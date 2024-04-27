СМИ Японии выражает опасения, что Вашингтон втянет Токио в большую войну

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СМИ Японии выражает опасения, что Вашингтон втянет Токио в большую войну

Когда японский премьер-министр Фумио Кисида посетил в этом месяце Соединенные Штаты, он пообещал усилить сотрудничество между Силами самообороны страны и Пентагоном. Эксперты и представители оппозиционных партий Японии опасаются, что воинские формирования этой страны фактически перейдут под американское командование.

На эту тему рассуждает автор статьи, опубликованной в японской газете The Asahi Shimbun.

Разумеется, власти страны не станут афишировать такой шаг, смягчая формулировки для общественности. Они будут утверждать, считает журналист, что японские военные вовсе не подчинены американцам.

Они находятся под наблюдением, а не под командованием

- так, по мнению автора, может заявить японское правительство.

Или же, к примеру, власти могут пояснить, что находиться под командованием вовсе не означает, что вами кто-то командует.

СМИ Японии выражает опасения, что Вашингтон втянет Токио в большую войну, ведь отношения Соединенных Штатов с японскими соседями – Китаем, КНДР и Россией – переживают далеко не самые хорошие времена.

Эта обеспокоенность японцев вовсе не беспочвенна, ведь подобное в истории страны уже происходило. В 1951 года, перед окончанием американской оккупации Японских островов, Вашингтон потребовал от Токио передачи под командование назначенному США главнокомандующему всех организаций Японии, обладающих военным потенциалом. Японское правительство подчинилось требованию, но опасалось негативной реакции населения. Тогда стороны решили заключить секретный пакт, касающийся полномочий командования.

Да и в Ираке в 2003 году японский воинский контингент официально не подчинялся руководству многонациональных сил. Но на деле министерство обороны Японии тайно приказало находившимся на Ближнем Востоке японцам «уважать мнение» иностранных командиров и действовать в полном соответствии с ним.
26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Canecat Звание
    Canecat
    +2
    Сегодня, 13:04
    министерство обороны Японии тайно приказало находившимся на Ближнем Востоке японцам «уважать мнение» иностранных командиров и действовать в полном соответствии с ним.

    Ни кто японскую гордость не видел? Это не сакура, если что...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 13:09
      японцы уже даавно не те что раньше. гегемон их давно уже нагнул и загнул.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 13:20
        До тупых японцев начинает доходить, что США хотят кинуть их в свинорезку против их соседей, которые их и так ненавидят?
        Они ещё за Порт-Артур и Цусиму не ответили. am
        Хоккайдо - Русская Земля, принадлежащая российским айнам. good
        1. krot Звание
          krot
          +1
          Сегодня, 13:57
          Какая гордость у японцев? США сделали из самураев жополизов в прямом смысле слова. Посмотрите их игры на ТВ!
          Японцев взорвали США атомными бомбами, а они даже не вспоминают и не помнят этого! Помнят точнее, что кто-то это сделал, возможно русские)))
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 14:24
            Японцев взорвали США атомными бомбами, а они даже не вспоминают и не помнят этого! Помнят точнее, что кто-то это сделал, возможно русские)))

            Ничему их трагедия Нагасаки и Хиросимы не научила... Ну давайте, полезайте на ядерные грабли повторно... Может вам спасибо Штаты скажут и даже наградят... Посмертно... am
      2. Doccor18 Звание
        Doccor18
        0
        Сегодня, 13:50
        японцы уже даавно не те что раньше.

        "Горе побеждённым" (Бренн)...
    2. Венд Звание
      Венд
      +2
      Сегодня, 13:13
      А когда Япония вступит в войну, в очередной США раз жахет по ней ядерным оружием
      1. abc_alex Звание
        abc_alex
        0
        Сегодня, 13:19
        Цитата: Венд
        А когда Япония вступит в войну, в очередной США раз жахет по ней ядерным оружием


        А чёй-то США? Пусть в очередь встают. До них уже занимали... :)
    3. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 13:16
      Цитата: Canecat
      Это не сакура, если что...
      Сакура это слива. А гордость вы это с харакири перепутали.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 13:08
    СМИ Японии выражает опасения, что Вашингтон втянет Токио в большую войну

    Смотря с кем...
    Смотрите, чтобы потом не умываться кровавыми слезами...И у России, и у КНДР, и у КНР ядерного оружия полно...Тут даже самураи не спасут...
  3. S.K.Vichyakow Звание
    S.K.Vichyakow
    +1
    Сегодня, 13:10
    Японцы ещё сомневаются. Видно историю вообще не знают. Втянут, и к гадалке не ходи.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 13:26
      Уже. Никто у японского стада не спрашивал. Пулемет в руки и вперед отбивать Курилы и что-то там еще у китайцев. А будут роптать - бомбу на Токио.
  4. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 13:10
    Состоялся очередной бесполезный визит Блинкена в Китай.

    Важный нюанс по отношениям между КНР и США - Китай постоянно предлагает США поделить мировое лидерство. Но гегемон, не понятно почему, артачится. Наверное хочем по привычке все решать сам.

    А китайское условие переговоров таково - предлагают все разделить по-честному - 50/50.

    Но для этого надо США должны вывести войска из Японии и Кореи, уйти с Тайваня и из Юго-Восточной Азии, распустить AUKUS и QUAD и пр. пр.

    Интересно, есть ли шансы сторон договориться? И если да, то произойдет это при каком президенте США?

    Мне кажется, что никогда. То есть США не пойдет на такие условия. Это же лицо потерять перед своими шакалятами. Но тогда, есть вероятность все потерять, вместе с лицом...
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 13:19
      Цитата: alystan
      А китайское условие переговоров таково - предлагают все разделить по-честному - 50/50.
      Это пока 50/50 через 10 лет будут просить 60/40 в пользу Китая.
      Мне кажется, что никогда. То есть США не пойдет на такие условия. Это же лицо потерять перед своими шакалятами.
      А бегство из Афгана это потеря лица?
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 13:24
      Блинкина даже провожать никто из китайцев не стал в аэропорту. По дипломатическим протоколам - это пинок под зад. laughing good
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 13:11
    Втянет: Украину уже втянул, Европа на подходе, а чем самураи то хуже?
  6. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    +1
    Сегодня, 13:14
    Добрый день "перейдут под американcкте командование"
    Пусть, больше в рот заглядывают "дедушке"он их в дальний проход,вотунет.
    Да,так что не всякий проктолог поможет
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:17
    Вроде Рябков заявил ,в случае размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Индо - Тихоокенском регионе ,направленных по словам США против КНР,Россия это без ответа не оставит.США можно было в своё время бомбить ядрёнбатоном Хиросиму и Нагасаки ? Японцы рискуют быть единственной страной по которой применялось ядерное оружие...
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 14:08
      Цитата: tralflot1832
      Японцы рискуют быть единственной страной по которой применялось ядерное оружие...

      единственной страной по которой применялось ядерное оружие... - дважды.
  8. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +2
    Сегодня, 13:19
    Опасения ? Их что, эстонцы покусали ? Никак не дойдёт, что амеры их всех пользуют в своих целях ?
  9. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 13:23
    А потом по старой традиции опять япошек накормят ядреным батоном wassat
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:25
    СМИ Японии выражает опасения, что Вашингтон втянет Токио в большую войну
    . Да ладно...
    Полосатики гораздо других толкать на самоубийство, а сами только со слабыми могут воевать, да и то союзников со всех сторон подтягивают.
  11. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 13:43
    Они находятся под наблюдением, а не под командованием
    fool Базы США на территории Японии гарант повиновения их воли. Потеряв голову, по волосам не плачут. request США прикажут и будете бодаться с КНР.
  12. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    0
    Сегодня, 14:05
    Они находятся под наблюдением, а не под командованием

    - так, по мнению автора, может заявить японское правительство.

    Так же думала моя дворовая, считая что она мне не подчиняется.
    Удар сапогом с правой ноги, отрезвил дворовую (поэтому она и дворовая а не кавказская).
  13. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 14:13
    Естественно втянет! США необходим опосредованный конфликт с Китаем, точнее втянуть Китай в конфликт с Тайванем, Филиппинами, Японией и возможно Вьетнамом! Только ударенный ядерной бомбой этого не понимает. laughing
  14. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 14:25
    Гейши, это следующее пушечное суши для войны с Китаем. Они уже не отвертятся, хозяева свободу рабам дают, только, в легендах.