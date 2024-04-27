Спикер парламента Молдавии призвал граждан страны назваться румынами для принятия в ЕС
Прозападное молдавское руководство с подачи президента Майи Санду проводит курс на румынизацию страны под предлогом, что это должно якобы ускорить вступление Республики Молдова в Евросоюз. Кроме того, молдавский лидер не скрывает планов и о присоединении Молдавии к Североатлантическому альянсу, хотя, судя по социологическим опросам, большая часть населения страны эти планы не одобряет.
В конце марта прошлого года Санду подписала закон о признании государственным языком республики румынский вместо молдавского, что, по ее мнению, должно объединить общество и помочь в евроинтеграции. Согласно документу фразы «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» в официальном обороте заменяются на «румынский язык». Санду отметила, что теперь молдаване говорят на одном из официальных языков Евросоюза.
В начале апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти за счет вступления последней в ЕС. Парламенты двух стран в 2022 году впервые провели совместное заседание.
Курс на румынизацию и даже возможное объединение с соседней страной поддерживает и правящая партия молдавского парламента «Действие и солидарность». Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova призвал сограждан назваться румынами во время переписи населения ради принятия страны в Евросоюз.
— заявил спикер правящей молдавской партии.
Перепись населения и обновление реестров жилищного фонда в Молдове стартовали 8 апреля. Причем анкета, которую жители страны могут заполнить как очно, так и через интернет-сервисы, включает в том числе вопросы о национальной принадлежности и о том, какой язык гражданин считает родным. При этом перепись идет с большим скрипом, многие молдаване, не желающие по указке руководства страны считать себя румынами, отказываются от заполнения опросников.
В этой связи Гросу вновь призвал граждан обязательно отвечать на вопросы рецензентов, отметив, что это важное для страны мероприятие, которое проводится раз в десять лет. По его словам, участие в переписи важно, поскольку она станет основой политики для правительства.
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