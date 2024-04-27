Премьер Великобритании: Лондон будет оказывать военную поддержку Украине до конца десятилетия

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Премьер Великобритании: Лондон будет оказывать военную поддержку Украине до конца десятилетия

Великобритания уже давно в международных делах идёт в американском фарватере и украинский конфликт не исключение. Как и Вашингтон, Лондон продолжает активно заявлять свою приверженность дальнейшей военной поддержке Киева.

Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, глава британского правительства Риши Сунак заявил, что его страна вплоть до 2030 года будет продолжать оказание помощи Украине.

Мы обязуемся, по крайней мере, на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия

- сказал Сунак.



Британский премьер отметил также, что его страна первая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности. Правда, не совсем понятно о какой безопасности идёт речь, если конфликт уже продолжается третий год.

По словам Сунака, поддержка Лондоном Киева будет возрастать и общий объем помощи достигнет 15 миллиардов долларов. Кроме того, Великобритания увеличит расходы на оборону с 2,3% до 2,5% ВВП.

Напомним, что в январе этого года Зеленским и Сунаком было подписано двустороннее соглашение о безопасности сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено, либо может действовать до вступления Украины в НАТО.

По некоторым данным, среди западных стран Великобритания по объемам помощи Украине с начала конфликта находится на втором месте после США.
15 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 14:09
    Мы обязуемся, по крайней мере, на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия
    Если будет кому оказывать !
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:15
      Мы обязуемся, по крайней мере, на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия

      Языком трепать не мешки таскать... Очередной Хаджа Насреддин объявился... Ну Сунак то точно сгинет до конца десятилетия с поста премьера... А вот останется ли живым ослик Зеля большой вопрос...??? laughing
  2. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +2
    Сегодня, 14:10
    Мы обязуемся, по крайней мере, на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия

    - сказал Сунак.

    Не ужт о индус, расчитывает быть премьером Британии до 2030 года ?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:13
      Цитата: tihonmarine
      быть премьером Британии до 2030 года

      Или украины не будет ! wassat
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 14:17
      tihonmarine hi, а сколько лет фразе англичанка гадит? Сколько с тех пор поменялось руководителей.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 14:19
        Цитата: Ропот 55
        а сколько лет фразе англичанка гадит?

        Да с Ивана Грозного гадит, но там были короли а не индусы.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 14:21
          tihonmarine, так и я про то, короли, президенты, премьеры, канцлеры, как не назови а гадить нам не перестают, да и войной ходить идею не бросают
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 14:21
      Цитата: tihonmarine
      Мы обязуемся, по крайней мере, на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия

      - сказал Сунак.

      Не ужт о индус, расчитывает быть премьером Британии до 2030 года ?

      Индусу быть премьером до 2030-го года, по-моему, шансов гораздо больше, чем Украине остаться в том виде, в каком она сейчас существует.

      Жаль, что ни у нас, ни у них нет хорошей традиции в политике за слова притягивать.
      В бизнесе, например, слова не являются, конечно, юридически обязывающим действием, но влияние имеют огромное. По тому, кому и что я, например, говорю, обещаю, исполняю обещания, мои потенциальные и нынешние партнёры делают выводы - стОит ли вести со мной дела.
      Индус ещё относительно молоденький, до Байдена далеко, а потому на той или иной должности вращаться в информационном поле будет ещё и в 2030-м. Вот бы кто ему в лоб зарядил: "А ты помнишь, как ты обещал? Так давай, отвечай..."
    4. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:31
      Знатоки ,что это за " шайтан" - Англия и Норвегия проводят учения ВМС а Норвежского Бергена.Танкеру " Рola" выход на сцену.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 14:12
    А сколько самому Хрюше осталось быть при власти? Аналитики предсказывают, на предстоящих выборах консерваторов ожидает не просто поражение, а разгром. Для того, чтобы помогать, надо что-нибудь производить, в достаточном количестве. Танками уже помогали)))
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:14
    «Британский премьер отметил также, что его страна первая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности. Правда, не совсем понятно о какой безопасности идёт речь» —

    — Но это неважно. Главное предоставила первая. Другие европейские страны тоже предоставили такие же ничего незначащие гарантии, но уже позже...
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 14:16
    ... глава британского правительства Риши Сунак заявил, что его страна вплоть до 2030 года будет продолжать оказание помощи Украине.

    Ну как в известной притче о Ходже Насреддине, который пообещал эмиру за 25 лет научить ишака читать, логично рассудив, что до финиша либо ишак, либо эмир не доживут. Да и сам Сунак долго ли будет в премьерах?Так что обещать в этой ситуации можно всё, что угодно. yes
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Монтесума
      Да и сам Сунак долго ли будет в премьерах?

      "Ишак" помрёт раньше, чем ишак.
  6. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 14:17
    Мундир английский,
    Погон французский,
    Табак японский...
    Всё повторяется когда-то.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:25
    Премьер Великобритании: Лондон будет оказывать военную поддержку Украине до конца десятилетия
    Верить наглам, ну это уж совсем наивняк.