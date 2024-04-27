Американские эксперты: Сначала мы передаём танки Abrams Украине, потом удивляемся, что их уничтожают русские

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Американские эксперты: Сначала мы передаём танки Abrams Украине, потом удивляемся, что их уничтожают русские

В американских эфирах обсуждают появление информации о том, что Пентагон «порекомендовал» вывести танки «Абрамс» с поля боя в ходе украинского конфликта. «Военное обозрение» в одном из недавних материалов сообщало о том, что командование ВСУ последовало «рекомендациям» из-за океана и отвело оставшиеся боеспособными «Абрамсы» подальше от линии фронта, чтобы те не стали мишенями для российских дронов.

В Штатах эксперты к такому развитию событий отнеслись в целом критически. Основная претензия состоит в том, зачем вообще передавать танки Украине, если после нескольких подбитых принимается решение о выводе их за пределы зоны боевых действий.

Добавляет вопросов в данном контексте и такой нюанс как одобрение нового пакета военной помощи Украине.

Несколько комментариев на этот счёт от американских экспертов и рядовых пользователей:

Сначала мы передаём оружие, танки, потом вдруг удивляемся, что русские их уничтожают на поле боя. Значит ли это, что в Пентагоне и Киеве всерьёз считали, что Abrams неуязвим?

Для чего мы передаём Украине оружие? Чтобы оно могло безопасно храниться на складах?

Я не думаю, что решение об отводе танков Abrams от линии фронта правильное. Это решение подчёркивает лишь то, что у Украины нет внятной стратегии их применения.

Тогда уж и всю армию пусть отведут в тыл, чтобы она не стала мишенью для россиян на фронте. Странное решение.

Напомним, что американцы передали киевскому режиму более 30 «Абрамсов» и несколько машин разминирования на базе этих танков. К настоящему моменту российские войска уничтожили как минимум 6 «Абрамсов», большинство – к западу от Авдеевки, куда эти танки ранее были брошены главкомом Сырским, чтобы попытаться вернуть контроль над городом.
23 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 08:24
    Амерам просто не с руки то, что их Абрамсы подбиваются и горят без особого напряга.....
    Вся их "хипповость" слетает как пыль с ковра.

    Удивляться западным коменторам что их Абрамсы оказались вовсе не вундервафлей не стоит. Танков с абсолютной защитой не существует. Тем более если учесть что переданы какелам были старые модификации.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 08:28
      Решили сохранить технику до лучших времён?
      Британский журнал The Economist опубликовал примерный план Украины на победу в конфликте с Россией. Один из западных чиновников заверил издание, что русский оборонный комплекс исчерпает себя в 2025 году. При этом выданная США военная помощь даст Киеву время на подготовку более качественного наступления.Источник отмечает, что на фронте явно заметен дисбаланс сил. Русская армия явно имеет преимущество в технике. Украинская армия вынуждена отражать атаки пехотой, гранатами и стрелковым оружием. Потери украинской армии колоссальны. При этом даже вливание военной помощи Киеву не решило проблему этого дисбаланса.
      Если бы Путину удалось показать, что российская военная машина неостановима, а Украина проиграла, он мог бы надеяться заключить выгодную сделку с Дональдом Трампом, если бы тот снова стал президентом Америки в январе, и таким образом заставить Украину капитулировать на унизительных условиях,- пишет The Economist.При этом издание уверяет, что военная машина России не может бесконечно поддерживать нынешние темпы. Артиллерия постепенно изнашивается. Источник считает, что в 2025 году у России закончится запас запчастей, придётся использовать больше ракет.Российский оборонный промышленный потенциал исчерпает себя в 2025 году,- заявил один из западных чиновников, пожелавший остаться анонимом.Тем временем, как считают авторы The Economist, потенциал Украины на поле боя продолжает расти. Годовое производство снарядов в Америке в следующем году должно вырасти примерно до 1,2 миллиона штук. Добавьте к этому европейские снаряды - 1,4 млн в этом году и 2 млн в следующем - и союзники Украины вскоре смогут сравняться с русским производством.Один из информаторов The Economist, утверждающий, что знаком с планированием украинских операций, заявил, что Киеву для подготовки наступления потребуется время до 2026 или 2027 года.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 08:31
        Ну как бы и у нас увеличили темпы производства вооружений и ремонта......
        Убыль и изношеная техника восполняется.
      2. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 08:58
        это еще почему русский оборонный комплекс исчерпает себя в 2025 году
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 09:00
          Цитата.
          . При этом издание уверяет, что военная машина России не может бесконечно поддерживать нынешние темпы. Артиллерия постепенно изнашивается. Источник считает, что в 2025 году у России закончится запас запчастей, придётся использовать больше ракет.Российский оборонный промышленный потенциал исчерпает себя в 2025 году,- заявил один из западных чиновников, пожелавший остаться анонимом.


          Хотя может быть они выдают желаемое за действительное.
      3. lis-ik Звание
        lis-ik
        -4
        Сегодня, 09:06
        У меня вопрос к тем кто минусует человека только за то,что он в отличие от кремлеботов не поленился просмотрел разные источники и донёс до нас информацию,зачем своими минусами показывать свою недалёкость и сиволапость?
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          +1
          Сегодня, 09:32
          А может это наоборот всепропальщики минусуют ибо как по мне, так это показывает насколько матрасы ездят промеж ушел тупым чубчикам. План ВО, надежный как швейцарские часы))))
          1. lis-ik Звание
            lis-ik
            -3
            Сегодня, 09:48
            Т.н. "всепропальщики",как правило аргументированы,а вот запутинцы в бессильной злобе просто тупо минусуют. Нет у них аргументов,да и откуда они могут быть?
      4. 75Сергей Звание
        75Сергей
        0
        Сегодня, 09:12
        Кто бы сомневался, промедление смнртии подобно, а у нас мобилизации нет, а ведь ещё обучение, слаженность.
      5. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 09:17
        Скорее всего Абрамсы отвели в тыл для установки мангалов. Иначе это просто гроб на гусеницах. am
        В связи с ситуацией в Очеретино скоро опять увидим их на фронте.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 08:32
      Танков с абсолютной защитой не сущетвует.

      Нет танков которые не горят - есть танки по которым просто не стреляют... Ну или прячут в тылу... laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:33
        Не ну если бетоном через люки полностью залить внутренности всего Абрамса - тогда наверно не подбить, не сжечь.... lol
        1. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          0
          Сегодня, 09:21
          Цитата: Nexcom
          тогда наверно не подбить, не сжечь...

          Остается только воспользоваться методом Тургеневского Герасима. yes
      2. владимир 290 Звание
        владимир 290
        +1
        Сегодня, 08:40
        Эта такая хитрая тактика, первыми применили англичане со своими челенжерами, потери сразу резко сократились. Очень действенно, помощь налицо и потерь нет wink
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:25
    «Тогда уж и всю армию пусть отведут в тыл, чтобы она не стала мишенью для россиян на фронте» —


    — А вот это было бы правильное решение ...
    (А лучше распустят)
  3. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 08:28
    зачем вообще передавать танки Украине, если после нескольких подбитых принимается решение о выводе их за пределы зоны боевых действий.

    Пусть лучше отводят и в ангары прячут. Так на ЛБС нашим полегче будет. А потом наши ракеты прилетят и демилитаризуют их, прощай оружие... на переплавку... laughing
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:32
    Американские эксперты: Сначала мы передаём танки Abrams Украине, потом удивляемся, что их уничтожают русские
    . Да ладно ныть то... абрали горели там, сям, да везде, считай, где велись хоть какие то боевые действия.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:36
    Тогда уж и всю армию пусть отведут в тыл, чтобы она не стала мишенью для россиян на фронте
    Оригинальное предложение американского комментатора.
    зачем вообще передавать танки Украине, если после нескольких подбитых принимается решение о выводе их за пределы зоны боевых действий.
    Действительно зачем? Наверное, чтобы все знали, что эти танки есть у ВСУ, но теперь они их не покажут.
  6. belost79 Звание
    belost79
    +1
    Сегодня, 09:08
    Это что бы потом заявлять на всяких выставках, что на Украине были уничтожены тысячи советских и российских танков, а Абрасов погибло всего пять штук
  7. svan26 Звание
    svan26
    0
    Сегодня, 09:17
    Отведут на время . Чтоб не попасть на выставку к 9 мая и не занять почетное место рядом с Леопардом на поклонной горе.
  8. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 09:31
    Так и будут "отводить" абраши до самой западной границы?
    командование ВСУ последовало «рекомендациям» из-за океана и отвело оставшиеся боеспособными «Абрамсы» подальше от линии фронта,
  9. sgr291158 Звание
    sgr291158
    -1
    Сегодня, 09:46
    Америкосы думали что их танки неуязвимы, а получилось всё на оборот.
  10. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 11:25
    командование ВСУ последовало «рекомендациям» из-за океана и отвело оставшиеся боеспособными «Абрамсы» подальше от линии фронта, чтобы те не стали мишенями для российских дронов.
    Парней без премиальных оставили, до чего же жадные эти хозяева "Абрамсов".