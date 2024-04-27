Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по следующему из России в Индию танкеру в Красном море

Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море с помощью ракет, которые попали точно в цель

Йеменские повстанцы-хуситы продолжают атаки на торговые суда, связанные с Израилем, США и Великобританией, а также военные корабли западной коалиции в Красном море. С января этого года британо-американская группировка на Ближнем Востоке периодически наносит удары по выявленным на подконтрольной хуситам территории Йемена военным целям, однако подавить активность повстанцев так и не сумела. Не выходит у США, Великобритании и вроде как присоединившимся к ним боевым кораблям некоторых европейских государств и защитить торговое судоходство, ради чего и затевалась военная операция в Красном море.Старейшая англоязычная газета Индии The Times of India сообщает об очередной атаке хуситов на торговое судно в Красном море. На этот раз в результате ракетного удара с территории Йемена повреждения получил нефтяной танкер «Звезда Андромеды» (Andromeda Star, прежнее название Fulmar), следовавший под панамским флагом из российского Приморска в индийский портовый город Вадинар. Капитан судна подтвердил, что в результате ракетного обстрела танкер получил незначительные повреждения. Центральное командование США (Centcom) подтвердило атаку на танкер, однако в результате он остался на плаву и продолжил следовать заданным курсом.Согласно данным британской информационно-финансовой компании London Stock Exchange Group, судно было недавно продано, нынешний владелец зарегистрирован на Сейшельских островах. Однако представитель военизированного крыла йеменских хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что на самом деле танкер принадлежит британской компании.— говорится в заявлении «Ансар Алла», опубликованном в соцсетях.Эксперты отмечают, что хуситы, скорее всего, на этот раз неверно определили истинную принадлежность атакованного ими нефтяного танкера. Ранее военно-политические лидеры йеменских повстанцев неоднократно заверяли, что не будут наносить удары по российским судам. Согласно данным системы наблюдения за движениями кораблей, 250-метровая Andromeda Star перевозила до 115 тыс. тонн нефти из балтийского Приморска в Индию. Чтобы избежать случайной атаки «Ансар Алла», экипаж даже указал по АИС, что идет этим маршрутом. Однако это не помогло.По данным европейской информационной системы безопасности судоходства Equasis, «Звезда Андромеды», действительно, принадлежала британской UML Abbey до 17 ноября 2023 года, однако потом перешла в собственность Algae Marine, которая зарегистрирована на Сейшельских островах. Правда, реальный бенефициарный собственник этой офшорной фирмы неизвестен.