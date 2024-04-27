Арестованный замминистра обороны РФ ранее приобрёл дом площадью 1500 квадратных метров и скупал дорогие автомобили

160
Арестованный замминистра обороны РФ ранее приобрёл дом площадью 1500 квадратных метров и скупал дорогие автомобили

В российских силовых структурах недавно задержанный и арестованный по решению суда заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов считался одним из самых обеспеченных чиновников. За свою карьеру на высокой должности, которую он занял в 2016 году, материальное благосостояние чиновника значительно выросло.

Достаточно проанализировать даже то имущество, что было указано в официальной декларации действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса, чтобы оценить уровень его финансового благосостояния. Например, оказывается каждый год Иванов и его супруга обновляли свой автопарк, покупая новый автомобиль или мотоцикл.

В 2016 году, следует из декларации, семья владела девятью транспортными средствами, в 2019 году – уже двенадцатью транспортными средствами. В их числе – раритетный лимузин ЗиС-110, который стоит около 15 миллионов рублей. Бывшей супруге Иванова принадлежат Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и 2 мотоцикла Harley-Davidson.

Еще одно «счастливое приобретение» замминистра обороны РФ – шикарный дом общей площадью в 1,5 тысячи квадратных метров. Но непонятно, на кого этот дом оформлен. Сам Иванов формально владеет лишь долей в квартире площадью 44,2 квадратных метра. Зато у ребенка Иванова – квартира в Мексике общей площадью 350 квадратных метров.

Иванов был арестован по обвинению в совершении преступлений коррупционного характера. Теперь он пользуется услугами троих адвокатов. Сейчас защита собирается предложить освободить замминистра из следственного изолятора под залог. В военном ведомстве, напомним, Иванов отвечал за вопросы строительства, жилищного хозяйства, медицинское обеспечение.

Если суд установит вину чиновника, он вполне может получить реальный срок лишения свободы. Однако, судя по всему, предстоит достаточно долгий и сложный судебный процесс.
160 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +23
    Сегодня, 08:40
    Зато бомжа Васю, укравшего подгнившую курицу, запакуют на пять лет. Ну хоть в тепле поживёт.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +17
      Сегодня, 09:04
      Цитата: antiaircrafter
      Зато бомжа Васю, укравшего подгнившую курицу, запакуют на пять лет. Ну хоть в тепле поживёт.

      Почему "Зато"? Его же не отпустили, мол иди ка ты на все четыре стороны.
      Вася получит за курицу свои пять лет, а этот получит свои восемь за взятку в 1,5 млрд. Соскочить со статьи у него уже по любому не получится. Однако это не суть, тут ведь другое важно.
      Как по мне, то взяточники должны разделяться на два вида - мелкий взяточник(уровень муниципалитета) и большой взяточник(уровень ведомства или министерства), которым и сроки должны быть отмеряны с учётом степени нанесённого ущерба престижу власти т.е.её дискредитации. Этому кренделю, в силу занимаемого поста надо не 8 лет, а всю пятнашку отмерить и через процедуру конфискации имущества лишить всего нажитого "непосильным трудом". Короче, чем выше должность, тем больше должен быть и срок. yes
      1. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        +14
        Сегодня, 09:31
        В Китае таких просто расстреливают. Я вообще не сторонник таких мер. Но в данный случай настолько вопиющий. Это как же нужно произирать своих сограждан, когда они свои крохи собирают на фронт. А этот выродок набивает чемоданы купюрами, потому что ему их тратить уже некуда. А в это время на фронте ребята без дронов и РЭБа погибают. Я бы его на фронт в штурмовики, на самый горячий участок.
        1. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          +2
          Сегодня, 10:16
          Вот именно, что расстрел казнокрадам должен быть. Этот хм#рь, увёл не одну сотню миллиардов. Вот показывали с обыска в доме у него: десятки сумок набитые пачками денег, и коробки даже. Все его родственники, даже бывшие жёны обеспечены и живут припеваючи, при этом хают Россию.Такие же и детишки, которые выкладывают ролики в стиле навальнят. Там всю семейку надо шерстить.
        2. Wratch Звание
          Wratch
          -1
          Сегодня, 11:05
          Сбежит же,собака сутулая! Неее...только к стенке ,а семейство пинком в в Сибирь,отрабатывать грехи хитромудрого мужа.
        3. alystan Звание
          alystan
          0
          Сегодня, 11:21
          В России обсуждается необходимость возврата высшей меры. Вроде большинство россиян ЗА. Хотя, там только надо всего-то отказаться от моратория на него, принятый в угоду Западу. А может еще из каких соображений.

          Иванов Тимур идеально подошел бы, чтобы стать №1 в списке.
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +4
        Сегодня, 09:34
        Почему "Зато"? Его же не отпустили, мол иди ка ты на все четыре стороны.
        Интересно, он контракт с МО подпишет что бы на СВО штурмовиком отправиться или сдефит))
        Как по мне, то взяточники должны разделяться на два вида - мелкий взяточник(уровень муниципалитета) и большой взяточник(уровень ведомства или министерства), которым и сроки должны быть отмеряны с учётом степени нанесённого ущерба
        Это не борьба с коррупцией, это смена управляющего финансовыми потоками, вы не о том рассуждаете.
        1. Deon59 Звание
          Deon59
          +1
          Сегодня, 09:44
          Два мента застрелили женщину , вместо тюрьмы, на передовую , один вернулся с наградой и расекает на авто . Вот такие дела
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 09:45
            Два мента застрелили женщину , вместо тюрьмы, на передовую , один вернулся с наградой и расекает на авто . Вот такие дела
            Таких и по хлеще историй вагон с маленькой тележкой. Хуже когда всякие маньяки по возвращению начинают продолжать.
            1. Deon59 Звание
              Deon59
              0
              Сегодня, 09:46
              А потом по зомби ящику кричат ,что украинцы 10 тысяч зеков хотят призвать
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          +5
          Сегодня, 09:45
          Цитата: Trapp1st
          Интересно, он контракт с МО подпишет что бы на СВО отправиться или сдефит)) Хотя ответ Я знаю...

          Думаю моё мнение точно совпадёт с вашим ответом - "Не подпишет".
          Этот крендель первый год будет сидеть тихо, вникать в режим и постигать внутризоновую движуху и иерархию, а когда пообвыкнется, начнёт строчить жалобы на то, что ему то пайку не додали, то в зоновском ларьке ассортимент бедный. Как правило, все кто совершил стремительную "карьеру" от кожаного кресла до зоновских нар, становятся главными "писателями" в прокурорской "библиотеке". hi
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            +1
            Сегодня, 09:50
            Думаю моё мнение точно совпадёт с вашим ответом - "Не подпишет".
            Именно штурмовиком на передовую, а не в шторм забыл как он там называется, для фотосессии сыночков всяких, который передовую только по ТВ видит.
        3. Wratch Звание
          Wratch
          0
          Сегодня, 11:10
          Была отличная статья в Ук СССР,93 прим. И лимит там присутствовал,если не ошибаюсь в 10 тр. Эту статью нужно срочно реанимировать! Скрал народного достояния на сумму ( ) - к стенке,полная конфискация имущества,семейству добавить поражение в правах и ссылку на строительство инфраструктурных объектов. Да,и неплохо было бы перетряхнуть ВСЕ минестерство обороны,мало ли там есть еще любители красивой и боХатой жизни???
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            +1
            Сегодня, 11:16
            Эту статью нужно срочно реанимировать!
            Статей у нас хватает, просто рыба уже сгнила с головы до кончика хвоста.
      3. VLAD-96 Звание
        VLAD-96
        +1
        Сегодня, 10:07
        Это да, согласен полностью, только в нашей стране такие правила да же если примут, то работать они будут вряд ли.. Ибо у подобных кренделей есть покровители, связи и авторитет и в самом худшем случае могут для вида посадить, а фактически он там сидеть и небудет...
        Типа как в фильме холоп-2 та самая министерская дочка ошалелая шалава..
      4. ProkletyiPirat Звание
        ProkletyiPirat
        0
        Сегодня, 11:04
        Цитата: Ныробский
        Как по мне, то взяточники должны разделяться на два вида - мелкий взяточник(уровень муниципалитета) и большой взяточник(уровень ведомства или министерства), которым и сроки должны быть отмеряны с учётом степени нанесённого ущерба престижу власти т.е.её дискредитации.

        Как по мне должен быть один закон для всех и вся: "если украл N-денег, или нанёс ущерб на N-денег, то тогда: ты, твоя родня и\или твои потомки должны вернуть минимум в (2*N)-денег"

        При этом: должна быть поправка-нюанс: что долг может быть списан не только возвратом денег, но и другими методами, например "смерть в бою на благо государства списывает А-денег с долга"
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 09:36
      Зато Васе не предстоит долгий и сложный судебный процесс.
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 11:26
        Там бы не помешало заодно его бывшую (якобы в разводе) женушку проверить. Пишут, что карьерный рост Иванова стремительно пошел в рост именно после знакомства с ней.
        А еще лет десять до него она была замужем за одним бизнесменом и в лучших друзьях с одним криминальным авторитетом, который и устроил ей израильский паспорт.
    3. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 09:40
      "Selon que vous serez puissant ou miserable, les jugements de cours vous rendrons blanc ou noir" Jean de La Fontaine
      Vous voyez rien de nouveau...
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        +3
        Сегодня, 09:54
        "В зависимости от того, могущественны вы или несчастны, судебные решения сделают вас белым или черным" Жан де ла Фонтен 1621/1695
        Вы не видите ничего нового...
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 09:54
      Зато мы всей страной нашим военным по подписке покупаем Мавики,аптечки,рации....хотелось бы чтобы деньги от продажи квартиры пошли на закупки для военных,там ,на передовой!
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +15
    Сегодня, 08:40
    Ну сейчас как обычно - начнут всплывать доказательства морального разложения, вещизма, количество бабла, машин, домов-квартир и прочего.... Впрочем удивился бы если бы у Иванова ничего такого не нашли бы.....
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +21
      Сегодня, 08:45
      Замминистра обороны все таки. Должность обязывает. Тут надо понимать как работают госдеды. Каждый крупный госдед это феодал со своим вассальным уделом, кормовой базой, свитой из вассалов поменьше и так далее. Чисто как в Средние Века, разницы почти ноль. Иванов был как крупный феодал. Граф или типа того. Входящий в свиту герцога Фанерного и занимающий там важную позицию. И, уж черт знает чего там во властных кабинетах случилось, но этого графа Иванова было получено добро сожрать. Именно его. Других графов и самого герцога пока нельзя даже пальцем трогать. Потомучто они имеют тот же иммунитет, что имел сам Иванов ещë недавно назад. А его стало можно. Скорее всего внезапно для самого Иванова (он вообще был неосторожен и слишком много лицом торговал где не надо). Но не сюрпризом для тех госдедов, которые продавили его посадку.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 09:00
        кого то надо сожрать и поделить
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +16
        Сегодня, 09:04
        Воровство в таких масштабах из бюджета МО РФ в период СВО и вывод денег за рубеж - это коррупция, хищение в особо крупных размерах, создание ОПГ, дискредитация армии и власти, измена Родине, предательство фронтовиков и ещё целый букет статей. За такое надо сажать на пожизненное заключение с конфискацией всех активов у родственников.
        По сравнению с ним Стрелок лишь идеалист-мечтатель, который чуть лишнего сболтнул (и то не факт). А Стрелку за такую мелочевку пятёрку накрутили. Сколько комментаторов ВО можно посадить, как Стрелка, за их комментарии? Да тут весь форум опустеет, если начнут сажать, как Стрелка. am
        Посмотрим на сколько закроют этого эффективного манагера с погонами генерала армии? Или его поймут и простят, как Бородача? laughing
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 09:23
          laughing Галустян,перелогинься.......Предательство фронтовиков....Отдать его им,пусть хоть а стенке поставят,хоть к танку привяжут при атаке..Тут надо копать глубже,кто его протеже(о боже,неужели Шойгу),как он вообще на такой пост попал.Тут вообще переживает кое кто за мужика-его жена,мол подставила,а сам он пушистый am Вообще авторитет МО загнан подобным под плинтус.И да,а что он уже не генерал получается,а гражданское лицо?Какой то советник?Блин,а что у него на плечах?Зачем вообще позорить форму?Носите пиджаки,юбочки (из плюша).Тьфу!
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +4
            Сегодня, 09:28
            Я - не Галустян. Я - Бородачев. laughing
            Тимур и его команда полностью дискредитировали всё руководство МО. Суровикина куда-то ушли. Перегруппировки. Построения перед ракетными ударами ВСУ. А теперь вот это.
            ВС РФ нуждается в чистке 1939 года. am am am
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              0
              Сегодня, 09:32
              Нв,уж извиняйте.Ошибся,я. crying Таких вон,как в филеме "Бен Гур" к триере на таран...
        2. Гардамир Звание
          Гардамир
          0
          Сегодня, 09:25
          По идее должны понять и простить. Стрелков пусть условно но претендент на власть, а этот немного не совсем свой. Улюкаева же тоже садили. Сердюкова даже не стали. за него Женечка мазу держала.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +2
            Сегодня, 09:35
            Ну какой из Стрелка политик?
            Он даже сам не может сформулировать свою политическую позицию. То он - монархист fool (опоздал родится на 150 лет), то социалист. Смотрел его передачи: хреновину порет путаную.
            За политику скорее Платошкина посадят. И нас заодно. laughing
        3. Mishka78 Звание
          Mishka78
          +2
          Сегодня, 10:19
          Цитата: Бородач
          Или его поймут и простят, как Бородача?

          Прецеденты были. Причём, относительно недавно..
      3. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        +1
        Сегодня, 09:36
        Согласен. Чиновник жил и ничего не боялся от слова совсем. То есть был уверен, что все его тылы прикрыты и никто ему ничего не сделает. Иначе бы так нагло себя не вел. По лицу видно, что мужик не глупый. Создается ощущение, что наверху приверно такое же у всех. Поэтому они особо не переживают на этот счет. Но этот кому-то перешел дорогу и не более того. Иначе так и "зарабоатывал" и дальше. И его воровство тут не причем.
      4. Mishka78 Звание
        Mishka78
        +1
        Сегодня, 10:16
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Замминистра обороны все таки. Должность обязывает.

        Именно так. Копни там ЛЮБОГО. И нароешь всё совершенно то же самое. У 100%. Исключений нет.
        Кто сожрал этого конкретного Иванова я не знаю. Подозреваю что роют под Шойгу. Подозреваю что роет дуэт из бывшего охранника и папы талантливого юноши, получившего в последнее время множество наград и регалий. Возможно, где-то на периферии ещё пробегает генерал Армагеддец, которого, по слухам, возвращают в рукопожатный пул щас..
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      +14
      Сегодня, 08:46
      Цитата: Nexcom
      Ну сейчас как обычно - начнут всплывать доказательства морального разложения, вещизма, количество бабла, машин, домов-квартир и прочего.... Впрочем удивился бы если бы у Иванова ничего такого не нашли бы.....

      Ай , я яй ... Ой , ё ёй .... И ни кто об этом ничего не ведал и не знал ? А кто его приблизил и поставил на эту замечательно хлебную должность ? Кто приблизил и продвигал ? Есть такая профессия Родину обкрадывать .... Если б у этих людей была честь , честь Русского офицера ... То некрологами пестрили все сми .
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +6
        Сегодня, 08:47
        Да как же незнал никто? Евойная жонка всё в соцсети сливала, все фото - куда как ездили, на чем отдыхали, какие убранства у них в домах.....
        1. fif21 Звание
          fif21
          0
          Сегодня, 09:38
          Цитата: Nexcom
          Евойная жонка всё в соцсети сливала, все фото - куда как ездили, на чем отдыхали, какие убранства у них в домах.....

          Воот! Есть люди и побогаче , супер ворье wassat Но сидят тихо , а эти персонажи забыли , что живут среди завистливых людей . У многих чиновников есть жены и любовницы yes И представляю, как они их "пилят" когда Маньке можно , а Нюрке нельзя lol Васильева , Иванов , кто следующий на хлебную должность ? Какой клан посадит своего человека ? А насчет "хозяина" дома , вроде водитель Иванова сам говорил , что дом на него записан или наврал ? hi
      2. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +10
        Сегодня, 08:54
        А я вам скажу кто. Шойгу С.К. лично тянул его за уши все эти годы. И я уверен что придет время и он сам так же будет сидеть за решеткой а мы будем читать про огромные активы клана фанернгого герцога
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +6
          Сегодня, 09:03
          а мы будем читать про огромные активы клана фанернгого герцога

          если доживём.....
          1. fif21 Звание
            fif21
            +1
            Сегодня, 09:53
            Цитата: Nexcom
            если доживём.....

            Даже если не доживем , то круговорот бабла в природе никто не отменял ! Пока при власти воруют , лишился -все отожмут ( друзья , приятели ) Пример - бывший генпрокурор Чайка - темнейшему жаловался , что друзья армяне бизнес отжимают . А детки их пристроенные на хлебные должности , вылетают вслед за родителями . Я не злорадствую , такую жизнь они сами создали в России . hi
      3. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        +11
        Сегодня, 09:00
        Цитата: 30 вис
        Ай , я яй ... Ой , ё ёй .... И ни кто об этом ничего не ведал и не знал ?

        laughing
        Конечно. В касте "непричемышей" это не принято, этикет знаете ли не позволяет в чужой кошелек заглядывать. wink
        Раньше, начальники таких замов как минимум, в отставку подавали, но "темные" времена прошли и "лодку" принято не раскачивать. laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 10:16
          Цитата: Sovetskiy
          Раньше, начальники таких замов как минимум, в отставку подавали, но "темные" времена прошли и "лодку" принято не раскачивать.
          Я, например, знаю, что человек, отвечающий за материальное обеспечение функциональности моего административного корпуса, за мои деньги покупает сигареты (курит недорогие) и каждый день обедает комплексным обедом в кафе-столовой через дорогу (скромно, без излишеств). "Остаётся немного..." (с)
          Есть много способов проверить его и личные, и служебные расходы. Но за пять лет, что он у меня работает, я НИ РАЗУ не слышал от офисных, что у них нет бумаги для принтера или что у уборщиц закончилось моющее средство.

          Я от его сигарет не обеднею, а дело своё он делает хорошо. А потому пусть курит халявные сигареты. Вот когда у него машина будет втрое дороже, чем у меня, генерального директора, и дом втрое дороже моего - вот тогда я его "за зёбры" возьму.
          Самое интересное, что он знает, что я про его сигареты знаю. А потому своё дело старается делать ещё лучше и лишнего не ворует.

          К чему я про своего снабженца?
          Всё это я к тому, что не бывает так, чтобы через руки шли огромные деньги и ничего не прилипло. Но когда нет чувства меры, когда начинают борзеть - вот тогда эта верёвочка виться перестаёт.
          Одно плохо - мой снабженец знает, что с ним будет, если и ртом, и седалищем куски хватать начнёт. А эти, "вагонами ворующие", лёгким испугом отделываются.

          Слышал, что в Древнем Риме практиковался обычай обтягивать кресло судьи кожей его предшественника, казнённого за коррупцию.
          Не знаю, насколько эта история правдива, но на такой "хлебной" должности, как у этого зама Шойгу, этот способ, как мне думается, работал бы отменно.
          1. Sovetskiy Звание
            Sovetskiy
            +2
            Сегодня, 10:47
            Цитата: Zoldat_A
            Я, например, знаю, что человек, отвечающий за материальное обеспечение функциональности моего административного корпуса, за мои деньги покупает сигареты (курит недорогие) и каждый день обедает комплексным обедом в кафе-столовой через дорогу (скромно, без излишеств)

            В этом и проблема капитализма и частной собственности в частности.
            Если вы как частник позволяете своему работнику "гулять" на не положенные по договору средства, хоть и не большие, то это ваш личный выбор.
            Другое дело, общественная собственность. Государство - это в первую очередь общественный договор, в том числе и на распределение государственных (общественных) ресурсов. Если он нарушается, государство в такой формации долго не живет.
            Так вот проблема в том, что после буржуазного переворота 90-х, захватившие власть решили, что государство это их личная собственность и позволяют своим подчиненным " скормно кормиться" за уже общественный счет, считая его своим.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 10:55
              Цитата: Sovetskiy
              проблема в том, что после буржуазного переворота 90-х, захватившие власть решили, что государство это их личная собственность и позволяют своим подчиненным " скромно кормиться" за уже общественный счет, считая его своим.
              Вы абсолютно поймали мысль, что я хотел сказать. Мой офис, мой снабженец и мои деньги - это моё дело.
              А государственная служба - это государственные деньги и если я и мой снабженец уже пять лет живём по какой-то негласной договорённости, то человек на госдолжности должен за то же самое сидеть в Мордовии на зоне. Долго и счастливо, насколько сумеет.
      4. carpenter Звание
        carpenter
        +5
        Сегодня, 09:02
        Цитата: 30 вис
        Если б у этих людей была честь , честь Русского офицера ... То некрологами пестрили все сми .

        Да Иванов, как и Сердюков даже рядовыми не служили и офицерами он не был, они только военные чиновники высшего разряда. Поэтом чести нет можно воровать, чем они и занимались.
        1. Абросимов Сергей Олегович Звание
          Абросимов Сергей Олегович
          +1
          Сегодня, 10:02
          Однако, у него на плечах погоны с генеральскими звездами... А эти погоны и такие звезды кое к чему обязывают... Может быть будет правильным, если в его камере появится пистолет с одним патроном - дать шанс сохранить честь и достоинство?
      5. paul3390 Звание
        paul3390
        +4
        Сегодня, 09:15
        Я думаю - это сигнал кому надо. Раньше как было? Главное - поделиться с кем положено уворованным, и всё в порядке. На само дело, на которое поставлен - можно забить. Но в условиях войны и блокады - так точно нельзя, даже до нашего ворья это дошло. Теперь - украсть можно только при условии что ты выполнил то что поручено. Скажем - дали 10 млн на строительство дороги. Вот 2 из них - можешь освоить в карман. Но дорогу - будь добр таки представить, причём построенную как надо. То есть теперь помимо воровства - надо ещё и работать. Это не верхние стали неожиданно такими хорошими, жизнь заставляет, в смысле - благословенные западные санкции.

        Но некоторые - не понимают текущего момента. А скорее - просто не в состоянии делать ничего полезного, ибо банально не умеют. И таких - поди большинство. Вот им и сигнал - либо срочно учитесь и приспосабливайтесь к требованиям времени, либо... Ну - вы поняли.

        Правда - я лично считаю что это без толку. Чёрного кобеля не отмоешь до бела. Ну не выйдет из патологического ворья и бездарей ничего путного. Ладно - будем посмотреть...
      6. Гардамир Звание
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 09:26
        Вы судите по форме, но они даже не военные. Типа вольнонаемные.
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          +2
          Сегодня, 09:34
          Нет, гражданская госслужба. У вольнонаемных в МО заработная плата МРОТ с минус 13% "на руки". hi
    3. ian Звание
      ian
      +10
      Сегодня, 08:47
      Цитата: Nexcom
      начнут всплывать доказательства морального разложения, вещизма, количество бабла, машин, домов-квартир и прочего....

      Мне другое непонятно... Месяц назад никто даже не подозревал о явно "нетрудовых доходах" госслужащего или пока на тебя пальцем царь не указал, можно все? Ведь и год, и пять назад было очевидно, что гр. Иванов "живет не посредствам". Может основные претензии надо предъявлять не ему, а контролирующим органам? Вменять им бездействие, а то и пособничество в хищениях....
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +12
        Сегодня, 08:56
        Да я вас умоляю...))) все и всё знают. Кому положено... Просто без команды фас не трогают. Сейчас просто надо электорату подкинуть сахарную косточку , скормить обществу самого нищего и занюханного. Вот Иванов и влопался как кур во щи. Им же надо изображать игру в борьбу с коррупцией
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 09:01
          такое было всегда. все историю и во всех странах))))
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            +8
            Сегодня, 09:05
            Цитата: Nastia Makarova
            такое было всегда. все историю и во всех странах))))

            ну так, приведите примеры замминистров МО с женами иностранками, хищениями и путешествиями регулярными в "стан врага", и собственностью в тысячи раз больше зарплаты - во всех других странах.. впрочем хотя бы пяток случаев..
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              -1
              Сегодня, 09:23
              начиная с царей и феодалов, султанов и по сегодняшний день
            2. YanniKounnar Звание
              YanniKounnar
              +1
              Сегодня, 10:26

              Giscard et les "diamants de Bokassa" ?
              Mitterrand et sa fille et femme illégitime logées aux frais de l'état Français ?
              Fumio Kishida ? Au Japon
              Plus loin dans l'histoire Nicolas Fouquet prison à vie et comme "par hasard" meurt curieusement lorsqu'il aurait pu être libéré ...


              Жискар и "бриллианты Бокассы"?
              Миттеран и его незаконнорожденная дочь и жена проживают за счет французского государства ?
              Фумио Кисида ? в Японии
              Далее в сюжете Николя Фуке попадает в пожизненное заключение и, как ни странно, "случайно" умирает, когда его можно было освободить ...
      2. Perun61 Звание
        Perun61
        +2
        Сегодня, 09:34
        Цитата: ian
        Месяц назад никто даже не подозревал о явно "нетрудовых доходах" госслужащего или пока на тебя пальцем царь не указал, можно все? Ведь и год, и пять назад было очевидно, что гр. Иванов "живет не посредствам".

        Такая же история повторится через N лет, когда решат посадить его начальника. Сейчас так же все видят, что тоже живет не посредствам, что все министерство сгнило от коррупции, но все молчат, делая вид, что все в порядке, что бы самим первыми не сесть. А потом: "О боже, да он ворует, кто бы мог подумать!"
      3. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        +1
        Сегодня, 09:42
        Эти контролирующие органы сказали, что вели товарища 5 лет. Даже не постеснялись о таком заявить. То есть он 5 лет воровал под их присмотром, а они наблюдали. Можно подумать ждали когда побольше наворует, чтобы все конфисковать. А по мне так просто крыша у товарища была такая, что ничего с ним не сделаешь. И таких как он во власти абсолютное большинство. Поэтому они особо и не стесняются.
      4. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +1
        Сегодня, 09:58
        Цитата: ian
        Вменять им бездействие, а то и пособничество в хищениях....

        Ну, о чем Вы говорите?! Какое там бездействие? Просто ждали, пока "жирку нагуляет".
    4. Летунъ Звание
      Летунъ
      +8
      Сегодня, 09:05
      Читаю все эти новости про Иванова, и складывается впечатление, что он все эти годы воровал живя в вакууме. Ни при делах оказываются его подчинённые, ни в чём не виновато его начальство. Прям вот такой исключительнвй, позорный случай...
    5. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 09:27
      В военном ведомстве, напомним, Иванов отвечал за вопросы строительства, жилищного хозяйства, медицинское обеспечение.

      Отправить бы этого г-на Иванова пожить в забытый богом военный городок, где привозная вода и электричество бывает не всегда, чтобы размялся с утра с топориком и дровами, пусть сядет на нары.
  4. Msi Звание
    Msi
    +5
    Сегодня, 08:40
    Зато у ребенка Иванова – квартира в Мексике общей площадью 350 квадратных метров.

    Ага. Вот откуда арест имущества детей. Понятно. Интересно какая сумма всего имущества...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +22
      Сегодня, 08:41
      в СССР за такие масштабы уворованного его бы просто расстреляли с конфискацией всего имущества и средств в пользу государства.....
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +5
        Сегодня, 08:47
        его бы просто расстреляли с конфискацией всего имущества
        Либерасня вас за такие слова тапками закидает! wink
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 08:49
          Либерасня вас за такие слова тапками закидает!

          Ну что поделать.... Готов пострадать за правое дело. laughing
      2. fif21 Звание
        fif21
        +4
        Сегодня, 09:57
        Цитата: Nexcom
        в СССР за такие масштабы уворованного его бы просто расстреляли с конфискацией всего имущества и средств в пользу государства.....

        laughing Поэтому и нет СССР , воровство в капиталистической стране - норма жизни . И расстрела нет , кто ж себе подобных расстреливает ? hi
  5. Комментарий был удален.
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 08:40
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Арестованный замминистра обороны РФ ранее приобрёл дом площадью 1500 квадратных метров и скупал дорогие автомобили

    Все никак не мог нажраться
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +12
      Сегодня, 08:42
      А они все нажраться не могут (те кто воруют). Видимо надеются что смогут откупится или успеют сбежать, как Чубайс. Хотя если даже простые полковники умудряются лярдами воровать.....
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +6
        Сегодня, 08:50
        А они все нажраться не могут (те кто воруют). воры и проститутки редко когда сами перестают заниматься своей деятельностью. В массе это внешние факторы - аресты, болезни и прочее. Слишком легко бабло приходит..
      2. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 08:55
        а мне кажется, что во многом играет роль воспитания, социального окружения и может немного происхождения ( из какой социальной прослойки твоя семья) . Поэтому то и "простые полковники " умудряются воровать лярдами , хотя и не совсем они простые , сами знаете полковник полковнику -рознь .Есть полевые и боевые офицеры , а есть офицеры у которых служба Отечеству на последнем месте , а личный доход на первом , в поле и в бою таких не увидишь.
        1. Msi Звание
          Msi
          -3
          Сегодня, 09:01
          социального окружения и может немного происхождения ( из какой социальной прослойки твоя семья

          Теорию того, что "дворяне" меньше воруют продвигаете?
          1. Комментарий был удален.
            1. Msi Звание
              Msi
              +1
              Сегодня, 09:11
              если мама с папой были барыжьем

              Полковник Захарченко. Огромные суммы фигурировали. Хорошо учился.
              Мама математичка (учитель). Регулярно пересчитывала купюры наличных денег и записывала в тетрадь.
              Что - то вас не туда понесло, теория ваша рушится...
  7. свой1970 Звание
    свой1970
    +1
    Сегодня, 08:41
    Будем смотреть итоги - сколько дадут...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +9
      Сегодня, 08:46
      Лет 15 дадут. Отсидит половину в особой проплаченной хате. Потом амнистируют скорее всего.....
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 08:52
        Если 15 - то заведомо более половины. Там обычно 2/3 отбытия если более 10 лет.
        И амнистия обычно на особо тяжкие не распространяется. Ходор же под амнистию не попал со своей 10-кой
      2. Kosta153 Звание
        Kosta153
        +4
        Сегодня, 08:52
        Или заболеет...По актировке,врачей путевке я покидаю лагеря...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 08:55
          Да, кстати.... Может "внезапно заболеть и помереть" (с) или "вдруг осознает тяжесть содеянного и наложит на себя руки" (с) ...
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:04
        Цитата: Nexcom
        Лет 15 дадут. Отсидит половину в особой проплаченной хате. Потом амнистируют скорее всего.....

        Если дадут 5 лет, то это хорошо, через год выпустят ибо все про него забудут.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 09:37
      миллиарда два и на свободу с чистым кошельком.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +2
        Сегодня, 09:58
        миллиарда два и на свободу с чистым кошельком. - поживем - увидим. Но то что из кошелька вытрясут всё подчистую - это точно....
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:41
    «Но непонятно, на кого этот дом оформлен» —

    — А вот такого категорически быть не должно,когда собственность - дом,завод,порт непонятно кому принадлежат ...
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +16
    Сегодня, 08:45
    Хорош хранитель государственных тайн. У жены израильское гражданство, дети живут и учатся за границей. А вот интересно, куда раньше смотрели? Не замечали? Или он на службу на деревянном самокате приезжал? Или на автобусе?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:52
      Да зачем же на автобусе? Ему положен служебный авто с водителем по статусу.
      Ну если он был неумный - то его возил его водитель на его авто прямо на работу.
    2. Ватервейс 672 Звание
      Ватервейс 672
      +2
      Сегодня, 09:55
      Можно вспомнить, как Ельцин боролся с привилегиями советского партийного аппарата. По телевизору показывали, как он на работу на троллейбусе ездит, а Наина в очереди за колбасой стоит. Грамотно нам лапшу на уши вешали. Пришла эта компания к власти и куда вся эта борьба делась, тащут всё что не прибито.
  10. Наган Звание
    Наган
    +5
    Сегодня, 08:45
  11. AdAstra Звание
    AdAstra
    +5
    Сегодня, 08:45
    И вот к чему это всё именно сейчас пишут? Раньше это было неизвестно, он это всё делал тайно под покровом ночи? Или у него как у госслужащего не было обязанности отчитываться о своих доходах и движимом и недвижимом имуществе, а также жены и детей? request
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 09:39
      Похоже с хлебом начались проблемы, а вот зрелищ организовать можно сколько угодно.
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        0
        Сегодня, 09:42
        Похоже на то."""""
  12. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 08:47
    приобрёл дом площадью 1500 квадратных метров
    Это сколько же прислуги ему необходимо было на такой домище? Тяга к роскоши и погубила генерала - не смог вовремя остановиться и слишком был уверен в том, что "неприкасаемый".
  13. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    +8
    Сегодня, 08:47
    Помимо доли в квартире 44.2 квм, наверное ещё и прицеп автомобильный "Скиф", 1987 года выпуска имеет.
  14. Анатолий Шпалин Звание
    Анатолий Шпалин
    +3
    Сегодня, 08:48
    Это он конечно один такой на всё МО, а так у нас все силовики и армейцы - монахи-аскеты и нищие бессеребрянники, живущие мыслями о родине и святым духом.
  15. Луенков Звание
    Луенков
    +3
    Сегодня, 08:50
    Так не ведут себя даже руководители корпораций денежных... Быдло в погонах. И совсем не заметен? Подоляка Юрий говорит, что за него, этого героя в погонах, положительное слово вообще не хочет никто молвить.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +4
      Сегодня, 09:00
      Но ведь кто-то его тащил, а вопрос - зачем?
      Надо по всем структурам проводить чистки, но как их много....
  16. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +5
    Сегодня, 08:52
    Вот уж прав был Пригожин когда говорил о гедонизме в верхах власти. Похоже, что философия стоицизма стала и в армии пережитком прошлого.
  17. Фразах Звание
    Фразах
    +8
    Сегодня, 08:52
    Пять лет, как утверждают, пасли господина генерала. А он спокойно покупал недвигу за бугром и ламборгуни. Никто лихоимца не трогал, хотя вражеский форбс еще в 19 году торжественно внес его в список богатых и знаменитых, мало того, пошел на повышение. А сколько там еще таких патриотов осталось.., огласите весь длинный список пжлста.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 10:17
      Пять лет, как утверждают, пасли господина генерала. А он спокойно покупал недвигу за бугром и ламборгуни. доказательства, увы, нужны.
      Это только Рокоссовскому с Королёвым можно было рёбра ломать и спать не давать - чтоб сознались. Да и то не особо помогло - крепкие попались.
      А сейчас демократия. Типа....
      И 3 адвоката...
    2. vostok68 Звание
      vostok68
      0
      Сегодня, 10:23
      Приказа брать не было, а почему так не спрашивайте, не знаю
  18. Луенков Звание
    Луенков
    +1
    Сегодня, 08:53
    Цитата: Юлиан_Б
    Помимо доли в квартире 44.2 квм, наверное ещё и прицеп автомобильный "Скиф", 1987 года выпуска имеет.

    И кухня у него 36кв.м и сад со скульптурами. В одной, что с корзинкой, полудрагоценные камни с алтая. Три унитаза... Пруд и карась Игорь...
  19. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 08:55
    А сколько ещё таких бедных чиновников, типо сидят сопят и богатеют!
  20. U-58 Звание
    U-58
    +3
    Сегодня, 08:55
    А я вот не хочу идти "в ногу" со всеми и задамся иным вопросом.
    А каким имуществом владеют ДРУГИЕ заместители министра обороны, которые служат и не являютсчя на данный момент фигурантами разработки "компетентных органов"?
    Да и не только Министерства обороны, но и других.
    Как дела с имуществом генералитета рангом пониже? И как с этим в прочих гражданских руководящих структурах?
    Свободный (от совести) рынок, свобода предпринимательства в условиях высокого положения персонажа- это ли не почва для безудержного хапужничества далеко не ненуждающихся индивидуумов!
    1. Telur Звание
      Telur
      +2
      Сегодня, 09:04
      Цитата: U-58
      А каким имуществом владеют ДРУГИЕ заместители министра обороны, которые служат и не являютсчя на данный момент фигурантами разработки "компетентных органов"?

      А вот не надо было с ГРУшниками ругаться, нашел с кем бодаться, строитель против разведки и спецназа.... неумный человек...
      1. U-58 Звание
        U-58
        +3
        Сегодня, 09:10
        То есть, все дело в ругани и неугодности сильным мира сего?
        И если бы не это-то живи себе на широкую ногу?
        А как же законность, гражданская (и офицерская) честь, совесть?
        Что за государство у нас выстроено?
        Грабь потихоньку, пока при власти и не отсвечивай.
        "Бери, дура, завтра не будет"...
        1. Telur Звание
          Telur
          +2
          Сегодня, 09:24
          Цитата: U-58
          Что за государство у нас выстроено?

          Вот такое вот государство... хотя это во всем мире так, короля делает свита и эта свита неприкосновенна иначе короля не станет, просто смиритесь с этим request
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 10:21
          А как же законность, гражданская (и офицерская) честь, совесть?
          в период ВОВ из 56 расстреляны генералов около 10 штук было расстреляно за хищения.
          И это с учётом того что ВСЁ знали что за такое шлепнут в рамках военного судопрлизводста- и вышка гарантированно. Каждый из них знал что до него уже 1-2-3....- расстреляно
  21. Луенков Звание
    Луенков
    +4
    Сегодня, 08:56
    Цитата: Голландец Михель
    Хорош хранитель государственных тайн. У жены израильское гражданство, дети живут и учатся за границей. А вот интересно, куда раньше смотрели? Не замечали? Или он на службу на деревянном самокате приезжал? Или на автобусе?

    Его никто не замечал потму, что он друг Серёжи. А у Серёжи очки!@@
  22. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 08:56
    А может по всем замам и не замам пройтись, в различных структурах?!
    Просто представил какое это количество, просто ужас!
    У каждой "деревни" по комплекту министерств, зачем это готовое решение необходимое отдельному государству?
    1. U-58 Звание
      U-58
      +4
      Сегодня, 09:14
      Создаётся впечатление, что данный арест произведён как бы в назидание другим сластолюбцам.
      Типа, гляди у меня, лопоухий!
      И "других" этих- легион.
  23. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +5
    Сегодня, 08:58
    Самое грустно что сколько ещё таких до кого по каким-то то причинам ещё не добрались. Все они не скрывают своих богатств и чаще все живут в одном элитном месте. Сколько же денег по карманам таких расходятся, можно было решить многие социальные проблемы простых людей.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +4
      Сегодня, 09:04
      а кто и когда думал о простых людях?
      1. Егоза Звание
        Егоза
        -1
        Сегодня, 10:14
        Цитата: Nastia Makarova
        а кто и когда думал о простых людях?

        И.В. СТАЛИН!
  24. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +2
    Сегодня, 09:01
    , открыли Америку. Большинство чиновников живёт не по доходам, но ФСБ на это смотрит сквозь пальцы, пока гарант конституции не даст пинок под зад и не спросит- Где посадки?
  25. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 09:08
    В 2016 году, следует из декларации, семья владела девятью транспортными средствами, в 2019 году – уже двенадцатью транспортными средствами. В их числе – раритетный лимузин ЗиС-110, который стоит около 15 миллионов рублей. Бывшей супруге Иванова принадлежат Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и 2 мотоцикла Harley-Davidson.
    Лучше бы на Lada Vesta ездили в кузове универсал, страховка по ОСАГО дешевле. Шалупонь. winked feel laughing
  26. иван2022 Звание
    иван2022
    +4
    Сегодня, 09:10
    Иванов был зам пред правительства Моск обл ещё во времена губернаторства Шойгу. Значит позже в 2016 его именно Коджугетыч взял замом в МО.
    Таки выходит, что удар - то ниже пояса именно Коджугетычу.

    Зашатался, не крепко стоИт!
    Пригожин бил-бил-не разбил, да сам разбился, а теперь кто и за что? Чую времена грядут тяжкие...... если самые сильненькие шатаются.
  27. T-100 Звание
    T-100
    +2
    Сегодня, 09:10
    Ну это всё к вопросу о том, как работает МВД (привет ОБЭПиПК), ФСБ. Столько лет человек жил не по средствам (уверен декларацию заполнял), вопросы возникли сейчас. Вывод, как и для многих трезвых людей, перешёл кому-то дорогу, а так и дальше бы жил, но если пора на почётную пенсию, то свои дали бы спокойно выехать из страны и только потом завели б уголовное дело.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 10:26
      Только к ним вопросы?Серьёзно?
      Без разрешния с самого верха кто-то тронет такого человнка?
      К шуйге вопрос никаких нет, например?
      Не знал ничего?
  28. Жнец Звание
    Жнец
    +4
    Сегодня, 09:13
    Любопытно, почему его убрали. Идёт новый передел каналов обогащения? Стал поперёк горла?
    Как бы там ни было, простые люди смсками и переводами собирают нашим подразделениям средства на дроны, броники, рации и ПНВ с обмундированием. А нужно то всего пару генералов раскулачить и проблем поубавится.
    На западе с этими лярдами помощи украм так же воруют?
  29. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 09:13
    Вот куда обеспеченному человеку податься? В России утописты-социалисты под флагами Навального имущество разыскивают. На Диком Западе, столь же диким образом, могут всё, что нажито непосильным трудом, в один момент оприходовать. В Дубае столько богемы собралось, что не спрятаться, не скрыться.
    Остается Мексика..так как в Аргентине "соросята" страну разлагают. fellow
    1. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      0
      Сегодня, 11:02
      После смерти одного руководителя страны осталось -Красная записная книжка.
      • 67 листов заметок на отдельных страницах.
      • 5 курительных трубок, 4 коробки с табаком и другими приспособлениями для курения.
      • 2 белых кителя.
      • 2 серых кителя.
      • 10 пар брюк.
      • Коробка нижнего белья.
      • Сберегательная книжка с 900 рублями.
      А он рулил страной 31 год. Страной рулил, а не был заместителем министра обороны.
  30. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:14
    Арестованный замминистра обороны РФ ранее приобрёл дом площадью 1500 квадратных метров и скупал дорогие автомобили
    . А в бордовом прикиде он не ходил по гражданке? что б все и сразу поняли, "бизнесмен" - казнокрад - коррупционер!
    Не, не, обсуждать не хочется никак, да и бессмысленно, по сути дела.
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 10:15
      не понимаю этих - новых богатых
      зачем человеку для жизни - дом 1500 кв.м. (?)
      у меня таун-хаус 180 кв.м. - заколебались с женой убираться - хотим обратно в город
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:59
        Когда у фэйса не остаётся никаких ограничений, тормозов, ни чему остальному удивляться не приходится.
        Всё пороки на показ!
  31. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 09:14
    2016 году, следует из декларации, семья владела девятью транспортными средствами, в 2019 году – уже двенадцатью транспортными средствами. В их числе – раритетный лимузин ЗиС-110, который стоит около 15 миллионов рублей. Бывшей супруге Иванова принадлежат Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и 2 мотоцикла Harley-Davidson.

    Еще одно «счастливое приобретение» замминистра обороны РФ – шикарный дом общей площадью в 1,5 тысячи квадратных метров. Но непонятно, на кого этот дом оформлен. Сам Иванов формально владеет лишь долей в квартире площадью 44,2 квадратных метра. Зато у ребенка Иванова – квартира в Мексике общей площадью 350 квадратных метров.
    Только один заместитель министра обороны, а как же остальные живут поживают ?! Плюс некоторые остальные "деятели" с "деятельницами" например из финансового управления МО РФ ... belay feel what
  32. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    +1
    Сегодня, 09:15
    Ничего себе, кто бы мог подумать?Иноагенты и экстремисты больше года назад уже рассказали про секретную жизнь этого генерала-вора. Все уже было известно, просто дали отмашку взять его, вопрос почему? Видимо клановые разборки, нужные президенту люди так и будут воровать в нужных им объемах.
  33. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 09:16
    В их числе – раритетный лимузин ЗиС-110, который стоит около 15 миллионов рублей. Бывшей супруге Иванова принадлежат Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и 2 мотоцикла Harley-Davidson.

    Еще одно «счастливое приобретение» замминистра обороны РФ – шикарный дом общей площадью в 1,5 тысячи квадратных метров. Но непонятно, на кого этот дом оформлен. Сам Иванов формально владеет лишь долей в квартире площадью 44,2 квадратных метра. Зато у ребенка Иванова – квартира в Мексике общей площадью 350 квадратных метров.

    есть один закономерный вопрос, а чем занимается у нас ФНС?!!!
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +2
      Сегодня, 09:40
      За пенсионерами бдит у которых туалет на фундаменте на дачном участке и за который они несколько рублей налога не доплатили.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 09:44
      А при чем тут ФНС за эти годывыстроено классово сословное общество. Что позволено Тимуру не позволено Егору.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -1
        Сегодня, 10:16
        Цитата: Гардамир
        А при чем тут ФНС

        при том что это их прямая обязанность проверять подобные покупки
  34. turembo Звание
    turembo
    +6
    Сегодня, 09:20
    Знаете что удивительно, я каждый год заполнял эти декларации как госслужащий, и каждый год нас простых людей трясли не понятно как. Меня чуть не уволили лет 5 назад когда я не указал счет со смешной суммой в 1435 рублей, и то затаскали по всяким ведомствам, и доказывал что это мои деньги и они мне принадлежат. А здесь люди в открытую живут не по средствам, но все резко становятся слепыми, неплохо бы провести проверки в отношении тех кто данных людей проверял и вопросов не задавал. А то поле чудес какой то.... Конфискация то будет?
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 09:41
      Что есть то есть, забыл незакрытую древнюю сберкнижку с 10 рублями на ней указать сразу "взяточник и негодяй". hi
  35. Master2030 Звание
    Master2030
    +4
    Сегодня, 09:22
    А его непосредственный насяльник знал? Это риторический вопрос.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
  36. Романенко Звание
    Романенко
    +3
    Сегодня, 09:25
    Если суд установит вину чиновника, он вполне может получить реальный срок лишения свободы. Однако, судя по всему, предстоит достаточно долгий и сложный судебный процесс.

    Убъешь человека - ты преступник, а 5000 - ты полководец, украдешь на рубль - посадят, а миллиард - откупишься.
    Живой пример Толя Табуреткин и его подружка - поэтесса, как выяснилось.
  37. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 09:26
    Арестованный замминистра обороны РФ ранее приобрёл дом площадью 1500 квадратных метров и скупал дорогие автомобили

    Меня удивляет, почему раньше на это никто внимания не обращал?
    Ведь чел же не в вакууме жил - друзья, приятели, знакомые. Что, никто мыслью не задался "а на какие шиши этот банкет"?
    Сейчас жена недвижимость распродаёт.
    Почему не наложен арест на счета, машины и прочие высоколиквидные материальные ценности?
    Ведь взялось не по щучьему велению, это народные налоги!!! И они должны вернуться в бюджет!!!
    Ролик не давно видел, банкира, избившего зятя путина, до гола распотрошили и в тюрьму отправили.
    Далёк от мысли, что было бы, если бы вместо родственника президента, обычный гражданин был. Да впрочем ничего, С рук бы банкиру всё сошло.
    У нас уже каста неприкасаемых, как в Индии. Только там они "по низу рынка", а у нас "элита". sad
    1. Романенко Звание
      Романенко
      +2
      Сегодня, 09:34
      Очень интересно, в этом плане, самооправдались ФЭСы они сообщили, что аж 5 лет внимательно следили за тем, как разлагался Тимур, Считали каждую украденную копейку и вот, когда все это набралось уже свыше разрядности шкалы калькулятора, на котором они считали, решились его арестовать.
      При этом проскакивает еще такая хня - "если суд установит вину чиновника...."
      А что, того, что есть недостаточно, или идет торг по сумме отката за снижение срока?
      А может и вовсе объявит себя дурачком, как Табуреткин, а с дурачков у нас спросу нет и пойдет на повышение в другую инстанцию?
      А не пора ли растреливать?
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 10:24
      Почему не обращали?
      Некотрые блогеры писали и про него и про его типо бывшую жену иностранку (фиктивный развод)
      Украинец Шарий, например.
      Тут просто это не печатали
      Боялись видимо
  38. Рыцарь_Печfльного_Образа Звание
    Рыцарь_Печfльного_Образа
    +2
    Сегодня, 09:39
    Да, задачка еще та стоит перед поклонником философа Соловьева... Снимать фанерного маршала, что логично, - значит признать правоту Стрелкова и Пригожина. Оставлять фанерного маршала у кормушки - нарушение всех законов логики. Правда, эти законы теперь неактуальны и их нарушения никто даже не заметит.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 10:22
      Логика не имеет значение , когда на кону политическая целесообразность
  39. ВасАндр Звание
    ВасАндр
    +3
    Сегодня, 09:39
    На этой неделе был задержан и затем арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. Тот самый, кого покойный Евгений Пригожин неоднократно называл «казнокрадом». А известный политик Олег Царев так прокомментировал это событие:

    «Удивительный человек. Своим арестом праздник стольким людям устроил. Удивительный еще тем, что никто из его знакомых ничего хорошего про него в кулуарных разговорах мне не говорил… На фронте радуются, как будто крупный населенный пункт взяли».

    Сначала биографическая справка: Тимур Иванов - типичный начальник в «новой, демократической» России. Родился в 1975 году, в Москве, и уже с 22 лет занимал различные руководящие должности в коммерческих организациях. В том числе в 2012 году был заместителем председателя правительства Московской области, когда Сергей Шойгу был губернатором этой области.

    После того как Шойгу назначили министром обороны, Тимур Иванов стал генеральным директором АО «Оборонстрой», которое было под контролем МО РФ. Основная деятельность компании: строительство жилья для военнослужащих, а также социально значимых и стратегических объектов военного назначения.

    Тимур Иванов давно числился в рейтинге самых богатых силовиков РФ. Согласно налоговой декларации за 2019 год, доход Иванова составил 14,5 млн рублей. Кроме того, ему принадлежало три квартиры, дом и земельный участок общей площадью свыше 12 тыс. кв. метров. Он владел 12 транспортными средствами.

    Но дело даже не в этих официальных данный. Замминистра обороны вместе со своей супругой, светской львицей Светланой Ивановой (Захаровой, урожденной Маниович, гражданкой Израиля) никогда не стеснялись демонстрировать свою роскошную жизнь. СМИ неоднократно рассказывали об их отдыхе на огромных яхтах, на Лазурном берегу, бриллиантах и вечеринках стоимостью десятки миллионов рублей. Поэтому один из известных политологов отреагировал на арест Иванова просто:

    «Мужика подвела жена — любила тусить в Куршевеле».

    Алексей Алёкин
    1. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 11:00
  40. megadeth Звание
    megadeth
    +1
    Сегодня, 09:42
    Если суд установит вину чиновника, он вполне может получить реальный срок лишения свободы

    Не офицер и не товарищ пять лет у ФСБ в разработке, взят и притащен в суд в форме генерала армии (видать до или сразу после коллегии МО взяли), уверен, уже не одна статья с отбыванием есть. имхо
  41. Роман_ Звание
    Роман_
    +1
    Сегодня, 09:46
    У этого "челАвека" в букваре наверное родителями была вклеена такая песня:

    С чего начинается родина?
    С зеленых в твоём кошельке.
    С хороших и верных товарищей,
    Живущих в соседнем кремле.

    А может, она начинается
    С той взятки, что дала жена,
    С того, что в любых госкомпаниях
    У нас никому не отнять.

    С чего начинается родина?
    С заветной суммы за бугром,
    С той самой сберкнижки, что в подполе,
    Процентами тяжко растёт.

    А может, она начинается
    Со стука блядей на банкет...
  42. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 09:48
    а какая стыдоба у любителя биатлонов и парадов должна быть сейчас перед полковниками и генералами воюющими сейчас в зоне действия СВО !!! Ведь прямейший его подчинённый жировал , пока те жизнью рисковали и жизнь за Родину отдавали !
    Кстати , что бы коррупционер генерал армии при таких должностях не имел первого доступа к государственным тайнам , вот про такое ля ля не надо точно! А там про таких должен знать всё аж целый Восьмой Особый Отдел МО . И ничего не видели ,не наблюдали , не заметили ?
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +1
      Сегодня, 10:07
      Видимо грядут перемены,если Коджугетыч зашатался и своих не защищает. Раньше так не было.

      Раньше Гурулев говорил насчёт 1,5 млн бронежилетов.
      Если каждый по 300 тыс, то получается сумма в пол-триллиона! И ничего как бы...Даже это в масштабах наших сегодняшних --пыль в космосе..

      А тут.... еклмн.... всего навсего особняк и что, в кутузку? А у кого такого нет ? Не зря Песков сказал, что про особняк не знает, ведь журналисты пишут, что они соседи..
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        -1
        Сегодня, 10:38
        Раньше Гурулев говорил насчёт 1,5 млн бронежилетов.
        Если каждый по 300 тыс, то получается сумма в пол-триллиона! И ничего как бы.         мне странно что он поговорил- но заявление в Генпрокуратуру не написал. То есть сказать осилил, а бумагу написать нет...
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 10:21
      А перед рядовымм и сержантами не стыдно?
      1. север 2 Звание
        север 2
        0
        Сегодня, 10:35
        да стыдно должно быть перед всеми . И перед солдатами и перед сержантами и перед всем офицерами и перед всеми порядочными гражданскими людьми .
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 10:28
      коррупционер генерал армии не генерал а госслужащий- так точнее.
  43. nokki Звание
    nokki
    +1
    Сегодня, 09:50
    "Поистине сребролюбие ужаснейшая из всех страстей. Отсюда расхитители гробниц, отсюда убийцы, отсюда войны и битвы, отсюда всякое зло, какое бы ты ни назвал. И подобный человек <сребролюбец> везде бывает бесполезен, случится ли ему начальствовать над войском, или управлять народом. ... Тогда человек умирает для добродетелей, предается лжи, лукавству, жестокости, словом сказать, всем порокам, и впадает в совершенную погибель, сделавшись сосудом диавола. Корень всех злых есть сребролюбие, как содержащее в себе причину и повод ко всем грехам..." (свт. Игнатий Брянчанинов, 39, 145)
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 11:17
      Это, конечно, правда, но далеко не вся. Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить ещё лучше.
      Дело в том, что прибыль и вознаграждение должны сопутствовать успехам, а не провалам, и не идти во вред обороноспособности.
      Двойная мораль тоже достала. Когда многие отставные военные приобретают иномарки, и с пеной у рта охаивают отечественные автомобили. Это тоже, знаете ли, патриотизм с душком. В нашем городе этнические украинцы и работавшие на фирмы с украинскими собственниками приобретали ЗАЗ сенс, Шевроле Ланос и Круз, практически поголовно. Хочу заметить, что украинский националист был поэтому большим патриотом своей страны в недавнем времени.
  44. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 10:00
    может у него хобби такое г.г. некоторые значки марки собирают а он дома и дорогие машины.
  45. Mishka78 Звание
    Mishka78
    0
    Сегодня, 10:09
    Дык у него все чинуши в гостях были в этих домах да дворцах его.
    А вон оно как обернулось.. Змеюку пригрели, оказывается. Ворюгу да взяточника.
    Они то что думали, когда в его особняке гуляли и бухали до изумления? Что друган их Тимур особнячок сей на зарплату замминистра купил, ну может быть в ипотеку семейную взял на 20 лет, благо ставки невысокие вождь нации сделал, опять таки, 5 детей у Тимурки от 3 жён, выплаты социальные хорошие получает, льготная многодетная ипотека.
    А вон оно как вышло. Журналисты вот кааак взяли, да каааак провели расследование 3 дня назад, что его зарплаты не хватит на покупку особняков за миллиарды. Даже с соцвыплатами и льготами.
    Но как тут догадаешься, без расследования то..

    А што там Навальные всякие публиковали об этом несколько лет назад - ну то ж Навальный. Нехристь он, госдеп, подлец, да всё такое прочее..
  46. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 10:21
    Этот барин с шойгу, со времен того губернатором мо
    И не знал же начальник кого на груди пригрел
    Очередной , кого обманули?
  47. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 10:25
    А Шойгу как будто не в курсе дела был.
    Или просто Иванов не поделился?
  48. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:34
    А налоговая не видела, что человек живет не по средствам? ну и другие структуры !
  49. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 10:35
    Служба в ВС РФ, подле "царственных особ", стала хорошим бизнесом, особенно, если, " глаза забиты тёсом" на совесть, порядочность, преданность флагу и делу... В мелко - буржуазной России, в любой среде, даже в военной, служат Родине, как правило, те, кто в окопах, за штурвалами самолётов и танков, пультами систем ПВО... А в "Арбатском военном округе" взгляды на жизнь немножко другие, хорошо "закреплённые" годами строительства отечественного капитализма и основным "деловым качеством" офицера, планируемого на службу, в стольный град Москву, были родственно - дружеские связи с МО, ГШ. МО и, конечно, столичная прописка.... Вот такие "перцы", в командных структурах МО РФ серьёзно дискредитируют ВС РФ и Верховного Главнокомандующего в глазах Армии и Флота и России, в целом... Не удивлюсь, если этого генерала - бизнесмена постараются "отмазать" от "зоны" в виде "8 лет условно" (этот "вариант", уже, был "опробирован" в отечественной правоприменительной практике) или с минимальным сроком "посадки", с последующим УДО через пару лет.... В конце - концов это же не "простой смертный" или БОМЖ из райцентра, а новый отечественный боярин...
  50. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 10:51
    Цитата: Голландец Михель
    Хорош хранитель государственных тайн. У жены израильское гражданство, дети живут и учатся за границей...
    А сколько подобных носителей гостайны за бугор сбежало, причём беспрепятственно. Один Чубайс чего стоит... . sad
  51. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 10:51
    Я думаю, таких как он, ещё много людей есть в России, даже не стоит сомневаться. Лицемерных, алчных людей, в различных структурах. Это давно не вызывает удивление.
    Интересно другое. Смогут ли отмазать, или система задавит. Кто прогнётся. Вот за этим стоит понаблюдать, как будет идти процесс. good
  52. Роман_ Звание
    Роман_
    0
    Сегодня, 10:56
    Иду по городу - плакаты везде, зовут защищать Родину, там говорят свои, там герои! Захожу в интернет, а новости говорят, что на фронте свои, но руководят/снабжают и пр. не свои. Как так?
    Не свои рисуют красные линии, а результат - пердеж в лужу. И приходится СВОИМ Героям исправлять рукожопость рисователей красных линий.
    Собирают люди ГУМАНИТАРНУЮ помощь бойцам!!!, а "чиновники" оказывается воруют, так чутка на боеспособность армии это не сказывается... воще никак - нет ничего все слегка разворовали. Спасибо что такой "чиновник" был только один и за ним следили... Я верю что остальные крЫстально чисты и Герои защищающие Родину наконец то получат все, что положено от министерства обороны и это не будет опять чуть-чуть разворовано.
  53. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 11:04
    "Вы" слишком сильно любили красиво жить не по средствам. Кстати примерно за 5 лет оперативной разработки Т.Иванова информации достаточно собрали. Может и истинных заказчиков и исполнителей гибели Евгения Викторовича, уточнят в полном объёме.
  54. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 11:05
    На деньги, которые украл всего один чиновник, можно было бы поставить по системе РЭБ на каждую единицу техники в армии. А теперь представьте что можно было бы сделать со страной, если бы ни один чиновник не воровал...
  55. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 11:05
    И не говорите мне, что на самом верху никто ничего о его делишках не знал. Просто была дана команда "фас". А вот причину этой команды мы не узнаем никогда. Все они там прекрасно друг о друге в курсе.
  56. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 11:14
    Кто не видел его усадьбу на берегу Волги в Тверской области, посмотрите и удивитесь (найти не сложно).

    Она же оказалась (может только пока) самой дорогой его недвижимостью.

    Стоимость усадьбы - около 2 млрд рублей.
    В ней наличествует парк, фонтан, четыре склада для мебели и два для продуктов.
    В особняке на первом этаже: зал для светских приёмов, столовая для званых обедов.
    На втором: хозяйская спальня, 40-метровая ванная, и три гардеробные...

    Сейчас поднимают документацию по всем объектам, за строительство которых отвечал этот горе-замминистра.
  57. Шиномонтажник Звание
    Шиномонтажник
    0
    Сегодня, 11:21
    Он простой строитель, прораб, гражданский человек. Ну может унес горсть гвоздей теще забор починить, но кто же не тащит со стройки. Если все порученные ему объекты сданы в срок и с надлежащим качеством, то какие к нему вообще претензии могут быть. Надо начинать именно с ревизии объектов, а не белья его жены