В районе побережья Йемена упал американский БПЛА MQ-9 Reaper, его могли сбить хуситы
22
В регионе Красного моря, у побережья Йемена, разбился беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper вооруженных сил США. Об этом сообщает американское телевидение.
БПЛА выполнял у йеменского побережья разведывательные функции. Не исключено, что его могли сбить хуситы. По крайней мере, движение «Ансар Алла», контролирующее значительную часть территории Йемена, уже поспешило взять ответственность за уничтожение американского беспилотного летательного аппарата.
Американский дрон MQ-9 Reaper разбился у йеменского побережья на этой неделе, возможно, сбит хуситами
- сообщает пресса.
Отметим, что это – не первый случай падения таких беспилотников в районе Йемена. 8 ноября 2023 года хуситы уже сбили своими средствами противовоздушной обороны такой же беспилотный летательный аппарат американских вооруженных сил, осуществлявший разведывательные полеты у побережья страны.
Напомним, что вооруженные силы США и ряда других западных государств в настоящее время проводят военную операцию в регионе Красного моря – якобы для защиты гражданского судоходства. Однако после начала операции риски для передвижения гражданских судов в этом регионе лишь возросли, а хуситы активизировали свои удары не только по военным кораблям своих противников, но и по гражданским судам, связанным с израильскими, американскими, британскими компаниями.
Wikipedia / Lt. Col. Leslie Pratt
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация