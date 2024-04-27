Арестован инспектор ДПС, пропустивший за взятку машину подозреваемого в убийстве в Люблино
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Басманным судом города Москвы арестован инспектор ДПС Дмитрий Бовтунов, пропустивший за взятку машину подозреваемого в соучастии в резонансном убийстве в Люблино местного жителя, 24-летнего Кирилла Ковалева, которое произошло 17 апреля. Автомобилем управлял один из родственников некоего Шахина Аббасова – фигуранта уголовного дела.
Данное сообщение появилось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Водитель остановленного инспектором автомобиля ехал без водительского удостоверения, поэтому предложил инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей. Тот охотно принял мзду, которая была переведена на указанный им счет, и позволил машине следовать дальше.
Суд избрал в отношении Бовтунова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 23 суток, то есть до 18 июня 2024 года
- говорится в сообщении.
В ГУ МВД Москвы сообщили, что этого сотрудника уволили со службы с формулировкой «за проступок, порочащий честь и достоинство».
Конфликт в Люблино (Москва), в результате которого Ковалев был убит, разгорелся из-за неправильной парковки автомобиля. Местный житель сделал гражданину Азербайджана Шахину Аббасову соответствующее замечание, на которое тот отреагировал крайне агрессивно и подключил к «разборке» родственников. Подозреваемый в преступлении и его сообщники на протяжении нескольких дней скрывались, а затем были задержаны правоохранителями в Ростовской области.
ГИБДД МВД РФ
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