Появился кадр модификации китайской БМП VN20 с новым орудием и автоматом заряжания

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Появился кадр модификации китайской БМП VN20 с новым орудием и автоматом заряжания

В последние годы Китай проявляет большое внимание к совершенствованию и обновлению парка бронетехники Народно-освободительной армии (НОАК). Одной из новинок является боевая машина пехоты VN20, которая ранее была представлена на международных выставках.

Сейчас в интернете появился кадр модификации китайской БМП VN20 с новым орудием и автоматом заряжания. Судя по всему, у БМП есть 105-мм орудие с автоматической системой заряжания. Такая пушка существенно повышает огневую мощь боевой машины пехоты, приближая данную БМП к категории легких танков.



Ранее военные эксперты отмечали некоторую схожесть современной китайской бронетехники, включая и рассматриваемую нами боевую машину, с западными бронемашинами, в частности со шведским легким танком CV90105. Эта боевая машина в свое время была разработана компанией BAE Systems на шасси CV90. Она тоже оснащена 105-мм орудием.


Таким образом, можно сделать вывод, что Китай сейчас не только разрабатывает аналоги западной бронированной техники, но и рассчитывает делать более эффективные бронемашины. Возможности для такого развития у китайской военной индустрии уже присутствуют.

Кадр с новой БМП демонстрирует, что такие машины уже находятся «в строю», и в ближайшее время их количество будет увеличиваться, так как китайский оборонно-промышленный комплекс вполне сможет «потянуть» их серийное производство.
12 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 08:21
    Ну на первом то фото на БМП стоит явно не 105мм орудие если внимательно посмотреть.....
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 08:36
      Ну на первом то фото на БМП стоит явно не 105мм орудие

      На фото, что-то тоненькое факт... hi
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 09:10
        Новая китайская БМП уже устарела: мангала нет. А вот южнокорейцы уже ставят на свои танки небольшие мангальчики.
      2. aksleks
        aksleks
        -1
        Сегодня, 10:40
        Цитата: Msi
        На фото, что-то тоненькое факт...

        Уважаемый, тоненькое у вас в штанах.
      3. aksleks
        aksleks
        -1
        Сегодня, 10:42
        Цитата: Msi
        На фото, что-то тоненькое факт.

        а, это стреляет и убивает.
  2. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 08:35
    так как китайский оборонно-промышленный комплекс вполне сможет «потянуть» их серийное производство
    .
    Так вроде не Зимбабве
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 08:53
    А где наша тяжёлая БМП -15 ? Очень пригодилась бы сейчас, но видать только парадные образцы! Печаль
  4. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 09:35
    По нынешним временам, почти всё равно какое основное вооружение на БМП ставить. Более эффективным, чем 105-мм пушка, может оказаться 120-мм миномет с кассетными боеприпасами или даже меньшего калибра, если к нему будут соответствующие кассетные боеприпасы.
    На первый план вышла защита от дронов. При чём, нужна активная защита в виде КАЗ или пулемётно-гранатометных модулей со шрапнелью и скоростным приводом наведения.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 10:06
      виде КАЗ или пулемётно-гранатометных модулей со шрапнелью и скоростным приводом наведения.
      ...всё уже создано в виде УВЧ против дронов, работает безотказно ....проблема только в их обнаружения вовремя
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 10:09
        Сомневаюсь, что дело только в обнаружении. Детекторы-обнаружители дронов в нагрудных карманах носят, а модули оптической разведки и прицелы выпускаются серийно уже не первый год.
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 10:23
          . Детекторы-обнаружители дронов в нагрудных карманах носят, а модули оптической разведки
          ...да кто бы спорил...другое дело их нет в достатке...
  5. dragon772 Звание
    dragon772
    0
    Сегодня, 10:25
    VN20 предлагает баллистическую защиту 6-го уровня STANAG 4569 от стрельбы 30-мм APFSDS (бронебойный снаряд со стабилизированным ребром) или AP (бронебойный) на 500 м по передней и центральной линии.
    105мм сделает уже БМП легким танков,но все явно возрастет.