Арестованный замминистра обороны РФ ранее приобрёл дом площадью 1500 квадратных метров и скупал дорогие автомобили

В российских силовых структурах недавно задержанный и арестованный по решению суда заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов считался одним из самых обеспеченных чиновников. За свою карьеру на высокой должности, которую он занял в 2016 году, материальное благосостояние чиновника значительно выросло.Достаточно проанализировать даже то имущество, что было указано в официальной декларации действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса, чтобы оценить уровень его финансового благосостояния. Например, оказывается каждый год Иванов и его супруга обновляли свой автопарк, покупая новый автомобиль или мотоцикл.В 2016 году, следует из декларации, семья владела девятью транспортными средствами, в 2019 году – уже двенадцатью транспортными средствами. В их числе – раритетный лимузин ЗиС-110, который стоит около 15 миллионов рублей. Бывшей супруге Иванова принадлежат Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и 2 мотоцикла Harley-Davidson.Еще одно «счастливое приобретение» замминистра обороны РФ – шикарный дом общей площадью в 1,5 тысячи квадратных метров. Но непонятно, на кого этот дом оформлен. Сам Иванов формально владеет лишь долей в квартире площадью 44,2 квадратных метра. Зато у ребенка Иванова – квартира в Мексике общей площадью 350 квадратных метров.Иванов был арестован по обвинению в совершении преступлений коррупционного характера. Теперь он пользуется услугами троих адвокатов. Сейчас защита собирается предложить освободить замминистра из следственного изолятора под залог. В военном ведомстве, напомним, Иванов отвечал за вопросы строительства, жилищного хозяйства, медицинское обеспечение.Если суд установит вину чиновника, он вполне может получить реальный срок лишения свободы. Однако, судя по всему, предстоит достаточно долгий и сложный судебный процесс.

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