской бухте, военной – АПЛ «Комсомолец» в Норвежском море.
Последствия страшной железнодорожной катастрофы под Уфой 1989 г., когда соединился человеческий и техногенный фактор
Только последняя была обусловлена сугубо технической составляющей. В остальных случаях причиной стал человеческий фактор, то есть собственно техногенной катастрофе предшествовал в каком-то смысле хаос в умах, выраженный в традиционном уповании на авось.
Обратите внимание: перечисленные трагедии случились за короткий промежуток времени и завершились распадом государства, наступлением «тёмных веков» на постсоветском пространстве, и далеко не везде преодолённых.
Аналогии с поздним СССР уместны, поскольку, на мой взгляд, он не был обречён и не находился в состоянии коллапса, как и сегодняшние США. Да, проблемы в ряде отраслей производства, социальной сфере и идеологии были серьёзные, но решаемые.
Советский Союз нуждался в руководителе уровня Дэн Сяопина, а его возглавил М. С. Горбачёв, чей масштаб личности не соответствовал сложности задач, стоявших перед страной, и которые ему, вследствие внутрипартийных интриг оказавшемуся на вершине номенклатурной иерархии, вдруг пришлось решать.
И, может быть, отсюда стремление первопоследнего президента в большей степени заняться внешней политикой, где он пустил под откос относительно прочную и не им созданную конструкцию миропорядка, основанного на балансе сил.
В результате перестройка с новым мышлением и привели к слому Потсдамско-Ялтинской системы, став, возможно, первым шагом к катастрофе всей нашей цивилизации.
Всё это выпадающие звенья одной цепи: аннексия ФРГ ГДР, расширения НАТО на Восток, постепенная деградация опьянённых внезапно свалившейся на них победой в холодной войне правивших США, начиная с последнего десятилетия минувшего века, элит. Достаточно сравнить хозяев Овального кабинета до Дж. Буша-Старшего включительно и после. Контраст разительный.
То же самое, кстати, касается французской, германской и британской правящей элиты, где на смену Ш. де Голлю и Ж. д’Эстену, Г. Шмидту и М. Тэтчер пришли марионетки США: Ф. Олланд и Э. Макрон, О. Шольц и Б. Джонсон, Э. Трасс и Р. Сунак.
В каком-то смысле самоощущение Соединенными Штатами себя мировым гегемоном и привело на Капитолийский холм транснациональные элиты с психологией номадов, не привязанных ни к малой родине, ни к Родине вообще, ни к её культуре.
Подобного рода элиты мало заботятся об интересах населения управляемых ими стран и, соответственно, об инфраструктуре.
Так что пусть и отчасти, но эпоха Горбачёва породила приведённую выше статистику аварий и дефицит квалифицированных инженерно-рабочих кадров в США.
Незлорадный эпилог
Перечисление потрясших Америку аварий лично у меня не вызывает злорадство, наоборот – порождает чувство тревоги.
Ибо, с одной стороны, наивно рассчитывать, после отношения в девяностые к профтехучилищам, равно как и непопулярности профессии инженера в эпоху ельцинизма (помните, как молодые люди внезапно вожделели стать юристами, менеджерами, бухгалтерами?), что у нас ситуация намного лучше.
Заброшенное ПТУ, если не ошибаюсь, в Нижнем Новгороде. Деиндустриализация не только по ту сторону океана
С другой: ослабление и даже гибель гегемона приведёт к вакууму власти на огромной территории, обострению региональных вооружённых конфликтов, маргинализации перенасыщенного личным стрелковым оружием американского общества, окончательному крушению инфраструктуры Соединенных Штатов.
В случае вступления США в полосу техногенных катастроф и социальной нестабильности (BLM ведь своего рода репетиция падения страны в хаос безвластия), высок риск неконтролируемого распространения по меньшей мере конвенциональных вооружений, создание «грязной» бомбы и доступа к ней разного рода неадекватов. И тогда в стороне не останется никто. В том числе и мы.
Поэтому у меня не вызывают усмешки коллажи, подобные размещённому ниже, особенно на фоне того, что вряд ли нынешний весьма пожилой президент что-либо решает. Да и у составляющей транснациональную элиту господ двери в самолётах не отваливаются.
Байден как раз в таких самолётах не летает и на поездах не ездит, в отличие от, полагаю, авторов комикса
Словом, мир подошёл к слишком опасной черте. Но человечество склонно либо её не замечать, либо преуменьшать нависшую над ним опасность. Проще посмеиваться над стариком Байденом.
В упомянутом Бронзовом веке, накануне его коллапса, тоже, небось, над кем-нибудь посмеивались из старых правителей.
Вот только не получится ли так, что не пройдёт и столетия, как актуализируется вопрос: где на радиоактивных руинах погибшего мира начнут складываться новые центры силы и рождаться в конкурентной и кровавой борьбе новые гегемоны? – оружия-то от прежних останется полно, а боеприпасы к нему быстро научатся делать кустарным способом. В Африке, Южной Америке, Австралии?
Речь о регионах, которые, вероятно, в меньшей степени окажутся затронутыми тёмной стороной разрушительного ныне научно-технического прогресса, особенно в его атомной сфере.
А может, выкарабкивание из «тёмных веков» произойдёт в прежних центрах – на берегах Волги, Миссисипи, Сены, Инда, Ганга, Янцзы и Хуанхэ.
Так, собственно, в Греции и было, равно как и на обломках Западно-Римской империи: новые центры возникли отнюдь не на далёкой периферии разрушенных цивилизаций.
Это оказавшиеся во власти банд Гаити. В случае деиндустриализации ведущих, и не очень, капстран подобные кадры в недалёком будущем могут стать частью реалий их повседневной жизни. И тогда мировая техногенная катастрофа станет неизбежной
Может, я, кончено, преувеличиваю, но набирающий обороты процесс деиндустриализации в США, всё чаще звучащие разговоры о локальном применении ядерного оружия рисуют в воображении картины постапокалиптического мира.
Использованная литература:
Акопов С. В. Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ). – СПб.: Алетейя, 2015.
Панда А. Пакистан разъясняет условия применения ядерного оружия против Индии // https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5c52ee1b-6629da93-edd07b80-74722d776562/https/thediplomat.com/2015/10/pakistan-clarifies-conditions-for-tactical-nuclear-weapon-use-against-india/?__ya_mt_enable_static_translations=1.
https://gcaptain.com/author/john/ https://gcaptain.com/author/john/
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