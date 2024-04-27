Американские эксперты: Сначала мы передаём танки Abrams Украине, потом удивляемся, что их уничтожают русские

Сначала мы передаём оружие , танки, потом вдруг удивляемся, что русские их уничтожают на поле боя. Значит ли это, что в Пентагоне и Киеве всерьёз считали, что Abrams неуязвим?

Для чего мы передаём Украине оружие? Чтобы оно могло безопасно храниться на складах?

Я не думаю, что решение об отводе танков Abrams от линии фронта правильное. Это решение подчёркивает лишь то, что у Украины нет внятной стратегии их применения.

Тогда уж и всю армию пусть отведут в тыл, чтобы она не стала мишенью для россиян на фронте. Странное решение.