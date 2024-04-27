Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное продвижение на Авдеевском участке фронта, освобождая один населенный пункт за другим. Об этом сообщают как российские военные корреспонденты, так и украинские источники.Как стало известно, ВС РФ заняли дачи к северу от Очеретино и вышли к селу Архангельское. Этот населенный пункт находится в низине, его освобождение также решенный вопрос. Ранее подразделениями ВС РФ был освобожден пгт Очеретино.Кроме того, освободив н.п. Семеновка, российская армия смогла продвинуться приблизительно на полтора километра в западном направлении. Украинские формирования демонстрируют неспособность удерживать позиции на Авдеевском участке фронта и теряют контроль за ранее занимаемыми ими территориями.Сейчас украинские и западные аналитики пытаются определить основные причины столь существенных провалов ВСУ на данном направлении. К ним относят нехватку солдат в воюющих подразделениях, дефицит артиллерийских снарядов, невозможность контролировать воздушное пространство, сложности с логистикой ввиду постоянных ударов российской армии по основным маршрутам снабжения ВСУ в населенных пунктах на Авдеевском участке фронта.Кроме того, российская армия сейчас действует уверенно, опираясь не только на превосходство в вооружениях, но и на более результативную тактику.

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