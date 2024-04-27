Украинские власти подтвердили масштабные повреждения четырёх ТЭС в результате ударов ВС РФ
Сразу четыре украинские тепловые электростанции (ТЭС) были серьезно повреждены в результате российских ракетных ударов. Об этом сообщила украинская энергокомпания ДТЭК, подтверждая ранее приведенную СМИ информацию об ударах ВС РФ по энергетической инфраструктуре страны.
По сообщению ДТЭК, были повреждены электростанции в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Львовской областях. Ранее украинские и российские источники сообщали о нанесении масштабных ракетных ударов именно по этим регионам.
- сообщает ДТЭК.
В связи с активными ударами по энергетической инфраструктуре, представители киевского режима в западных украинских областях призвали население экономить электроэнергию и не пользоваться кондиционерами, электрочайниками, микроволновками, сократить использование пылесосов и стиральных машин. Власти утверждают, что после ночных атак очень сложно восполнить баланс электроэнергии.
Власти Львовской области раскрыли и некоторые подробности о ночных ударах ВС РФ. Они имели место в Стрыйском и Червоноградском районах и наносились крылатыми ракетами и ракетами «Кинжал». В областной военной администрации отметили, что удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры, после прилетов на их месте начались сильные пожары.
В Днепропетровской области прилеты зафиксированы в областном центре – городе Днепре (Днепропетровске) и в городе Кривой Рог. Здесь также были повреждены энергетические объекты, случилось несколько пожаров. Ранее мы сообщали, что ВС РФ нанесли удары по украинским объектам в ряде регионов, применив гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Тем временем, в 9:20 мск последовали сообщения о воздушной тревоге в Днепропетровской области. Не исключено, что вскоре станет известно о других масштабных ударах по объектам военного назначения или энергетической инфраструктуры.
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