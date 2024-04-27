ВКС России нанесли удары по объектам на Украине с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал»

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ВКС России нанесли удары по объектам на Украине с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Вооруженные силы РФ ударили по целям в городе Стрый на Львовщине. Ракетных прилетов в данном населенном пункте было не менее двух.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.



Прилет где-то в городе, с сильной детонацией

- написал Лебедев, сообщая о поражении криворожской цели.

Факты взрывов во Львовской области подтверждают и украинские телеканалы. Поступают сообщения о взрывах в Харькове, Хмельницкой области, а также в Ивано-Франковске и области.

Источники с Украины называют данную атаку «странной» и «нетипичной», так как ракеты маневрируют и летят с высокой скоростью.

Нетипичная для русских ракетная атака

- заявил один из них.

Украинские ресурсы сообщают, что ВКС России нанесли удары по объектам на Украине с применением гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования «Кинжал».

«Кинжалы» – курсом на Центр Украины

- говорится в одном из таких сообщений.

В нем утверждается, что ракеты такого типа были сегодня замечены и на Западной Украине – в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.
17 комментариев
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  1. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +10
    Сегодня, 08:08
    ракеты такого типа были сегодня замечены и на Западной Украине – в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.
    Если применили "Кинжал", то очевидно, что цели важные. Не забыли и про Западную украину, чтобы не расслаблялись.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 10:21
      Кинжалы в основном применяют для западенцев, чтобы долетели быстро и их не сбили. Поблизости если применяют, то для очень важных объектов - бункеров.
  2. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 08:09
    Обычно кинжалят пэтриотов, что бы сбить не могли или какой то важный объект ими прикрываемый
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +6
      Сегодня, 08:16
      Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» пишет, что Военно-морской флот России в ночь на 27 апреля наносит удары по Украине. Канал пишет, что ракеты летят к разным целям в нескольких областях Украины, воздушная тревога звучит по всей стране. Украинские ресурсы пишут, что «странные ракеты странно меняют направление».

      «В небо поднялись МиГ-31К: угроза пусков гиперзвуковых „Кинжалов“, предупреждают они. Ракета в сторону Бурштына Ивано-Франковской области, две ракеты в Винницкой области, курс юго-западный. Угроза по ракетам: Винницкая, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области», — передавали военкоры.Спустя некоторое время канал заявил, что МиГ-31 все же выпустили гиперзвуковые «Кинжалы». В то же время, по информации журналистов, крылатые ракеты «постоянно меняют курс, неся хаос».

      «Странная воздушная обстановка сегодня. Нетипичная для русских ракетная атака», — отмечают ресурсы противника.
      Кроме того, согласно украинским СМИ, ракеты, запущенные из Черкасской области, направлены в сторону Киевской, а из Хмельницкой области — на запад, также в небо поднялись стратегические ракетоносцы Ту-95. Ракеты продолжают полет к целям в разных областях.

      «Кинжалы курсом на Центр Украины. Кинжалы идут через Хмельницкую область. Кинжалы уже в Тернопольской. Кинжал в Ивано-Франковской области. Скоростная цель в Винницкой области. Скоростная цель в Житомирской области курсом на Запад. В Хмельницкой области цель на юге области. Скорость 1100 км/ч. Курсом на Запад. Вероятно, крылатая ракета. Две ракеты на юге Хмельницкой области курсом западным», — сообщает канал.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 08:09
    «Вооруженные силы РФ ударили по целям в городе Стрый на Львовщине» —

    — Аэродром у них там,ждут F-16-тые.Вот мы и решили "подготовить инфраструктуру" ...
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    -4
    Сегодня, 08:09
    Кинжал это хорошо,но есть в наличии ракеты Гранит,ими также нужно активно обрабатывать боевые и промышленные объекты ук-роины!
    1. Msi Звание
      Msi
      +6
      Сегодня, 08:17
      Кинжал это хорошо,но есть в наличии ракеты Гранит

      Бережливый, вы как всегда с подсказками. Вы забываетесь, что вы маршал Во, ненастоящий так сказать маршал... Думаю выбор средства воздействия на цель, зависит от характера цели.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 09:37
        Мси-я как и любой на форуме выразил своё мнение,тем более что ракета Гранит несёт тонну взрывчатки и эти ракеты производили десятки лет назад!
      2. stels_07 Звание
        stels_07
        +2
        Сегодня, 09:43
        Тут ещё вопрос экономики есть.
      3. volgast1970 Звание
        volgast1970
        0
        Сегодня, 10:06
        Правильно, из пушки по воробьям не стреляют.В финансовом плане ,цель должна быть как минимум равнозначно по стоимости, или угроза потерь от действия цели превышает или равна стоимости средства нанесения удара.К сожалению никто не отменял экономический фактор при ведении боевых действий.
  5. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 08:10
    Был ракетный обстрел, а зачем и почему прилетело? request
    Прилет где-то в городе, с сильной детонацией
    Склады?
  6. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 08:12
    А где "Кинжал" крылышки прячет и когда сбрасывает? Если гиперзвуковая крылатая, тогда уж "Циркон", если ничего нового не испытывали
  7. Msi Звание
    Msi
    +4
    Сегодня, 08:12
    Вооруженные силы РФ ударили по целям в городе Стрый на Львовщине

    Как в анекдоте про сантехника и газовщика. "... я не по воде, я по газу..." laughing
    Источники с Украины называют данную атаку «странной» и «нетипичной», так как ракеты маневрируют и летят с высокой скоростью.

    Украинцы, вы что в эстонцев превращаетесь??? Это наши ракеты, они быстрые и манёвренные, только разглядели, не прошло и трёх лет... wassat lol
  8. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    -15
    Сегодня, 08:14
    Очень плохо что так бездарно расстреливают "Кинжалы". Они должны применяться по зу в ядерном снаряжении!
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 10:22
      Не переживайте, кинжальчики отправляют для очень важных объектов. Пустили - значит так надо.
  9. Shkworen Звание
    Shkworen
    +2
    Сегодня, 08:30
    в окрестностях Стрыи находятся ПХГ и газосраспределительные станции, походу били по ним.
  10. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 08:37
    Массированный ракетный удар по Украине осуществляла сборная стратегической авиации и два подводных крейсера ЧФ. Прилетело по терминалам накопления свежезавезенной западной военной помощи и аэродромам ВСУ. И кстати , Бурштынская ТЭС иди на .... wassat