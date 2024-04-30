Рухнувший мост в Балтиморе: реквием по цивилизации? Размышления на пороге «тёмных веков»

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Рухнувший мост в Балтиморе: реквием по цивилизации? Размышления на пороге «тёмных веков»


Эхо минувшей катастрофы


На днях в очередной раз обращался к материалу о коллапсе Бронзового века. Потрясающе интересная эпоха: гибель Трои и Микенской цивилизации, вторжение – точнее, постепенное заселение Пелопоннеса дорийскими племенами.



Нашествие «народов моря», крушение под их ударами Хеттского царства. Выстоявший, хоть и с огромным напряжением сил, Египет. Однако истощённый, он перестал играть сколь-нибудь значительную роль в жизни Плодородного полумесяца и замкнулся в себе, в VII в. до Р.Х. став сравнительно лёгкой добычей персидского царя Камбиза.

А ещё подъём Ассирии, расположенной в стороне от происходивших в Восточном Средиземноморье тектонических событий. Её кровавое возвышение началось на руинах казавшегося в условном вчера незыблемым мира, в котором две региональные сверхдержавы – Хеттская и Египетская – делили Ойкумену на сферы влияния.


Развалины Хаттусы – некогда столицы Хеттской державы. Не ждёт ли и нас нечто подобное в недалёком будущем?

Быть может, в одной из будущих статей поговорим обо всём этом более подробно, тем паче, что история, пусть и не в деталях, но в самой своей сути имеет свойство повторяться.

На пороге «тёмных веков»?


В данном же материале речь пойдёт о наших днях, но заставляющих задуматься: не стоим ли и мы на пороге новой масштабной цивилизационной катастрофы и ожидающих нас «тёмных веков»? Далеко не первых в бытии человечества, но грозящих выйти за региональные рамки.

Поводом для подобного рода размышлений стали, с одной стороны, всё чаще звучащие разговоры о возможности применения тактического ядерного оружия.

Не станет ли реализация подобного рода намерений, скажем, на берегах Днепра, прецедентом, точнее, поводом по обе стороны индо-пакистанской границы, или 38-й параллели задаться вопросом: «А что, наконец, можно?». Там и там на эту тему рассуждают давно.

Так, почти десятилетие назад тогдашний глава МИД Пакистана Айзаз Чаудхри заявил о готовности Исламабада применить тактическое ядерное оружие малой мощности в случае попытки Индии реализовать доктрину «Холодного старта», то есть осуществить вторжение в «Страну чистых» с применением исключительно конвенциональных вооружений.


Пакистанская крылатая ракета «Бабур» (символическое название – Бабур ведь покорил Индию), способная нести ядерную боеголовку. На фото – пока испытания

Причём удар пакистанцы готовы нанести по наступающему противнику именно на своей территории, что, разумеется, не снижает риск ответных действий индийской стороны по применению ЯО.

Да и КНДР, официально отказавшись от переговоров по денуклеаризации, несколько лет назад приняла обновлённый закон о ядерных силах, предусматривающий возможность превентивного удара.

Сеул в ответ пригрозил

«немедленным, подавляющим и решительным ответом Республики Корея и США, режим Северной Кореи встретит свой конец.»

Надо полагать, под «и США» подразумевается их ядерная дубинка, учитывая обладание маленькой КНДР четвёртой по численности армией в мире, с которой южнокорейцы не справятся самостоятельно, особенно принимая во внимание неготовность их более рафинированного общества к потерям и невзгодам войны.

Не стоит забывать и о непростом характере отношений двух региональных ядерных сверхдержав: Китая и Индии.

Не думаю, что локальное применение ядерного оружия, о чём говорят всё чаще, не приведёт к неконтролируемой цепной реакции, которая станет погребальным звоном для нашей цивилизации.

Однако помимо возможного ядерного апокалипсиса существует угроза техногенной катастрофы, причём, как ни странно, в Соединенных Штатах, оказавшихся, похоже, либо на пороге деиндустриализации, либо вступивших в её стадию.

Подобные мысли, полагаю, возникли не только у меня. И поводом для них стали кадры обрушения моста в Балтиморе. Понятно, что виной всему контейнеровоз. Но обращают на себя внимание слова некоторых специалистов о неспособности американских инженеров, включая военных, самостоятельно справиться с проблемой восстановления повреждённых конструкций.

В частности капитан Джон Конрад, генеральный директор морского портала gCaptain, написал следующее:

«Правда в том, что за наведение мостов отвечает Инженерный корпус армии, но они настолько неподготовлены, что передали руководство спасательной операцией Военно-морскому флоту. Спасательные работы ВМС настолько запущены, что им пришлось передать их на аутсорсинг американской дочерней компании/партнёру европейской фирмы, которая фрахтует оборудование у частных компаний за большие деньги.»

Заинтересовавшись, я решил познакомиться со статистикой, связанной с износом критически важной для США инфраструктуры.

Данные взяты мною из открытых источников: порядка 300 тыс. км железнодорожных путей в США имеют нагрузку чуть более 40 % от проектной мощности. Соответственно, уменьшается их финансирование и происходит износ.

И результат не замедлил сказаться: в минувшем году произошло 1163 схода поездов. Причём следствием некоторых аварий стали пусть локальные, но техногенные катастрофы, поскольку привели к разливу продуктов химической промышленности.

Также и вырванная аварийная дверь с частью фюзеляжа Boeing 737-Max 9 в небе над Портлендом свидетельствует, что с техническим обслуживанием самолётов гражданской авиации в Соединенных Штатах не всё благополучно.

Касательно мостов: свыше 47 тыс. из них требуют срочного ремонта, как и 15 тыс. признанных аварийными плотин. Рванёт поток через какую-нибудь – жертв и разрушений не оберёшься.

Электросети США также не в лучшем состоянии, многие давно не обновлялись. Да и портовая инфраструктура нуждается в ремонте.

При таком положении дел локальные техногенные катастрофы в США могут стать обыденностью, причём, обратите внимание, происходит это на фоне возможного преддверия катастрофы социальной, первым звонком к которой стало BLM и сопряжённые с ним погромы.


«Тёмные века» уже наступили? Или пока репетиция апокалипсиса социального, за которым вполне может последовать техногенный?

Как связаны техногенные катастрофы с BLM и устроенными ими беспорядками? Напрямую. Ибо общество с искажённым восприятием действительности и, если следовать терминологии Л. Н. Гумилева, социальным перегревом пассионарных деструктивных элементов, внутренне дезориентировано.


Фото-комментарий к фразе в статье об искажённом в США восприятии действительности

Сильная власть может привести его в чувство. Но, судя по всему, у администрации Белого дома другие заботы.

Эпоха Д. Кеннеди, Р. Никсона и Р. Рейгана, для которых Америка была превыше всего, позади. Нынешние элиты США носят транснациональный характер, о чём с тревогой писал ещё С. Хантингтон.

Позволю себе привести на сей счёт пространную цитату из научной монографии С. В. Акопова:

«Еще более жесткая критика космополитизма за нивелирование существующих национальных идентификации изложена С. Хантингтоном. В отношении так называемых «транснациональных идентичностей» американский мыслитель с сокрушением констатирует стремление американской элиты все больше дистанцироваться от идентичности национальной. Подобные заявления, по мнению Хантингтона, лишний раз доказывают, какой степени достигла «денационализация» среди американской элиты, среди бизнесменов, финансистов, интеллектуалов, «синих воротничков» и даже государственных чиновников. С. Хантингтон приравнивает подобных людей к «мертвым душам». Конечно, речь идет не о персонажах Н. В. Гоголя. Хантингтон пишет о «мертвых душах» среди американской деловой, политической и академической элиты, число которых еще невелико, но постоянно увеличивается. Постепенно они утрачивают связь с американским обществом.»

Эти элиты, такое ощущение, просто выпихнули Д. Трампа из власти (сразу: нам он не друг, как не были нашими друзьями названные президенты, хотя у того же Никсона установились вполне неплохие личные отношения с Л. И. Брежневым).

Причём оппоненты Трампа пытались слепить из него гротескного персонажа в стиле героев, вышедших из-под гениального пера упомянутого Николая Васильевича – тех же «Мертвых душ».

Хотя Трамп предлагал здравые вещи, вопрос только: насколько реализуемые на практике? Взять в своё время его нашумевшее обещание вернуть производство из Китая обратно в США:

«Наша страна за многие годы по глупости потеряла триллионы долларов из-за Китая. Они воруют нашу интеллектуальную собственность, стоимость которой оценивается в сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать это делать. Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, и, честно говоря, нам будет намного лучше без него.»

Сорок пятый президент пытался повернуть маховик истории вспять, возвратив Америку американцам и остановив надвигающуюся техногенную катастрофу. Ибо раз производство выносится за рубеж, то неизбежно происходит постепенное сокращение квалифицированных рабочих и инженерных кадров. Соответственно, со временем становится некому поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии и ремонтировать её.

И когда происходят обрушения, подобные балтиморскому, естественным образом возникают проблемы с восстановлением.

Повод вспомнить поздний СССР


Интересную параллель с техногенными катастрофами в США проводит Сергей Переслегин, обративший внимание на схожие события в горбачёвском СССР.

Да, нам хорошо известно о Чернобыле, но далеко не всё, в особенности из представителей рождённого в наступившем тысячелетии поколения, знают об авиакатастрофе Ту-154 в небе Учкудука, железнодорожной – в Уфе, морской – пассажирского парохода «Адмирал Нахимов» в Цемесской бухте, военной – АПЛ «Комсомолец» в Норвежском море.


Последствия страшной железнодорожной катастрофы под Уфой 1989 г., когда соединился человеческий и техногенный фактор

Только последняя была обусловлена сугубо технической составляющей. В остальных случаях причиной стал человеческий фактор, то есть собственно техногенной катастрофе предшествовал в каком-то смысле хаос в умах, выраженный в традиционном уповании на авось.

Обратите внимание: перечисленные трагедии случились за короткий промежуток времени и завершились распадом государства, наступлением «тёмных веков» на постсоветском пространстве, и далеко не везде преодолённых.

Аналогии с поздним СССР уместны, поскольку, на мой взгляд, он не был обречён и не находился в состоянии коллапса, как и сегодняшние США. Да, проблемы в ряде отраслей производства, социальной сфере и идеологии были серьёзные, но решаемые.

Советский Союз нуждался в руководителе уровня Дэн Сяопина, а его возглавил М. С. Горбачёв, чей масштаб личности не соответствовал сложности задач, стоявших перед страной, и которые ему, вследствие внутрипартийных интриг оказавшемуся на вершине номенклатурной иерархии, вдруг пришлось решать.

И, может быть, отсюда стремление первопоследнего президента в большей степени заняться внешней политикой, где он пустил под откос относительно прочную и не им созданную конструкцию миропорядка, основанного на балансе сил.

В результате перестройка с новым мышлением и привели к слому Потсдамско-Ялтинской системы, став, возможно, первым шагом к катастрофе всей нашей цивилизации.

Всё это выпадающие звенья одной цепи: аннексия ФРГ ГДР, расширения НАТО на Восток, постепенная деградация опьянённых внезапно свалившейся на них победой в холодной войне правивших США, начиная с последнего десятилетия минувшего века, элит. Достаточно сравнить хозяев Овального кабинета до Дж. Буша-Старшего включительно и после. Контраст разительный.

То же самое, кстати, касается французской, германской и британской правящей элиты, где на смену Ш. де Голлю и Ж. д’Эстену, Г. Шмидту и М. Тэтчер пришли марионетки США: Ф. Олланд и Э. Макрон, О. Шольц и Б. Джонсон, Э. Трасс и Р. Сунак.

В каком-то смысле самоощущение Соединенными Штатами себя мировым гегемоном и привело на Капитолийский холм транснациональные элиты с психологией номадов, не привязанных ни к малой родине, ни к Родине вообще, ни к её культуре.

Подобного рода элиты мало заботятся об интересах населения управляемых ими стран и, соответственно, об инфраструктуре.

Так что пусть и отчасти, но эпоха Горбачёва породила приведённую выше статистику аварий и дефицит квалифицированных инженерно-рабочих кадров в США.

Незлорадный эпилог


Перечисление потрясших Америку аварий лично у меня не вызывает злорадство, наоборот – порождает чувство тревоги.

Ибо, с одной стороны, наивно рассчитывать, после отношения в девяностые к профтехучилищам, равно как и непопулярности профессии инженера в эпоху ельцинизма (помните, как молодые люди внезапно вожделели стать юристами, менеджерами, бухгалтерами?), что у нас ситуация намного лучше.


Заброшенное ПТУ, если не ошибаюсь, в Нижнем Новгороде. Деиндустриализация не только по ту сторону океана

С другой: ослабление и даже гибель гегемона приведёт к вакууму власти на огромной территории, обострению региональных вооружённых конфликтов, маргинализации перенасыщенного личным стрелковым оружием американского общества, окончательному крушению инфраструктуры Соединенных Штатов.

В случае вступления США в полосу техногенных катастроф и социальной нестабильности (BLM ведь своего рода репетиция падения страны в хаос безвластия), высок риск неконтролируемого распространения по меньшей мере конвенциональных вооружений, создание «грязной» бомбы и доступа к ней разного рода неадекватов. И тогда в стороне не останется никто. В том числе и мы.

Поэтому у меня не вызывают усмешки коллажи, подобные размещённому ниже, особенно на фоне того, что вряд ли нынешний весьма пожилой президент что-либо решает. Да и у составляющей транснациональную элиту господ двери в самолётах не отваливаются.


Байден как раз в таких самолётах не летает и на поездах не ездит, в отличие от, полагаю, авторов комикса

Словом, мир подошёл к слишком опасной черте. Но человечество склонно либо её не замечать, либо преуменьшать нависшую над ним опасность. Проще посмеиваться над стариком Байденом.

В упомянутом Бронзовом веке, накануне его коллапса, тоже, небось, над кем-нибудь посмеивались из старых правителей.

Вот только не получится ли так, что не пройдёт и столетия, как актуализируется вопрос: где на радиоактивных руинах погибшего мира начнут складываться новые центры силы и рождаться в конкурентной и кровавой борьбе новые гегемоны? – оружия-то от прежних останется полно, а боеприпасы к нему быстро научатся делать кустарным способом. В Африке, Южной Америке, Австралии?

Речь о регионах, которые, вероятно, в меньшей степени окажутся затронутыми тёмной стороной разрушительного ныне научно-технического прогресса, особенно в его атомной сфере.

А может, выкарабкивание из «тёмных веков» произойдёт в прежних центрах – на берегах Волги, Миссисипи, Сены, Инда, Ганга, Янцзы и Хуанхэ.

Так, собственно, в Греции и было, равно как и на обломках Западно-Римской империи: новые центры возникли отнюдь не на далёкой периферии разрушенных цивилизаций.


Это оказавшиеся во власти банд Гаити. В случае деиндустриализации ведущих, и не очень, капстран подобные кадры в недалёком будущем могут стать частью реалий их повседневной жизни. И тогда мировая техногенная катастрофа станет неизбежной

Может, я, кончено, преувеличиваю, но набирающий обороты процесс деиндустриализации в США, всё чаще звучащие разговоры о локальном применении ядерного оружия рисуют в воображении картины постапокалиптического мира.

Использованная литература:
Акопов С. В. Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ). – СПб.: Алетейя, 2015.
Панда А. Пакистан разъясняет условия применения ядерного оружия против Индии // https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5c52ee1b-6629da93-edd07b80-74722d776562/https/thediplomat.com/2015/10/pakistan-clarifies-conditions-for-tactical-nuclear-weapon-use-against-india/?__ya_mt_enable_static_translations=1.
https://gcaptain.com/author/john/ https://gcaptain.com/author/john/
12 комментариев
Информация
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  1. Wildcat Звание
    Wildcat
    +3
    Сегодня, 03:31
    Может, я, кончено, преувеличиваю, но

    Да какие там "но", все именно так и есть: "кончено, преувеличиваю". Запятую только убрать надо.

    PS. Все статьи автора стабильно плохи.
    Но в этой удалось хорошенько смешать мост в Балтиморе, ядерное оружие, Гаити и Хеттское царство - получилось даже хуже, чем всегда.
    PPS. Но надо признать, что милая особенность текста - возможность переставления абзацев без существенной потери смысла - все так же есть!
    1. WIS
      WIS
      +1
      Сегодня, 03:49
      Не могу не согласится с тем, что автор от одного только выдоха оппонента с сигаретой запросто "обкурился" и теперь натягивает очередную дичь на глобус.
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        0
        Сегодня, 04:08
        laughing
        Вот это прелестно, какой-то генератор случайных словосочетаний: "Как связаны техногенные катастрофы с BLM и устроенными ими беспорядками? Напрямую. Ибо общество с искажённым восприятием действительности и, если следовать терминологии Л. Н. Гумилева, социальным перегревом пассионарных деструктивных элементов, внутренне дезориентировано."
        - Как связаны хетты, пакистанцы, аварии на жд дорогах и Горбачев?
        - Как? Только Игорем Х. и связаны. Больше - никак.
    2. Reklastik Звание
      Reklastik
      +1
      Сегодня, 03:49
      милая особенность текста - возможность переставления абзацев без существенной потери смысла
      - модель для сборки laughing
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        0
        Сегодня, 04:19
        Хм, надо попробовать:
        "На днях в очередной раз обращался к материалу... скажем, на берегах Днепра.... Китая и Индии...... ...виной всему контейнеровоз...BLM и сопряжённые с ним погромы...и, если следовать терминологии Л. Н. Гумилева... оппоненты Трампа...в одной из будущих статей поговорим обо всём этом более подробно.
        ..
        В данном же материале речь пойдёт о наших днях, но заставляющих задуматься:...я, кончено, преувеличиваю.        "

        Вполне разумный текст получается. wink
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 03:32
    Рухнувший мост в Балтиморе: реквием по цивилизации? Размышления на пороге «тёмных веков»

    Размышлять нужно о другом. У кого появилась потребность приглашать на постоянное проживание людей, не способных жить (зарабатывать на жизнь) у себя на родине. Это касается и тех буржуев, которым эксплуатация стран третьего мира казалась лёгкой экзотической прогулкой. Миграционная политика должна быть пересмотрена, иначе наступит время, когда хозяева в собственном доме станут лишние...
    * * *
    В идеале гражданство в стране должно получить только посредством создания семьи гражданами разных стран. Все остальные родственники, знакомые, друзья - должны жить там, где родились...Или доказать, что могут претендовать на гражданство в силу изменившегося менталитета и собственных знаний. Главный фактор - знание языка страны, куда появилось желание поселиться.
    1. WIS
      WIS
      0
      Сегодня, 03:39
      Миграционная политика должна быть пересмотрена, иначе наступит время, когда хозяева в собственном доме станут лишние...
      * * *

      Всё бы ничего, да лишь малая деталь: Хозяин... - это кто, Вы? Это у Вас давно???
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 03:44
        Цитата: WIS
        Хозяин... - это кто, Вы?

        В своём доме - я!
        Цитата: WIS
        Это у Вас давно???

        Это у меня от рождения..
        А вы кто? Не из тех незваных гостей, которых посади за стол, они и ноги норовят положить на стол? Которые едут в чужую страну не бельмеса не понимая на местном языке?
        * * *
        Именно поэтому у меня не возникает желания поехать-поискать, где бы удобнее будет паразитировать...
        1. WIS
          WIS
          0
          Сегодня, 04:00
          То, что Вы, хоть и в невежливой форме, мне ответили вопросом на вопрос, меня всё же радует, потому что это совсем не касается сути спора. Необоснованная, а может и неуправляемая на сегодня "волна мигрантов", волнует меня ни в меньшей степени, как я думаю, чем и многих других.
  3. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    0
    Сегодня, 03:50
    Конечно мрачновато. Но… сам наблюдаю деградацию персонала энергетики. Пенсионеров уговаривают еще поработать. И это не только потому, что рабочих рук не хватает. Но и потому, что представители поколения ЕГЭ очень поверхностные. Желания учиться нет у большинства. Да и достаточно напряженная работа их бесит. А аофеозом такого мышления был случай, когда устроившийся работать кадр пришел вечером и утром уволился. Оперативный персонал. До 90% отказов сейчас по вине персонала. Но надо отдать должное и топам. Вместо того, чтоб хотя бы попытаться наладить нормальное обучение, выпустили приказ в стиле «доколе и накажу». У меня в смене из 8 человек турбинного цеха 2 пенсионера. Обоим по 64. Один прошлой осенью хотел уйти, уговорили еще на один отопительный сезон. И они на ключевых должностях, с ответственностью за режим. Печально.
    1. WIS
      WIS
      0
      Сегодня, 04:28
      Желания учиться нет у большинства.
      Может стоит "подбирать пути решений", а не зацикливаться на не удаче?!
      Тут ведь всё та же палка с двумя концами - что "предоставили" следующему поколению, тем оно и пользуется. И не скажешь, что "плохому танцору ноги мешают".
      Вообще, считаю, деградация навязывается свыше... am, или черти там на столько тупые, что не понимают, что делают... belay
      1. Русский ватник Звание
        Русский ватник
        0
        Сегодня, 04:31
        Так и есть. Когда до народа доносят мысль, что тот, у кого нет миллиарда пусть идет в…. Чего еще ждать. hi