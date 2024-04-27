Арестован инспектор ДПС, пропустивший за взятку машину подозреваемого в убийстве в Люблино

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Арестован инспектор ДПС, пропустивший за взятку машину подозреваемого в убийстве в Люблино

Басманным судом города Москвы арестован инспектор ДПС Дмитрий Бовтунов, пропустивший за взятку машину подозреваемого в соучастии в резонансном убийстве в Люблино местного жителя, 24-летнего Кирилла Ковалева, которое произошло 17 апреля. Автомобилем управлял один из родственников некоего Шахина Аббасова – фигуранта уголовного дела.

Данное сообщение появилось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Водитель остановленного инспектором автомобиля ехал без водительского удостоверения, поэтому предложил инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей. Тот охотно принял мзду, которая была переведена на указанный им счет, и позволил машине следовать дальше.

Суд избрал в отношении Бовтунова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 23 суток, то есть до 18 июня 2024 года

- говорится в сообщении.

В ГУ МВД Москвы сообщили, что этого сотрудника уволили со службы с формулировкой «за проступок, порочащий честь и достоинство».

Конфликт в Люблино (Москва), в результате которого Ковалев был убит, разгорелся из-за неправильной парковки автомобиля. Местный житель сделал гражданину Азербайджана Шахину Аббасову соответствующее замечание, на которое тот отреагировал крайне агрессивно и подключил к «разборке» родственников. Подозреваемый в преступлении и его сообщники на протяжении нескольких дней скрывались, а затем были задержаны правоохранителями в Ростовской области.
36 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +19
    Сегодня, 09:51
    А сколько таких вот инспекторов по стране сейчас?И,мы после этого удевляемся терактам в наших городах?Тут главное оказывается сумма,чтобы хоть чёрта из ада пропустить куда ему хочется!
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +8
      Сегодня, 09:56
      Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

      Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

      Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

      Может, что-то в консерватории подправить?       (с)
    2. dimy44 Звание
      dimy44
      +6
      Сегодня, 10:01
      Сколько? Да мне думается, что все. Ибо система обязывает - надо ведь начальнику отстегнуть процент. Иные там не задерживаются - сожрут.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 10:16
        Этому инспектору надо соучастие предъявить.
        У него в голове ничего не щёлкнуло, когда ему 30 сребреников (30 000!!!!) предложили? Или ему все по тридцатке дают? Вряд ли. Тридцать тысяч за нарушение ПДД просто так никто предлагать не будет. Даже на Рублёвке.
        1. dimy44 Звание
          dimy44
          +2
          Сегодня, 10:22
          Бородач, тридцатка за отсутствие в/у (отсутствие вообще, а не дома забыл) - обычная такса.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 10:27
            Вряд ли у них отсутствовали права.
            Убийц подвозил подельник, неучаствовавший в убийстве. Его специально привлекли, чтобы отвёз-привёз. Тачка, наверняка, была чистой. На палёной тачке и без прав сейчас никто на дело не поедет: камер слишком много. Это вам не лихие 90-е, когда мы пьяные, без прав, без документов от милиции удирали, чтобы 100 баксов не платить.
            1. dimy44 Звание
              dimy44
              +2
              Сегодня, 10:29
              В новости пишут
              Водитель остановленного инспектором автомобиля ехал без водительского удостоверения, поэтому предложил инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей.
              1. Бородач Звание
                Бородач
                0
                Сегодня, 10:33
                Статья 12.7 КоАП РФ: штраф за езду без прав от 5 до 15 тысяч рублей, штраф лишенного прав 30 000 рублей.
                Всё равно не сходится.
                У водилы было два стрёмных пассажира, которые наверняка участвовали в торге. Инспектор - слишком тупой и жадный.
                1. dimy44 Звание
                  dimy44
                  +1
                  Сегодня, 10:42
                  Это уж зависит от судьбы. Не нарвись он на преступника, работал бы дальше и брал взятки, но... Также как и другие органы, случился пожар с жертвами - ага, брали взятку проверяющие, итд. Но они все равно будут рисковать брать, ибо за этим туда и идут работать.
                  1. topol717 Звание
                    topol717
                    0
                    Сегодня, 10:55
                    Цитата: dimy44
                    Не нарвись он на преступника, работал бы дальше и брал взятки, но...
                    Брал взятки перечислением через банк? Так что правильный вопрос это когда его посадят? за взятки. Это же каким надо быть не дальновидным что бы на такое пойти.
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          +4
          Сегодня, 10:26
          Цитата: Бородач
          У него в голове ничего не щёлкнуло, когда ему 30 сребреников (30 000!!!!) предложили?

          Как это не щёлкнуло? Щёлкнуло ещё и как!
          - Куплю жене сапоги!!! - подумал Дмитрий Бовтунов, но не успел yes
          Теперь в ближайшие несколько лет он на зоне будет осваивать новую профессию и шить тапочки! laughing
        3. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 10:32
          У него в голове ничего не щёлкнуло
          Вы, наверное, полагаете, что он на дороге стоит, чтобы дорожное движение регулировать? Или порядок на трассе поддерживать? wink
      2. KCA Звание
        KCA
        +1
        Сегодня, 10:26
        Да не все, давно, правда, приняли с НС за рулём, часов в 17, не пил часов с 4-х ночи, но видать много было, оформили, попросил знакомого поговорить с начальником ГИБДД города, они хорошо знакомы, бояться не чего, но начальник денег не взял, выписал мне официальный штраф и права не забрал
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +7
      Сегодня, 10:09
      Цитата: Бережливый
      А сколько таких вот инспекторов по стране сейчас? И,мы после этого удевляемся

      Мы не удивляемся, мы можем только предполагать, что во фляге прокисшего молока трудно не закиснуть. Я очень сомневаюсь, что диаспоры не «отстёгивают» правоохранительным органам. И проверить сотрудников весьма просто: достаточно сравнить расходы с доходами...
      Это только в кино «Инспектор ГАИ» Пётр Сергеевич Зыкин был принципиальным неподкупным...
      1. слава1974 Звание
        слава1974
        +4
        Сегодня, 10:24
        проверить сотрудников весьма просто: достаточно сравнить расходы с доходами.

        С 2012 года силовики, служащие, преподаватели, стали подавать сведения о доходах и имуществе по установленной форме в контролирующие органы. В первый год никого не тронули, на следующий год начали прессовать тех, у кого справки не сошлись. Начиная с генералов полетели с должностей те ,кто утаил недвижимость, вклады не задекларировал и т.д. Т о есть механизм есть, он отработан, но этим инструментом пользуются выборочно.Пример арестованный Иванов. Что, никто не знал о его расходах несовпадаемых с доходами? Уже только за это должен быть уволен по статье "Утрата доверия"
        1. 16112014nk Звание
          16112014nk
          0
          Сегодня, 11:24
          Цитата: слава1974
          С 2012 года силовики, служащие, преподаватели, стали подавать сведения о доходах и имуществе по установленной форме в контролирующие органы.

          В 2021 г. был подписан закон о включении лиц, в государственной защите, госслужащих вооружённых сил, которые участвовали в борьбе с терроризмом, а также сотрудников органов внешней разведки, участников спецопераций и бойцов Росгвардии. По этой причине информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. А с 2023 г. антикоррупционные декларации не обнародуются из-за проведения СВО.
          Короче, своих не сдаём. Только делиться надо.
          Вообщем, политика такая - берите денег из бюджета сколько хотите - только не воруйте.
          Вот и берут, кто сколько сможет.
    4. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 10:11
      Тот охотно принял мзду

      Пора уже провести масштабную чистку этих оборотней в погонах, не только в ДПС, рядовых сотрудников, но и тех которые протирают штаны в различных управлениях, кабинетах и даже иногда говорят как бы "правильные" слова.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 10:34
        Пора уже провести масштабную чистку этих оборотней в погонах, не только в ДПС
        Сидящий ныне на нарах Саакашвили, так тот вообще их всех в Грузии разогнал и набрал полностью новых. За небольшим исключением узких специалистов
      2. faiver Звание
        faiver
        +2
        Сегодня, 10:40
        хе-хе, а где будете набирать новых честных и неподкупных? bully
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +11
    Сегодня, 09:54
    Тот охотно принял мзду, которая была переведена на указанный им счет

    Взятка безналом! Потрясающая тупость. Правильно, что уволили, таким идьëтам не место в нашей славной полиции!
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 10:04
      Скорее безвыходная ситуация, наличных денег с собой не оказалось. Много у вас сейчас собой пятитысячных купюр?
    2. 1 z1 Звание
      1 z1
      +1
      Сегодня, 10:12
      Правильно, что уволили, таким идьëтам не место в нашей славной полиции!

      hi laughing
    3. слава1974 Звание
      слава1974
      0
      Сегодня, 10:18
      А если бы была наличка ,никто бы и не узнал про данный факт.
      А как же система работает? Где съемки с видео камер, с регистратора?
      Получается всё лажа.
    4. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 10:54
      Цитата: Васян1971
      Взятка безналом! Потрясающая тупость.

      Ага. Еще бы долговую расписку взял. fool
  3. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +4
    Сегодня, 09:54
    Арестован инспектор ДПС, пропустивший за взятку машину подозреваемого в убийстве в Люблино

  4. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 09:58
    думаю многие взятки брали бы. так кто им даст.
  5. Lako Звание
    Lako
    -1
    Сегодня, 10:12
    Слышал рассказ одного водителя о поездке в Москву-"Я как идиот, сам остановился на посту ДПС, дорогу спросить!" laughing. Полицаи, посмотрели на номера, беларусские и начали докапываться до его машины, видно вымогая взятку. Наличности не было или не догадался, машина отправилась на штраф стоянку.
  6. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    +2
    Сегодня, 10:15
    Ничего себе! Начали бить по цепочке. Еще бы услышать сообщения, что посадили человека, котопый выписал паспорт иммигранту, который и по русски не говорит. Этого было бы достаточно для того, чтобы эти документы просто так не выдавали.
  7. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 10:23
    В ГУ МВД Москвы сообщили, что этого сотрудника уволили со службы с формулировкой «за проступок, порочащий честь и достоинство».

    Гибдд и эти качества не могут быть совместимыми.
  8. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 10:23
    взятку в размере 30 тысяч рублей

    Рыночный курс серебренника - 1000 рублей за 1 серебрянник.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:27
    Гаишники какие-то непуганные , у нас в Казани даже предлагать бесполезно, всё пишется на видеорегистратор и жёстко контролируется.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 11:02
      Цитата: Ирек
      Гаишники какие-то непуганные , у нас в Казани даже предлагать бесполезно, всё пишется на видеорегистратор и жёстко контролируется.

      Вы, простите, в каком звании? laughing
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 11:25
      Ирек
      Гаишники какие-то непуганные

      Почему то сразу вспомнились КамаЗы с басаевцами, которые беспрепятственно въехали в г.Буденновск, минуя несколько постов ДПС в Ставропольском крае, да еще в сопровождении патрульной машины.
  10. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 10:27
    [quote=Васян1971]
    Взятка безналом! Потрясающая тупость. /quote]
    А кто сейчас с наличкой ходит? Полицай мог держать счёт, зарегистрированный на кого-нибудь другого.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 11:05
      Цитата: Scientist_
      А кто сейчас с наличкой ходит?

      Друзья, родственники и близкие "пострадавшего" или он сам резвым кабанчиком до банкомата и обратно.
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 10:29
    инспектор ДПС, пропустивший за взятку машину подозреваемого
    У него, наверное, тоже золотой унитаз дома стоит, как и у недавно арестованного ставропольского "работника полосатой палки"? wink