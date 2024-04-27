Российский политик Рогов рассказал о стратегии создания «санитарной зоны» на прилегающих к границе РФ украинских территориях
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На юго-западных границах Российской Федерации реализуется стратегия создания «санитарной зоны». Об этом заявил в беседе с РИА Новости российский политик Владимир Рогов – председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Российской Федерации.
Отметим, что ранее сам президент Российской Федерации Владимир Путин в одном из своих выступлений допустил вероятность создания «санитарной зоны» на подконтрольных Киеву территориях. Потребность в такой зоне обусловлена необходимостью обезопасить российские регионы, в первую очередь Белгородскую, Брянскую и Курскую области, от ударов со стороны украинских вооруженных сил.
Удары по местам расположения украинских войск, транспортной логистики, военно-промышленным предприятиям и объектам энергетики также является частью стратегии по созданию санитарной зоны
В то же время, пока не очень понятна, какой должна быть «глубина» и протяженность данной зоны. Но важно, чтобы украинские формирования не могли обстреливать из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов российские населенные пункты в указанных выше регионах.
Для этого придется очистить прилегающие к нашим границам украинские территории от скопления сил и средств формирований противника. Но данная задача потребует значительных усилий со стороны российской армии, включая как можно более массированные и плотные удары по позициям вражеских войск.
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