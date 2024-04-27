Арестован инспектор ДПС, пропустивший за взятку машину подозреваемого в убийстве в Люблино

Суд избрал в отношении Бовтунова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 23 суток, то есть до 18 июня 2024 года

Басманным судом города Москвы арестован инспектор ДПС Дмитрий Бовтунов, пропустивший за взятку машину подозреваемого в соучастии в резонансном убийстве в Люблино местного жителя, 24-летнего Кирилла Ковалева, которое произошло 17 апреля. Автомобилем управлял один из родственников некоего Шахина Аббасова – фигуранта уголовного дела.Данное сообщение появилось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.Водитель остановленного инспектором автомобиля ехал без водительского удостоверения, поэтому предложил инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей. Тот охотно принял мзду, которая была переведена на указанный им счет, и позволил машине следовать дальше.- говорится в сообщении.В ГУ МВД Москвы сообщили, что этого сотрудника уволили со службы с формулировкой «за проступок, порочащий честь и достоинство».Конфликт в Люблино (Москва), в результате которого Ковалев был убит, разгорелся из-за неправильной парковки автомобиля. Местный житель сделал гражданину Азербайджана Шахину Аббасову соответствующее замечание, на которое тот отреагировал крайне агрессивно и подключил к «разборке» родственников. Подозреваемый в преступлении и его сообщники на протяжении нескольких дней скрывались, а затем были задержаны правоохранителями в Ростовской области.