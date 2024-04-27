Американский журналист: Вложив 200 млрд в помощь Украине, у США до сих пор нет чёткой стратегии на этот счёт

В Соединённых Штатах обсуждают недавние слова советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о его желании поддержать Украину в еe стремлении к победе.Известные в стране люди стали задаваться вопросом, а какова должна быть эта победа и вообще есть ли в Вашингтоне какой-либо вразумительный план относительно будущего Украины.В социальной сети X (бывший Twitter – заблокирован в России) её владелец Илон Маск поставил под сомнение слова Салливана и задался правомерным вопросом – «Как выглядит эта победа?».В той же соцсети Маска поддержал американский журналист Том Эллиот. Отметив, что он ни разу не слышал, чтобы кто-то из репортёров задавал этот вопрос, он добавил, что у американских властей до сих пор нет базового плана действий относительно Украины.- написал Эллиот в сети X.После дискуссий относительно помощи Киеву, которые шли в Конгрессе США с осени прошлого года, он всё же одобрил ранее выделение более 60 млрд долларов. При этом стоит напомнить, что за время конфликта, по некоторым данным, Штаты затратили на поддержку Украины уже более 113 млрд долларов.

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