Американский журналист: Вложив 200 млрд в помощь Украине, у США до сих пор нет чёткой стратегии на этот счёт

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Американский журналист: Вложив 200 млрд в помощь Украине, у США до сих пор нет чёткой стратегии на этот счёт

В Соединённых Штатах обсуждают недавние слова советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о его желании поддержать Украину в еe стремлении к победе.

Известные в стране люди стали задаваться вопросом, а какова должна быть эта победа и вообще есть ли в Вашингтоне какой-либо вразумительный план относительно будущего Украины.



В социальной сети X (бывший Twitter – заблокирован в России) её владелец Илон Маск поставил под сомнение слова Салливана и задался правомерным вопросом – «Как выглядит эта победа?».

В той же соцсети Маска поддержал американский журналист Том Эллиот. Отметив, что он ни разу не слышал, чтобы кто-то из репортёров задавал этот вопрос, он добавил, что у американских властей до сих пор нет базового плана действий относительно Украины.

За 200 миллиардов долларов (выделенных на Украину) американцы заслуживают хотя бы базового плана действий

- написал Эллиот в сети X.

После дискуссий относительно помощи Киеву, которые шли в Конгрессе США с осени прошлого года, он всё же одобрил ранее выделение более 60 млрд долларов. При этом стоит напомнить, что за время конфликта, по некоторым данным, Штаты затратили на поддержку Украины уже более 113 млрд долларов.
29 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:42
    по некоторым данным, Штаты затратили на поддержку Украины уже более 113 млрд долларов.

    ...из которых непонятно сколько дошло до Украины... на свой ВПК амеры эти средства в первую очередь тратили.
    1. SS68SS Звание
      SS68SS
      0
      Сегодня, 12:47
      ...из которых непонятно сколько дошло до Украины

      И было разворовано хохлоправителями....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:48
        Это само собой. Сначала амеры часть раздербанили, ну а уж на Краине - там только слепой и безрукий не ворует.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          -1
          Сегодня, 13:11
          Мистер Фикс, есть ли у вас план? (С) 80 дней вокруг света.
          В двух словах план США: сохранить свою гегемонию, ослабить Россию и Евросоюз. Всё как во ВМВ: если будет побеждать Сталин поможем Гитлеру и наоборот.
        2. S.K.Vichyakow Звание
          S.K.Vichyakow
          0
          Сегодня, 13:12
          Столько в Украину не вложили, столько списали на Украину.
    2. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 13:34
      Стадо молчит, значит можно их послать и воровать дальше. Последний раз стадо бегало с протестами в начале 70-х, на них плевали и тогда, а сейчас и подавно отчитываться главари не желают.
  2. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 12:45
    То, что стратегия не озвучивается, не означает, что её нет.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 13:02
      Цитата: СергейАлександрович
      То, что стратегия не озвучивается, не означает, что её нет.

      Да но народ хочет знать цели.
      Вот ВВП сразу обозначил цели, и они понятны всем.
      А там вроде цель есть - победа, но что она означает никто не знает, потому что никто не говорит.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 13:05
        А точно народ хочет знать? Это как, если бы, я вдруг живя в СССР озаботился проблемами арабо-израильских войн или боевыми действиями в Анголе и Родезии. Представляете, где-то в 60-80е годы советский народ вдруг стал требовать озвучить стратегию по Израилю с Египтом и Родезии!
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 13:10
          Цитата: СергейАлександрович
          А точно народ хочет знать?

          Представляете в США налоги это типа святое, за них даже в тюрьму могут посадить и надолго. И народ задается вопросом куда и зачем тратят его налоги. Они там дураки, и считают уплаченные налоги "своими" деньгами.
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 13:11
            Святое это у них собрать и заплатить. А тратят там, как и везде, по предпочтениям.
        2. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          +1
          Сегодня, 13:44
          Je pense que l'URSS était " préoccupée" par la guerre en Rhodésie étant donné qu'elle soutenait le ZIPRA et par celle en Angola ou elle soutenait le MPLA :-)
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:49
    Известные в стране люди стали задаваться вопросом, а какова должна быть эта победа и вообще есть ли в Вашингтоне какой-либо вразумительный план относительно будущего Украины.

    Когда деньги достаются трудом, кровавыми мозолями, всегда возникают вопросы о целесообразности трат. США со становлением доллара резервной валютой забыли о многом...Даже об экономическом кризисе 30-х годов прошлого столетия...
    Скоро история вернёт им память...
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 14:17
      Цитата: ROSS 42
      Когда деньги достаются трудом, кровавыми мозолями, всегда возникают вопросы о целесообразности трат.

      "У богатых,свои привычки", да и деньги США не считают, они их на весь мир печатают.
  4. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 12:54
    Вот не соглашусь, американцы то четко понимают чего хотят добиться от этого конфликта, это ослабление и отвлечение России от решения задач перспективного развития, до банального "отжима" Крыма, а значить и Черного моря. Но есть нюанс, снова исполнители этого грандиозного плана, оказались не на высоте...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 12:58
      А когда и в какой войне которую они развязывали они оказывались на высоте? ВОВ не считается - они там под конец подскочили чтобы успеть Европу не дать захватить СССР.
      1. Aleks88
        Aleks88
        +1
        Сегодня, 13:44
        Да во всех они добивались, если 100% результата, то ослабляли конкурента, а сами поднимали экономику.
        Это без помощи США к нам проходили конвои с Ленд-Лизом. Это не они спасли Англию. Это не на Западном фронте действаволо от 60 до 70% Люфтваффе и 40% Вермахта. Это Россия расправилась с Японией, ее мощнейшим флотом, и не дала выйти к нефти. Опять же СССР в Африке и БВ не дал Германии выйти к нефти и месторождениям. И бомбил по 1000 самолетов за вылет заводы Германии. Еще СССР провернул гигантскую операцию по высадке десанта Нормандии, вынудил Италию переметнуться на сторону союзников.
        П.С.: Итог войны: отжато полЕвропы, в основном нетронутая Франция, Норвегия, Испания. ВПК Америке на небывалом подъеме, СССР и Восточная Европа в нищете. Плюс Владычица морей Англия сильно ослаблена.
        П.П.С: И так всегда, жар чужими руками. Почему бы славянов не стравить, не развалить СССР, не отжать импортеров Индию, Китай, африку.. все делают очень умно
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 13:08
      Цитата: svp67
      это ослабление и отвлечение России от решения задач перспективного развития

      Вы реально считаете, что кто то там в Америке не может спать, потому что думает что надо ослабить 10ю экономику в мире?
      до банального "отжима" Крыма, а значить и Черного моря.
      т.е. Румыния, Болгария и Турция это члены НАТО и Вы думаете у нет Черного моря?
      Эти лозунги хороши только для "пионерской правды".
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        0
        Сегодня, 13:50
        Non pas pour affaiblir mais pour , comme déjà déclaré par une policienne Américaine : pour s’emparer des ressources , alors la OUI !
        "La Russie c'est 2% de la population mondiale mais 20ù des ressources, nous allons REMÉDIER à cela !" dixit cette politicienne

        Не для того , чтобы ослабить , а для того, чтобы, как уже заявила одна американская Гончарка : захватить ресурсы, тогда да !
        "Россия - это 2% населения мира, но там, где есть 20% ресурсов, мы это исправим!" - говорит этот политик
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 14:26
          Цитата: YanniKounnar
          Не для того , чтобы ослабить , а для того, чтобы, как уже заявила одна американская Гончарка : захватить ресурсы, тогда да !

          Зачем им ресурсы? Сейчас мы их сами добываем и им отдаем/продаем за сумму чуть большую чем себестоимость добычи. Ну и что касается газа, так они наоборот наш газ сейчас никуда не пускают. Примерно то же самое с алмазами.
          Так что с ресурсами опять только для "пионерской правды"
  5. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 12:57
    Dezinformace. Američané investovali 200 miliard jen proto, že chtějí nazpět 400 miliard!! Amerika nikomu nic nedaruje!! Je to úvěr Ukrajiny, který bude platit Evropa.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 12:57
      Дезинформация. Американцы вложили 200 миллиардов только потому, что хотят вернуть 400 миллиардов!! Америка никому ничего не дает!! Это кредит Украины, который будет выплачивать Европа.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:58
        Вот и выплачивайте, европейцы.......
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 13:00
    За 200 миллиардов долларов (выделенных на Украину) американцы заслуживают хотя бы базового плана действий
    Придется помочь. Граждане американцы, украина - инструмент в руках демократов, с помощью которого они стремятся ослабить Россию, нанести ей как можно больший военный и экономический ущерб, чтобы потом диктовать, как необходимо "правильно" себя вести на международной арене и использовать свои природные богатства. А так, как это у них не получится, то попрощайтесь со своими деньгами (правда большая часть к вам и ушла) и забудьте про такую страну, как украина.
  7. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +1
    Сегодня, 13:10
    Илон Маск поставил под сомнение слова Салливана и задался правомерным вопросом – «Как выглядит эта победа?»

    А это как беспроигрышная лотерея , по сути. Если РФ не добьется целей - запад припишет успех себе и будет показное побивание "козла отпущения" ,западная модель получит очечи респекта , наша потеряет . Какие-то побурливающие регионы узрят это и несколько заткнутся на лет 10-15. И в этих условиях у западной модели будет пачка бонусов на то, чтобы проскочить период их собственных кризисных явлений.

    Если РФ успеха добьется - то будет попутно милитаризован. А США и Ко смогут использовать этот фактор для накошмаривания запада , увеличения военных расходов ,реанимации своей заокеанской промышленности ,и , в целях роста консолидации "перед лицом ярковыраженного врага". Будут лепить разные мифы про наши агропланы на финляндию-прибалтику . Им от этого выгода - больше продаж вепок , большее закуканивание местных политиков ,большие заказы их промышленности и продвижение их модели .

    Тут суть в том, что как бы там всё не сложилось практически всегда им (США) будет от этого выгода ,в направлении которой они могут развернуть имеющееся.
    Их устроит и наш освеженный образ "сильного врага" ,потому что они все равно не будут считать нас реальной угрозой , но это ведь можно грамотно использовать и создать такой образ для других ...
    И наше падение их бы также устроило - это будет месседж .
  8. Рыцарь_Печfльного_Образа Звание
    Рыцарь_Печfльного_Образа
    0
    Сегодня, 13:14
    Вложив 200 млрд в помощь Украине, у США до сих пор нет
    Проезжая мимо станции, у меня слетела шляпа (С)
  9. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    -1
    Сегодня, 13:21
    Когда это у амеров была стратегия ? Хоть один пример ? Влезли, раздолбали, что смогли, и свалили плюшки от устроенного бардака получать.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:27
    Американский журналист: Вложив 200 млрд в помощь Украине, у США до сих пор нет чёткой стратегии на этот счёт
    . Да что не так то?
    Богатые становятся богаче, а остальное попутный издержки сего процесса.
  11. Шиномонтажник Звание
    Шиномонтажник
    +1
    Сегодня, 14:05
    Цитата: Nexcom
    А когда и в какой войне которую они развязывали они оказывались на высоте?

    Ну как бы развалили СССР. Война это не обязательно когда с булыжником прешь на танк, у умных людей есть и другие методы победить