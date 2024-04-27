Российские войска начали освобождение поселка Керамик к северу от Очеретино
Продвигаясь в окрестностях Новокалиново на Авдеевском направлении, российские войска начали освобождение поселка Керамик к северу от Очеретино. Они уже выбили подразделения ВСУ из южной части населенного пункта. Также украинские военные теряют позиции в центре поселка.
Керамик расположен сразу за Новокалиново с его северной стороны.
Украинские военные не имеют возможности удержать Керамик, поэтому с боями отходят, контролируя только его северную часть. Ряд источников, в том числе, украинских, утверждают, что поселок с сегодняшнего утра уже находится в руках подразделений ВС России. Но пока что нет подтверждений этому ни от российского командования, ни от украинского.
Собственно, когда идет наступление армии РФ, сообщениям украинских источников об утере ВСУ позиций на Донбассе вполне можно доверять, ведь они делают их очень осторожно и крайне неохотно. И на данный момент они подтверждают, что ВС России вошли в Керамик, а большую часть Очеретино армия Украины больше не контролирует. По украинским данным, ВСУ продолжают удерживать только северо-восточную часть поселка. Они подтверждают, что российские войска продолжают продвижение севернее Авдеевки.
Есть успехи и к северо-западу от города, где подразделения ВСУ покинули Бердычи и Семеновку. Враг продолжает свое отступление в западном направлении.
Также ряд источников сообщают об отводе танков Abrams американского производства подальше от линии боевого соприкосновения.
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