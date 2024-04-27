Российский Telegram-канал: Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию прямо с чемпионата Европы
Примечательная история произошла с одним из перспективных украинских спортсменов. О ней рассказал российский Telegram-канал Mash.
По утверждению источника, член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов недавно сбежал прямо с чемпионата Европы в Россию. Он покинул Польшу, где проходило спортивное мероприятие, через Чехию, а затем добрался до нашей страны.
Спортсмен рассказал о своем сложном этапе в жизни. В 2021 году он был призван в ряды вооруженных сил Украины, принял присягу и проходил службу в одном из специальных подразделений, дислоцирующихся на территории Львовской области.
Естественно, когда началась специальная военная операция, Кузнецова в составе подразделения направили на фронт. Во время следования к линии боевого соприкосновения Кузнецов узнал, что колонна его бывших сослуживцев была расстреляна националистами из территориальной обороны – видимо, «по ошибке».
Сам спортсмен, как сообщает Mash, получил на фронте ранение и попал в госпиталь. Там он столкнулся с вымогательством со стороны медицинских работников. За любые лечебные действия врачи и средний медицинский персонал требовали деньги. В итоге у Кузнецова созрел план побега в Россию.
Сейчас мужчина собирается отправиться добровольцем на фронт уже в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Нет никаких сомнений, что у молодого человека уже есть достаточная мотивация отомстить своим обидчикам. Можно не сомневаться, что на Украине много таких людей, кто начинает «прозревать» и понимать истинную природу киевского режима.
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