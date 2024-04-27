Спикер парламента Молдавии призвал граждан страны назваться румынами для принятия в ЕС

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Спикер парламента Молдавии призвал граждан страны назваться румынами для принятия в ЕС

Прозападное молдавское руководство с подачи президента Майи Санду проводит курс на румынизацию страны под предлогом, что это должно якобы ускорить вступление Республики Молдова в Евросоюз. Кроме того, молдавский лидер не скрывает планов и о присоединении Молдавии к Североатлантическому альянсу, хотя, судя по социологическим опросам, большая часть населения страны эти планы не одобряет.

В конце марта прошлого года Санду подписала закон о признании государственным языком республики румынский вместо молдавского, что, по ее мнению, должно объединить общество и помочь в евроинтеграции. Согласно документу фразы «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» в официальном обороте заменяются на «румынский язык». Санду отметила, что теперь молдаване говорят на одном из официальных языков Евросоюза.



В начале апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти за счет вступления последней в ЕС. Парламенты двух стран в 2022 году впервые провели совместное заседание.

Курс на румынизацию и даже возможное объединение с соседней страной поддерживает и правящая партия молдавского парламента «Действие и солидарность». Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova призвал сограждан назваться румынами во время переписи населения ради принятия страны в Евросоюз.

Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны, это очень четко написано в Конституции, наш язык румынский, так что не поддавайтесь влиянию. Это нужно сказать гордо, чтобы показать, что мы знаем, кто мы, если мы хотим, чтобы нас приняли в большую семью ЕС

— заявил спикер правящей молдавской партии.

Перепись населения и обновление реестров жилищного фонда в Молдове стартовали 8 апреля. Причем анкета, которую жители страны могут заполнить как очно, так и через интернет-сервисы, включает в том числе вопросы о национальной принадлежности и о том, какой язык гражданин считает родным. При этом перепись идет с большим скрипом, многие молдаване, не желающие по указке руководства страны считать себя румынами, отказываются от заполнения опросников.

В этой связи Гросу вновь призвал граждан обязательно отвечать на вопросы рецензентов, отметив, что это важное для страны мероприятие, которое проводится раз в десять лет. По его словам, участие в переписи важно, поскольку она станет основой политики для правительства.
28 комментариев
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  1. helilelik Звание
    helilelik
    +8
    Сегодня, 12:02
    Общенациональное позорище...
    1. Венд Звание
      Венд
      +3
      Сегодня, 12:07
      Вот не учит людей жизнь. Молдова вступит в ЕС только в составе Румынии. Кто хочет стать румыном, вперёд, Приднестровье и Гагаузия например этого не желают. Так что Молдова станет Румынией частями.
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +8
        Сегодня, 12:18
        А как говорит эта братия, хотите быть с Россией, собрали вещички и езжайте в Россию. Вот почему это эти слова они к себе применить не хотят. Хотите быть в Румынии, собрали вещички и езжайте
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:15
      Обовитесь цыганами,и вперед с песнями,гитарами и всем табором на улицы ЕС..
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 12:51
      Начинаю понимать,почему так много анекдотов,про молдаван.. Гласс народа- гласс божий..
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 12:02
    Ну хочет молдаван чувствовать себя румыном. Да хоть болгарином. Пусть себе развлекаются. Но дорогу на российские стройки им надобно прикрыть.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 12:04
    ....идут два румына. присмотрелся - молдаване. laughing
  4. Простой Звание
    Простой
    +1
    Сегодня, 12:05
    Украинцам приготовится от отказа своей украинской незалежности.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:16
      Так они поляками почти поголовно быть мечтают..
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:19
        а полякам этот цыганский табор нужен разве ? они (поляки) ещё те националисты.
        поляки вон от рагуль теперь массово избавляются, а тут ещё молдаване подвалят......
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 12:21
          Не нужен.Но кто нибудь обещал,что будет легко.Если только мушку спилить?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 12:22
            Легко будет только правящей верхушке - получат паспорта румынские ( а может уже есть) и всё. на простых молдаван - побоку.
  5. Романенко Звание
    Романенко
    +4
    Сегодня, 12:07
    Спикер парламента Молдавии призвал граждан страны назваться румынами для принятия в ЕС

    Ага, и гомосексуалистами для получения американского или британского гражданства.
    Гражданстово нэзалежной уже по умолчанию предоставлено всем свиньям на территории Молдовы.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      0
      Сегодня, 13:21
      Цитата: Романенко
      Ага, и гомосексуалистами для получения американского или британского гражданства.

      Тут назваться не прокатит, тут надо реально себя показать. У американцев и британцев это неотъемлемая часть национальности.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:07
    Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova призвал сограждан назваться румынами во время переписи населения ради принятия страны в Евросоюз
    Одни пытались влезть в ЕС через майдан, что из этого вышло всем известно. Правящая верхушка Молдавии посчитала, что она хитрее и решила влезть в ЕС через перепись. А если большинство будут считать себя румынами, то куда денется Молдавия и нужна ли она будет ЕС если уже там имеется Румыния?
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 12:44
      Дело в том, что ЕС нужна не Молдавия (Молдова) , а территория под этой Молдавией.
  7. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 12:09
    Санду отметила, что теперь молдаване говорят на одном из официальных языков Евросоюза.
    Опять на грабли наскочили цыганские правители)). laughing
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:15
    «Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны» —

    «Как-то летом на рассвете
    Заглянул в молдавский сад,
    Ну а там все молдаване
    По-румынски говорят.
    Я бледнею, я краснею,
    Захотелось вдруг сказать:
    "Вы что охренели?"
    И ещё :"Едрёна мать"» ...
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:16
    Ай нэ нэ нэ... посмотреть, народец захочет продолжать балаган бардак или примет какое то окончательное решение.
  10. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 12:16
    А не н7адо ли всё эту братию посадить за сепаратизм? А ну да, когда в Россию, это сепаратизм, когда в Европу, то это национальные ценности, это другое, понимаю
  11. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 12:26
    Проблема не только в Молдавии и Румынии. Этот театр абсурда, к сожалению, имеет гораздо более страшную подоплёку, чем может показаться. Огромное количество людей в бывших западных республиках СССР, за исключением Белоруссии, призывают, а порой и принуждают отказаться от своей национальной идентичности. Делается это по разному, но всегда цинично и латентно.

    В конечном итоге всё это имеет целью истребление подлинно русского духа от Кишинёва до Таллина. Где-то закрывают русские школы и библиотеки, где-то отжимают православные храмы и преследуют священнослужителей, где-то сносят памятники героям борьбы с нацизмом, где-то арестовывают тех, кто пытается уехать в Россию, где-то оправдывают насильников и убийц, но сажают за ношение Георгиевской ленточки или даже за красные гвоздики на 9 Мая....

    Все эти где-то - это Эстония, Латвия, Литва, Украина, Молдавия.... И если Украина уже жарится на сковородке войны, то прибалты, и прочие пока только наслаждаются ароматом шкварчащего сала, до конца не понимая, что американский повар собирается хорошенько пропечь и их.

    И не будет никаих румын, прибалтов и щирых грамодян, а будут сгинувшие в истории племена, от которых немного оастлось. И будут воронки, и зашкаливающий радиационный фон. И если их не шандарахнет Россия тактическим ядерным оружием, то это сдлеают США, показав пальцем на Россию...
  12. Стас1973 Звание
    Стас1973
    0
    Сегодня, 12:47
    Опыт ГДР и о чем не говорит.с другой стороны, молдаване - такая же искусственная нация, как украинцы и белорусы
  13. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 12:49
    Все бывшие молдаване, пожелавшие называться молдаванами, все уже и так в Европе.
    Пусть туда же валит продажная Санду со своими спикерами и министрами.
  14. TOS-NN Звание
    TOS-NN
    0
    Сегодня, 12:51
    Лучше уж сразу цыганами. Цыгане! Инопланетяне! (Здоб ши здуб).

    А в Бельцах был шикарный трёхэтажный универмаг с эскалаторами.
    Можно было купить вельветовый костюм без очереди.
    И многое другое.
    Родина Брежнева.
  15. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 12:52
    они сами то могут это выговорить чап ...... как у еврееев все табуретки называются.
  16. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:52
    Спикер парламента Молдавии призвал граждан страны назваться румынами для принятия в ЕС

    Как бы ни назывались, а помидоры из банки есть всё равно не смогут, как и бочковые...
    А с вином надо осторожнее, - от чрезмерного возлияния ум притупляется...
  17. Mishka78 Звание
    Mishka78
    0
    Сегодня, 12:54
    По идее, это Румыния должна называться Молдавией.
    Молдавское княжество исторически образовалось в 14-м веке. А Румыния ближе к концу 19-го, стараниями Российской империи, прогнавшей турок с этих территорий. Причём, из союза Молдавии и Валахии.
  18. azkot Звание
    azkot
    0
    Сегодня, 13:13
    "Свинки замяукали:
    — Мяу, мяу!

    Кошечки захрюкали:
    — Хрю, хрю, хрю!

    Уточки заквакали:
    — Ква, ква, ква!

    Курочки закрякали:
    — Кря, кря, кря!"
    (с) Чуковский. Путаница