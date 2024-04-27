Премьер Великобритании: Лондон будет оказывать военную поддержку Украине до конца десятилетия

Мы обязуемся, по крайней мере, на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия

Великобритания уже давно в международных делах идёт в американском фарватере и украинский конфликт не исключение. Как и Вашингтон, Лондон продолжает активно заявлять свою приверженность дальнейшей военной поддержке Киева.Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, глава британского правительства Риши Сунак заявил, что его страна вплоть до 2030 года будет продолжать оказание помощи Украине.- сказал Сунак.Британский премьер отметил также, что его страна первая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности. Правда, не совсем понятно о какой безопасности идёт речь, если конфликт уже продолжается третий год.По словам Сунака, поддержка Лондоном Киева будет возрастать и общий объем помощи достигнет 15 миллиардов долларов. Кроме того, Великобритания увеличит расходы на оборону с 2,3% до 2,5% ВВП.Напомним, что в январе этого года Зеленским и Сунаком было подписано двустороннее соглашение о безопасности сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено, либо может действовать до вступления Украины в НАТО.По некоторым данным, среди западных стран Великобритания по объемам помощи Украине с начала конфликта находится на втором месте после США.