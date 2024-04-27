Пресс-секретарь президента РФ назвал причину отказа Украины от подписания стамбульских мирных соглашений
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Украинские власти в свое время приняли решение отказаться от дальнейших переговоров с Российской Федерацией и не стали подписывать мирное соглашение в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.
По утверждению представителя Кремля, причиной резкой смены позиции украинского руководства стало внешнее давление, а именно уговоры со стороны властей Великобритании.
Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия, все остальное - это рассуждения
- подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Песков отметил, что стоит доверять «первоисточнику» информации, то есть лидеру пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давиду Арахамия. Ранее этот политик сам признал, что Украина отказалась от переговоров под давлением со стороны Великобритании. Тогдашний глава британского правительства Борис Джонсон убедил киевский режим продолжать боевые действия.
Соответственно, именно Великобритания несет прямую ответственность за вооруженный конфликт, продолжающийся более двух лет и унесший сотни тысяч жизней. Ничего хорошего для себя, следуя советам и требованиям британских «покровителей», украинское руководство не получило. Теперь значительно ухудшились из-за продвижения ВС РФ и позиции украинской армии, а как выйти из сложившейся ситуации ни Киев, ни «коллективный Запад» уже не знают.
kremlin.ru
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