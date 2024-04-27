Появился кадр модификации китайской БМП VN20 с новым орудием и автоматом заряжания
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В последние годы Китай проявляет большое внимание к совершенствованию и обновлению парка бронетехники Народно-освободительной армии (НОАК). Одной из новинок является боевая машина пехоты VN20, которая ранее была представлена на международных выставках.
Сейчас в интернете появился кадр модификации китайской БМП VN20 с новым орудием и автоматом заряжания. Судя по всему, у БМП есть 105-мм орудие с автоматической системой заряжания. Такая пушка существенно повышает огневую мощь боевой машины пехоты, приближая данную БМП к категории легких танков.
Ранее военные эксперты отмечали некоторую схожесть современной китайской бронетехники, включая и рассматриваемую нами боевую машину, с западными бронемашинами, в частности со шведским легким танком CV90105. Эта боевая машина в свое время была разработана компанией BAE Systems на шасси CV90. Она тоже оснащена 105-мм орудием.
Таким образом, можно сделать вывод, что Китай сейчас не только разрабатывает аналоги западной бронированной техники, но и рассчитывает делать более эффективные бронемашины. Возможности для такого развития у китайской военной индустрии уже присутствуют.
Кадр с новой БМП демонстрирует, что такие машины уже находятся «в строю», и в ближайшее время их количество будет увеличиваться, так как китайский оборонно-промышленный комплекс вполне сможет «потянуть» их серийное производство.
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