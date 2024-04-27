ВКС России нанесли удары по объектам на Украине с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал»
Вооруженные силы РФ ударили по целям в городе Стрый на Львовщине. Ракетных прилетов в данном населенном пункте было не менее двух.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
- написал Лебедев, сообщая о поражении криворожской цели.
Факты взрывов во Львовской области подтверждают и украинские телеканалы. Поступают сообщения о взрывах в Харькове, Хмельницкой области, а также в Ивано-Франковске и области.
Источники с Украины называют данную атаку «странной» и «нетипичной», так как ракеты маневрируют и летят с высокой скоростью.
- заявил один из них.
Украинские ресурсы сообщают, что ВКС России нанесли удары по объектам на Украине с применением гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования «Кинжал».
- говорится в одном из таких сообщений.
В нем утверждается, что ракеты такого типа были сегодня замечены и на Западной Украине – в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.
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