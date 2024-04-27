Американские эксперты: Сначала мы передаём танки Abrams Украине, потом удивляемся, что их уничтожают русские
В американских эфирах обсуждают появление информации о том, что Пентагон «порекомендовал» вывести танки «Абрамс» с поля боя в ходе украинского конфликта. «Военное обозрение» в одном из недавних материалов сообщало о том, что командование ВСУ последовало «рекомендациям» из-за океана и отвело оставшиеся боеспособными «Абрамсы» подальше от линии фронта, чтобы те не стали мишенями для российских дронов.
В Штатах эксперты к такому развитию событий отнеслись в целом критически. Основная претензия состоит в том, зачем вообще передавать танки Украине, если после нескольких подбитых принимается решение о выводе их за пределы зоны боевых действий.
Добавляет вопросов в данном контексте и такой нюанс как одобрение нового пакета военной помощи Украине.
Несколько комментариев на этот счёт от американских экспертов и рядовых пользователей:
Напомним, что американцы передали киевскому режиму более 30 «Абрамсов» и несколько машин разминирования на базе этих танков. К настоящему моменту российские войска уничтожили как минимум 6 «Абрамсов», большинство – к западу от Авдеевки, куда эти танки ранее были брошены главкомом Сырским, чтобы попытаться вернуть контроль над городом.
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