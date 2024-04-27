В США произошла очередная авария с поездом, теперь с перевозившим бензин и пропан

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В США произошла очередная авария с поездом, теперь с перевозившим бензин и пропан

Как сообщает американское издание Associated Press, вчера в США на границе двух штатов – Аризона и Нью-Мексико – произошла авария грузового поезда, который перевозил горючие материалы.

По данным издания, в вагонах поезда находился газ пропан и бензин. На кадрах, распространенных в сети, видно, что до десяти вагонов поезда сошли с рельсов и некоторые из них горят. Associated Press сообщает о шести вагонах, охваченных огнём. На место происшествия прибыли пожарные расчёты.

Поезд перевозил пропан и бензин. Полдюжины железнодорожных вагонов загорелись и продолжали гореть в течение нескольких часов

- заявил лейтенант полиции штата Нью-Мексико Фил Варгас.



Из-за опасности возгорания и взрыва оставшихся вагонов власти перекрыли главную автомагистраль, соединяющую два штата, а жильцов близлежащих домов эвакуировали.

Информации о пострадавших пока не поступало. По каким причинам произошла авария, также неясно. Сообщается, что ведётся расследования инцидента.

Напомним, что в январе в Сан-Франциско произошла железнодорожная авария, когда с рельсов сошёл и загорелся скоростной поезд. Тогда пострадали около десяти человек.

В среднем в США в текущем году фиксируется как минимум одна железнодорожная катастрофа в 10 дней. Это антирекорд последних нескольких лет.
22 комментария
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  1. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +2
    Сегодня, 09:42
    Вероятно это ответ на поставку ракет Украине.
    1. ProkletyiPirat Звание
      ProkletyiPirat
      0
      Сегодня, 10:46
      точно нет, это всё из-за специфики законов в США в области регулирования Ж\Д, в США повышенное регулирование пассажирских транспортов и пониженное грузовых, особенно того и там где это неможет навредить гражданским или где этот вред минимален, потому дороги и составы используются в режиме "пока не сломается".
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 09:42
    Хорошо но мало!Нужно чтобы такое случилось каждый день,и поезда сгорали дотла!Слава партизанам сша!!! wassat wassat good
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Сегодня, 09:43
    Даже обсуждать неинтересно. Вагоны ещё летели под откос, а "весь мир" уже знал, кто виноват в принципе и кто лично.
    1. dimy44 Звание
      dimy44
      +4
      Сегодня, 09:49
      Дело в том, что жд сша очень сильно изношена, они и сами это знают, на приведение ее в порядок нужны миллиарды. Другое дело, что эти миллиарды пускаются совсем в другое русло, и это та тема, которой можно заинтересовать их налогоплательщиков.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 10:34
        Цитата: dimy44
        Дело в том, что жд сша очень сильно изношена, они и сами это знают, на приведение ее в порядок нужны миллиарды.
        А сколько дорог можно в США отремонтировать на 61 лярд долларов?
        Хотя, думаю, что впятеро меньше, чем у нас, но, наверное, тоже немало. Пусть штаты Аризона и Нью-Мексико этот вопрос Деду Самоходному зададут...

        Американский конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар возмутился поведением некоторых коллег, отстаивающих интересы украинцев активнее, чем граждан США.
        https://lenta.ru/news/2023/01/29/gosar/
        - год с лишним назад, кстати...
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 10:06
      Гори, гори ясно,
      Чтобы не погасло. good
      Это ИГИЛ. Однозначно.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 10:20
        Цитата: Бородач
        Это ИГИЛ. Однозначно.

        Блин! Про ИГИЛ-то я забыл...
        Ну да, и он виноват тоже...
        А ещё марсиане и вспышки на Солнце. lol
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 10:51
          А ещё марсиане и вспышки на Солнце.
          ....а ещё высокая трава и кустарники....заросло там всё ...да ещё полёвки со своими норами...короче дел невпроворот...а они всё пилят бабло бюджетное
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 11:00
            Цитата: Крымский партизан 1974
            да ещё полёвки со своими норами...

            Деревянные шпалы погрызли, креозот как приправа, типа соевого соуса. Бетонные шпалы обкакали...
            Да, ещё и рельсы описяли, они от этого слишком скользкими стали...
            lol
            1. Крымский партизан 1974 Звание
              Крымский партизан 1974
              0
              Сегодня, 11:05
              Деревянные шпалы погрызли,
              ...да с этим и дятлы справятся....а полёвки роют такие коммуникации подземные что иногда и трактора проседают по ось
    3. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 11:06
      Цитата: Zoldat_A
      Вагоны ещё летели под откос, а "весь мир" уже знал, кто виноват в принципе и кто лично.

      И кто же виноват? laughing У США много "друзей". laughing
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 09:43
    "По каким причинам произошла авария, также неясно".
    Кому неясно? laughing
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      +1
      Сегодня, 09:48
      Вам "плюс", за знание "Великого, могучего..."
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 10:10
      жд аварии в сша идут почти каждый день. В сети у них постоянные ролики схода поездов. Жд инфраструктура сильно изношена, они сами об этом уже кричат, но денег нет!
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:46
    «По каким причинам произошла авария, также неясно» —

    — Стрелочник латинос-хусит ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:38
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Стрелочник латинос-хусит ...

      "Хуситоамериканец"? lol
      По аналогии с "афроамериканцами" так, по-моему, политкорректно будет?
  6. Порфирий Сидоров Звание
    Порфирий Сидоров
    0
    Сегодня, 09:52
    Без Петрова, Васечкина и Баширова тут не обошлось!!
  7. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 09:57
    вчера в США на границе двух штатов – Аризона и Нью-Мексико – произошла авария грузового поезда, который перевозил горючие материалы.
    Так у них если раз, или два в неделю не завалится какой состав, считай прожили американцы за зря!
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:19
    в США на границе двух штатов – Аризона и Нью-Мексико – произошла авария грузового поезда, который перевозил горючие материалы
    Аварии на американских ж/д стали обыденностью. Это вызывает недоумение и возмущение американцев в СМИ - при том, что ж/д в плачевном состоянии правительство не обращает на это внимания выделяя десятки-сотни млрд на войну (поддержку союзников) в различных точках планеты. Пусть сами разбираются если посчитают это нужным.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 11:02
      при том, что ж/д в плачевном состоянии правительство не обращает на это внимания выделяя десятки-сотни млрд
      ...дык там рулят не правительство, а корпорации которые считают что достаточно автотранспорта, а ЖД это древний дешовый пережиток, который составляет конкуренцию более дорогому автотранспорту....только и всего
  9. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 11:07
    Перевозил бензин и пропал... )))