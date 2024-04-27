СМИ Японии выражает опасения, что Вашингтон втянет Токио в большую войну
Когда японский премьер-министр Фумио Кисида посетил в этом месяце Соединенные Штаты, он пообещал усилить сотрудничество между Силами самообороны страны и Пентагоном. Эксперты и представители оппозиционных партий Японии опасаются, что воинские формирования этой страны фактически перейдут под американское командование.
На эту тему рассуждает автор статьи, опубликованной в японской газете The Asahi Shimbun.
Разумеется, власти страны не станут афишировать такой шаг, смягчая формулировки для общественности. Они будут утверждать, считает журналист, что японские военные вовсе не подчинены американцам.
- так, по мнению автора, может заявить японское правительство.
Или же, к примеру, власти могут пояснить, что находиться под командованием вовсе не означает, что вами кто-то командует.
СМИ Японии выражает опасения, что Вашингтон втянет Токио в большую войну, ведь отношения Соединенных Штатов с японскими соседями – Китаем, КНДР и Россией – переживают далеко не самые хорошие времена.
Эта обеспокоенность японцев вовсе не беспочвенна, ведь подобное в истории страны уже происходило. В 1951 года, перед окончанием американской оккупации Японских островов, Вашингтон потребовал от Токио передачи под командование назначенному США главнокомандующему всех организаций Японии, обладающих военным потенциалом. Японское правительство подчинилось требованию, но опасалось негативной реакции населения. Тогда стороны решили заключить секретный пакт, касающийся полномочий командования.
Да и в Ираке в 2003 году японский воинский контингент официально не подчинялся руководству многонациональных сил. Но на деле министерство обороны Японии тайно приказало находившимся на Ближнем Востоке японцам «уважать мнение» иностранных командиров и действовать в полном соответствии с ним.
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