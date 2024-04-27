Глава МИД Ирана заявил о намерении освободить моряков с задержанного страной в Ормузском проливе судна MSC Aries
Члены экипажа судна MSC Aries, ранее задержанного иранской береговой охраной в Ормузском проливе, в скором времени будут освобождены. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
По словам руководителя иранского дипломатического ведомства, в настоящее время власти страны рассматривают вопрос освобождения членов команды судна и их последующей экстрадиции в родные страны. Об этом МИД Ирана уже сообщил послам соответствующих государств, гражданами которых являются моряки из интернациональной команды.
Напомним, что 13 апреля 2024 года подразделение специального назначения «Сепах» военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Ормузском проливе остановило и задержало контейнеровоз MSC Aries, следовавший под флагом Португалии из порта Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в порт Нава-Шева в Индии.
По информации осведомленных источников, судно принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу, что, вероятно, и стало причиной его задержания.
На борту судна находился экипаж численностью 25 человек, включая, по некоторым данным, и граждан Российской Федерации. Но к самим морякам у иранских властей претензий нет, поэтому они, вероятно, действительно вскоре будут освобождены.
Как мы видим, судоходство в морях и проливах Юго-Западной Азии действительно становится все более сложным, что связано с общим обострением военно-политической обстановки в регионе. Наиболее проблемные маршруты сейчас – Ормузский пролив и Красное море.
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