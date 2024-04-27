ВС РФ заняли дачи к северу от Очеретино и вышли к селу Архангельское на Авдеевском участке фронта
18
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное продвижение на Авдеевском участке фронта, освобождая один населенный пункт за другим. Об этом сообщают как российские военные корреспонденты, так и украинские источники.
Как стало известно, ВС РФ заняли дачи к северу от Очеретино и вышли к селу Архангельское. Этот населенный пункт находится в низине, его освобождение также решенный вопрос. Ранее подразделениями ВС РФ был освобожден пгт Очеретино.
Кроме того, освободив н.п. Семеновка, российская армия смогла продвинуться приблизительно на полтора километра в западном направлении. Украинские формирования демонстрируют неспособность удерживать позиции на Авдеевском участке фронта и теряют контроль за ранее занимаемыми ими территориями.
Сейчас украинские и западные аналитики пытаются определить основные причины столь существенных провалов ВСУ на данном направлении. К ним относят нехватку солдат в воюющих подразделениях, дефицит артиллерийских снарядов, невозможность контролировать воздушное пространство, сложности с логистикой ввиду постоянных ударов российской армии по основным маршрутам снабжения ВСУ в населенных пунктах на Авдеевском участке фронта.
Кроме того, российская армия сейчас действует уверенно, опираясь не только на превосходство в вооружениях, но и на более результативную тактику.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация