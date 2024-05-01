Глубокий минус — чем обернётся разморозка замороженных российских резервов

Операция конфискация

Актив на актив?

Деньги на выборы

P.S.

Страны Большой семёрки, а также Евросоюз и Австралия всерьёз занялись конфискацией замороженных российских активов. Сливки в виде неких процентов с роста они уже снимали, сейчас речь идёт уже об основных суммах.Регулярные заявления о возможности передачи этих средств Украине иначе как провокацию расценивать нельзя. Речь фактически идёт о том, чтобы из этих средств нынешнее руководство Незалежной гасило сумасшедшие долги, накопленные перед коллективным Западом не только за время СВО, но и раньше.Тот факт, что миллиарды, теперь уже российские, будут так же благополучно разворованы, как было и раньше, тоже сомнений не вызывает. Однако на практике всё может оказаться далеко не так просто, как хотелось бы Зеленскому и Ко.Деньги деньгами, в конце концов, сами по себе они мало чего стоят, ФРС США нарисует столько, сколько нужно, а сейчас куда важнее иные побочные эффекты. Фактически под угрозу срыва ставятся любые возможности мирных переговоров, а уж решение отдать конфискат Украине выглядит и вовсе безответственным.Понятно, что на Западе давно считают украинцев пушечным мясом, которого вообще не жалко ради ослабления глобального конкурента, ставшего в авангарде борьбы с гегемонией либерал-глобализма.Ну, справедливости ради следует сказать, что и Россия в своё время неплохо поднаторела на ниве конфискации украинских активов в Крыму. Официально это называлось национализацией, в действительности всё было больше похоже на рейдерские захваты, и вряд ли эти средства пошли в общероссийский бюджет.Вероятнее всего, всё уплыло в карманы бывших участников ОПГ «Башмаки», к которой, по данным правоохранительных органов, имеют непосредственное отношение люди из самых верхов республики. Под раздачу попал даже пророссийски настроенный Виктор Медведчук, который также лишился части своих активов в Крыму.Но Запад на сей раз переплюнул всех. Мало того, что суммы конфискованных активов в разы превышают то, что было, к примеру, наворовано в Крыму, так ещё и эти средства уже собираются отдать Украине.Это означает только одно — Зеленский и дальше будет сидеть на престоле. Если его и уберут, то только при двух сценариях: либо ВС РФ возьмут Киев, либо там случится военный переворот.Такие меры применяются достаточно часто. Но одно дело, когда речь идёт о заморозке активов и дальнейшей их конфискации у физического или юридического лица, заподозренного в каких-либо преступлениях.Другое дело — конфискация активов российского Центробанка. И суммы там другие, и цели таких действий очевидны — надавить на руководство страны. Нередко в результате этого государство вообще может резко изменить свой внешнеполитический курс.Но с Россией ситуация сложилась не совсем та. Военные аналитики стран Евросоюза прогнозируют, что ВС РФ восстановится после такой мясорубки намного быстрее, чем армии их стран. Потому, если верить их аналитикам, то для Украины ситуация патовая, даже несмотря на помощь Запада. И хватит ли этой помощи, чтобы им хоть как-то отбиться?Понятно, что Россия уже приняла меры, чтобы устроить обмен замороженными активами. Да только вот в Брюсселе говорят, что это противоречит законам европейских стран. А так подставлять украинский народ — не противоречит ли элементарным человеческим принципам?Конечно, слова Набиуллиной о том, что конфискация замороженных активов никак не отразится на благосостоянии России, можно расценивать как браваду. Как известно по словам Бисмарка, нигде так не врут, как после охоты, после секса и на войне.Но вот идею диверсификации золотовалютных резервов можно расценивать как вполне адекватную. Пусть не сразу, но это хоть как-то спасёт российский бюджет. Тем не менее отечественный Минфин допускает вариант с обменом актив на актив. Почему?Да потому что у Европы рано или поздно пропадёт всякое желание финансировать Украину, пока там у власти Зеленский. Уж лучше дать денег на избирательную кампанию сбежавшему Арестовичу или же денег на организацию военного переворота Залужному, отправленному послом в Лондон. Дешевле выйдет.В последнее время по сетям ходит информация, что Запад не прочь подкинуть Киеву что-то из «русских финансовых резервов», но при условии незамедлительного проведения выборов. Разумеется, президентских, честных, демократичных — не то, что в России.Как видно, здорово надоел всё-таки президент Зе всей антироссийской тусовке. За исключением, конечно, тех, кто нарколидеру сразу в закадычные друзья записался. Но под ними тоже кресла качаются — и премьерские, и президентские, и председательские где-нибудь в ЕС.Что будет дальше? Деньги-то, скорее всего, вернут. Уж больно много копится российских денег в европейских банках. Зачем же резать курицу, которая несёт золотые яйца? Да вот только президента РФ Владимира Путина будет уже не остановить — это уже не СВО, а война, которая направлена на свержение украинского режима.Зеленский сейчас упорно хватается за власть, придумал причину, чтобы отменить выборы — мол, на переправе коней не меняют. А ослов разве не меняют?Понятно, что ни у сильно молью тронутого Медведчука, не говоря уже про не совсем адекватного Царева, выборы шансов выиграть нет. И это — сколько бы Россия их ни пиарила, хотя реально не пиарит уже никто, пиарщики отнюдь не идиоты.Про находящегося в перманентном запое Януковича и речи быть не может. Арестович и Залужный, быть может, оптимальные кандидаты для Украины, но для России — не очень. Уж больно оба своенравные и замазанные.Кто уж там будет в итоге вместо Зеленского — совсем не ясно. Вытащили откуда-то Порошенко — а он-то и вовсе уж очень проблемная кандидатура. Мало того, что олигарх, так ещё и склонный к ультраправой ориентации.В общем, вопрос о выживании Украины как государства после такого западного демарша будет явно решаться в Москве. Там, в Брюсселе и Вашингтоне, она уже явно никому не интересна — денег дали, ракеты тоже, и теперь оставьте нас в покое.Мы планируем провести не только политический, но и экономический разбор оригинальной идеи с конфискацией. Точнее, разбор почти бухгалтерский, смежный с правовым, на предмет долгосрочных последствий.