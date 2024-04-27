Украинские власти подтвердили масштабные повреждения четырёх ТЭС в результате ударов ВС РФ

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Украинские власти подтвердили масштабные повреждения четырёх ТЭС в результате ударов ВС РФ

Сразу четыре украинские тепловые электростанции (ТЭС) были серьезно повреждены в результате российских ракетных ударов. Об этом сообщила украинская энергокомпания ДТЭК, подтверждая ранее приведенную СМИ информацию об ударах ВС РФ по энергетической инфраструктуре страны.

По сообщению ДТЭК, были повреждены электростанции в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Львовской областях. Ранее украинские и российские источники сообщали о нанесении масштабных ракетных ударов именно по этим регионам.



Серьёзно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки

- сообщает ДТЭК.

В связи с активными ударами по энергетической инфраструктуре, представители киевского режима в западных украинских областях призвали население экономить электроэнергию и не пользоваться кондиционерами, электрочайниками, микроволновками, сократить использование пылесосов и стиральных машин. Власти утверждают, что после ночных атак очень сложно восполнить баланс электроэнергии.

Власти Львовской области раскрыли и некоторые подробности о ночных ударах ВС РФ. Они имели место в Стрыйском и Червоноградском районах и наносились крылатыми ракетами и ракетами «Кинжал». В областной военной администрации отметили, что удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры, после прилетов на их месте начались сильные пожары.

В Днепропетровской области прилеты зафиксированы в областном центре – городе Днепре (Днепропетровске) и в городе Кривой Рог. Здесь также были повреждены энергетические объекты, случилось несколько пожаров. Ранее мы сообщали, что ВС РФ нанесли удары по украинским объектам в ряде регионов, применив гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Тем временем, в 9:20 мск последовали сообщения о воздушной тревоге в Днепропетровской области. Не исключено, что вскоре станет известно о других масштабных ударах по объектам военного назначения или энергетической инфраструктуры.
48 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 10:13
    «Представители киевского режима в западных украинских областях призвали население экономить электроэнергию и не пользоваться кондиционерами» —

    — Всё-таки на кондиционеры грешат ...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 10:17
      не без этого , ведь кондиционеры имеют свойство самоподрываться
      1. corrado Звание
        corrado
        +1
        Сегодня, 10:29
        Без Гераней летели. Это говорит о многом.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 10:57
          Цитата: corrado
          Без Гераней летели. Это говорит о многом.

          Все Герани продали в Иран, для атаки на базы США. )))) шутка если что.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 10:16
    Бурштынская ТЭС покинула чат безвозратно ,четыре попадания ракетами -это серьезно. good
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 10:23
      Это им ответка за Смоленский НПЗ.
      Радует систематическая работа по уничтожению тепла и электричества на Украине. good
      Зима близко. (С) Игра престолов. good
      Следующая зима будет сказочной для еврофашистов, как в 1812 и 1941 годах. good
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +3
        Сегодня, 10:26
        Да и Ладыженскую ТЭС сегодня полностью положили , теперь дело остается за малым -изолировать АЭС , путем уничтожения распределительных подстанций 750кВ , но нащи пока не торопятся.
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 10:38
          но нащи пока не торопятся
          Работы много и так. Морские порты, аэропорты и ж/д узлы wink
          1. oleg-nekrasov-19 Звание
            oleg-nekrasov-19
            0
            Сегодня, 10:42
            да,советский народ много чего построил надежного и качественного , а потомки на территории УССР предали советский народ , род свой предали и на сегодняшний день только могут сносить памятники Красной Армии и советскому солдату , как в Ровно вчера.
      2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 10:28
        «Зима близко. (С)» —
      3. Taskhyl
        Taskhyl
        +2
        Сегодня, 10:44
        А те сегодня Славянский НПЗ на Кубани отхреначили. Ждём дальнейших ответок? От них и от нас
        1. topol717 Звание
          topol717
          -1
          Сегодня, 11:00
          Цитата: Taskhyl
          А те сегодня Славянский НПЗ на Кубани отхреначили

          Правильнее сказать пытались. Ибо только 1 попадание, и сбито 67 БПЛА. Резервуары с нефтью и топливом повредить не удалось. Немного повредили колонну. Ну так власти заявили.
          1. Taskhyl
            Taskhyl
            +1
            Сегодня, 11:05
            Да нет уж, не надо врать! Губернатор Кондратьев сообщил, что 10 БЛА прилетели по заводу. И пожар там был знатный
            1. topol717 Звание
              topol717
              -1
              Сегодня, 11:06
              Цитата: Taskhyl
              И пожар там был знатный

              Губернатор как раз написал что пожар был но небольшой.
              https://iz.ru/1688737/2024-04-27/minoborony-rf-soobshchilo-ob-unichtozhenii-68-bpla-nad-kubaniu-i-krymom
              1. Taskhyl
                Taskhyl
                +1
                Сегодня, 11:12
                директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев: "Работа завода остановлена. Ровно десять БПЛА прилетели именно в завод, был сильный пожар", — заявил он ТАСС. Так что не надо нести хрень!
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  0
                  Сегодня, 11:16
                  Вы все нагло врете, причем всегда искажая факты

                  вот его слова https://www.interfax.ru/russia/958132
                  Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Славянский нефтеперерабатывающий завод" в Краснодарском крае после атаки беспилотников минувшей ночью частично приостановил работу, сообщил "Интерфаксу" директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев..


                  Сколько штук прорвалось через ПВО никто не говорит.
                  1. Taskhyl
                    Taskhyl
                    -1
                    Сегодня, 11:17
                    Ищешь ту информацию, которая удобней? Ну-ну...)
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 10:26
      Также, по словам Лебедева, прилёт в Вознесенском районе в аэродром Мартыновка.Вчера несколько раз сообщали о пролётах самолётов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Есть большая вероятность, что Мартыновский аэродром подготовили как аэродром подскока для бомбардировки новых территорий и Крыма.Ракеты, вероятно, пока не завезли. Но, судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем пять километрах, прилетело в какой-то из складов с БК. Также известно, что пару недель назад на аэродроме и возле военной части на Бугских хуторах, начали выставлять ложные цели. Прилетело явно в нормальную цель.
      - добавил он.
      Также заявлено о поражении Криворожской ТЭС.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 10:29
        Судя по всему ВС РФ были приняты превентивные меры путем нанесения комбинированного удара по обьектам инфраструктуры и аэродромам. Думаю одним ударом они ограничены не будут.
    3. Taskhyl
      Taskhyl
      -3
      Сегодня, 10:41
      Бурштынскую станцию уже дважды уничтожали безвозвратно. Теперь в третий раз. А когда будет в четвёртый?)
    4. bober1982 Звание
      bober1982
      +2
      Сегодня, 10:51
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Бурштынская ТЭС покинула чат безвозратно

      Город Бурштын,по украинским же данным,входит в тройку самых грязных городов Украины,сама же бывшая Бурштынская ТЭС являлась .......... мощным источником выброса вредных веществ.........сернистый андидрид вызывал кислотные дожди......ежегодно ТЭС сбрасывала в речку Гнилая липа........
      Отмучились.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 10:18
    А если б по холодам да с гарантией, глядишь быстрее бы дошло.
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +3
      Сегодня, 10:25
      Цитата: Ропот 55
      А если б по холодам да с гарантией, глядишь быстрее бы дошло.

      Ну так гуманные мы,вернее наш президент который видимо не понимает что такая его гуманность затягивает конфликт и приводит к лишним потерям с нашей стороны.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 10:51
        Разделяю ваше возмущение и даже готов поддержать. Но стратегия, или так само собой получается, медленного продвижения тоже имеет свои преимущества. Одно дело брать Харьков с полуторамиллионным населением и совсем другое без мирных жителей.
  4. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +3
    Сегодня, 10:22
    Адекватный ответ на обстрелы территории России. Хотя противная сторона абсолютно невменяема и не в состоянии адекватно воспринимать действительность..
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:25
      Сергей Александрович hi, да всё они понимают и в полном адеквате, власть отрабатывает свои задачи для которых их Вашингтон и назначил а население терпит, а часть "свято" верит что по телеку трындят.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 10:27
        И всё-таки, слабо верится в адекватность тех, кто ведёт обстрелы Белгорода и приграничных сёл. И тем более тех, кто пытался совсем недавно атаковать Белгородскую область.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -1
          Сегодня, 10:38
          Сергей Александрович, там уже и тех кто за своих мстит полно, за два года потери большие и многие озлобились не на Зеленского и Вашингтон а на Россию и Путина.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:23
    Это называется декоммунизация, вы же сами этого хотели.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:26
      Ирек hi, странно что в этом им помогать приходится.
      1. Ирек Звание
        Ирек
        +2
        Сегодня, 10:27
        Мы поможем , нам не в тягость.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -1
          Сегодня, 10:40
          Ирек, пораньше бы месяцев на 8 Эффект был бы другой.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:26
    Сразу четыре украинские тепловые электростанции (ТЭС) были серьезно повреждены в результате российских ракетных ударов
    Что можно только приветствовать. Сегодня на одном из ресурсов прочел, что время экспорта украинской электроэнергии прошло, пришло время импорта если позволят возможности. До этого украина кичилась тем, что продает свою электроэнергию, а сегодня приходится просить у других хоть немного подсветить.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:42
      rotmistr60 hi, чемодан без ручки под названием Украина все тяжелее становиться.
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 10:46
        чемодан без ручки под названием Украина все тяжелее становиться
        Но пока Запад продолжает его тащить надеясь, что там есть чем поживиться.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 10:51
          rotmistr60, э нет, поживиться там уже нечем, единственный плюс от этого проекта ослабление России и повод для изоляции на мировых рынках и площадках, решение всех бизнес проектов, демонстрация всем кто захочет выйти из под Вашингтона чем кончится.
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 10:57
      Цитата: rotmistr60
      приходится просить у других хоть немного подсветить

      Насчет немного - тут как-то на пределе транзитных мощностей... а потом просить можно, только надо иметь N-ую сумму, одно дело разовая помощь, а другое когда повторяется раз за разом... а финансы в дефиците.... так что приходится тратить не в том направлении куда очень хочется... "За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?"
  7. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    0
    Сегодня, 10:27
    Это всё ерунда, главное что трусы кружевные есть и пачка печенья. Демократично. Кондиционер им в помощь, пусть взрываются дальше.
  8. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 10:31
    Вот ведь такой не "хороший" Советский Союз понастроил всего а нам теперь расхлебывай,десоветизируй да декоммунизируй...
  9. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 10:35
    Так когда,когда наконец будут аннулированы 11 генерирующих трансформаторов на ОРУ трёх украинских АЭС,ну и плюс все ОРУ АЭС до кучи аннулировать.И минус 60% производства электроэнергии.За АЭС бояться не надо,реакторы от ОРУ далеко и там есть запасные маломощные линии энергоснабжения в режиме консервации,да и дизель генераторы тоже есть.Нельзя на Украине разрешать работу АЭС,нельзя!Опыт ЗаАЭС показывает ,что страна У, из любой АЭС инстинктивно желает сделать только новый Чернобыль.А если ещё аннулировать ещё 6 ПС 750,то там наконец наступит красота.. Ночь.звезды ,костерок для тепла и приготовления пищи.Романтика! И вообще не нужно более заморачиваться кондиционерами, чайниками.и прочей мерзостью.Так чего боимся ?МАГАТЭ с ее наводчиками на ЗаАЭС?
  10. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 10:38
    Были поражены Криворожская ТЭС, Бурштынская ТЭС, а также, предположительно, Приднепровская ТЭС. Также уничтожены несколько насосных станций рядом с подземными газовыми хранилищами на западе Украины и военные объекты ВСУ в районе аэродрома Староконстантинов. В некоторых случаях по целям прилетало от 4 до 7 ракет.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:44
      oleg-nekrasov-19 hi, а вот это уже результат на 5. Если не бросят то головняка у Киева прибавиться и прибавиться конкретно.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 10:46
        думаю одним "предпраздничным" ударом ВС РФ не ограничатся . wink
  11. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    -1
    Сегодня, 10:43
    не надо распылятся!
    Взять карту с Электростанциями и ВЫНОСИТЬ все по 2-3 электростанции в НОЛЬ за один удар!
    Там их не так много! Часть уже Российская (в ЛНР, ДНР, ЗАЭС) - потушить Свиноферму полностью! am
    Атомные станции не трогать - выносить около них ПОДСТАНЦИИ - до НОЛЯ!

    граждане не замерзнут - там ужо клубника выросла !!! love
  12. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    0
    Сегодня, 10:53
    Похоже, после окончания СВО Украина будет покупать электричество у России, расплачиваясь за него бензином.
  13. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 10:58
    сократить использование пылесосов и стиральных машин

    Будут сидеть в грязи и нестираные...
    Все, как положено - по-свински hi
  14. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 11:00
    Эх! Всей страной строили, теперь из-за этих придурков, приходится рушить.
    Что б их всех!!!
  15. Vincent Price Звание
    Vincent Price
    -1
    Сегодня, 11:00
    Территории надо забирать, а не к миру принуждать. Чем больше городов останется под контролем украины, тем сильнее "обманут" и "проведут за нос" через десяток лет.