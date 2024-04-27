В районе побережья Йемена упал американский БПЛА MQ-9 Reaper, его могли сбить хуситы

22
В районе побережья Йемена упал американский БПЛА MQ-9 Reaper, его могли сбить хуситы

В регионе Красного моря, у побережья Йемена, разбился беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper вооруженных сил США. Об этом сообщает американское телевидение.

БПЛА выполнял у йеменского побережья разведывательные функции. Не исключено, что его могли сбить хуситы. По крайней мере, движение «Ансар Алла», контролирующее значительную часть территории Йемена, уже поспешило взять ответственность за уничтожение американского беспилотного летательного аппарата.



Американский дрон MQ-9 Reaper разбился у йеменского побережья на этой неделе, возможно, сбит хуситами

- сообщает пресса.

Отметим, что это – не первый случай падения таких беспилотников в районе Йемена. 8 ноября 2023 года хуситы уже сбили своими средствами противовоздушной обороны такой же беспилотный летательный аппарат американских вооруженных сил, осуществлявший разведывательные полеты у побережья страны.

Напомним, что вооруженные силы США и ряда других западных государств в настоящее время проводят военную операцию в регионе Красного моря – якобы для защиты гражданского судоходства. Однако после начала операции риски для передвижения гражданских судов в этом регионе лишь возросли, а хуситы активизировали свои удары не только по военным кораблям своих противников, но и по гражданским судам, связанным с израильскими, американскими, британскими компаниями.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -1
    Сегодня, 10:28
    Странно что не стесняются и не боятся.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 10:30
      А чего им стесняться?
      У них дети в парижах и нью-йорках не живут
      Жены двойное граждансво не имеют
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +4
      Сегодня, 10:32
      А что тут странного - они чем то рискуют? Столько воюют и им за это особо ничего вот и развлекаются.
      Нам бы выкупить то, что упало.
    3. corrado Звание
      corrado
      +6
      Сегодня, 10:32
      Хуситов надо поселить возле Крыма и Сочи.
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:41
      Цитата: Ропот 55
      Странно что не стесняются и не боятся.

      Цитата: corrado
      Хуситов надо поселить возле Крыма и Сочи.

      А в это время...
      1. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Zoldat_A
        А в это время...

        и что? Мы должны сбивать самолеты НАТО над нейтральными водами?
    5. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 10:46
      В телегах кучи видео как его сбивают ракетой и как он горящий падает!!!Нам бы в руководство МО хуситов набрать....
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 10:29
    Может хуситы и возле наших границ постараются ? feel
    А то что-то амерские беспилотники совсем страх потеряли.....
  3. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 10:30
    Продать все имущество барина иванова и его фиктивно бывшей жены-иностарнки, закупить ракет и направить хуситам

    На год точно хвтати
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +4
    Сегодня, 10:30
    Американский дрон MQ-9 Reaper разбился у йеменского побережья на этой неделе, возможно, сбит хуситами

    - сообщает пресса.
    Здорово хуситы тапочком бросили. Вот бы так же мух над Чёрным морем разогнать было бы замечательно good drinks
  5. stels_07 Звание
    stels_07
    +2
    Сегодня, 10:33
    Может хуситам автономию в Ялте предложить и они очистят небо от риперов
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 10:35
    Пора им начать падать в Чёрное море.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      -2
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Пора им начать падать в Чёрное море.

      Ну нет у нас ни в правительстве, ни в МО ни одного хусита. laughing
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:35
    «В районе побережья Йемена упал американский БПЛА» —

    — Споткнулся ...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:36
    Из трёх Репиров один немцы завалили ,может и этот тоже немцы? laughing А нечего в терводы залетать,там любой Репир не жилец.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:54
      Всё " мирный" договорняк Иран- Хуситы- Израиль - США закончился.А то как то тревожно было.Началась рутина .Хуситы стреляют ,иногда попадают,иногда хозяева судно сами топят.США всё сбивают ,ЗРК ракетами от 1млн $ .Всё довольны.И при делах,а палестинцы умирают десятками и сотнями.
  9. zloybond Звание
    zloybond
    +3
    Сегодня, 10:42
    России давно пора принять практику Запада и США - передавать всем желающим бомбить базы США и НАТО все что можно. Главное не стесняться и пусть наносят удары хоть по территории США хоть Евросоюза - эти то давно не парятся что их ракеты летят на территорию России, зато у нас все в правильных пацанов играют.
    1. Есаул Звание
      Есаул
      +1
      Сегодня, 10:58
      Так и нужно. Пока страны НАТО сидят мирно в тепле, они так и будут воевать чужими руками против России. Но если их самих начнут бомбить, то мозги быстро встанут на место.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:43
    Не исключено, что его могли сбить хуситы
    Если это действительно так, то еще один плюс в актив хуситов. Молодцы.
  11. guest Звание
    guest
    -1
    Сегодня, 10:54
    В районе побережья Йемена упал американский БПЛА MQ-9 Reaper

    А над Чёрным Морем они летают и к сожалению не падают.
  12. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 11:01
    Без сомнений, сам факт, что MQ-9 сбит - отличный щелчок по носу США)
    Но самое интересное - и не сказали
    Разбившийся MQ-9 - он нарушил границу или нет?
    Если нарушил границу - это отличный козырь для хуситов, и они просто в шоколаде!
    Если не нарушил - это уже совершенно другая ситуация, и совершенно другие возможные последствия
  13. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 11:02
    В регионе Красного моря, у побережья Йемена, разбился беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper вооруженных сил США. Об этом сообщает американское телевидение.

    А арабские источники просто показывают по какой причине он упал и разбился - https://t.me/arabiasocialism/11996

    А вВ ходе ночной атаки хуситы атаковали британский танкер "Andromeda Star". Американцы заявили, что танкер получил некоторые повреждения, но сохранил ход.