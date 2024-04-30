Рухнувший мост в Балтиморе: реквием по цивилизации? Размышления на пороге «тёмных веков»

Эхо минувшей катастрофы



Развалины Хаттусы – некогда столицы Хеттской державы. Не ждёт ли и нас нечто подобное в недалёком будущем?

На пороге «тёмных веков»?



Пакистанская крылатая ракета «Бабур» (символическое название – Бабур ведь покорил Индию), способная нести ядерную боеголовку. На фото – пока испытания

«немедленным, подавляющим и решительным ответом Республики Корея и США, режим Северной Кореи встретит свой конец.»

«Правда в том, что за наведение мостов отвечает Инженерный корпус армии, но они настолько неподготовлены, что передали руководство спасательной операцией Военно-морскому флоту . Спасательные работы ВМС настолько запущены, что им пришлось передать их на аутсорсинг американской дочерней компании/партнёру европейской фирмы, которая фрахтует оборудование у частных компаний за большие деньги.»



«Тёмные века» уже наступили? Или пока репетиция апокалипсиса социального, за которым вполне может последовать техногенный?



Фото-комментарий к фразе в статье об искажённом в США восприятии действительности

«Еще более жесткая критика космополитизма за нивелирование существующих национальных идентификации изложена С. Хантингтоном. В отношении так называемых «транснациональных идентичностей» американский мыслитель с сокрушением констатирует стремление американской элиты все больше дистанцироваться от идентичности национальной. Подобные заявления, по мнению Хантингтона, лишний раз доказывают, какой степени достигла «денационализация» среди американской элиты, среди бизнесменов, финансистов, интеллектуалов, «синих воротничков» и даже государственных чиновников. С. Хантингтон приравнивает подобных людей к «мертвым душам». Конечно, речь идет не о персонажах Н. В. Гоголя. Хантингтон пишет о «мертвых душах» среди американской деловой, политической и академической элиты, число которых еще невелико, но постоянно увеличивается. Постепенно они утрачивают связь с американским обществом.»

«Наша страна за многие годы по глупости потеряла триллионы долларов из-за Китая. Они воруют нашу интеллектуальную собственность, стоимость которой оценивается в сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать это делать. Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, и, честно говоря, нам будет намного лучше без него.»

Повод вспомнить поздний СССР



Последствия страшной железнодорожной катастрофы под Уфой 1989 г., когда соединился человеческий и техногенный фактор

Незлорадный эпилог



Заброшенное ПТУ, если не ошибаюсь, в Нижнем Новгороде. Деиндустриализация не только по ту сторону океана



Байден как раз в таких самолётах не летает и на поездах не ездит, в отличие от, полагаю, авторов комикса



Это оказавшиеся во власти банд Гаити. В случае деиндустриализации ведущих, и не очень, капстран подобные кадры в недалёком будущем могут стать частью реалий их повседневной жизни. И тогда мировая техногенная катастрофа станет неизбежной

Использованная литература:

Акопов С. В. Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ). – СПб.: Алетейя, 2015.

Панда А. Пакистан разъясняет условия применения ядерного оружия против Индии // https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5c52ee1b-6629da93-edd07b80-74722d776562/https/thediplomat.com/2015/10/pakistan-clarifies-conditions-for-tactical-nuclear-weapon-use-against-india/?__ya_mt_enable_static_translations=1.

https://gcaptain.com/author/john/ https://gcaptain.com/author/john/