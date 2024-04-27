Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны, это очень четко написано в Конституции, наш язык румынский, так что не поддавайтесь влиянию. Это нужно сказать гордо, чтобы показать, что мы знаем, кто мы, если мы хотим, чтобы нас приняли в большую семью ЕС

Прозападное молдавское руководство с подачи президента Майи Санду проводит курс на румынизацию страны под предлогом, что это должно якобы ускорить вступление Республики Молдова в Евросоюз. Кроме того, молдавский лидер не скрывает планов и о присоединении Молдавии к Североатлантическому альянсу, хотя, судя по социологическим опросам, большая часть населения страны эти планы не одобряет.В конце марта прошлого года Санду подписала закон о признании государственным языком республики румынский вместо молдавского, что, по ее мнению, должно объединить общество и помочь в евроинтеграции. Согласно документу фразы «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» в официальном обороте заменяются на «румынский язык». Санду отметила, что теперь молдаване говорят на одном из официальных языков Евросоюза.В начале апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти за счет вступления последней в ЕС. Парламенты двух стран в 2022 году впервые провели совместное заседание.Курс на румынизацию и даже возможное объединение с соседней страной поддерживает и правящая партия молдавского парламента «Действие и солидарность». Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova призвал сограждан назваться румынами во время переписи населения ради принятия страны в Евросоюз.— заявил спикер правящей молдавской партии.Перепись населения и обновление реестров жилищного фонда в Молдове стартовали 8 апреля. Причем анкета, которую жители страны могут заполнить как очно, так и через интернет-сервисы, включает в том числе вопросы о национальной принадлежности и о том, какой язык гражданин считает родным. При этом перепись идет с большим скрипом, многие молдаване, не желающие по указке руководства страны считать себя румынами, отказываются от заполнения опросников.В этой связи Гросу вновь призвал граждан обязательно отвечать на вопросы рецензентов, отметив, что это важное для страны мероприятие, которое проводится раз в десять лет. По его словам, участие в переписи важно, поскольку она станет основой политики для правительства.