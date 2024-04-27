Российский политик Рогов рассказал о стратегии создания «санитарной зоны» на прилегающих к границе РФ украинских территориях

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Российский политик Рогов рассказал о стратегии создания «санитарной зоны» на прилегающих к границе РФ украинских территориях

На юго-западных границах Российской Федерации реализуется стратегия создания «санитарной зоны». Об этом заявил в беседе с РИА Новости российский политик Владимир Рогов – председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Российской Федерации.

Отметим, что ранее сам президент Российской Федерации Владимир Путин в одном из своих выступлений допустил вероятность создания «санитарной зоны» на подконтрольных Киеву территориях. Потребность в такой зоне обусловлена необходимостью обезопасить российские регионы, в первую очередь Белгородскую, Брянскую и Курскую области, от ударов со стороны украинских вооруженных сил.

Удары по местам расположения украинских войск, транспортной логистики, военно-промышленным предприятиям и объектам энергетики также является частью стратегии по созданию санитарной зоны

- рассказал РИА Новости политик Владимир Рогов.

В то же время, пока не очень понятна, какой должна быть «глубина» и протяженность данной зоны. Но важно, чтобы украинские формирования не могли обстреливать из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов российские населенные пункты в указанных выше регионах.

Для этого придется очистить прилегающие к нашим границам украинские территории от скопления сил и средств формирований противника. Но данная задача потребует значительных усилий со стороны российской армии, включая как можно более массированные и плотные удары по позициям вражеских войск.
14 комментариев
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  1. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +2
    Сегодня, 11:01
    В то же время, пока не очень понятна, какой должна быть «глубина» и протяженность данной зоны

    До границы с Польшей, Румынией, Болгарией hi
    1. Novonur Звание
      Novonur
      +2
      Сегодня, 11:21
      Вот именно, любой адекватный военный вам скажет это иначе жди от украинцев каждую минуту ракет и бомб на каждом шагу. Санитарный зону нужно организовать на территориях странах восточной Европы как во времена советского союза иначе жди базы НАТО по всей длине гос границы
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:03
    Что нашим людям сейчас надо???
    О каких то санитарных зонах говорить... может харэ о каких то зонах говорить. Освобождает наши земли от нечисти, до конца!!! А зоной пусть становятся... поляки, например!
    Им не привыкать.
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 11:03
    Чем дальше тем лучше,в идеале вся ук-роина должна быть частью России.
    1. tun5t
      tun5t
      0
      Сегодня, 11:20
      Вся окраина в качестве земель нам то зачем, а те земли, где люди думают по русски, там нужна Россия и пусть будут эти земли областями России. Никаких новообразований - Россия есть Россия. А бандеровцам паспорта нельзя давать - это чуждые люди, по примеру "неграждан" - пусть сами ищут себе земли. (пора поучится у врагов, не становясь человеконенавистниками, как они)
  4. Быков. Звание
    Быков.
    0
    Сегодня, 11:07
    гнать их всех за Днепр, а кто не успел того в Днепр
    1. Telur Звание
      Telur
      0
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Быков.
      гнать их всех за Днепр

      почему за Днепр? за Буг!!!
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 11:08
    Удары по местам расположения украинских войск, транспортной логистики, военно-промышленным предприятиям и объектам энергетики также является частью стратегии по созданию санитарной зоны - рассказал РИА Новости политик Владимир Рогов.
    Рогов как и раньше телеграфировал "им" во в(на). Куда ВКР смотрит ?!
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 11:09
    "Санитарные зоны" уже у всех на слуху, но чтобы добиться их создания необходимо уничтожая гнать противника до границ, как минимум западных обл. украины.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 11:18
      Согласен. Надоели эти разговоры о санитарных зонах. Когда уже будут говорить о прорывах и масштабных атаках? Почему то от политиков не слышно слов о победе, капитуляции врага. Постоянно слышим о готовности поговорить и санитарных зонах.
  7. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 11:13
    Я тут померял от Донецка до Винницы 670 км вот и санитарная зона.
  8. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 11:18
    Минимум до Днепра плюс Одесса, Николаев, Сумы.
  9. Master2030 Звание
    Master2030
    0
    Сегодня, 11:19
    Российский политик Рогов
    Может создать "санитарную зону" что он об этом "рассказывает"(трындит)? Не много ли рассказчиков развелось? Кстати где Рогозин делся? Чесно наворованые кончились? Одного Ходаковского слышно:Ходор, Ходор.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
  10. vet Звание
    vet
    +1
    Сегодня, 11:26
    сам президент Российской Федерации Владимир Путин в одном из своих выступлений допустил вероятность создания «санитарной зоны» на подконтрольных Киеву территориях.

    А как же с пафосом заявленная в феврале 2022 года "денацификация Украины"? А также демилитаризация при которой никакие "санитарные зоны" не нужны. ? Уже забыли и от нас требуют об этом не напоминать?