Грузинский царь Давид Строитель



Давид IV Строитель, памятник в Кутаиси



Давид IV, изображение конца XIX века

Начало правления Давида IV



Территория державы Сельджуков на момент смерти Мелик-шаха

Борьба с мятежными аристократами



Давид Строитель на фреске Гелатского монастыря, XVI в., в правой руке царь держит акакию (мешочек с землёй), в левой – модель храма. Надпись под изображением гласит:

«Великий, выдающийся среди царей, Строитель вовеки, да пребудет память о нём. Аминь»

Неожиданное решение Давида IV

«Каждую осень прибывали тюрки через Сомхити со всеми кочевьями своими, а затем оседали... и вдоль побережья Куры, от Тбилиси до самой Барды... столь велики были силы их и число, что даже говорили: «Все тюрки со всех сторон там собрались». Никто не волен был запретить им селиться, где вздумается, и даже сам султан.»



Половцы на миниатюре Радзивилловской летописи

«Не зря кипчаков (царь) переселил, ибо их руками уничтожил он силы всей Персии и навел страх на всех царей.»

«Лучше на своей земле костьми лечь, чем на чужой в славе быть!»

Сражения с сельджуками



А. и Д. Вепхвадзе. Давид Строитель перед Дидгорской битвой

«Войска бежали друг за другом и из-за сильной давки сшибали друг друга, вследствие чего многие из них были убиты. Неверующие преследовали их, убивая их и забирая в плен.»



Медная монета царя Давида IV, на обратной стороне написано:

«Иисус Христос, [прославляй] царя Давида, абхазов, картвелов, арранцев, кахетинцев и армян»

«от Никопсии до Дербентского моря и от Осетии до Арагаца.»



Грузия к концу правления Давида IV



Гелатский монастырь



Могила Давида IV



Памятник Давиду IV в Тбилиси



Царица Тамара на фреске церкви, которую она построила в Бетании

Одним из самых популярных и до сих пор почитаемых монархов Грузии является Давид IV. На трон своей страны – окружённой врагами и раздираемой распрями местных феодалов, он вступил в возрасте всего 16 лет. За годы своего правления этот Государь сумел значительно укрепить центральную власть, а его победы над сельджуками сделали Грузию одним из самых сильных и авторитетных государств региона. Неудивительно, что после смерти Давид IV был объявлен Великим (Диди) и уже с конца XIII века в статусе благоверного царя почитается Грузинской Православной Церковью. А начиная с 1452 года за ним навсегда закрепился эпитет Агмашенебели (Aghmashenebeli) – Возобновитель или Восстановитель, но чаще всё же его переводят как Строитель. Известен Давид был и за пределами Грузии, и сведения об этом Государе можно найти не только в анонимном труде «Жизнь царя царей Давида» неизвестного автора, но также в некоторых западноевропейских, греческих, армянских и арабских источниках.Герой статьи родился около 1073 году. Грузия в то время подвергалась сильным ударам со стороны сельджуков, которые незадолго до того завоевали Армению, в 1071 году при Манцикерте разгромили византийцев, взяв в плен императора Романа IV Диогена, к 1081 году захватили Малую Азию. Теперь, при Абуль-Фатхе Джалале ад-Дин Мелик-шахе (правил с 1072 по 1092 гг.) их государство переживало период расцвета.После поражения в битве при Квелисцихе (1080 г.) население Грузии было обложено тяжёлой данью. Авторитет царя Георгия II, отца Давида, сильно пошатнулся, провинциальные феодалы не подчинялись ни ему, ни католикосу, крестьяне разбегались из деревень. Приходила в упадок транспортная инфраструктура, не строились новые мосты и дороги и не ремонтировались уже существующие. Отчаявшись что-то изменить, в 1089 году Георгий короновал своего 16-летнего сына и практически перестал заниматься государственными делами. Но при этом на протяжении почти 23 лет (до смерти в 1112 году) он всё же оставался его номинальным соправителем. Фактически передать власть Давиду Георгия II, вероятно, заставили недовольные придворные. И, как показали дальнейшие события, это решение оказалось удивительно удачным. При новом царе дела в Грузии пошли на лад, и своим преемникам он оставил весьма сильное и авторитетное государство, пик могущества которого пришёлся на время правления правнучки героя статьи – знаменитой царицы Тамары.Вначале, конечно, следовало навести порядок внутри страны. Могущественные провинциальные аристократы уже привыкли не обращать внимания на распоряжения центральных властей и, конечно же, не собирались безоговорочно подчиняться какому-то юнцу. Дело дошло до того, что в 1093 году клдекарский эристав Липарит V Багваши (по другим данным – его сын Иоанн) организовал заговор против нового царя и даже принял ислам, так как рассчитывал на помощь сельджуков. Заговор был раскрыт, Липарит арестован и отправлен в тюрьму, где провёл два года. Будучи прощён, немедленно стал готовить новый заговор, и на этот раз был выслан в Константинополь. Дело Липарита попытался продолжить его сын Рати III, которого анонимный автор хроники назвал «». После смерти Рати в 1102 году, клдекарское эриставство (княжество), в которое входила провинция Триалети с замком Клдекари, было присоединено к владениям Давида. А в 1103 году царю удалось пленить другого мятежного аристократа – Дзагана Абулетисдзе. В распоряжении Давида оказались обширные земельные территории, которые он стал жаловать своим сторонникам, а также заслуженным чиновникам и отличившимся воинам.В 1103 году на Руисско-Урбнисском церковном соборе (в Картли) были смещены «» иерархи – на их место поставили «». То есть Давид IV фактически подчинил себе Грузинскую Православную церковь. Именно тогда были объединены две высокие должности – светская «мцигнобартухуцеси» и церковная «чкондидели».Управление страной стало осуществляться специализированными ведомствами царского двора – военным, финансовым, прошений, охраны порядка и так далее. Особое положение среди чиновников теперь занимал упоминавшийся выше чкондидели-мцигнобартухуцеси, который возглавлял и высший судебный орган («сааджо кари»), именовался также везиром и «отцом» царя. При Давиде IV эту должность занимал его бывший воспитатель – епископ Георгий, он единственный имел право выдвигать предложения по управлению государством. Остальные должностные лица могли высказывать свои соображения только по запросу монарха. Местное управление осуществляли эриставы. Главным среди них традиционно считался эристав Картли, но при Давиде IV его права были сильно урезаны.Возобновилось строительство мощёных дорог, вдоль которых устраивались постоялые дворы и караван-сараи. Чтобы облегчить хождение грузинских монет в окрестных странах, на них стали наносить надписи на арабском языке. Были основаны две академии – Гелатская и Икалтойская.Большой проблемой Грузии в то время была слабая населённость страны, причиной которой стали постоянные удары сельджуков и тюрков-огузов и частые междуусобные конфликты. Грузинский хронист сообщает, что поначалу у Давида IV не было воинов не только «». В результате:В этой ситуации в 1118 году Давид IV принял решение пригласить в страну половцев (кипчаков), которых тогда очень сильно потеснил Владимир Мономах. Одна из половецких орд численностью до 200 тысяч человек вынуждена была уйти от Северского Донца в предкавказские степи.Грузинский царь предложил кипчакам поселиться в Борчалы и прилегающих областях, а в качестве платы отправить в царскую армию по одному воину от каждой семьи. Чтобы упрочить союз, Давид вторым браком женился на половецкой княжне. Половцев всячески поощряли к принятию христианства и переходу к оседлому образу жизни. Анонимный «историк царя Давида» полностью одобряет это решение:Половцы действительно сыграли большую роль в победах Грузии над внешними врагами, об этом мы ещё поговорим. Пока же отметим, что часть половцев во главе с ханом Атраком вернулись потом к русским границам. Согласно популярному преданию, это решение о возвращении Атрак принял после того, как посол брата передал ему привезённую с собой степную полынь. Понюхав её, Атрак воскликнул:Однако, скорее всего, он возглавил тех половцев, что не желали стать оседлыми земледельцами и предпочли традиционный образ жизни. Сыном Атрака был знаменитый Кончак – герой «Слова о полку Игореве», он родился уже после возвращения отца в родные южнорусские степи.Мы помним, какие проблемы с комплектованием армии были у Давида IV до приглашения половцев. Тем не менее, уже в 1099 году, когда сельджуки были заняты войной с крестоносцами, он решился отказаться от выплаты дани.Давид активно выстраивал новую армию, в которой не только поддерживался строгий порядок, но строжайше было запрещено сквернословие. Новый царь довольно успешно воевал с сельджуками: в 1103 г. ему удалось захватить крепость Зедазени, а в 1104 г. присоединить к своему царства две провинции – Кахети и Эрети. После этого против Грузии с большим войском выступил атабаг (атабек) Гянджи – и был разбит у Эрцухи на территории современного Азербайджана.В 1110 г. войска Давида заняли укреплённый город Самшвилде, вынудив сельджуков оставить большую часть Нижней Картли. В 1115 году был взят город Рустави – и теперь Тбилиси оказался окружён грузинскими крепостями. В 1116 году Давид воевал в юго-западной Грузии, освободив город Тао. В 1117 году в Эрети (на востоке Грузии) был захвачен город Гиши, в 1118-м – армянская крепость Лори.Пополнив армию половецкими воинами, в 1120 году Давид перешёл в стратегическое наступление на закавказские владения сельджуков. Был захвачен город Кабала, после чего правитель Ширвана признал себя вассалом Грузии. Но сельджуки получили помощь от персов, и 12 августа 1221 года армия Давида IV в окрестностях Дидгори встретилась с войсками султана Махмуда, которые вёл атабек Мосула и Алеппо Нур-ад-дин Ильгази. У Давида IV, кстати, тоже нашлись союзники – 100 европейских рыцарей, прибывших из самого Иерусалима.Преимущество мусульман было подавляющим. Если верить хроникам, численность их армии доходила до 300 тысяч человек. В распоряжении Давида оказалось около 40 тысяч грузин, 15 тысяч половцев, 500 осетин и упоминавшиеся выше крестоносцы. Утверждают, что перед началом битвы Давид приказал завалить выход из ущелья деревьями и камнями – чтобы у его воинов не было соблазна отступить. Сражение проходило в узком ущелье, где противники грузин просто не смогли полностью развернуть свои войска, в результате они были разбиты по частям. Арабский историк Ибн Аль-Асир писал об этом:В плен едва не попал и тяжело раненный в голову командующий мусульман – Ильгази. В 1222 году войска Давида вошли в Тбилиси – город, который грузины потеряли 400 лет назад. Теперь сюда из Кутаиси была перенесена столица страны. При этом, к удивлению многих, в Тбилиси не было репрессий против оставшихся в нём мусульман.В 1123 году сельджуки попытались взять реванш. Их войска захватили Шемаху, пленив вассального Давиду правителя Ширвана. Однако узнав о приближении грузинской армии, отступили, так и не вступив в бой. А Давид освободил ещё и Дманиси – теперь под его властью оказались все утраченные ранее земли, и Грузия стала одной из сильнейших держав своего региона.В 1124 году к Грузинскому царству был присоединён Ширван. В том же году Давид захватил город Ани и его правителя Абу-л-Асвара Шавура II, который умер в плену. Но сын Шавура – Фадл IV в 1125 году смог вернуться в Ани. А Давид IV уже принял титул «».В «Завещании царя царей Давида Гелатскому монастырю» говорится, что границы Грузинского царства простираютсяНо отпущенное ему время подходило к концу. Давид Строитель умер 24 января 1125 года и был похоронен у входа в основанный им Гелатский монастырь.В настоящее время медаль святого царя Давида Агмашенебели является высшей наградой Грузинской Академии наук. Именем этого царя назван проспект в Тбилиси и аэропорт Кутаиси. Конная статуя Давида Строителя, выполненная М. Бердзенишвили, вначале стояла на столичной площади, которая сейчас носит название Революции Роз. Но в октябре 2005 года по распоряжению мэра Тбилиси Георгия Угулавы скульптуру перенесли ближе к западной окраине города – памятник переустановлен на стыке бульваров Агмашенебели и маршала Арчила Геловани. Своё решение Угулава объяснил следующим образом: Давид IV был «», поэтому «».В следующей статье мы поговорим о правнучке Давида Строителя – знаменитой царице Тамаре, во время правления которой Грузинское государство достигло пика своего могущества.