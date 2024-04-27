Российский Telegram-канал: Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию прямо с чемпионата Европы

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Российский Telegram-канал: Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию прямо с чемпионата Европы

Примечательная история произошла с одним из перспективных украинских спортсменов. О ней рассказал российский Telegram-канал Mash.

По утверждению источника, член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов недавно сбежал прямо с чемпионата Европы в Россию. Он покинул Польшу, где проходило спортивное мероприятие, через Чехию, а затем добрался до нашей страны.

Спортсмен рассказал о своем сложном этапе в жизни. В 2021 году он был призван в ряды вооруженных сил Украины, принял присягу и проходил службу в одном из специальных подразделений, дислоцирующихся на территории Львовской области.


Естественно, когда началась специальная военная операция, Кузнецова в составе подразделения направили на фронт. Во время следования к линии боевого соприкосновения Кузнецов узнал, что колонна его бывших сослуживцев была расстреляна националистами из территориальной обороны – видимо, «по ошибке».

Сам спортсмен, как сообщает Mash, получил на фронте ранение и попал в госпиталь. Там он столкнулся с вымогательством со стороны медицинских работников. За любые лечебные действия врачи и средний медицинский персонал требовали деньги. В итоге у Кузнецова созрел план побега в Россию.

Сейчас мужчина собирается отправиться добровольцем на фронт уже в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Нет никаких сомнений, что у молодого человека уже есть достаточная мотивация отомстить своим обидчикам. Можно не сомневаться, что на Украине много таких людей, кто начинает «прозревать» и понимать истинную природу киевского режима.
16 комментариев
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  1. T-100 Звание
    T-100
    0
    Сегодня, 13:08
    Сам спортсмен, как сообщает Mash, получил на фронте ранение и попал в госпиталь. Там он столкнулся с вымогательством со стороны медицинских работников. За любые лечебные действия врачи и средний медицинский персонал требовали деньги.

    Можно не сомневаться, что на Украине много таких людей, кто начинает «прозревать» и понимать истинную природу киевского режима.

    Природа такая: какая нация - такой режим.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +3
      Сегодня, 13:17
      За всё бабосики требовать, это не нация, а национальная особенность, при чём характерная и для Восточной Украины. Справедливости ради, хочется отметить, что трибалты тоже этим страдали. А вот в Грузии любили сдачу не давать, и ладно пару копеек, а то норовили и 10, и 20 копеек зажать.
      1. литий17 Звание
        литий17
        +2
        Сегодня, 13:58
        Цитата: СергейАлександрович
        А вот в Грузии любили сдачу не давать

        В Азербайджане также, и деньги в автобусе платили сразу водиле...
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 14:07
          Зато в Туркестане одна интересная особенность, там сначала берут товар, потом расплачиваются. Над продавцами, уже дома, потом долго измывался, размахивая у них купюрами перед носом, не давая в руки до получения товара.
    2. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 13:49
      какая нация - такой режим.

      На украине много наций, господин комментатор.
      А по теме, что ж пусть воюет...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 13:11
    Сейчас мужчина собирается отправиться добровольцем на фронт уже в составе Вооруженных сил Российской Федерации.

    Мужик, что говорить...
  3. Прощай оружие.
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 13:12
    две дороги два пути. Беларусь-Россия.
  4. Dart Звание
    Dart
    +3
    Сегодня, 13:13
    Они , как мы... Худшее кривое отражение.
  5. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +5
    Сегодня, 13:14
    Даже Скотт Риттер считает уклонистов и перебежчиков недостойными гражданами Украины. Я же отношусь к ним если не благосклонно, то с пониманием.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 14:00
      Цитата: СергейАлександрович
      Я же отношусь к ним если не благосклонно, то с пониманием.

      Да не всем хочется идти в бой с лозунгом - "За ридну неньку и еврея Зеленского!"
  6. monetam Звание
    monetam
    +1
    Сегодня, 13:17
    проходил службу в одном из специальных подразделений, дислоцирующихся на территории Львовской области.- хм, так его можно на пану недель посадить за письменный стол, с заданием написать подробные мемуары об этом периоде службы.
    1. п-к Звание
      п-к
      +1
      Сегодня, 14:12
      Так уже написал. Не сомневайтесь.
  7. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 13:21
    так президент сказал приезжайте всем дадим паспорта. первый пошёл.
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 13:30
      Цитата: singless
      так президент сказал приезжайте всем дадим паспорта. первый пошёл.

      Бред!
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:24
    Сейчас мужчина собирается отправиться добровольцем на фронт уже в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Нет никаких сомнений, что у молодого человека уже есть достаточная мотивация отомстить своим обидчикам.
    . Надо нашу землю освобождать, от творога, а месть... опасное чувство, может сжечь изнутри... не к чему это.
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 13:45
    Главное чтоб у нас не загнобили и дали ему шанс, если он мотивирован то проявит себя как надо!