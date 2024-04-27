ВС РФ заняли дачи к северу от Очеретино и вышли к селу Архангельское на Авдеевском участке фронта

18
ВС РФ заняли дачи к северу от Очеретино и вышли к селу Архангельское на Авдеевском участке фронта

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное продвижение на Авдеевском участке фронта, освобождая один населенный пункт за другим. Об этом сообщают как российские военные корреспонденты, так и украинские источники.

Как стало известно, ВС РФ заняли дачи к северу от Очеретино и вышли к селу Архангельское. Этот населенный пункт находится в низине, его освобождение также решенный вопрос. Ранее подразделениями ВС РФ был освобожден пгт Очеретино.



Кроме того, освободив н.п. Семеновка, российская армия смогла продвинуться приблизительно на полтора километра в западном направлении. Украинские формирования демонстрируют неспособность удерживать позиции на Авдеевском участке фронта и теряют контроль за ранее занимаемыми ими территориями.


Сейчас украинские и западные аналитики пытаются определить основные причины столь существенных провалов ВСУ на данном направлении. К ним относят нехватку солдат в воюющих подразделениях, дефицит артиллерийских снарядов, невозможность контролировать воздушное пространство, сложности с логистикой ввиду постоянных ударов российской армии по основным маршрутам снабжения ВСУ в населенных пунктах на Авдеевском участке фронта.

Кроме того, российская армия сейчас действует уверенно, опираясь не только на превосходство в вооружениях, но и на более результативную тактику.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +10
    Сегодня, 09:16
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Как стало известно, ВС РФ заняли дачи к северу от Очеретино и вышли к селу Архангельское. Этот населенный пункт находится в низине, его освобождение также решенный вопрос.

    Сразу два серъезных опорника укропов на Керамике будут под угрозой , поэтому думаю , начнут отходить с Новокалиновки и Керамика . Молодцы наши парни !!!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 09:21
      К Архангельскому вышли ещё вчера и начали штурм. Жду сегодня новостей о взятии.
      Если возьмут Архангельское, то нацистам придётся отступить из Керамика и Новокалиново или свариться в котле. am good
      1. PN Звание
        PN
        +1
        Сегодня, 09:27
        В телеге пишут, что Керамику уже взяли.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +4
          Сегодня, 09:31
          Если взяли Керамик, то опять нет повода не выпить. drinks drinks drinks
          Быстрое взятие населённых пунктов свидетельствует о прорыве фронта, как под Попасной. Ждём новых котлов со свинорезкой и прожаркой бандерлохов. am good
        2. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 09:35
          Пишут что и Бердычи взяли.
          После взятия Очеретино, штурмовые подразделения ВС России продолжили движение в селах Уманское, Нетайлово, Новокалиново.

          "Особенно интересен ночной прорыв штурмовых групп в обход Новокалиново с севера и выход на ротный опорник ВСУ в н. п. Керамик, который вместе с н. п. Очеретино, Прогресс и Гродовка составлял резервную линию обороны ВСУ с сильными укрепрайонами после взятия нами Авдеевки", — сообщает российский военный в своем телеграм-канале "Condottiero".
          Кроме того, военкоры сообщают, что ВС России начали наступление на Архангельское, севернее находится Калиново, а это уже тыл Дзержинской (Торецкой) группировки ВСУ. Дзержинск является мощным укрепрайоном ВСУ, который застраивался с 2014 года. По сути, это южный край оборонительной линии Славянск-Краматорск-Константиновка.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +3
            Сегодня, 09:43
            В продолжении поста.
            Село Бердычи, расположенное в Ясиноватском районе Донецкой народной республики, на авдеевском направлении, взято под контроль российскими Вооруженными силами. Об этом вечером пятницы, 26 апреля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» (RusVesna).

            «ВСУ бегут из Бердычей под натиском «Отважных», посёлок под контролем армии России, - передают обозреватели канала. – Подразделения группировки «Центр» выбили врага и завершают зачистку Бердычей».
      2. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 09:53
        Многие военкоры торопятся и заявляют, что Керамик уже взят , но это не так- всю ночь штурмовые 1АК зачищали окраины. Взять Керамик, без полноценной зачистки Новокалиново - невозможно. Бой идет до сих пор. Там 4 батальона из двух ТРО ВСУ. 132 бригаде ВС РФ удалось пробить восточный фланг поселка, но там по рельефу сложный укреп весь в опорниках. Плюс из Зари и Правдовки по штурмам летит уже сутки без остановки. В любом случае будем ждать позитивных новостей good
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 09:46
      При таких темпах наступления,и с учётом применения массово тяжёлых планирующих бомб,выносящих в пыль укрытия и живую силу всук обрушение фронтов это вопрос времени!!!
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 09:57
        Да, темпы действительно впечатляют, конечно они не были бы возможны без арты и фабизации.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:18
    «ВС РФ заняли дачи к северу от Очеретино» —

    — Открыли дачный сезон,молодцы! ...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:18
    Сейчас украинские и западные аналитики пытаются определить основные причины столь существенных провалов ВСУ на данном направлении.
    . Класс, заседайте дальше, а наши воины будут освобождать наши земли!!!
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 10:10
      ага, класс
      у нас рядовой получает 200 штук в месяц + подъемные 1 млн + боевые посуточно
      и наши берут позиции ВСУ после прилета полдюжины ФАБ-1500 и нескольких пакетов ТОС
      а французские наемники получают на рублях 300 штук в месяц
      но после прилетов наших ФАБов - платить уже не кому
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:57
        Много "отпускников" и прочих "перелетные гусей", они не наберут... до тех тоже доходит, что покойника тугрики ни к чему.
  5. nobody75 Звание
    nobody75
    +4
    Сегодня, 09:21
    Фронт у ВСУ рушится... То ли еще будет!
    С Уважением
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      -1
      Сегодня, 09:52
      Однако, ключевые узлы вражеской обороны не взломаны. Имеются в виду Работино, Угледар, Часов яр, Северск и Купянск. Пока, к ним лишь идет неспешное продвижение.
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        +1
        Сегодня, 10:42
        Это заманчиво - заставить противника раскидать резервы по ключевым узлам заранее. А после этого разбить их по одиночке.
        С Уважением
  6. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 09:29
    Траву и кустарник забыли в перечне всех бед всу.
    К ним относят нехватку солдат в воюющих подразделениях, дефицит артиллерийских снарядов, невозможность контролировать воздушное пространство, сложности с логистикой ввиду постоянных ударов российской армии по основным маршрутам снабжения ВСУ в населенных пунктах на Авдеевском участке фронта.
  7. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 09:34
    "Сейчас украинские и западные аналитики пытаются определить основные причины столь существенных провалов ВСУ на данном направлении. К ним относят нехватку солдат в воюющих подразделениях, дефицит артиллерийских снарядов, невозможность контролировать воздушное пространство, сложности с логистикой ввиду постоянных ударов российской армии по основным маршрутам снабжения ВСУ в населенных пунктах на Авдеевском участке фронта."

    В общем, всё перечислили, только одна "мелочь" была упущена - подвиг и моральный дух русского солдата.