Подразделениями группировки «Восток» в течение суток ликвидировано более 100 военнослужащих ВСУ

6
Подразделениями группировки «Восток» в течение суток ликвидировано более 100 военнослужащих ВСУ

Военные действия в зоне проведения СВО продолжаются и на каждом направлении российские силы успешно выполняют свои боевые задачи.

На Южно-Донецком и частично Запорожском направлении против подразделений ВСУ действует силы российской военной группировки «Восток». Об успехах группировки за прошедшие сутки рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.



Он отметил, что подразделениям группировки удалось занять более выгодные позиции по переднему краю. В ходе боестолкновений у села Урожайное были поражены опорные пункты противника, нанесены удары по живой силе и технике двух бригад ВСУ – 58-й мотопехотной и 1-й президентской.

По словам Гордеева, удары по противнику наносились бомбардировочной авиацией, артиллерией, а также тяжёлыми огнемётами системами. В результате украинская сторона потеряла более ста военнослужащих.

В течение прошедших суток уничтожено до 105 военнослужащих противника, две буксируемые гаубицы М777 и три автомобиля

- заявил начальник пресс-центра группировки «Восток».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что прошедшей ночью противник попытался атаковать территорию Краснодарского края России, используя более шестидесяти дронов, которые удалось нейтрализовать.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. singless Звание
    singless
    -1
    Сегодня, 12:45
    за сутки 100 . за месяц 3000. ну и когда фашисты кончаться посчитайте. вот и войне конец.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:51
      там ещё в европах всяких ухилянтов полно - уже начинают обратно отправлять. так что пополнение у какелов ожидается. не самое лучшее - но всё-равно. им для мясных контрнаступов сгодится.
      1. singless Звание
        singless
        0
        Сегодня, 12:54
        этот пост для украинцев они скоро закончатся
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:58
      за сутки 100 . за месяц 3000. ну и когда фашисты кончаться посчитайте. вот и войне конец.
      Это только у села Урожайное. ну так написано в новости.
      А сколько таких сел в/на 404? Так что у вас не верная математика.
    3. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Сегодня, 13:01
      Немножко другая арифметика. Все по заветам шоколадного Порошенко
      "тыща в день"
    4. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 13:03
      за сутки 100
      Это только на одном участке, а на других и по 200-300 с лишним, иногда и под тысячу выходит. Били, бьют и будут бить.