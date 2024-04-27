Пресс-секретарь президента РФ назвал причину отказа Украины от подписания стамбульских мирных соглашений

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Пресс-секретарь президента РФ назвал причину отказа Украины от подписания стамбульских мирных соглашений

Украинские власти в свое время приняли решение отказаться от дальнейших переговоров с Российской Федерацией и не стали подписывать мирное соглашение в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

По утверждению представителя Кремля, причиной резкой смены позиции украинского руководства стало внешнее давление, а именно уговоры со стороны властей Великобритании.

Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия, все остальное - это рассуждения

- подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что стоит доверять «первоисточнику» информации, то есть лидеру пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давиду Арахамия. Ранее этот политик сам признал, что Украина отказалась от переговоров под давлением со стороны Великобритании. Тогдашний глава британского правительства Борис Джонсон убедил киевский режим продолжать боевые действия.

Соответственно, именно Великобритания несет прямую ответственность за вооруженный конфликт, продолжающийся более двух лет и унесший сотни тысяч жизней. Ничего хорошего для себя, следуя советам и требованиям британских «покровителей», украинское руководство не получило. Теперь значительно ухудшились из-за продвижения ВС РФ и позиции украинской армии, а как выйти из сложившейся ситуации ни Киев, ни «коллективный Запад» уже не знают.
25 комментариев
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  1. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    -1
    Сегодня, 12:53
    Как выйти из ситуации они как раз знают, но почему-то, не хотят выходить.
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 13:30
      Как выйти из ситуации они как раз знают, но почему-то, не хотят выходить

      И как выйти, по вашему мнению Западу, чтобы не потерять лицо, так сказать?
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 13:36
        Переписать соглашения от 2022 года с учетом современных реалий и проталкивать их. Уж что-что, а это они умеют. Другое дело, что со стороны России затребуют больше чем в 2022 году. Но и Запад не своим торгуется.
        В конце концов, США просто бросали начатое, как в Корее, Вьетнаме и Афганистане. И никаких, особенно страшных для них последствий, от этого не было.
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 13:38
          Переписать соглашения от 2022 года с учетом современных реалий и проталкивать их.

          Я так понимаю условия Стамбульские и плюс новые наши регионы. Лицо они сохранят...
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            +2
            Сегодня, 13:39
            Хочу Харьков и Одессу, а ещё от Николаева и Сум с Черниговом не откажусь.
            1. Msi Звание
              Msi
              +1
              Сегодня, 13:40
              Хочу Харьков и Одессу, а ещё от Николаева и Сум с Черниговом не откажусь

              Было бы неплохо конечно...
            2. tihonmarine Звание
              tihonmarine
              +1
              Сегодня, 14:12
              Цитата: СергейАлександрович
              Хочу Харьков и Одессу, а ещё от Николаева и Сум с Черниговом не откажусь.

              Будьте скромнее, от Николаева до Рени обязательная программа.
  2. stels_07 Звание
    stels_07
    +2
    Сегодня, 12:54
    Лондон на Москву работает?
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      -1
      Сегодня, 14:14
      Цитата: stels_07
      Лондон на Москву работает?

      Всё проще, где Песков рот раскрыл, там и "брехня".
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:54
    Ничего хорошего для себя, следуя советам и требованиям британских «покровителей», украинское руководство не получило.

    как это ничего для себя не получило? а сколько они бабла на этом наварили и украли? как раз личная выгода - себе на карман.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 13:15
      Зеленский озолотел на этой войне, стал миллиардером. Виллы, яхты, счета в банке.
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 12:54
    Сколько это уже чесать можно то? Или типа нам тут в России периодически надо напоминать кто начал войну?
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 12:56
    Пресс-секретарь президента РФ назвал причину отказа Украины от подписания стамбульских мирных соглашений

    Вот и хорошо, что не подписали.
    России нужны договорённости и соглашения, а не соглашательства...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 13:01
      С Западом тухло договариваться - обманут. В наглую. Уже не раз было.
  6. alystan Звание
    alystan
    -3
    Сегодня, 13:01
    Что-то погрустнел Дима-2.

    Вчера познакомился с одной интересной версией по саморазоблачению соросовской агентурной сети, которая "кормилась" из госбюджета. Пишут, что сами себя раскрыли, подняв вой в защиту названия детища Дугина - политшколы РГГУ именем Ильина.

    Сеть несколько лет создавали, после закрытия Фонда Сороса в России ее финансирование аккуратно перевели на получение госпомощи и прикрывали свою сущность патриотическими лозунгами.

    Пишут, что среди них есть высокопоставленные чиновники, даже несколько федерального уровня депутатов... Сразу мысль появилась про ДАМа, депутата Толстого, бывшего депутата Прилепина и других. Но это только мое предположение.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 13:08
      Не мелите ерунды. Наш президент поминал Ильина в своих речах ещё в речах года 2001 или 2003.
      1. alystan Звание
        alystan
        -4
        Сегодня, 13:11
        И что, что поминал. Пусть и дальше поминает. Кто же против. Защитник Ильина.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 13:13
          Ну не защитник. Просто у буржуазии нету иного выхода кроме фашизма в том или ином виде.
    2. Msi Звание
      Msi
      +3
      Сегодня, 13:27
      Сразу мысль появилась про ДАМа, депутата Толстого, бывшего депутата Прилепина и других. Но это только мое предположение.

      Хорош флудить хоспода провокаторы...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:03
    Страны запада вели с нами переговоры через Украину в Стамбуле ,чтобы мы сделали жест доброй воли.Мы его сделали - отвели войска от Киева и всё приехали.Разведка Нато ,прекрасно знала наши силы.Не зря сейчас прямо сказано - с нашей стороны больше не будет жестов доброй воли не будет.Хотя запад на это надеется, вспомним дело Гершковича!?
  8. G17 Звание
    G17
    +2
    Сегодня, 13:08
    Англичанка гадит - это понятно. Так было всегда. У меня другой вопрос, а какого ляда вообще начали переговоры с украинскими фашистами? Сначала в Минске в 2015 году, затем в Париже в 2019-м, затем в Стамбуле в 2022-м. С врагом надо вести переговоры только с позиции силы, как Александр I в 1814 году в Париже или Жуков в 1945 году в Берлине. Тогда будет результат. А когда пытаются замириться едва-едва начав СВО, а затем ещё и делают "жесты доброй воли" и "перегруппировки", тем самым сразу показав врагу свою слабость и неуверенность в исходе операции, то стоит ли удивляться, что таких переговорщиков в итоге шлют на все буквы?
  9. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 13:12
    Пережёвывает одну и ту же жвачку. Ну вот такой вот спикер
  10. acetophenon Звание
    acetophenon
    +2
    Сегодня, 13:19
    Получили то, что хотели и послали наших в пешее эротическое. Вот уж который раз.
  11. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 13:26
    Ну так кинули вас в очередной раз, признайтесь в этом уже хотя бы самим себе fool на деньги кинули, на договорённости кинули, на соглашения кинули. Тут бы в пору поискать, где НЕ КИНУЛИ.
  12. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 13:34
    Опять что то или кто то виноват.
    Значит соглашения составлены на коленках.
    Когда Кремль опубликует соглашения ?