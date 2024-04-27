Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по следующему из России в Индию танкеру в Красном море

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Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по следующему из России в Индию танкеру в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы продолжают атаки на торговые суда, связанные с Израилем, США и Великобританией, а также военные корабли западной коалиции в Красном море. С января этого года британо-американская группировка на Ближнем Востоке периодически наносит удары по выявленным на подконтрольной хуситам территории Йемена военным целям, однако подавить активность повстанцев так и не сумела. Не выходит у США, Великобритании и вроде как присоединившимся к ним боевым кораблям некоторых европейских государств и защитить торговое судоходство, ради чего и затевалась военная операция в Красном море.

Старейшая англоязычная газета Индии The Times of India сообщает об очередной атаке хуситов на торговое судно в Красном море. На этот раз в результате ракетного удара с территории Йемена повреждения получил нефтяной танкер «Звезда Андромеды» (Andromeda Star, прежнее название Fulmar), следовавший под панамским флагом из российского Приморска в индийский портовый город Вадинар. Капитан судна подтвердил, что в результате ракетного обстрела танкер получил незначительные повреждения. Центральное командование США (Centcom) подтвердило атаку на танкер, однако в результате он остался на плаву и продолжил следовать заданным курсом.



Согласно данным британской информационно-финансовой компании London Stock Exchange Group, судно было недавно продано, нынешний владелец зарегистрирован на Сейшельских островах. Однако представитель военизированного крыла йеменских хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что на самом деле танкер принадлежит британской компании.

Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море с помощью ракет, которые попали точно в цель

— говорится в заявлении «Ансар Алла», опубликованном в соцсетях.

Эксперты отмечают, что хуситы, скорее всего, на этот раз неверно определили истинную принадлежность атакованного ими нефтяного танкера. Ранее военно-политические лидеры йеменских повстанцев неоднократно заверяли, что не будут наносить удары по российским судам. Согласно данным системы наблюдения за движениями кораблей, 250-метровая Andromeda Star перевозила до 115 тыс. тонн нефти из балтийского Приморска в Индию. Чтобы избежать случайной атаки «Ансар Алла», экипаж даже указал по АИС, что идет этим маршрутом. Однако это не помогло.

По данным европейской информационной системы безопасности судоходства Equasis, «Звезда Андромеды», действительно, принадлежала британской UML Abbey до 17 ноября 2023 года, однако потом перешла в собственность Algae Marine, которая зарегистрирована на Сейшельских островах. Правда, реальный бенефициарный собственник этой офшорной фирмы неизвестен.
22 комментария
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 12:05
    Эксперты отмечают, что хуситы, скорее всего, на этот раз неверно определили истинную принадлежность атакованного ими нефтяного танкера.
    Скорее всего так оно и есть. Главное без жертв, и серьёзных повреждений. Дружеский огонь)), так сказать. Бывает.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +9
      Сегодня, 12:23
      Скорее всего так оно и есть.
      А что, в России мало лиц с израильским гражданством дербанящих народное достояние? Так что наоборот, вполне вероятно что очень даже верно определили. Флаг панамский, регистрация сейшельская, владельцы в офшоре. Что тогда в этом судне российского?
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -1
        Сегодня, 12:50
        Смотря какие условия поставки. Если нефть с момента отгрузки принадлежит Индии, то это одно. А вот если нет, то другое. И, может оказаться, что и танкер принадлежит России.
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 12:58
        Цитата: Electrical
        Что тогда в этом судне российского?

        Нефть!!!
        1. Electrical Звание
          Electrical
          +2
          Сегодня, 13:01
          Нефть!!!
          Нефть Российская пока находиться в недрах. Все что добыто в разной степени принадлежит уже различным аффелированым лицам у которых с высокой долей вероятности имеется израильское гражданство.
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 13:04
            Цитата: Electrical
            Нефть Российская пока находиться в недрах.

            Российских олигархов?
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 13:02
        Надо было флаг российский подымать и борта красить в триколор.
  2. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 12:14
    Френдли фаер. Нам надо наладить прямую связь с хуситами, а не полагаться на авось.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -6
      Сегодня, 12:18
      ой, всего лишь фредли файр? а если б потопили? где тут на ВО хуситсткие фанаты, призывающие дать им оружие? как вам правда жизни, когда с фанатиками дело имеешь?
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 12:20
        Сам придумал или кто подсказал? А теракт в Москве устроили ИГ, да? Фанатики, кругом фанатики
      2. alystan Звание
        alystan
        +1
        Сегодня, 12:47
        Вы чей фанат будете? Можно не отвечать. Так спросил, для проформы.
      3. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 13:02
        Цитата: советник 2 уровня
        где тут на ВО хуситсткие фанаты, призывающие дать им оружие?

        Когда нефть принадлежит народу и работает на него:
        Очень дешевый бензин в Венесуэле. Но и там он дороже воды.
        И вот, совершенно неожиданно оказалось, что самый дешевый бензин в мире … в Иране! И вот там он действительно стоит дешевле воды!
        Цена литра бензина в Иране составляет всего 15000 риалов.
        Это примерно 3 цента. А с учетом постоянно растущего курса доллара постепенно становится всё меньше и меньше.
        Меньше 3 рублей. Сами понимаете, таких цен просто нет нигде.
    2. ЗлойКоммунист Звание
      ЗлойКоммунист
      +2
      Сегодня, 12:50
      Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море

      Ключевое в новости, что судно - Британское
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:27
    Надо искать в тырнете ,где то танкер "Фулмар" уже светился.Перевозка нашей нефти сейчас "золотое дно" для судовладельцев.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 12:51
      Как выясняется, ещё и рискованное дело!
  4. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 12:33
    Учиться, учиться и ещё раз учиться.
    Настоящим образом. С первой ракеты.
    Тогда и в лондон долетит.
    Наши ведь сво только с ухрами ведут. Настоящих наших прокси мало, вот и нкт вожаков
  5. Aleks88
    Aleks88
    -2
    Сегодня, 12:38
    У меня вопрос: А что, новостей с газа нет совсем? Все всё победили? Или сайт принципиально не печатает? В новостях НОЛЬ
  6. singless Звание
    singless
    -1
    Сегодня, 12:49
    там щас вряд ли можно понять кто стреляет. амеры поджигают отношения везде в техоря.
  7. mixa7591 Звание
    mixa7591
    0
    Сегодня, 12:49
    Может это не хуситы стрельнули
  8. fabrice68 Звание
    fabrice68
    0
    Сегодня, 12:53
    Surement une erreur de tir, mais, au moins, c'est du pétrole qui ne sera pas revendu à l'UE par l'Inde...
  9. Феникс_2 Звание
    Феникс_2
    -1
    Сегодня, 12:56
    А где гарантия что в индию везли за рупии что ли а может в другое место
  10. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 14:15
    Может не надо под чужими флагами ходить? Пора свой доставать!