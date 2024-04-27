Подразделениями группировки «Восток» в течение суток ликвидировано более 100 военнослужащих ВСУ
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Военные действия в зоне проведения СВО продолжаются и на каждом направлении российские силы успешно выполняют свои боевые задачи.
На Южно-Донецком и частично Запорожском направлении против подразделений ВСУ действует силы российской военной группировки «Восток». Об успехах группировки за прошедшие сутки рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Он отметил, что подразделениям группировки удалось занять более выгодные позиции по переднему краю. В ходе боестолкновений у села Урожайное были поражены опорные пункты противника, нанесены удары по живой силе и технике двух бригад ВСУ – 58-й мотопехотной и 1-й президентской.
По словам Гордеева, удары по противнику наносились бомбардировочной авиацией, артиллерией, а также тяжёлыми огнемётами системами. В результате украинская сторона потеряла более ста военнослужащих.
В течение прошедших суток уничтожено до 105 военнослужащих противника, две буксируемые гаубицы М777 и три автомобиля
- заявил начальник пресс-центра группировки «Восток».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что прошедшей ночью противник попытался атаковать территорию Краснодарского края России, используя более шестидесяти дронов, которые удалось нейтрализовать.
Официальный сайт Минобороны РФ
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