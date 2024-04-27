Польша поднимала в воздух дежурные самолёты в связи с серией ударов ВС РФ по объектам на Украине
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В Польше были подняты в воздух дежурные самолеты, осуществляющие наблюдение за ситуацией на территории соседней Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании польских вооруженных сил.
Как утверждают польские военные, дежурные самолёты подняли в воздух в связи с активными ударами ВС РФ по Украине. Теперь польская военная авиация занимается отслеживанием российской активности на территории сопредельного государства.
Командование польской армии предупредило население юго-восточных регионов страны о повышении уровня шума в связи с полетами военных самолетов. Затем польские военные сообщили, что действия авиации в воздушном пространстве страны прекращены в связи с завершением ракетных ударов ВС РФ по украинской территории.
Отмечается, что в воздух, помимо самолетов военно-воздушных сил Польши, поднималась и авиация стран Североатлантического альянса, базирующаяся на территории страны. Сейчас НАТО усиливает свое военное присутствие в странах Восточной Европы, включая Польшу и прибалтийские республики, и это также подается как «защита» этих государств от мнимых «агрессивных планов» российской стороны.
Польская пресса, в свою очередь, отмечает активизацию ударов российской армии по логистической инфраструктуре Украины, включая железные дороги. То есть, помимо электростанций, а также наиболее важных целей в виде военных объектов, ВС РФ теперь взялись и за железнодорожное сообщение Украины.
Wikipedia / Airman 1st Class Duncan C. Bevan - https://www.dvidshub.net/
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