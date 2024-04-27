Польша поднимала в воздух дежурные самолёты в связи с серией ударов ВС РФ по объектам на Украине

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Польша поднимала в воздух дежурные самолёты в связи с серией ударов ВС РФ по объектам на Украине

В Польше были подняты в воздух дежурные самолеты, осуществляющие наблюдение за ситуацией на территории соседней Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании польских вооруженных сил.

Как утверждают польские военные, дежурные самолёты подняли в воздух в связи с активными ударами ВС РФ по Украине. Теперь польская военная авиация занимается отслеживанием российской активности на территории сопредельного государства.



Командование польской армии предупредило население юго-восточных регионов страны о повышении уровня шума в связи с полетами военных самолетов. Затем польские военные сообщили, что действия авиации в воздушном пространстве страны прекращены в связи с завершением ракетных ударов ВС РФ по украинской территории.

Отмечается, что в воздух, помимо самолетов военно-воздушных сил Польши, поднималась и авиация стран Североатлантического альянса, базирующаяся на территории страны. Сейчас НАТО усиливает свое военное присутствие в странах Восточной Европы, включая Польшу и прибалтийские республики, и это также подается как «защита» этих государств от мнимых «агрессивных планов» российской стороны.

Польская пресса, в свою очередь, отмечает активизацию ударов российской армии по логистической инфраструктуре Украины, включая железные дороги. То есть, помимо электростанций, а также наиболее важных целей в виде военных объектов, ВС РФ теперь взялись и за железнодорожное сообщение Украины.
9 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 09:49
    То есть,поляхия отслеживает наши удары входя в воздушное пространство ук-роины?А если они начнут сбивать наши ракеты,которые летят в воздушном пространстве ук-роины,мы станем их самолёты сбивать?
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 10:18
      И чем они будут сбивать, не заходя в сопредельное воздушное пространство? А если зайдут на территорию окраины или Беларуси кто будет спрашивать - а это чьи самолёты? Дальность Р-37 уже проверена и является рекордом по дальности успешного боевого применения
    2. comradChe Звание
      comradChe
      +1
      Сегодня, 11:11
      Я думаю, они уже сбивают наши ракеты, а с нашей стороны стараются оттянуть "красную линию" как резинку от трусов до предела, не понимая. что "акт" всё равно произойдёт.
  2. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 09:55
    В связи с частотой наших ударов, уже и не садились бы...
    Польша поднимала в воздух дежурные самолёты в связи с активными ударами ВС РФ по Украине
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 10:11
      Наконец-то взялись за электростанции и железные дороги. good
      А что там с мостами и туннелями?
      Шойгу нужно отдать приказ Оперативному отделу Генштаба читать комментарии ВО, раз у них своих мозгов нету.
      Два года весь форум об этом трубит, а они только сейчас начинают.
      Такое впечатление, что там работают одни эстонцы. fool
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:12
    В Польше были подняты в воздух дежурные самолеты
    В последнее время они (в составе НАТО) постоянно поднимают самолеты при нанесении ударов по западной украине. Тут главное показать, что держат руку на пульсе и якобы готовы к любым неожиданностям.
  4. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    0
    Сегодня, 10:21
    наш союзничек по ОДКБ Казахстан
    продал США, 81 самолет: истребитель МиГ-29, бомбардировщики МиГ-27, Су-24
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:33
      Ну теперь всё это у какелов появится - к гадалке не ходи.
      Су-24 они опять перепилят под Штормы....
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 10:43
    взялись и за железнодорожное сообщение Украины.
    ...чудны дела твои господи....ну на конец то дошло до нашего мудрого командования....не уж то нашу " секту подрыва мостов" услышало