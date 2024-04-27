В США произошла очередная авария с поездом, теперь с перевозившим бензин и пропан
Как сообщает американское издание Associated Press, вчера в США на границе двух штатов – Аризона и Нью-Мексико – произошла авария грузового поезда, который перевозил горючие материалы.
По данным издания, в вагонах поезда находился газ пропан и бензин. На кадрах, распространенных в сети, видно, что до десяти вагонов поезда сошли с рельсов и некоторые из них горят. Associated Press сообщает о шести вагонах, охваченных огнём. На место происшествия прибыли пожарные расчёты.
- заявил лейтенант полиции штата Нью-Мексико Фил Варгас.
Из-за опасности возгорания и взрыва оставшихся вагонов власти перекрыли главную автомагистраль, соединяющую два штата, а жильцов близлежащих домов эвакуировали.
Информации о пострадавших пока не поступало. По каким причинам произошла авария, также неясно. Сообщается, что ведётся расследования инцидента.
Напомним, что в январе в Сан-Франциско произошла железнодорожная авария, когда с рельсов сошёл и загорелся скоростной поезд. Тогда пострадали около десяти человек.
В среднем в США в текущем году фиксируется как минимум одна железнодорожная катастрофа в 10 дней. Это антирекорд последних нескольких лет.
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