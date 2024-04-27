Российские войска начали освобождение поселка Керамик к северу от Очеретино

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Российские войска начали освобождение поселка Керамик к северу от Очеретино

Продвигаясь в окрестностях Новокалиново на Авдеевском направлении, российские войска начали освобождение поселка Керамик к северу от Очеретино. Они уже выбили подразделения ВСУ из южной части населенного пункта. Также украинские военные теряют позиции в центре поселка.

Керамик расположен сразу за Новокалиново с его северной стороны.


Украинские военные не имеют возможности удержать Керамик, поэтому с боями отходят, контролируя только его северную часть. Ряд источников, в том числе, украинских, утверждают, что поселок с сегодняшнего утра уже находится в руках подразделений ВС России. Но пока что нет подтверждений этому ни от российского командования, ни от украинского.

Собственно, когда идет наступление армии РФ, сообщениям украинских источников об утере ВСУ позиций на Донбассе вполне можно доверять, ведь они делают их очень осторожно и крайне неохотно. И на данный момент они подтверждают, что ВС России вошли в Керамик, а большую часть Очеретино армия Украины больше не контролирует. По украинским данным, ВСУ продолжают удерживать только северо-восточную часть поселка. Они подтверждают, что российские войска продолжают продвижение севернее Авдеевки.


Есть успехи и к северо-западу от города, где подразделения ВСУ покинули Бердычи и Семеновку. Враг продолжает свое отступление в западном направлении.

Также ряд источников сообщают об отводе танков Abrams американского производства подальше от линии боевого соприкосновения.
22 комментария
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  1. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +2
    Сегодня, 11:33
    свинорылые и умеют только что по мирняку бить да драпать
  2. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +3
    Сегодня, 11:39
    что то очень интересное получается
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 12:06
      Цитата: Nastia Makarova
      что то очень интересное получается


      Это называется достигли предела прочности материала и дальше только вниз.Бывший советник Пентагона Дугласом Макгрегором заявил, что ВСУ не могут продолжать бои при исчерпанном личном составе.А тут ещё Зеленский постарался с законом о мобилизации.


      .Те, кто уже призван в ряды ВСУ, воевать не хотят, а набрать новых не получается, продолжил украинский политик.
      «Сейчас на Украине идет тотальное прозрение, потому что военные ожидали демобилизации, ее обещали, об этом говорил и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, и Зеленский, но ее нет. Поэтому идет процесс деморализации. Люди понимают, что это реально билет в один конец. Закон об ужесточении мобилизации они подписали, но сами в шоке от того, что этот закон не даст желаемого результата. ...
      «Когда украинские власти увидели эти толпы людей, то министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал команду немедленно прекратить все консульские услуги. И сейчас там, за рубежом, на основании абсолютно незаконного письма имеют право дать только одну консульскую услугу мужчинам от 18 до 60 лет — это оформление документов на въезд на Украину для того, чтобы встать там на учет. А это значит быть призванным. Поэтому многие сейчас хотят, и я думаю, что таких будут сотни тысяч, оформлять статус политических беженцев. Люди отказываются от своего гражданства для оформления статуса беженцев. От чего бегут? От беспредела», — cказал он.


      https://eadaily.com/ru/news/2024/04/24/totalnoe-prozrenie-ukrainskiy-politik-o-situacii-s-dezertirstvom

      Олейник привел статистику по призывникам и дезертирам.

      «В каждой области от 30 [тысяч] до 40 тысяч призывников — в розыске, то есть их ищут, они в Европе живут, где-то перемещаются. Теперь по дезертирам — это тоже интересная информация. Назвали цифру, что около 100 тысяч дезертиров. Только за первый квартал возбудили уголовные дела по дезертирству в отношении 20 тысяч человек, а привлекли к уголовной ответственности только 70 человек», — уточнил политик.
      Кроме того, по его словам, в зоне соприкосновения в рядах ВСУ появилась «новая устойчивая тенденция».

      «Это невыполнение приказов высшего руководства армии. Люди понимают — надо спасать себя, свою жизнь, а не жизнь Зеленского. Реально сегодня военный кризис на Украине. Умирать никто не хочет», — заключил Владимир Олейник.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 12:23
        все верно, я писала пол месяца назад такую инфу но сказали тут что это брехня, еще добавлю, еще нашлись те кого сырский искал, около 170 000 покинули передовую за взятки, как раненые, по здоровью, поэтому пошла канитель со сменой всех командиров бригад и до командиров рот
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 11:42
    Судя по ежедневным сообщениям о продвижении российских войск, наши набирают темп. Удачи ребятам.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 11:50
      Отрадно, что и на Купянском направлении тоже самое начинается -удары ФАБами ,артой и потом штурмы уже начинают заходить. За прошедшую ночь, штурмовые подразделения ВС РФ заняли восточные окраины нп. Кисловка, южные подходы к нп. Ивановка и Котляровка. Закрепились и ведут бой при поддержке тяжелой техники, РСЗО и минометов. Любые попытки, ВСУ поддержать свой гарнизон резервами по единственной трассе в квадрате нп. Степовая Новоселовка, Ивановка, Кисловка, Котляровка пресекается нашими войсками. soldier
    2. tun5t
      tun5t
      0
      Сегодня, 11:55
      Слава Богу ! Щит Господень над Россией всерьёз и надолго - который раз можно убедится, даже когда надежды мало и Веру попирали, Его защита с нами. Слава Богу !
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 12:01
      Свежая информация
      В британском Уэльсе пострадало предприятие, которое производит компоненты для боеприпасов (взрыв в одном из зданий)
      Это предприятие занималось поставками на украину. Проведение?
      1. ОлегEKB Звание
        ОлегEKB
        -1
        Сегодня, 12:25
        Проведение?
        Петров и Баширов поехали полюбоваться уэльскими лесными холмами
  4. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 11:48
    Также ряд источников сообщают об отводе танков Abrams американского производства подальше от линии боевого соприкосновения.
    ...интересно....подальше это куда? обратно в пшекию?
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:49
    Также ряд источников сообщают об отводе танков Abrams американского производства подальше от линии боевого соприкосновения.
    . Куда ж они "дрова" уволокли??? Гады.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 12:02
      rocket757
      (Виктор)
      0
      Сегодня, 11:49
      Новый
      Также ряд источников сообщают об отводе танков Abrams американского производства подальше от линии боевого соприкосновения.
      . Куда ж они "дрова" уволокли??? Гады.
      мерикатосы пинков насовали всушникам за сожженные абрахи. И укрорейх отволок их в тыл. wink
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:08
        Полосатики за имидж своих "дров" шибко переживают.
        Вот только все уже свершилось и не один раз...
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 12:05
      Хорошо если дрова остались
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:12
        Не будут же они тщить те "дрова" до самой Польши...
        Впрочем, им всем именно туда дорога, возможно именно для того, драп -марша, они абраши и берегут!?
  6. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Сегодня, 11:54
    Браво, мальчики, продолжайте двигаться вперед и берегите свои жизни.
  7. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:59
    российские войска начали освобождение поселка Керамик к северу от Очеретино. Они уже выбили подразделения ВСУ из южной части населенного пункта.
    Что ни день, то поселок... Очень может быть, что посыпалась укрорейховская оборона) окончательно и бесповоротно.
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 12:03
    Ну посмотрим - смогут они эту линию остановить what
  9. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 12:15
    Также ряд источников сообщают об отводе танков Abrams американского производства подальше от линии боевого соприкосновения.
    Не, ну а как? Это же основной танк, а не расходный материал! Его беречь надо, а не подставлять под удары... wassat
    ...Такое ощущение, что американские танки - это хрустальные вазы. Как только по ним начинают вести огонь, так их срочно надо отводить в тыл... fool
  10. Imperor_Alive Звание
    Imperor_Alive
    +1
    Сегодня, 12:42
    Окруженный батальон ВСУ 115 бригады и 104ТРО на стыке Семеновки и Бердычей готов сдаться в плен. Переговоры с командиром по сотовому увенчались для последнего успехом.

    https://t.me/condottieros/3357


    Вообще, батальон это больше 300 чел. Неизвестно, сколько их осталось в живых, но все равно хороший улов.
  11. Прощай оружие.
    Прощай оружие.
    -1
    Сегодня, 13:17
    Было НАТО в хату. стало ФАБы в хату.
  12. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    0
    Сегодня, 13:23
    Глядя на карту, с учетом рельефа местности, можно предположить причину визга и судорожных дерганий со стороны 404-й в районе Очеретино. Они профукали ключевой опорник на господствующей высоте. Теперь в оперативной перспективе по гребням водораздела можно двигаться в нескольких направлениях. На мой взгляд, самое важное - поселок и ж/д станция Прогресс. Контроль этого узла открывает весьма полезные направления. Первое - самое очевидное - выход вдоль ж/д пути на Новогродовку-Селидово. Второе - выход во фланг и в тыл третьей линии обороны Уманское-Яснобродовка-Нетайлово. Третье - реальная угроза удара параллельными клиньями на север по водоразделам (первый - вдоль трассы Н-20, второй - между реками Бычок и Калиновка, третий - вдоль дороги от Прогресса на север до перекрестка с трассой Покровск-Константиновка с ее перерезанием или взятием под огневой контроль и по этой трассе на северо-восток). Смыкание на юго-западных подступах к Константиновке. Если на это есть резервы - для ВСУ может случиться "большой барабум".